12:09 04 апреля
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Россия может перекрыть Керченский пролив для Украины

Россия в ответ на захват Украиной судна крымского рыбколхоза «Норд» может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе и ограничить их плавание, передает РИА Новости заявление председателя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидата политических наук капитана первого ранга Михаила Ненашева.



Ранее военный источник агентства сообщил, что командование Черноморского флота рассматривает вопрос «обеспечения безопасности судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей после задержания украинскими пограничниками российского судна "Норд" в международных водах». По словам собеседника, «угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась», и ЧФ, включая морскую авиацию, «в случае получения приказа займется обеспечением безопасности российских судов за счет постоянного присутствия в проблемных акваториях».


Чтобы остановить пиратство со стороны бандеровских властей Украины, прежде всего, необходимо предупредить Киев, что у России имеются различные инструменты противодействия. Можно, к примеру, ограничить проход украинских судов через Керченский пролив, поскольку у украинской стороны всегда много проблем с безопасностью на устаревших судах. Они объективно требуют повышенного контроля, поэтому у нас будет возможность противодействовать варварской политике киевских властей, в частности, против наших рыбаков,
сказал Ненашев.

В течение десяти дней им (экипажу судна "Норд) не дают воспользоваться средствами связи, фактически отказывают в оказании медицинской помощи. Здесь нарушены все нормы международного морского права. Бандеровские власти заявляют, что керченские рыбаки – их граждане. Разумеется, это не так, но из их логики следует, что к своим гражданам киевские правители относятся в высшей степени негуманно,
продолжил он.

По мнению главы ДПФ, «эта провокационная политика диктуется и навязывается киевским властям вашингтонским начальством, и бандеровцы проводят ее с особым рвением».

Таким образом, они ничем не отличаются от сомалийских пиратов. И если не сработают предупредительные меры, так скажем, интеллигентного характера – по усилению досмотра украинских судов, идущих через Керченский пролив, то, думаю, будут применены меры военного характера,
заявил председатель организации.

Он напомнил, что в пиратских районах Мирового океана «российские суда, в том числе рыболовецкие, находятся под защитой боевых кораблей Военно-морского флота России».

К общеизвестным сомалийским пиратам теперь прибавились бандеровские. Значит, к ним надо относиться так же – в соответствии с нормами международного права,
заключил Ненашев.

26 марта российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками. Экипаж обвинили в нарушении морских рубежей. На рыбаков составили административные протоколы и запретили покидать судно. Власти РФ требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Использованы фотографии: РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
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Комментарии 46

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:41
    Нужно и должно это сделать .
    Spartanez300
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:42
      Это надо было сделать минимум неделю назад.
      Что бы всё что идёт в порты 404-ой, кисло ещё в Чёрном море.
      Да десяток судов под арест - была бы посудина, статья найдётся soldier
      Андрей К
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 10:49
        До мундиаля ничего не будет. Никого силовым методом освобождать не будут, иначе славный Саранск рискует остаться без чемпионата Мира. Экипажу "Норда" надо брать пример с наших летчиков, которые самостоятельно улетели на ИЛ-76 с Кандагара из плена талибов. Командир воздушного суда Шарпатов постепенно пришел к выводу, что единственный способ вырваться на свободу - угнать свой же Ил.
        Аристарх Людвигович
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:54
          Россия может перекрыть Керченский пролив для Украины

          Странно, что этого уже не сделали. Пусть роют канал сразу в Средиземное море, им не привыкать. Море вырыли, с каналом справятся
          maxim947
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:11
          Цитата: Аристарх Людвигович
          ...До мундиаля ничего не будет. Никого силовым методом освобождать не будут...

          Что Вам этот мундиаль дался? wassat
          Коллега, Вас околофутбольная конспирология обуяла wink
          Никто экипаж "Норда", на Ваш любимый Саранск не меняет. Зря что ли, Жорик Депардьёв за нашего президента голосовал feel
          Про силовое освобождение Вы тоже погорячились. Есть такая формулировка - дар убеждения. Ребята из ДПФ предложили убедительно принудить, не заниматься разбоем во внутреннем водоёме - ибо чревато yes
          Андрей К
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:25
            Я понимаю этих ребят из ДПФ..И не понимаю этих "ребят"в Кремле...А говорят что за Родину пекутся(Кремль)
            Цитата: Андрей К
            Цитата: Аристарх Людвигович
            ...До мундиаля ничего не будет. Никого силовым методом освобождать не будут...

