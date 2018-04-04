12:11 04 апреля
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В Киеве призвали к демонтажу «позорного памятника» российско-украинской дружбе

Памятник вечной дружбе между украинским и российским народами в Переяслав-Хмельницком необходимо демонтировать, как несоответствующий текущему моменту, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады Виктора Кривенко.

В Киеве призвали к демонтажу «позорного памятника» российско-украинской дружбе


Само существование в Переяслав-Хмельницком памятника так называемой дружбе между Россией и Украиной, который был поставлен к трехсотлетию Переяславской Рады и сейчас используется в идеологической борьбе против Украины, что недопустимо,
сказал Кривенко на брифинге.


По его словам, этот «позорный памятник» необходимо демонтировать и отправить в музей.

Напомним, монумент, посвященный вечной российско-украинской дружбе, был воздвигнут на центральной площади города Переяслав-Хмельницкий в 1954 году в честь трехсотлетия Переяславской рады. Скульптурная композиция включает двух женщин, которые олицетворяют собой Украину и Россию.

Использованы фотографии: http://venividi.ru
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Комментарии 49

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:09
    Не удивлюсь если демонтируют , а вообще не вами устанавливался и не вашими погаными лапами трогать его .
    Spartanez300
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:12
      Цитата: Spartanez300
      Не удивлюсь если демонтируют .

      готов до наступления нового текущего момента принять его на хранение у себя....


      ДБ (С,В, Лавров) всё готовы под текущий момент перекраивать..
      vorobey
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 10:15
        Ломать не строить...угомоняться когда будет не страна, а чистое поле...
        НасРать
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:16
          Цитата: НасРать
          .угомоняться когда будет не страна, а чистое поле...


          не угомонятся... новое море копать начнут
          vorobey
          1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 10:17
            Цитата: vorobey
            Цитата: НасРать
            .угомоняться когда будет не страна, а чистое поле...


            не угомонятся... новое море копать начнут

            Пусть чернозем к нам перебрасывают... а остальное в европу!!! bully
            НасРать
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:24
              Цитата: НасРать
              Пусть чернозем к нам перебрасывают


              скорее удавятся... laughing laughing
              vorobey
              1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:45
                Памятники закончаться, себя начнут грызть твари.
                ul_vitalii
                1. Татьяна Сегодня, 11:40
                  Цитата: Кот_Кузя
                  И кто-то еще будет утверждать, что они нам "братья"? Так Россию и русских, по-моему, не ненавидят даже поляки. А ведь эти мрази родились и выросли в СССР, многие причем были коммунистами.

                  У этих современных украинских националистов бандеровского толка многие близкие родственники после ВОВ - при Сталине - были осуждены за участие в бандеризме и пособничестве германским фашистам и отбывали срок в лагерях в Сибири.
                  После смерти Сталина - с приходом к власти Хрущёва - в СССР началась т.н. конъюнктурно-антисталинская "хрущёвская оттепель", при которой Никитка Хрущёв из популистских соображений этих преступников досрочно амнистировал и позволил им вернуться на свою малую родину, т.е. в Западную Украину. Причём вернулись они из лагерей по сравнению с тамошим послевоенным населением довольно богатенькими. За работу им в лагерях платили зарплату и в то же самое время они были на казённом содержании.
                  В результате на фоне беднейшего послевоенного населенияс разорёнными хозяйствами, которые поднимали собственными руками, эти бывшие заключённые украинские националисты с деньгами быстро стали в авторитете, политически перекрасились, вступили в партию и заполучили в УССР руководящие места. Но в душе они как были украинскими националистами-бандеровцами, так ими и остались.

                  То, что сейчас имеем на Украине якобы после распада СССР в 199 году, было заложено ещё в советское время самим Хрущёвым - при приходе Хрущёва к власти благодаря его конъюнктурной борьбе с т.н. "культом Сталина" в СССР.
                  Татьяна
            2. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 11:23
              та он уже продан весь заранее
              Не либероид Русский
            3. vasya.pupkin (вася) Сегодня, 12:03
              Евлампий,вы немного опоздали-немцы уже 3 года вывозят эшелоны чернозема из укропии.О деталях поинтересуйтесь у Антареса.
              vasya.pupkin
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:47
          Цитата: НасРать
          Ломать не строить.

          это у них уже в подсознании. на уровне рефлекса
          LSA57
          1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:05
            Цитата: LSA57
            Цитата: НасРать
            Ломать не строить.

