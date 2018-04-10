12:20 10 апреля

Пострадавшие за веру. Часть первая

Не так часто человеку в руки попадает свод документов, позволяющий в деталях проследить то или иное историческое событие. Почему? Да потому, что даже собранные в архиве эти документы все равно разрознены. Кроме того, их очень много, а написаны они нередко корявым почерком и на пожелтевшей, разлезающейся в руках бумаге. Проработать один такой документ – задача не из легких. Но как быть, если их… тысячи? Люди, задавшиеся такой целью, достойны всяческого уважения, какую бы историческую тему для подобной работы они не избрали, но в тысячу раз большего уважения заслуживают те, кто занимается документами, касающихся чудовищных репрессий 30-ых годов прошлого века, осуществлявшихся во славу так называемой «социальной справедливости». Не все представляют себе, например, что среди расстрелянных и осужденных главным контингентом были не маршалы, командармы, «красные профессора», чекисты и «старые большевики», а простые работяги крестьяне. Их в списках, расстрелянных и посаженных в лагеря, было более 60%. Какие из них троцкисты и японские шпионы? Крестьянство просто ликвидировалось как класс, точно так же, как ликвидировалось и английское крестьянство в эпоху огораживания и «кровавых законов» против бродяг и нищих.


Вот он, этот пензенский «Мортиролог».

Другой удар был нанесен в области духовной сферы. Не будет преувеличением сказать, что XX век, принесший человечеству глобальные социальные катастрофы, вошел в историю русской Православной Церкви еще и как эпоха, давшая Вселенской Церкви неисчислимое множество страдальцев за веру Христову и святых мучеников. Победившая в России в 1917 году богоборческая идеология с яростью обрушилась на Российскую Церковь с гонениями, сравнимыми лишь с гонениями на первых христиан. Удары эти, которыми разрушалась Святая Церковь в нашем Отечестве – 1917–1919 и 1922 годах, затем уже слились в постоянное преследование Церкви и достигли своего апогея в 1937–1938 гг., а затем в разных видах продолжались вплоть до 1000-летнего юбилея Крещения Руси. За этот долгий, более чем 70-летний период, многие тысячи и тысячи православных – от церковных иерархов и до простых крестьян, живших в старом религиозном укладе, подверглись жесточайшим репрессиям – были умерщвлены и попали в тюрьмы и лагеря за одно лишь имя Христово, за свободу совести, на словах провозглашенную советской властью.


И вот нашлись в Пензе три человека: Александр Дворжанский, Сергей Зелев и протоиерей Владимир Клюев, которые пересмотрели тысячи дел осужденных за веру, привлекли к этой работе сотрудников Управления ФСБ по Пензенской области, которые взяли на себя нелегкий труд по работе со следственными делами, хранящимися в архиве управления, и в итоге всех этих трудов подготовили «Пензенский мартиролог пострадавших за веру Христову» – «Праведный верою жив будет» объемом в 583 страницы. Работа над «Мортирологом» продолжалась целых 17 лет. В нем более 2200 имен людей, пострадавших за веру. Пострадавших по-разному: кого посадили на три года, а кто-то получил и высшую меру. Удивительно, но среди последних много женщин-монахинь. Ужели они взрывали поезда, воровали колхозное зерно или сыпали песок в трущиеся части. Судя по делам их расстреливали просто потому, что они были… монахинями. Расстреливали женщин, не мужчин, которые могли взять в руки оружие. Или советская власть настолько боялась их смелости и тех слов, которые они могли сказать? То, что такое «наказание» уже несправедливо, несомненно, а по сути своей и просто преступно.


Страница из «мортиролога»

Впрочем, их смерть сама Церковь рассматривала и рассматривает как подвиг мученичества за исповедание Православной веры, и почитается как одна из христианских добродетелей, как дар Божий, как достойнейший венец земной жизни. Смысл же мученичества состоит в полном и конечном отвержении себя ради любви Христовой, следовании за Спасителем до крестных страданий, в сораспятии Ему и вечном соединении с Богом. Сам Господь Иисус Христос через святых Апостолов неоднократно говорил об этом в Писании: «Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет» (Мф. 16, 24).

И в народе этот подвиг мученичества почитался всегда. Древние христиане с великим благоговением сохраняли память о мучениках, распятых на крестах, разорванных львами на аренах античных цирков. Честные останки их снимались с крестов, погребались с почестями, а их праведная кровь как святыня соскребалась руками верующих с арен цирков. Предания об их жизни и подвигах бережно передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Можно всего этого не принимать, можно над этим смеяться и вслух, и про себя, но невозможно этого зачеркнуть, потому как во всем этом, как и во многом другом, проявляется наша культура, наша цивилизация, зачеркнуть которые невозможно.

Информацию о новомучениках стали собирать в России уже с момента начала гонений на Церковь. Так, в одном из пунктов постановления Священного Собора Православной Российской Церкви от 18 апреля 1918 года говорится: «Поручить Высшему Церковному Управлению собирать сведения и оповещать православное население посредством печатных изданий и живого слова о всех случаях гонения на Церковь и насилия над исповедниками православной веры».

