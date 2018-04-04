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Ситуация в Сирии. Где задействована авиация ВКС РФ?
Остатки террористических отрядов продолжают проявлять высокую активность на юге провинции Дейр-эз-Зор. США и курды передислоцируют силы в Манбидж в преддверии операции Турции. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Российский Центр по примирению враждующих сторон в САР и правительство республики предложили вооруженным группировкам, дислоцирующимся в Восточном Каламуне к северо-востоку от Дамаска, два варианта разрешения конфликта: либо боевики добровольно принимают управление официального сирийского руководства и получают возможность амнистии, либо сдают позиции и выходят из этого региона в другой, например, в Идлиб. Большинство радикалов намереваются передислоцироваться в близлежащие горные районы. Позже появилась информация, что исламисты намерены сформировать единый штаб с целью отразить грядущее наступление сирийской армии.
Между тем жители Восточной Гуты, ранее эвакуированные из населенных пунктов этого района, начинают возвращаться в свои дома. На данный момент в Ан-Нашабию, Хош Ад-Давахиру и другие населенные пункты, которые были зачищены от террористов одними из первых, вернулись около 40 тысяч человек.
Курдские Сирийские демократические силы (SDF) и курирующие США значительно увеличили военное присутствие в районе городов Ракка и Манбидж (провинция Алеппо) в преддверии следующего этапа операции турецкой армии и отрядов ССА. Пентагон за последнее время перебросил ближе к северной границе республики, по меньшей мере, 300 своих военных. Кроме того, американцы начали формировать новую базу в предместьях Манбиджа.
Остатки формирований «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) всё активнее действуют на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Утром террористы, концентрирующиеся за Евфратом, обстреляли окраины Абу Кемаля из ракетных установок. Игиловцы по-прежнему сохраняют значительное присутствие в этом районе, свободно передвигаясь и фактически до сих пор контролируя ряд населенных пунктов. Многие эксперты уверены, что между ИГ и поддерживаемыми американцами курдами существует ряд соглашений, в соответствии с которыми данные районы делятся на зоны контроля.
ВВС Сирии активизировали удары по командным пунктам, складам с вооружением и техникой, а также местам скопления террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и подконтрольных исламистских группировок на западе и на юге провинции Идлиб, не территории, не входящей в зону деэскалации. По информации ливанских СМИ, в антитеррористической воздушной операции также принимали участие самолеты ВКС РФ. Официально Минобороны РФ информация не подтверждена.
На севере провинции Хама в районе Аль-Латаминского выступа почти целый день продолжались перестрелки между правительственными силами САР и формированиями террористической коалиции. САА вели огонь по джихадистам на окраинах прифронтовых поселений Аз-Зилакьят, Кафр Зета, Аль-Арбаин, Мурек и Аль-Латамина. На ряде направлений им помогала авиация.
Российский Центр по примирению враждующих сторон в САР и правительство республики предложили вооруженным группировкам, дислоцирующимся в Восточном Каламуне к северо-востоку от Дамаска, два варианта разрешения конфликта: либо боевики добровольно принимают управление официального сирийского руководства и получают возможность амнистии, либо сдают позиции и выходят из этого региона в другой, например, в Идлиб. Большинство радикалов намереваются передислоцироваться в близлежащие горные районы. Позже появилась информация, что исламисты намерены сформировать единый штаб с целью отразить грядущее наступление сирийской армии.
Между тем жители Восточной Гуты, ранее эвакуированные из населенных пунктов этого района, начинают возвращаться в свои дома. На данный момент в Ан-Нашабию, Хош Ад-Давахиру и другие населенные пункты, которые были зачищены от террористов одними из первых, вернулись около 40 тысяч человек.
Курдские Сирийские демократические силы (SDF) и курирующие США значительно увеличили военное присутствие в районе городов Ракка и Манбидж (провинция Алеппо) в преддверии следующего этапа операции турецкой армии и отрядов ССА. Пентагон за последнее время перебросил ближе к северной границе республики, по меньшей мере, 300 своих военных. Кроме того, американцы начали формировать новую базу в предместьях Манбиджа.
Остатки формирований «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) всё активнее действуют на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Утром террористы, концентрирующиеся за Евфратом, обстреляли окраины Абу Кемаля из ракетных установок. Игиловцы по-прежнему сохраняют значительное присутствие в этом районе, свободно передвигаясь и фактически до сих пор контролируя ряд населенных пунктов. Многие эксперты уверены, что между ИГ и поддерживаемыми американцами курдами существует ряд соглашений, в соответствии с которыми данные районы делятся на зоны контроля.
ВВС Сирии активизировали удары по командным пунктам, складам с вооружением и техникой, а также местам скопления террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и подконтрольных исламистских группировок на западе и на юге провинции Идлиб, не территории, не входящей в зону деэскалации. По информации ливанских СМИ, в антитеррористической воздушной операции также принимали участие самолеты ВКС РФ. Официально Минобороны РФ информация не подтверждена.
На севере провинции Хама в районе Аль-Латаминского выступа почти целый день продолжались перестрелки между правительственными силами САР и формированиями террористической коалиции. САА вели огонь по джихадистам на окраинах прифронтовых поселений Аз-Зилакьят, Кафр Зета, Аль-Арбаин, Мурек и Аль-Латамина. На ряде направлений им помогала авиация.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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