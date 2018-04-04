12:12 04 апреля
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Мацеревич: Взрывчатку в крыло Ту-154 могли поместить в Самаре

Польская Gazeta Wyborcza публикует материал, в котором говорится об очередной версии, выдвинутой подкомиссией во главе с Антони Мацеревичем по факту катастрофы Ту-154 под Смоленском.

Напомним, что ранее Мацеревич, представляя доклад «о промежуточных результатах следствия», заявил об обнаружении «следов взрывчатого вещества на одном из крыльев» президентского авиалайнера. Тогда глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский явно дал понять, что такие выводы подкомиссии Мацеревича его не устраивают. Ведь получалось так, что «бомбу» в самолёт закладывали в Варшаве перед вылетом, и главные подозрения падают в таком случае именно на брата погибшего президента, который в апреле 2010 года не полетел в Смоленск.

Мацеревич решил видоизменить свою версию так, чтобы она укладывалась в конспирологическую концепцию Польши о «вине России» в крушении президентского авиалайнера в 2010 году. При этом быструю смену версий, выдвигаемых Мацеревичем, отметили и в польской прессе.


Из материала польской газеты:
Подкомиссия Мацеревича представила несколько противоречивых версий событий 10 апреля 2010 года. По одной из них самолёт был взорван с помощью термобарической бомбы и неких приклеенных к самолёту детонационных полос. По другой, взрывчатое вещество в крыле самолёта могло оказаться во время ремонта лайнера в российской Самаре.


Мацеревич: Взрывчатку в крыло Ту-154 могли поместить в Самаре


Авторы материала продолжают:
Но прокуратура Збигнева Зёбры (Zbigniew Ziobra) пока ничего не нашла, хотя она работает над этим делом уже два года. (...) Прокуроры на минувшей неделе сообщили родственникам жертв крушения, что расследование может затянуться на 4 года.


Известно, что Мацеревич и представители его комиссии через несколько дней вылетают в США для участия в памятных мероприятиях, связанных с «Катынской трагедией». На этом фоне обращает на себя внимание заявление Ярослава Качиньского о том, что свет на крушение Ту-154 под Смоленском прольют выводы именно американских экспертов, которые несколько недель работали в Польше, производя «необходимый анализ и технический мониторинг по авиалайнеру». Ну, если за дело взялись американские «эксперты», значит однозначно «русский след» будет найден... Сомневаться не стоит...

Gazeta Wyborcza при этом напоминает, что почти 60% поляков не верят в заявления о «неслучайном крушении Ту-154» и о «руке России».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/macierewiczantoni
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Комментарии 48

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:16
    Без сомнения Мацеревич первейшая мразь Польши , другие версии даже и не рассматривают главное что бы вина лежала на России .
    Spartanez300
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:23
      Меня интересует другое, на каком этапе мозг вынули из головы Мацеревича и кто за этом стоит?
      Владыка Ситх
      1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:25
        Судя по всему мозг был ополовинен еще в роддоме yes .
        Spartanez300
        1. Vard Сегодня, 10:27
          Увы при родах деток иногда раняют на пол... последствия иногда бывают самые тяжёлые...
          Vard
        2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 11:04
          Пусть со своей версией в Самару прилетает, ему там вторую половину на место поместят.
          MoJloT
      2. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:30
        Цитата: Владыка Ситх
        Меня интересует другое, на каком этапе мозг вынули из головы Мацеревича и кто за этом стоит?


        Сережа... обращай внимание на волшебные слова... Подкомиссия Мацеревича laughing laughing

        напомнило почему то... Начальник подотдела очистки коммунхоза города Москвы от бродячих животных Шариков Полиграф Полиграфович
        vorobey
      3. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 10:43
        Цитата: Владыка Ситх
        Меня интересует другое, на каком этапе мозг вынули из головы Мацеревича и кто за этом стоит?

        Типовой представитель продажности пшеков, этих собачьих выродков, участник телешоу Корейба откровенно и цинично заявил на одной телепередаче, что Польша любит больше тех, которые ей больше платят.
        Вкд Двк
      4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:54
        Цитата: Владыка Ситх
        Меня интересует другое, на каком этапе мозг вынули из головы Мацеревича и кто за этом стоит?

        с мосхом всё в порядке. дана от хозяев инструкция, она выполняется. не зря хозяйских "экспертов" привлекли. какой вывод сделают, сомнений нет и вывод они скорее озвучат в полосатии
        Известно, что Мацеревич и представители его комиссии через несколько дней вылетают в США для участия в памятных мероприятиях, связанных с «Катынской трагедией».

        это бдет вторая часть "Мармизонского балета"
        ну и очередные "санкции" и призывы к бойкоту ЧМ
        LSA57
      5. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:03
        Цитата: Владыка Ситх
        Меня интересует другое, на каком этапе мозг вынули из головы Мацеревича и кто за этом стоит?