Вот и авторы «Мортиролога» сделали все, чтобы извлечь из небытия имена, незаслуженно пострадавших в годы репрессий за свои религиозные убеждения. И теперь пензенцы могут узнать, кто они, умученные за веру, чьи судьбы открываются в этой книге перед их глазами. Это были люди разные по происхождению, по образованию и своим занятиям, но так или иначе связанные с Православной верой, которая тысячелетия была основой всей русской духовности, культуры и государственности. Хорошо ли это или плохо – опять-таки изменить здесь ничего нельзя. Так было! Православие, как главенствующая религия старой России, изучалось во всех учебных заведениях. Отцы и деды обучали детей чтению по Псалтири, слово Божие произносилось с амвонов храмов; церковные торжества, крестные ходы, прославление святых – все эти события составляли основу не только духовной, но и светской жизни русского народа, поскольку в церковные праздники люди не работали. Верой в Бога была проникнута и освящена вся жизнь русского человека, весь его быт, все его устремления и начинания. Дух веры и страх Божий всегда жили в русском народе, и с наступлением богоборческого времени многие люди не могли вот так просто взять и изменить своим христианским идеалам, отринуть прошлое, лишиться духовной опоры.


И еще одна – чья-то судьба…

Современные исследования показывают: значительная часть современного российского общества не смогла в полной мере адаптироваться к разрушению советского строя и новой рыночной экономики. Они испытывают стресс и психологический дискомфорт. Многие принимают антидепрессанты, продажа которых растет непрерывно. Но ведь все то же самое имело место и после 1917 года и даже едва ли не в большей степени, только тогда о психотерапевтах никто и слыхом не слыхал, а главным антидепрессантом являлся алкоголь.

Причем, российская Церковь сразу после 1917 года ощутила враждебное отношение со стороны советской власти, и именно тогда же первые удары и были нанесены по ее духовенству. Неудивительно, что в «Мартирологе» представители духовенства составляют большую половину его персоналий. Многие из священников были известными и уважаемыми в Пензенской губернии людьми. Образованными и культурными людьми. Людьми высоких нравственных качеств. Верой и правдой они служили Богу и своему народу иногда по нескольку десятилетий на одном приходе: строили храмы, богадельни и школы, боролись с общественными пороками, занимались краеведением, издавали духовную литературу. А в итоге они стали объектами чудовищных нападок со стороны нового советского общества, которому для существования требовались враги не только внешние, но и внутренние. И кто, кстати, были те, кто пришли им на смену, настолько ли высокой была их духовная культура и их моральный долг перед обществом?

Другую обширную группу составляет, как об этом уже было написано, – крестьянство. Крестьяне, будучи церковными прихожанами, были нередко очень набожны, исполняли должности председателей церковных советов, пели в церковных хорах и активно помогали священству. Не будет преувеличением считать, что именно крестьянство на Руси являлось той основной социальной группой, в которой веками накапливались и сохранялись православные традиции. Поэтому к числу пострадавших за веру вполне можно было бы отнести и тех, кто был раскулачен и сослан в годы коллективизации. Кроме клириков и мирян, репрессированных в годы советской власти за свою принадлежность к Русской Православной Церкви, в книге упоминаются и некоторые помещики, и купцы, которые хотя и не проходили непосредственно по церковным делам, но тем не менее пострадали, являясь ктиторами, строителями храмов и церковными благотворителями.

Особую группу репрессированных священнослужителей, выведенных в специальный раздел в конце книги, составляют представители обновленческого и григорианского направлений, уклонившихся от канонической Патриаршей Церкви и до смерти своей так и не примирившиеся с ней. Тем не менее, и они тоже пострадали за веру, хотя и уклонялись в ней от принятого канонического пути.

Абсолютное большинство людей, упомянутых в мартирологе, привлекались к уголовной ответственности по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР, то есть за антисоветскую деятельность. Последняя же трактовалась очень широко, что позволяло бороться с врагами режима, исходя не столько из криминальной составляющей дела, сколько из его политической основы. А так как религиозная деятельность рассматривалась в качестве одного из видов антисоветской агитации, то понятно, что именно церковнослужители попадали под 58-й статью в первую очередь.


И это тоже монахиня и тоже расстреляна…

В книге опущен тот факт, что существовала и такая мера, как лишение гражданских прав, и она относилась ко всем священнослужителям и сотрудникам храмов без изъятия. Начало этой репрессивной меры относится уже к 1920-м годам. «Лишенцы», по сути, изгонялись из социума. На них налагался запрет на право работать в госучреждениях, они не могли учиться в советских школах и других учебных заведениях, вступать в колхозы. Они становились изгоями советского общества, людьми, по сути дела обрекавшимися на голод и на смерть. А ведь многие семьи людей, связанных с религией, были многодетными, где детей было по 10 и более человек. И арест родителей становился глубоким нервным потрясением для юных детских душ. Уж они-то знали, что их родители - и отец, и мать, ничего плохого не делали, дурного против властей не замышляли, ибо «рабы повинуйтесь не только добрым господам, но и суровым» – и они это помнили. И тем не менее власть обрекала таких детей на сиротство, и они влачили жалкое существование в детдомах, детприемниках, подвергались насмешкам и оскорблениям в «правильных» советских коллективах. Что там у них было в душе никого из советских вождей не интересовало.

