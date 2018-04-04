12:10 04 апреля
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Чёрный день для авиации США. Потеря транспортного вертолёта в Калифорнии

Вслед за сообщениями о крушении американского самолёта в африканском государстве Джибути поступают сведения о катастрофе американского военного вертолёта на территории уже самих США. Причём в обоих случаях военная авиатехника принадлежала корпусам морской пехоты США.

Крушение вертолёта произошло на юго-западе Соединённых Штатов – в Калифорнии (близ местечка Эль-Сентро). По последним данным, четыре американских военнослужащих, находившихся на борту, погибли. Об общем числе находившихся на борту военнослужащих армии США не сообщается.

Речь идёт о вертолёте CH-53E Super Stallion. Крушение произошло примерно в 14:35 по местному времени (0:35 мск). Вертолёт, как сообщается, совершал плановый полёт во время «стандартный учений морской пехоты».


Чёрный день для авиации США. Потеря транспортного вертолёта в Калифорнии

То, что осталось от CH-53 Super Stallion при крушении в Аденском заливе (2006)

CH-53 Super Stallion – тяжёлый транспортный военный вертолёт. Эти машины эксплуатируются с середины 60-х годов. Экипаж вертолёта – 3 человека (4 человека у модернизированных версий). Машина способна принять на борт до 40 военнослужащих. Максимальная грузоподъёмность – 5,78 т. Практический потолок – 5,1 км. США активно использовали вертолёты аналогичного типа во время Вьетнамской войны, потеряв тогда 36 единиц.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 28

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:14
    Как говорится без комментариев на эту тему .
    Spartanez300
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 09:21
      Цитата: Spartanez300
      Эти машины эксплуатируются с середины 60-х годов

      и прямо"черный день"...на фоне сотен и сотен машин-это так"старичок от инфаркта скончался"
      assa67
      1. jjj Сегодня, 10:14
        А помните некоторое время назад, после того как американцы напали в Сирии на ЧВК, шел разговор, что скоро начнутся странные авиакатастрофы у штатов. Вот они и продолжаются. Гибель личного состава, реально погибшего на Ближнем Востоке, на них и списывается
        jjj
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 10:22
          Цитата: jjj
          Гибель личного состава, реально погибшего на Ближнем Востоке, на них и списывается

          думаете,что это "тихая"война?...да еще в Калифорнии?. recourse ...в Сирии большинство потерь штаты декларируют как "не боевые",т.е. гробят себя сами,а если мы чуть поможем-тут ,глядишь ,и война кончится))))))))))
          assa67
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:39
        Цитата: assa67
        Цитата: Spartanez300
        Эти машины эксплуатируются с середины 60-х годов

        и прямо"черный день"...на фоне сотен и сотен машин-это так"старичок от инфаркта скончался"

        Это не "старичок", они их весьма активно модернизируют.
        Лопатов
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 10:48
          не собирался умолять достоинств вертушки..просто так пафосно подано в статье,можно подумать,что матрасы вообще без авиации остались...что им эти две машины?капля в море
          assa67
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 10:55
            Когда аналогичная "чёрная полоса" была у нас, и западные СМИ, и часть наших именно так это и преподносили.
            Пафосно и уничижительно для российских ВВС.
            Лопатов
            1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:02
              это их стиль..зачем же уподобляться вечно злорадствующим светочам?...техника,есть техника-случается и отказывает
              assa67
              1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 11:17
                Цитата: assa67
                зачем же уподобляться вечно злорадствующим светочам?

                С волками жить- по волчьи выть.
                Они наше "не уподобляться" воспринимают, как слабость.

                И вообще, это не мы назначили их врагами, а они нас. Причём вполне официально, в том числе госпожа Дебора Ли Джеймс, в те времена- министр ВВС США.
                Так что чем больше у них грохнется самолётов и чем больше народу при этом погибнет- тем лучше для России.
                Лопатов
                1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:27
                  Цитата: Лопатов
                  Так что чем больше у них грохнется самолётов и чем больше народу при этом погибнет- тем лучше для России.

                  скорбить я точно не стану....но и "воздух чепчики подбрасывать"не вижу смысла...другое дело,когда напишут на ВО статью"в Сирии,войсками САА сбито несколько самолетов западной коалиции"-это будет ДА soldier
                  assa67
      3. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 10:49
        Искренние соболезнования семьям погибших
        Hanokem
  2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:16
    Готовились к войне с Россией а война была уже дома.
    Denis Obukhov
  3. ASed (Александр) Сегодня, 09:17
    Все! Хана авиации США.
    ПС Обожаю журналистов.
    ASed
  4. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:18
    Железо есть железо. От этого никто не застрахован.
    sgr291158
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:30
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  6. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 09:30
    Что-то не слыхать наших доморощенных лобызателей Запада вопящих: "падает всё только у нас. А вот у них всё летает".
    А оно вон как бывает.
    Николай Петров
  7. gukoyan (Igor) Сегодня, 09:38
    Что-то зачастили падать...
    gukoyan
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:43
      Цитата: gukoyan
      Что-то зачастили падать...

      Наверное к дождю.
      Серый брат
  8. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:42
    как говаривал один действующий пьющий президент "-Цэ фантастычно"
    Heterocapsa
  9. san4es Сегодня, 09:48
    Потеря транспортного вертолёта

    окт. 2013 г.
    san4es
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:58
    Радоватся нечему . Соболезнования близким.. Гибель солдат на войне - издержки профессии , гибель дома во время учений - всегда трагедия .
    КВУ-НСвД
    1. Redfox3k (Владислав) Сегодня, 10:35
      Поводов для радости в последнее время особо нет, а справедливость... она такая! Сама природа взялась за восстановление баланса справедливости в человеческом мире.
      Redfox3k
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:40
        Цитата: Redfox3k
        а природа взялась за восстановление баланса справедливости в человеческом мире.

        В данном случае скорее не природа , а невероятно раздутые хотелки американцев , на которые не хватает даже ихнего резинового бюджета . И соответствующее состояние дел с ремонтом и обслуживанием имеющейся техники .
        КВУ-НСвД
  11. шурави (Владимир) Сегодня, 10:09
    Цитата: san4es
    Потеря транспортного вертолёта

    окт. 2013 г.



    Очень похоже на попадание в вихревое кольцо.
    шурави
    1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 10:32
      Ошибочка вышла, бывает.
      По человечески соболезнования родным. Ну а у них судьба такой..
      P.S. И это на -53, это sea king
      Pete Mitchell
  12. Redfox3k (Владислав) Сегодня, 10:32
    Американская авиатехника старая и ржавая, никуда не годится, разучились делать, ставят бракованные или старые запчасти. Летчики - алкаши -непрофессионалы. Именно в таком ракурсе обсуждаются катастрофы с российской авиатехникой на запаДе. Земля - круглая.
    Redfox3k
  13. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:37
    ASed
    Все! Хана авиации США. ПС Обожаю журналистов.
    Причем тут ваша ирония по поводу "хана" и журналистов. Просто озвучен случившийся факт.
    rotmistr60
  14. dojjdik (иван) Сегодня, 11:30
    неплохо но и неважно можно лучше-летчиков конечно отчасти жаль но ведь они наших таких же летчиков не жалеют
    dojjdik
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