        Подождите, следующий этап -обвинение нас в его безумие. Скажут, что это мы его "Нофичком" траванули...
        svp67
      6. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 11:07
        Цитата: Владыка Ситх
        Меня интересует другое, на каком этапе мозг вынули из головы Мацеревича и кто за этом стоит?

        его там не было
        Василенко Владимир
    2. DMoroz Сегодня, 10:30
      Без сомнения Мацеревич первейшая мразь Польши
      у них много таких "первейших", вспомнить хотя бы Бжезинского, кого первейшим ставить?..
      DMoroz
    3. антивирус Сегодня, 11:06
      пластит на крыло --"НАПЛЕВАЛИ"( КАК ЖЕВАТЕЛЬНУЮ РЕЗИНКУ ВЫПЛЕВЫВАЮТ) ИЗ РТА СОТНИ АГЕНТОВ КГБ. спец натренированные плевать на десятки метров вверх;
      И ТОЧНО ПО КУРСУ САМОЛЕТА ЛЕЖАЛИ В СХРОНАХ и плевали согласованно в одну часть самолета( их не видела даже охрана "Северного")
      антивирус
    4. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 11:42
      Шо, опять выкапывать Качиньского? belay
      ROSS_Ulair
  2. gaura Сегодня, 10:19
    Прокуроры на минувшей неделе сообщили родственникам жертв крушения, что расследование может затянуться на 4 года

    Можно 4 года зарабатывать ничего не делая. Прям мечта. Вон голландцы так же "работают"
    gaura
  3. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:20
    Мацаревича давно в дурку надо.
    Кот_Кузя
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:21
    Как глупо выглядят всегда люди , пытающиеся впихнуть невпихуемое ради политической выгоды ..
    КВУ-НСвД
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 10:36
      Виктор,приветствую hi эта брынза впала в полный маразм,зарабатывая себе какие-то очки в русофобии..скоро договорится до того,что сам самолет был изначально построен из тротила...
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ну, если за дело взялись американские «эксперты», значит однозначно «русский след» будет найден... Сомневаться не стоит...

      вот тут согласен с автором статьи..теперь всего можно ожидать
      assa67
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:53
        Цитата: assa67
        вот тут согласен с автором статьи..теперь всего можно ожидать

        Доброго дня , Андрей hi Ну к сожалению нам придётся долго наблюдать за поисками дохлых чёрных кошек по всем возможным чуланам , независимо от вероятности их наличия там . Остаётся только последовать совету Карлсона : "Спокойствие..только спокойствие.." . Хотя в некоторых случаях стеснятся дать наотмашь по зубам не стоит..как в случае с рыбаками..
        КВУ-НСвД
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:11
          Цитата: КВУ-НСвД
          Хотя в некоторых случаях стеснятся дать наотмашь по зубам не стоит..как в случае с рыбаками..

          мы проявили"озабоченность",потребовали вернуть корабль и экипаж...и по самолету сказали"это не мы"....вопрос в том : пытается ли кто-то слушать?
          assa67
  5. kostyan77708 (Константин) Сегодня, 10:22
    душевно больной, что тут сказать!
    kostyan77708
  6. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 10:23
    Две "сказочные" страны....вернее страны - сказочники : Польша & Англия. Фантастику сочиняют легко.
    Михаил177
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 10:28
      Цитата: Михаил177
      Две "сказочные" страны

      А чего же третью забыли? Обидно за шумерских копателей... laughing feel
      helmi8
  7. Pacifist (Виктор) Сегодня, 10:25
    Мацеревич: Взрывчатку в крыло Ту-154 могли поместить в Самаре

    А мозг Мацеревича забыли положить в череп при рождении.
    Pacifist
  8. Хагалаз (Роман) Сегодня, 10:26
    Кто бы уже нашёлся заложить взрывчатку Мацаревичу в мозг!
    Хагалаз
    1. Хорон (Харон) Сегодня, 10:42
      Невозможно из-за отсутствия такового.
      Хорон
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:54
        Цитата: Хорон
        Невозможно из-за отсутствия такового.

        Монолитная кость?
        Avis-bis
        1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 11:29
          Бурить надо?
          Хагалаз
          1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:50
            Цитата: Хагалаз
            Бурить надо?