            это у них уже в подсознании. на уровне рефлекса

            Это явно стилизованная насмешливая подколка.
            Avis-bis
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:24
              Цитата: Avis-bis
              Это явно стилизованная насмешливая подколка.

              она и показывает всю глубину "мысли" этих индивидумов.
              а вот это уже не подколка
              LSA57
  2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:11
    И кто-то еще будет утверждать, что они нам "братья"? Так Россию и русских, по-моему, не ненавидят даже поляки. А ведь эти мрази родились и выросли в СССР, многие причем были коммунистами.
    Кот_Кузя
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:23
      Цитата: Кот_Кузя
      И кто-то еще будет утверждать, что они нам "братья"?

      Большое кол-во свидопитеко-долбантропов ещё не всё население, их процент явно не очень высок. Вот только, нормальные люди почти всегда инертны, а вот такая колония вредоносных микроорганизмов почти всегда гиперактивна как бешеная вошь.
      Avis-bis
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:27
        Хатаскрайников тоже в топку am
        Юлиус Фучик:
        Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!

        Мартин Нимёллер:
        Когда нацисты забрали коммунистов,
        Я молчал —
        Я ведь не коммунист.

        Когда они посадили всех левых,
        Я молчал —
        Я ведь не левый.

        Когда они забрали всех профсоюзных деятелей,
        Я не протестовал —
        Я ведь не профсоюзный.

        Когда они забрали всех евреев,
        Я молчал —
        Я ведь не еврей.

        Когда они забрали меня,
        Некому было протестовать.
        Кот_Кузя
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:09
          Цитата: Кот_Кузя
          Хатаскрайников тоже в топку am
          Юлиус Фучик:

          Мартин Нимёллер:

          Всё это я знаю. Но, увы, так уж сложилось исторически. Говорю же — так было всегда и во всех странах при любом социальном строе.
          Avis-bis
  3. KRIK33 (Роман) Сегодня, 10:13
    Ну да... Больше то депутату Верховной рады Виктору Кривенко предложить нечего... Это апогей его работы на благо народа... fool
    KRIK33
  4. Vard Сегодня, 10:13
    Может мы всё же переименуем гостиницу "Украина" а то как то неудобно получается... Лучшая гостиница Москвы и Украина...
    Vard
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:24
      Цитата: Vard
      Может мы всё же переименуем гостиницу "Украина"

      В "УССР"?
      Avis-bis
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:25
        В "Новороссию".
        Кот_Кузя
    2. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 10:24
      Ага, и хлеб черный из "украинского" в "малоросский"? winked
      АлеБорС
      1. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 11:42
        Бородинского хватит!
        домохозяйка
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:38
      Цитата: Vard
      Может мы всё же переименуем гостиницу "Украина" а то как то неудобно получается.

      а чё, красиво будет звучать, "Нэзалежная" lol
      LSA57
  5. assa67 (андрей) Сегодня, 10:14
    даже не думал,что этот памятник еще цел!...а тут собираются "отправить в музей" а не перфораторами раскрошить..что-то новое
    assa67
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:40
      Цитата: assa67
      .а тут собираются "отправить в музей" а не перфораторами раскрошить..что-то новое

      поумнели. власть сменится, а тут они, "А мы вам тут памятник сохранили от вандалов"
      LSA57
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 10:52
        Цитата: LSA57
        А мы вам тут памятник сохранили от вандалов"

        laughing забавно...об этом как-то не подумал...у бандерлогов в дупле"страшилка"проснулся?
        assa67
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:00
          Цитата: assa67
          .у бандерлогов в дупле"страшилка"проснулся?

          пример перед глазами. савченко. ещё один на подходе "херой" который на майдане "Беркутовцев" убивал.
          да и чуйка у них как у животных
          LSA57
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:06
            это да..
            Цитата: LSA57
            да и чуйка у них как у животных

            семенченко за жабры берут..чем только это-то гнус не угодил? ведь конченная...хотя,пусть грызутся am
            assa67
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:26
              Цитата: assa67
              семенченко за жабры берут..чем только это-то гнус не угодил?

              скоро выборы, идёт зачистка
              LSA57
              1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:31
                нацики могут и раньше смену руководства устроить,вон как разбушевались упыри...видимо пришли шевелюшки из матрасии: вон сколько новых флажков прикупили))))
                assa67
  6. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:15
    и сейчас используется в идеологической борьбе против Украины, что недопустимо,
    сказал Кривенко на брифинге.
    Интересно, а как можно использовать памятник? recourse
    sabakina
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:23
      Цитата: sabakina
      Интересно, а как можно использовать памятник?