В «Мартирологе» масса различных источников. Авторы цитируют документы, приводят выдержки из сохранившихся писем, копии протоколов допросов и воспоминания отдельных лиц, что дает возможность глубже понять жизнь описанных в нем людей. Здесь же приводится множество фотографий, как дореволюционных, так и следственные фото из дел пострадавших, их родственников, домов, где они жили, храмов, где проходило их служение, различных документов. Самые краткие биографии – «родился, служил, расстрелян» или такие: «Приговорен к 10 годам ИТЛ». А теперь подумайте, что стоит за этой короткой строчкой: ночные обыски и аресты, плач детей, расставание с любимой женой, долгие ночные допросы, избиения, проводы на перроне, передачи через конвоиров, многомесячные перевозки в грязных вагонах и трюмах, а дальше – глубокие снега, промозглые бараки, ледяные забои, лесоповал, болезни, обморожения, смерти, редкие письма родственникам на клочках упаковочной бумаги, леденящая душу тоска и одна только мысль – «За что, Господи?» и мысль за ней следующая – «Прости им, Господи, ибо не ведают они, что творят!»

Но опять-таки важно подчеркнуть, что все свои мучения эти люди претерпели не за «политику» и не за то, что «колебались вместе с курсом партии», претерпели они их за веру в идеал Христа, за Православную Церковь. И в подвиге этих страданий, как и в первые века, во всей полноте явилось величие христианского духа. Из всего числа репрессированных за веру и Церковь, связанных с пензенской землей, более 30 человек уже прославлены Русской Церковью в лике святых, причислены к Собору новомучеников и исповедников Российских. Среди них священномученики Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский; Тихон (Никаноров), архиепископ Воронежский; Августин (Беляев), архиепископ Калужский; Павлин (Крошечкин), архиепископ Могилевский; Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской; Гермоген (Долганев), епископ Тобольский; Феодор (Смирнов), епископ Пензенский; протоиереи Иоанн Артоболевский, Евфимий Горячев, Василий Ягодин; иереи Филарет Великанов, Михаил Пятаев, Василий Смирнов, Гавриил Архангельский, Арефа Насонов, Василий Горбачев, Афанасий Милов, Иоанн Днепровский, Виктор Европейцев, Петр Покровский; диаконы Михаил Исаев, Григорий Самарин; преподобномученики игумен Мефодий (Иванов), иеромонах Пахомий Скановский (Ионов), иеромонах Герасим (Сухов); преподобноисповедники архимандрит Гавриил Мелекесский (Игошкин) и архимандрит Александр Санаксарский (Уродов); священноисповедник иерей Иоанн Оленевский (Калинин); преподобномученицы игумения Ева Чимкентская (Павлова) и монахиня Елена (Асташкина); мученица Агриппина Киселева Карагандинская. Иерей Николай Прозоров был канонизирован Русской Православной Церковью за рубежом в 1981 году.


Данный «Мортиролог» интересен еще и тем, что в нем очень много поистине уникальных фотографий.

От Пензенской епархии на канонизацию было представлено четверо кандидатов: старец-иерей Иоанн Оленевский, епископ Феодор (Смирнов) и пострадавшие с ним священники Гавриил Архангельский и Василий Смирнов. Остальные были выдвинуты другими епархиями. Днем памяти новомучеников и исповедников Пензенских установлено 4 сентября, являющийся днем кончины Владыки Феодора (Смирнова) и с ним убиенных.

Конечно, сегодня практически все поименованные в мартирологе люди реабилитированы. Но что означает этот факт? Это не более, чем естественный результат демократизации нашего общества, но к биографии этих людей, уже совершивших свой мученический подвиг, он ничего существенного не добавляет.

Продолжение следует…
Автор: В.Шпаковский


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Комментарии 58

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  1. Vard Сегодня, 05:10
    А чего не вспомнить старообрядцев... Сколько их пожгли в царской России в своё время...
    Vard
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 06:17
      Давайте вспомним! и тут мы увидим что самосожжение это был протест! У людей был выбор, они могли просто бежать из страны, могли сжечь себя! а какой выбор был у монахинь и какое преступление они совершили для расстрельной статьи?
      Дискомфорт по союзу: это как раб оставшийся без хозяина не знает что ему делать!
      К.А.С
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:15
        Цитата: К.А.С
        самосожжение

        Было не только самосожжение.
        Ингвар 72
    2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:55
      Цитата: Vard
      А чего не вспомнить старообрядцев... Сколько их пожгли в царской России в своё время...

      Самосожжения были аж в .....17 веке! И сколько их было?
      В СССР речь шла о МИЛЛИОНАХ репресированных и это в середине 20 века, после уже существовавшего ранее в России суда присяжных!
      Это был откат в мрачное Средневековье, но гораздо больших масштабов.
      Страшно читать такие Мортирологи: разум отказывается воспринимать эти зверства по отношению к СВОИМ согражданам!.
      Читал книгу памяти по Смоленской области: репрессированные ....пастухи, кузнецы, домохозяки....
      о Русской Православной Церкви: из 60 000 тысяч церквей , приходов и монастырей, к 1937 г действующими остались 340! Это было убийство того института, который в течении веков сделал Россию Россией, убийство России.

