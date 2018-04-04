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В Киеве призвали к демонтажу «позорного памятника» российско-украинской дружбе
Памятник вечной дружбе между украинским и российским народами в Переяслав-Хмельницком необходимо демонтировать, как несоответствующий текущему моменту, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады Виктора Кривенко.
По его словам, этот «позорный памятник» необходимо демонтировать и отправить в музей.
Напомним, монумент, посвященный вечной российско-украинской дружбе, был воздвигнут на центральной площади города Переяслав-Хмельницкий в 1954 году в честь трехсотлетия Переяславской рады. Скульптурная композиция включает двух женщин, которые олицетворяют собой Украину и Россию.
Само существование в Переяслав-Хмельницком памятника так называемой дружбе между Россией и Украиной, который был поставлен к трехсотлетию Переяславской Рады и сейчас используется в идеологической борьбе против Украины, что недопустимо,сказал Кривенко на брифинге.
По его словам, этот «позорный памятник» необходимо демонтировать и отправить в музей.
Напомним, монумент, посвященный вечной российско-украинской дружбе, был воздвигнут на центральной площади города Переяслав-Хмельницкий в 1954 году в честь трехсотлетия Переяславской рады. Скульптурная композиция включает двух женщин, которые олицетворяют собой Украину и Россию.
Использованы фотографии: http://venividi.ru
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