      Слава... ты такие вещи спрашиваешь...
      vorobey
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:43
      Цитата: sabakina
      Интересно, а как можно использовать памятник?

      зависит от материала и размера. можно например за ним прятаться, если что. а можно и в скупку сдать, а на вырученные деньги частично госдолг оплатить lol
      Привет Слав hi
      LSA57
  7. Опер (Игорь) Сегодня, 10:24
    Дело не в самом памятнике, не во времени и даже не в "стране агрессоре". Дело в металле из которого изготовлен памятник - продадут!
    Опер
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:25
    о его словам, этот «позорный памятник» необходимо демонтировать и отправить в музей.
    А чо в музей , а не на переплавку ? Или очко играет и уверенности в нынешнем положении дел уже нет ? А так раз и , если власть поменяется , сразу обратно , на постамент ..
    КВУ-НСвД
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:12
      Цитата: КВУ-НСвД
      если власть поменяется , сразу обратно , на постамент ..

      https://www.youtube.com/watch?v=KeNeqom-bog
      Avis-bis
    2. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 11:45
      Вы не понимаете! На площади на памятник бесплатно смотрят. А в музей билет покупать придётся. Так то мало кто в местный музей ходит, а на целый памятник посмотреть придут. Такого же нигде в мире нет - памятник в музее держать! Это как Медный всадник в музее бы стоял!
      домохозяйка
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:00
        Цитата: домохозяйка
        нигде в мире нет - памятник в музее держать! Это как Медный всадник в музее бы стоял!

        Музеи есть всякие. Например, под открытым небом. https://ru.wikipedia.org/wiki/Музеон_(парк)
        Этот бесплатный, но можно ничто не мешает обнести оградой и будочку билетную поставить.
        Avis-bis
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:32
    сказал Кривенко
    Посмотришь на фамилии самых ярых украинцев и диву даешься как они соответствуют этим личностям. У их предков был острый глаз и образное мышление при присвоении кличек, которые стали фамилиями.
    rotmistr60
  10. Хорон (Харон) Сегодня, 10:33
    Россия дала одной своей части признаки самоидентичности, теперь эта часть борется с памятниками подтверждающими эту самоидентичность! Единственный признак отличающий жителей окраины от русских - это желание не быть русскими, но для создания независимого государства этого, как бы, мало! Самое обидное для русских, это то что много лет спустя придётся присоединять этот курятник с последующим подтягиванием его до российского уровня за счёт тех людей, кого эти "деревенщины" сейчас оплевывют.
    Хорон
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:34
    Потом же все восстанавливать придётся! Ну не трогайте, будьте благоразумны...
    Горный стрелок
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:39
    Между прочим.
    Сегодня 73-я годовщина освобождения Венгрии от немецко-фашистских захватчиков.
    Всех служивших в ЮГВ с ПРАЗДНИКОМ!!!! hi
    К-50
  13. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:46
    Я думаю, что надо подкинуть украинцам идею объявить "врагом украинского народа" и Богдана Хмельницкого за то, что заключил союз с Россией. Убрать все памятники, переименовать города, улицы. Чтобы и памяти о предателе украинского народа не было.

    Потом, следующим шагом надо объявить врагами украинского народа всех писателей и поэтов XIX-XX веков, которые писали на языке агрессора. И также вычеркнуть их из аналов истории....
    Иногда слышишь в отношении таких украинцев фразу, "когда же они включат мозги". А это очень сложно сделать, когда речь идет об отсутствии оного (я не говорю о тех миллионах, кто нормальны, но ничего сделать не могут).
    Старый26
    1. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 11:46
      А они всё это уже и говорят!
      домохозяйка
  14. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:07
    Господи, неужели у них других проблем нет.
    sgr291158
  15. Радио-няня (Андрей) Сегодня, 11:09
    как несоответствующий текущему моменту
    А когда наступит другой момент, обратно поставят или что то еще придумают?? Страна моментов!
    Радио-няня
  16. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:11
    Что все Ленины закончились в стране?))
    gukoyan
  17. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 11:40
    Я-ЗА!!! Пусть отправят в музей. А на этом месте должен стоять памятник символизирующий Великую Россию. Чем скорее, тем лучше!
    домохозяйка
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