      Спасибо Вячеславу Олеговичу за поднятую тему hi
      Ольгович
      1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 08:06
        Хватит врать про *самосожжения*.
        Вековая свирепость внедрения христианства не щадила никого. Вон даже про *равноапостольного* остались свидетельства крещения. Верующих только умиляет то какой кровью это произошло. При Романовых христианство стало государственной верой. Тогда-же церковь стала самой богатой и на земли и на рабов. Церковь торговала людьми которых сама-же и крестила, т.е.церковь не отказала в наличии *души* своему товару. После *раскола* замеченных в несоблюдении канона церковной службы убивали иногда целыми селениями. Вот тогда и появились *самосожжения*, это когда владычные ребята после *зачистки* сжигали все трупы. Воинские команды монастырей вместе с солдатами создавали РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ. По некоторым свидетельствам это стоило трети населения. А сколько было церковных тюрем? А сколько прошло через эти тюрьмы. Самая известная тюрьма была на Соловках. Это церковная тюрьма и сколько людей бесследно исчезло в ней за столетия? Но в плаче по *невинным* помнят только *жертв* СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, которая использовала едва ли одну десятую церковной тюрьмы
        В 1917 году временные отменили обязательное посещение богослужений и церкви враз опустели. А уж когда стали изымать золото то вся церковная шобла не только возбудилась но и очень активно поддерживала и белых и интервентов и всяких-разных батек-атаманов.
        Всегда поражало как церковь трепетно относится к уголовникам. Во всех *зонах* обязательно свой поп который отпускает грехи.
        василий50
        1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 09:13
          Цитата: василий50
          Хватит врать про *самосожжения*.

          Вы в состоянии опровергнуть? Нет? К чему тогда эти громкие слова?
          Цитата: василий50
          Но в плаче по *невинным* помнят только *жертв* СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, которая использовала едва ли одну десятую церковной тюрьмы

          По-РУССКИ разъясните, ЧТО это? belay
          Ольгович
        2. dsk (Сергей) Сегодня, 09:25
          Цитата: василий50
          Хватит врать
          господа атеисты! "Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Та́к всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь." (От Мафея 7:15-19)
          dsk
        3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 09:49
          О как возбудились поборники демократий и церкви.
          Удивительно как прощают себя и церковь и последователи еврея Христа.
          И ещё, для необразованных, РПЦ стало РПЦ только в 1943 году, до этого она в документах писалась - грекокатолической ортодоксальной. Зарубежная церковь, с которой сегодня слилась РПЦ поддерживала нацистов и лично Гитлера.
          василий50
          1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 11:11
            Цитата: василий50
            И ещё, для необразованных, РПЦ стало РПЦ только в 1943 году, до этого она в документах писалась - грекокатолической ортодоксальной.

            Вам, неучу, уже миллион раз указывали, что никогда и ни в каких документах Русская церковь "грекокатоической" НЕ называлась!
            Сколько можно этот бред нести? fool
            Ольгович
        4. BAI Сегодня, 09:55
          Вековая свирепость внедрения христианства не щадила никого.

          Об этом особенно хорошо могли бы рассказать инки и ацтеки, если бы выжили.
          BAI
      2. Hoc vince Сегодня, 08:43
        Новомученики и исповедники XX века — особое явление в истории. В прошлом столетии число пострадавших за веру в России сравнилось с числом мучеников первых веков христианства.
        Вечная память.
        Hoc vince
        1. BAI Сегодня, 09:53
          В прошлом столетии число пострадавших за веру в России сравнилось с числом мучеников первых веков христианства.

          Ну и с чего такой рост? Только потому, что погибли от рук большевиков, а не римлян?
          BAI
      3. BAI Сегодня, 10:07
        Это было убийство того института, который в течении веков сделал Россию Россией, убийство России.

        Это было убийство института, который тормозил развитие России. У Петра I был конфликт с церковью (колокола переплавлял) - Россия совершила резкий скачок в развитии, в СССР был конфликт с церковью - скачок в развитии был сделан гигантский, плодами развития СССР до сих пор пользуемся (и не надо говорить, что "если бы не революция, то ... История не знает сослагательных наклонений). И сейчас мы имеем неоспоримый факт - НИ ОДНО православное государство не достигло заметных успехов в науке, технике и экономике. То, что сейчас имеет и чем гордится Россия (да даже просто спасает от уничтожения) - наследие "безбожного" СССР.
        BAI
        1. Trapper7 (Дмитрий) Сегодня, 10:48
          Цитата: BAI
          в СССР был конфликт с церковью

          Какой именно был конфликт? Покажите пожалуйста в чем он заключался, где его стороны и все существенные вопросы данного "конфликта".
          Trapper7
          1. BAI Сегодня, 11:26
            Вам же автор приводит списки расстрелянных. Это не конфликт? Не надо придираться к тому, что СССР появился позже. Везде была Советская власть.
            Можете выбирать любую цифру:
            Ректор Свято-Тихоновского Богословского института, протоиерей В.Воробьев: "Никогда за две тысячи лет не было такого гонения, как в России в ХХ веке. И никогда никакая другая Церковь не дала Богу столько мучеников, сколько Русская Церковь... Мы получили списки репрессированного духовенства, примерно 2500 имен, создана база о новых мучениках, содержащая 9000 биографических статей".

            Диакон Андрей Кураев: "За годы неслыханных гонений Русская Церковь потеряла только убитыми более 200000 священнослужителей. Более полумиллиона священнослужителей были репрессированы".

            Историк Н.А.Кривова: "По новейшей статистике Православного Свято-Тихоновского института, общее количество репрессированных священнослужителей в 1921-1923 гг. составило 10000 человек, расстрелян каждый пятый, всего — около 2000 человек... Динамика репрессий говорит о возрастании числа жертв, 1929-1931 гг. — в 5 раз больше, чем в 1922 г., 1937 г. — в 20 раз больше, чем в 1922 году".

