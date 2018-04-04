Мацеревич: Взрывчатку в крыло Ту-154 могли поместить в Самаре

Подкомиссия Мацеревича представила несколько противоречивых версий событий 10 апреля 2010 года. По одной из них самолёт был взорван с помощью термобарической бомбы и неких приклеенных к самолёту детонационных полос. По другой, взрывчатое вещество в крыле самолёта могло оказаться во время ремонта лайнера в российской Самаре.

Но прокуратура Збигнева Зёбры (Zbigniew Ziobra) пока ничего не нашла, хотя она работает над этим делом уже два года. (...) Прокуроры на минувшей неделе сообщили родственникам жертв крушения, что расследование может затянуться на 4 года.