            Выдалбливать. И чем-нибудь покрепче.
            Avis-bis
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:27
    Мацаревич, Качиньский - продукт одного производства и к тому же не совсем здоровые люди (постарался высказаться помягче).
    свет на крушение Ту-154 под Смоленском прольют выводы именно американских экспертов
    А вот в этом сомнений нету. Прольют, но не свет, а еще большую тьму, которой давно окутали Польшу.
    rotmistr60
  10. chenia (kanonier) Сегодня, 10:32
    Точно в Самаре! Тогда есть повод очередной раз откопать Качинского. И так каждые полгода.
    chenia
  11. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:35
    Тогда рванули бы над Польшей, а так берёзу не за что крылом загубили.
    ul_vitalii
  12. Sverdlov (Sverdlov) Сегодня, 10:38
    А 40% то поляков верят, что это "рука Москвы"...
    Sverdlov
  13. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 10:38
    Польская Gazeta Wyborcza публикует материал, в котором говорится об очередной версии, выдвинутой подкомиссией во главе с Антони Мацеревичем по факту катастрофы Ту-154 под Смоленском.

    Если после этой публикации поляки опять пойдут копать Качинского, то почти уверен, что они найдут пустой гроб, на крышке которого с внутренней стороны будет нацарапано: "Я -Лех, я - лях, но я не ЛОХ. Прошу меня не искать. Ушел к Зигфриду в Валгаллу. Там покойников не тревожат.
    Вежливый Лось
  14. HMR333 (Владимир) Сегодня, 10:39
    у него вместо мозга бомба пусть срочно саперов в белых халатах ему вызовут и отправят на лечение!
    HMR333
  15. Mavrikiy Сегодня, 10:44
    Известно, что Мацеревич и представители его комиссии через несколько дней вылетают в США для участия в памятных мероприятиях, связанных с «Катынской трагедией».

    Интересно. США таки приложило свою руку к Катыни?
    Я никогда не сомневался. feel
    Mavrikiy
  16. Противный Сегодня, 10:47
    Видимо, ему досадно, что он на тот самолет не успел. Сейчас бы был великомучеником.
    Противный
  17. cariperpaint Сегодня, 10:52
    ага. борт президента же СБ их президента не проверяет совсем. там же ЧОПовцы его охраняют а не профи. че за цирк для ...
    cariperpaint
  18. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 10:54
    Кацца у этого пшека Мацаревича последняя извилина нарушилась в его мозгах. Ну а если матрасы приглашены в качестве экспертов по факту катастрофы авиалайнера с президентом Польши, то можно ожидать новой англо-саксонской русофобской выходки наподобие скрыпальского отравления. Просто заявят, что на самолете нашли следы от русской ракеты. А как матрасы нашли и могут найти эти следы, если все фрагменты разбившегося самолета находятся в России. Ну посчитают, что для Запада в выражении солидарности достаточно слов самих матрасников.
    Anchonsha
  19. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:56
    "Весна ещё в начале, ещё не загуляли..."
    Но дурь уже рвалася из башки...
    Avis-bis
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:11
      Эта дурь всесезонная. Афганская
      Дормидонт
  20. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:01
    На этом фоне обращает на себя внимание заявление Ярослава Качиньского о том, что свет на крушение Ту-154 под Смоленском прольют выводы именно американских экспертов, которые несколько недель работали в Польше, производя «необходимый анализ и технический мониторинг по авиалайнеру». Ну, если за дело взялись американские «эксперты», значит однозначно «русский след» будет найден... Сомневаться не стоит...
    А "англо-французским" спецам доверия нет?
    svp67
  21. konstantin68 (Константин) Сегодня, 11:02
    А вот и неправ эксперт! Взрывчатку заложили не при ремонте,а при постройке лайнера в Самаре! А потом просто подло ждали момента!
    konstantin68
  22. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:10
    Мацаревич потомственный имбецил
    Дормидонт
  23. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:13
    Польша вообще чемнибудь занимается кроме переписывания истории и русофобии.Ну там внутренние экономические проблемы решает или демография или сплошной популизм ?
    Heterocapsa
  24. iouris (iouris) Сегодня, 11:16
    Если бы я был поляком, то задался бы вопросом, а почему выжил Мацеревич, а не подлец ли он?
    iouris
  25. пищак Сегодня, 11:32
    Да что же пану Мацеревичу так неймётся "перевести стрелки" на "руку Москвы", что же он так, громче всех, вопит "держи руку..." winked ?
    Уж не сам ли пан "стрелочник" Мацеревич причастен к крушению варшавского борта?! wink
    Жаль, такую красивую русскую берёзку сломала налетевшая русофобская кодла...
    пищак
  26. Slon_on (Пётр) Сегодня, 11:35
    Начальник подкомиссии Мацеревич, начальник подтодела Шариков похоже с одного помёта.
    Slon_on
  27. Redfox3k (Владислав) Сегодня, 11:46
    У Мацеревича на лице написано что он потомственный де-бил и справка, по-ходу имеется. Англосаксы любят использовать деб-илов в качестве прокси ибо они делают, что им говорят и не размышляют.
    Redfox3k
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