            Если по Вашему это мир и дружба - ну вперед ...
            BAI
            1. BAI Сегодня, 11:38
              PS. И как всегда немного арифметики:
              количество репрессированных священнослужителей в 1921-1923 гг. составило 10000 человек, расстрелян каждый пятый, всего — около 2000 человек... Динамика репрессий говорит о возрастании числа жертв, 1929-1931 гг. — в 5 раз больше, чем в 1922 г., 1937 г. — в 20 раз больше, чем в 1922 году".

              Число зарегистрированных служителей культа — на февраль 1937 года их насчитывалось более 24000. Естественно, что в этот список входили священнослужители всех зарегистрированных в СССР религиозных общин: и православно-тихоновских, и обновленческих, и старообрядцев, и баптистов, и евангелистов, и мусульман, и католиков, и иудеев. Как же из этого числа получилось 200 тысяч репрессированных православных священников?
              BAI
        2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 12:01
          Цитата: BAI
          Это было убийство института, который тормозил развитие России. У Петра I был конфликт с церковью (колокола переплавлял) - Россия совершила резкий скачок в развитии,

          Православие сделало Россию-Россией. Самые известные и древние памятники русского народа, куда он вложил душу и любовь-это православные храмы, это реальные и осязаемые свидетели, ими восхищается весь мир!
          До Петра огромнейшей в мире страны, конечно, "не было" fool lol
          Цитата: BAI
          скачок в развитии был сделан гигантский

          Ага, догнали по потреблению и одежде 1913 год аж.... в [b]1950-х fool
          Цитата: BAI
          И сейчас мы имеем неоспоримый факт - НИ ОДНО православное государство не достигло заметных успехов в науке, технике и экономике

          belay
          ВСЕ ученые атомного и космического проектов выучены в императорских ВУЗах и императорскими преподавателями православной России, многие сделали карьеру еще до ВОРа.
          Цитата: BAI
          То, что сейчас имеет и чем гордится Россия (да даже просто спасает от уничтожения) - наследие "безбожного" СССР.

          СССР получил до него созданную страну с передовой наукой, ВУЗами, заводами, и, самое главное - с главным уникальнейшим и драгоценнейшим ресурсом -РУССКИМ НАРОДОМ-умным, молодым, быстрорастущим, полным энергии.
          Большевики отрезали от созданной православием самой большой страны мира России- ее огромные части, которые созидались вековым трудом и кровью русского народа.
          На них они придумали т..н. "украины" и "украинцев". В южных русских столицах России Одессе и Екатеринославе бушует русофобская черная пена, но украинство там насильно насаждалось в СССР.
          Уникальнейший человеческий ресурс был бездумно и бездарно растрачен, надорван бесконечными рывками и авралами, всего за 70 лет из самого быстрорастущего русский народ доведен до Русского Креста.
          Т.е. большевики к 1991 г довели до ручки то, что досталось им от православной России...
          Ольгович
  2. апро (Фролов Олег) Сегодня, 05:39
    Что из себя представляла рпц в российской империи?госструктуру на службе у царя.во главе с генералом.какие задачи перед собой ставила?поддержание режима самовластия.были ли довольны служители церкви революциями февраля и октября?когда их отстранили от государственной кормушки?думаю что не очень.боролись ли они с новыми госструктурами ?да и в рядах мятежников и бандфорированиях.проводились ли протих этих субьектов репрессии ?обязательно.по законам военного времени.
    апро
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 06:13
      Поэтому х нужно было убивать? Чего то вы все в кучу и недовольны революцией и банд формирования
      Ожидаю комментарии в стиле это были перигибы на местах или шутки "миллион расстрелянных лично Сталиным"
      К.А.С
      1. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 06:41
        А чего Вы хотите? Неприятно это читать про "святой СССР", где улицы были вымощены необесценивающимися рублями. Какие законы военного времени в 30-ые годы, какие "мятежные монахини"? Откуда? Но нет! Надо все приплести, голову в песок сунуть и поглубже...
        kalibr
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:44
      Цитата: апро
      Что из себя представляла рпц в российской империи?госструктуру на службе у царя.во главе с генералом.какие задачи перед собой ставила?поддержание режима самовластия.были ли довольны служители церкви революциями февраля и октября?.

      Насчёт февраля и РПЦ. Февральскую революцию РПЦ поддержала. Самодержавие---РПЦ осудила! Иерархи РПЦ приветствовали временное правительство, о чём провёл исследование наш современник Бабкин Михаил Анатольевич, российский историк, доктор исторических наук, профессор, автор более 120 научных работ (Википедия)
      Reptiloid
    3. Ольгович (Андрей) Сегодня, 09:16
      Цитата: апро
      проводились ли протих этих субьектов репрессии ?обязательно.по законам военного времени.

      Этих ГРАЖДАН страны лишили гражданских прав, имущества и жизни в МИРНОЕ время
      Ольгович
      1. апро (Фролов Олег) Сегодня, 09:40
        И кто же это дал СССР до войны мирное время?
        По Вашим словам пострадали ни зачто?призывы к свержению существующей власти это детские шалости?
        апро
        1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 10:06
          Приветствия, молитвенные пожелания успехов и благополучия были высказаны временному правительству в телеграммах3-6 марта.......от руководителей более десятка епархий: Енисейской, Вятской,Полоцкой, Саратовской, Могилевской, Екатеринославской, и Смоленской, Симбирской, Таврической, Харьковской, Калужской.
          По статье М. Бабкина.
          Reptiloid
        2. Trapper7 (Дмитрий) Сегодня, 11:00
          Цитата: апро
          И кто же это дал СССР до войны мирное время?
          По Вашим словам пострадали ни зачто?призывы к свержению существующей власти это детские шалости?

          посадили сантехника в тюрьму. спрашивают сокамерники - за что? а он отвечает "да пришел в горком проверить отопление, смотрю - все ржавое везде потеки и говорю - ду тут у вас всю систему менять надо"...
          призывы... от монахинь... угу....
          Trapper7
          1. Гнусный скептик (Тимур) Сегодня, 12:09
            призывы... от монахинь... угу....

            А что вас удивляет?
            Гнусный скептик
  3. HanTengri (Игорь) Сегодня, 07:28
    «Пензенский мартиролог пострадавших за веру Христову» – «Праведный верою жив будет»

    Уже исходя из названия, научной беспристрастности от этого труда ждать не приходится. Жаль.
    HanTengri
    1. HanTengri (Игорь) Сегодня, 08:12
      Поэтому к числу пострадавших за веру вполне можно было бы отнести и тех, кто был раскулачен и сослан в годы коллективизации.

      Т.е. Вот эти милые граждане:
      ... настоящий кулак ни земли, ни хозяйства, ни труда не любит, этот любит только деньги… Всё у кулака держится не на хозяйстве, не на труде, а на капитале, на который он торгует, который раздаёт в долг под проценты. Его кумир деньги, о приумножении которых он только и думает. Капитал ему достался по наследству, добыт неизвестно какими, но какими-то нечистыми средствами.
      А. Н. Энгельгардт

      тоже пострадали исключительно за веру Христову? Сова как, терпит еще, или уже фсё?
      HanTengri
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:35
        Сова тихо плачет в сторонке!!!!!!
        И раскулаченных можно посчитать, как пострадавших за веру, и ещё каких других, так получаются приписки и придуманные миллионы!!!!!
        Reptiloid
      2. РУСС (Максим) Сегодня, 08:54
        Цитата: HanTengri
        Поэтому к числу пострадавших за веру вполне можно было бы отнести и тех, кто был раскулачен и сослан в годы коллективизации.

        Т.е. Вот эти милые граждане:
        ... настоящий кулак ни земли, ни хозяйства, ни труда не любит, этот любит только деньги… Всё у кулака держится не на хозяйстве, не на труде, а на капитале, на который он торгует, который раздаёт в долг под проценты. Его кумир деньги, о приумножении которых он только и думает. Капитал ему достался по наследству, добыт неизвестно какими, но какими-то нечистыми средствами.
        А. Н. Энгельгардт

        тоже пострадали исключительно за веру Христову? Сова как, терпит еще, или уже фсё?

        Вы "кулаков " попутали с своими баями , и что за х.... этот Энгельгардт?
        РУСС
        1. HanTengri (Игорь) Сегодня, 09:10
          Цитата: РУСС
          и что за х.... этот Энгельгардт?

          Надеюсь, что за х... этот Даль Вы знаете? lol
          Скупец, скряга, жидомор, кремень, крепыш; | перекупщик, переторговщик, маклак, прасол, сводчик, особ. в хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт обманом, обчётом, обмером; маяк орл. орёл, тархан тамб. варяг моск. торгаш с малыми деньжонками, ездит по деревням, скупая холст, пряжу, лён, пеньку, мерлушку, щетину, масло и пр. прасол, прах, денежный барышник, гуртовщик, скупщик и отгонщик скота; разносчик, коробейник, щепетильник, см. офеня. || Кулачить или -чничать, заниматься промыслом кулака, прасола. Мука кулачится, её кулачат. || Кулачество, кулачничество ср. занятие, промысел кулака, прасольство, перекупля, барышничество.
          Словарь Даля
          HanTengri
      3. К.А.С (Костя) Сегодня, 09:17
        При чем здесь кулаки? Статья о другом! Но если вам ответить то кулак это прежде всего труженик, а не то что написано в агитках!
        У многих бизнесменов фермеров просто нет такого понятия как выходной! они кулаки?
        К.А.С
        1. Гнусный скептик (Тимур) Сегодня, 12:13
          Константин, вам же выше Игорь привел характеристику человека-"кулака".
          Зачем пытаться сделать подмену понятий?
          У многих бизнесменов фермеров просто нет такого понятия как выходной! они кулаки?

          Но если вам ответить то кулак это прежде всего труженик

          Как бы не "прежде", а "не редко".
          Гнусный скептик
    2. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 09:22
      Вы фотографии из текста видели? Какой еще Вам надо беспристрастности? Изложите свой вариант "беспристрастного текста".
      kalibr
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:38
    Крестьянство просто ликвидировалось как класс, точно так же, как ликвидировалось и английское крестьянство в эпоху огораживания и «кровавых законов» против бродяг и нищих.
    ...Не корректное сравнение...
    parusnik
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:06
      Цитата: parusnik
      Крестьянство просто ликвидировалось как класс, точно так же, как ликвидировалось и английское крестьянство в эпоху огораживания и «кровавых законов» против бродяг и нищих.
      ...Не корректное сравнение...

      Во время огораживания ОВЦЫ СЬЕЛИ ЛЮДЕЙ. В нашей стране---проводилась коллективизация, люди были необходимы, как в деревне, так и в городе дляразвития промышленности.
      Reptiloid
    2. Комментарий был удален.
  5. bober1982 (vladimir) Сегодня, 09:00
    Большевистские зверства по отношению к Церкви превзошли по жестокости гонения времён римских императоров.
    Вот как анафематствовал Патриарх Тихон : .......Ведь то,что творите вы,не только жестокое дело,это - поистине дело сатанистское...
    А вот слова тех,в чей адрес была направлена анафема, Ленин (кровожадный фанатик) ....это самая опасная мерзость и самая гнусная зараза (имеет ввиду Церковь),а вот другой товарищ,Сталин, .......беда в том,что духовенство ещё не до конца ликвидировано
    bober1982
  6. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 09:24
    Цитата: Reptiloid
    ОВЦЫ СЬЕЛИ ЛЮДЕЙ.

    Браво, Дмитрий! Материал 6-ого класса ср.школы Вами освоен. Но этого мало...
    kalibr
  7. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 09:27
    Цитата: Reptiloid
    И раскулаченных можно посчитать, как пострадавших за веру, и ещё каких других, так получаются приписки и придуманные миллионы!!!!!

    Нет, Дмитрий на надо фантазий. В нем указаны лишь те, кто имел прямое отношение к церкви, то есть трудился на ее благо. Раскулаченные это паства. Не путайте Божий дар с яичницей!
    kalibr
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 09:55
      А если не фантазировать, то и не получатся миллионы репрессированных. Так что о фантазиях----не ко мне.
      Reptiloid
      1. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 10:35
        Дмитрий, устал указывать и Вам и другим упертым, что есть такой ГАРФ. Там есть материалы, включая фотокопии документов, со списками всех репрессированных = и посаженных, и расстрелянных, и умерших в лагерях. И даже здесь это давалось. Сначала в статье Вассермана, потом, в более детальной и с фотографиями - моей. Миллионы бывают разные. Да? Там есть все, все давно подсчитано. Не надо не преувеличивать, ни преуменьшать.
        kalibr
        1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 10:55
          А чего указывать? Если РПЦ приветствовала окончание самодержавия, временное правительство, февральскую буржуазную революцию, то ясно, что это противоположная позиция к действующей власти. А дальше Вы уж сами, как и что.
          Reptiloid
        2. BAI Сегодня, 11:15
          Давайте посмотрим фотокопию документа

          Как явствует из документа, всего с 1921 по начало 1954 года по политическим обвинениям было приговорено к смертной казни 642 980 человек, к лишению свободы — 2 369 220, к ссылке — 765 180. Однако существуют и более подробные данные о числе осуждённы

          Источник: https://fishki.net/2068937-masshtaby-stalinskih-r
          epressij--tochnye-cifry.html © Fishki.net
          Где миллионы невинно расстрелянных?
          BAI
          1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 11:50
            Вот о чём и речь, что миллионы растрелянных превращаютсяя совсем в другие цифры.
            А если автор вспомнил о событиях 90х, то косвенно подтвердил, что демократическая власть пьяного боролась и репрессировала население, как своих идеологических и политических врагов. И получается, с позиции автора,----это ответка за Верикую Октябрьскую Социалистическую революцию.!!!!!!!!
            Reptiloid
  8. BAI Сегодня, 09:48
    Крестьяне, будучи церковными прихожанами, были нередко очень набожны, исполняли должности председателей церковных советов, пели в церковных хорах и активно помогали священству. Не будет преувеличением считать, что именно крестьянство на Руси являлось той основной социальной группой, в которой веками накапливались и сохранялись православные традиции. Поэтому к числу пострадавших за веру вполне можно было бы отнести и тех, кто был раскулачен и сослан в годы коллективизации.

    Причем здесь вера? Людей репрессировали за сопротивление государственной политики коллективизации - т.е. за то, что они не хотели расставаться со своим имуществом. Сопротивлялись в том числе и с оружием в руках (я, лично, их даже в этом не обвиняю и даже понимаю). Антоновское восстание - тоже восстание за веру? Но государство (любое) ОБЯЗАНО подавить вооруженное сопротивление свой политике. И это делали ВСЕ государства без исключения - вооруженное сопротивление всегда подавлялось, либо государство прекращало свое существование. Поэтому привлечение сюда крестьянства - просто политическая конъюнктура, как с царскими останками, которые как сейчас выяснилось - вовсе не царские.
    А почему репрессировал Церковь - да потому, что это был идеологический противник существующего Государства на тот момент времени. А противников, как известно, уничтожают. Как, например, белое движение. Прекратились противоречия - прекратились репрессии.
    BAI
    1. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 10:32
      Женщин нельзя убивать! Женщин! Это варварство!!! Несовместимое с понятием высоких провозглашавшихся идеалов.
      kalibr
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 10:48
        Ещё раз напомнить о среднем возрасте жизни по переписи конца 19 века? 30 лет для России.А для женщин? По сравнению с мужчинами в работе никаких послаблений при царизме, меньшая оплата..И телесные наказания были.
        Reptiloid
        1. К.А.С (Костя) Сегодня, 11:25
          Вы так пишите про средний возраст что можно подумать после революции он увеличился в 5 раз! А если посмотрим статистику то можно увидеть что продолжительность жизни увеличивалась с каждым делятилетием и в 30 -40 годы продолжительность была всего на 10 лет больше.
          до революции продолжительность жизни постепенно росла точно также как и после революции!
          К.А.С
      2. BAI Сегодня, 11:01
        А высокие идеалы здесь ни при чем, как и вера. Тут ситуацию надо рассматривать с точки зрения борьбы за выживание. Любое государство - это прежде всего аппарат насилия, подавления несогласных с деятельностью государства. И обвинять государство в репрессиях - все равно, что обвинять щуку в том, что она съела карася. Да жестоко, да аморально, да были перегибы (все - с точки зрения сегодняшнего дня). Но другого пути история не знает, проигравшие уничтожаются - во всех странах, где происходил передел собственности (в бОльших или мЕньших масштабах).
        При переделе собственности всегда кто-то лишается, кто-то приобретает. Это всегда сопровождается кровавой междоусобицей без соблюдения норм приличий. И здесь никакой, веры, идеологии, морали - чистая экономика.
        BAI
        1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 11:52
          Цитата: BAI
          здесь никакой, веры, идеологии, морали - чистая экономика.

          Когда в храмах демонстративно устраивали отхожие места,глумились,жгли,грабили и убивали - то с вами можно согласиться, здесь никакой идеологии нет - чистый сатанизм.
          bober1982
          1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 12:12
            Цитата: bober1982
            Когда в храмах демонстративно устраивали отхожие места,глумились,жгли,грабили и убивали - то с вами можно согласиться, здесь никакой идеологии нет - чистый сатанизм.

            Да уж. Сейчас просто песни поют.
            мордвин 3
        2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 12:04
          Однако в 20-21 веке у некоторых государств появились намерения и возможности выживать за счёт других государств, разрушая ихТолько бизнесс и ничего личного. И никаких норм морали и правил.
          Reptiloid
  9. Юрий Гулий (Юрий) Сегодня, 09:51
    Перебили немерено своих гражданских (включая монахинь) в благородных целях всемирной революции и большевицкого "счастья".
    Осчастливили народы мира, да и свой собственный?
    Юрий Гулий
  10. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 10:38
    Цитата: апро
    По Вашим словам пострадали ни зачто?призывы к свержению существующей власти это детские шалости?

    То есть людей можно убивать за слова? Особенно женщин?
    kalibr
  11. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:48
    "не маршалы, командармы, «красные профессора», чекисты и «старые большевики», а простые работяги крестьяне"////

    Естественно, количество по разнарядке сверху на аресты "врагов народа"
    невозможно было набрать из большевиков или профессоров.
    Приходит в город приказ: "выявить и арестовать 300 врагов народа".
    Ну, арестовали пару инженеров, бухгалтера, пару старых большевиков,
    несколько стариков "из дворян".
    А где взять еще 290 человек? И хватали кого угодно. От бомжей, до подвернувшихся
    торговцев на рынке, крестьян из соседней деревни или рабочих по дороге с завода.
    А не пошлешь на этап 300, тебя самого - на этот же этап. Вместе с помошниками.
    Вот чекисты "с пламенными сердцами и чистыми руками" и работали в поте лица.
    voyaka uh
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 11:14
      Прямо так всех подряд и хватали? УЖОС! Хорошо бы какие свидетельства очевидцев, лучше известных а не ОБС
      Reptiloid
  12. Опер (Игорь) Сегодня, 11:24
    Вы, дорогие друзья, просто обратите внимание свое до какой дикости и животной злости доходят некоторые комментаторы! Поборники большевизма и просто ненавистники РПЦ про старообрядцев заговорили... Да вам ли об этом говорить?!?! Вы знаете суть происходящего при расколе?! Вы хотя бы представляете о чем говорите?! О том, как с раскольничьими самосожжениями боролась православная церковь приведу лишь один пример, а их тысячи! Старовер - поповец Евфросин разоблачал грех самоубийственного самосожжения в "Отразительном писании о новоизобретенном пути самоубийственных смертей" - ...грех самоубийства, запрещенный и осуждаемый Церковью!..."зажигатели" проповедники гарей опасные грешники ответственные за смерть своих несчастных последователей! ... подстрекатели гарей часто сами избегают огня!
    Я это написал не для того, чтобы переубедить бесноватых здесь! Не в моих это силах! Просто ведь здесь есть и совсем еще молодые и неокрепшие духом люди, которые читают эти бесовские комментарии хулящих Церковь и Христа! Вы просто представьте, что сделали бы эти деятели "переживающие" за старообрядцев и осмеливающиеся писать вот такое -
    Цитата: василий50
    О как возбудились поборники демократий и церкви.
    Удивительно как прощают себя и церковь и последователи еврея Христа.

    Цитата: BAI
    НИ ОДНО православное государство не достигло заметных успехов в науке, технике и экономике. То, что сейчас имеет и чем гордится Россия (да даже просто спасает от уничтожения) - наследие "безбожного" СССР.

    Скажите они спасали бы с риском для собственной жизни неразумных и обманутых лживыми "проповедниками" из горящих храмов, как это делали православные христиане?! Да они скакали бы и подпрыгивали вокруг! Вместо того, чтобы хотя бы промолчать прочтя о погибших за веру, если неверующие но хоть остатки совести есть... Так они повод нашли, чтобы лишний раз в РПЦ плюнуть и веру людей! БЕСЫ!
    Опер
  13. слава1974 (слава) Сегодня, 11:49
    Мне не понятно, за что были расстреляны эти люди. Из статьи понял, что автору тоже не понятно.Так давайте разберемся наконец, за что? Есть статьи, есть приговоры и т.д. А так это все напоминает бессмысленные мантры про миллионы невинно убиенных.
    слава1974
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