            Что Вам этот мундиаль дался? wassat
            Коллега, Вас околофутбольная конспирология обуяла wink
            Никто экипаж "Норда", на Ваш любимый Саранск не меняет. Зря что ли, Жорик Депардьёв за нашего президента голосовал feel
            Про силовое освобождение Вы тоже погорячились. Есть такая формулировка - дар убеждения. Ребята из ДПФ предложили убедительно принудить, не заниматься разбоем во внутреннем водоёме - ибо чревато yes
            210окв
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:52
        Цитата: Андрей К
        Это надо было сделать минимум неделю назад.

        Терпение и труд все перетрут, выдержка и умение терпеть наш главный козырь, благодаря чему мы всегда побеждали. Они же явно провоцируют на силовую акцию. Месть нужна, но лучше в виде холодного блюда.

        Это сказано 100 лет назад Гетманом Скоропадским, а будто вчера ...
        хрыч
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:17
          Цитата: хрыч
          Терпение и труд все перетрут, выдержка и умение терпеть наш главный козырь

          hi
          Ну, Вы даёте. Очень "ценный" и главное действенный сценарий с двумя действующими лицами - страной-бандитом и "терпилой" - экипажем из наших российских моряков. И сколько времени будет длиться этот апарт? А где же наше пресловутое обещание защищать своих граждан в любом уголке мира? А какой совет дали бы на сей случай МОССАД или ЦРУ, случись это с гражданами Израиля или Америки? Думаю, что предъявили бы 3-хдневный ультиматум после чего - "кто не спрятался...". yes
          Лелёк
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:47
            Цитата: Лелёк
            А какой совет дали бы на сей случай МОССАД или ЦРУ, случись это с гражданами Израиля или Америки?

            Вы явно не разведчик laughing Во-первых скорей всего операция разработана в Лондоне и на фоне скрипалей должна была добавить драматизма. Во-вторых Путин готовился к визиту в Анкару, где решалась судьба не рыболовного корыта, а целого региона и даже мира. Забрать из НАТО Турцию и сделать своим не только крупным экономическим, но и военным союзником, дорогого стоит. Поэтому тухлая рыба несколько дней подождет. В-третьих если эта новость правда и повод вообще выбросить свидомых из Азовского моря. То на пощечину ударили пинком по тестикулам, причем пнут ударом Ибрагимовича laughing Зеркально - это задержать в ответ украинского бедолагу, причем роботяги окажутся русскими, нервно, как израильтяне (чего добивались этой провокацией) - типа потопления укробоевого баркаса и отбить задержанных, опять скандал, причем провокация была готова, могли убить (может даже газом) и моряков, и задержанных, свалить на наших и верещать в ООН. А тут спокойно, неспеша, после судьбоносного визита, меняющего мировой расклад, просто приватизируется под шумок МОРЕ wassat
            А так встречал Султан Владыку Севера, наш был растроган good
            хрыч
      3. фигвам (Сергей) Сегодня, 11:14
        На Руси всегда долго запрягали, но терпелка не безгранична и пора навести порядок, а то эти укропитеки бандерии подумают что они что-то могут.
        фигвам
      4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 11:23
        Цитата: Андрей К
        Это надо было сделать минимум неделю назад.

        это надо было сделать 4 года назад
        Василенко Владимир
  2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 10:41
    Я за.А де юрэ мы не нарушаем международный устав или ка кон там называется? хотелось просто правовую сторону вопроса знать.По мне так вообще закрыть им дорогу пусть в евросоюз по земле плавают.Просто получаеться и за этих редисок мы будет тратить деньги на охрану судов.Каждое судно охранять чтоли ? так и экипажей не хватит.
    Heterocapsa
    1. cariperpaint Сегодня, 10:50
      там такой юридический цирк с конями что уже не поймешь. они то по закону их и правда своими гражданами представляют. и считают. а значит свои законы применяют к ним. а судя по тому что эту тему сейчас ЧФ отдадут то сейчас наши начнут жесткий тролинг их судов. что кстати не очень хорошо но необходимо. а иначе толку нет и то уже все поняли. через суды там на годы заморочек с выяснением юрисдикции
      cariperpaint
  3. san4es Сегодня, 10:42
    Можно, к примеру, ограничить проход украинских судов через Керченский пролив

    ...УкроРада будет рада am
    san4es
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:20
      Саня,доброго дня hi ОДПФ все-таки не государственная организация,и делать такие громкие заявления не слишком корректно,мне кажется...меры,безусловно,надо принимать жесткие..но перекрыть полностью пролив...ни кто на это не пойдет
      assa67
      1. san4es Сегодня, 12:00
        Цитата: assa67
        перекрыть полностью пролив...ни кто на это не пойдет

        hi ...Потому, что это даст фору 404-ой и др. упырям.
        san4es
  4. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:45
    Надо просто потопить все эти украинские корыта, по недоразумению называющиеся "пограничными", и все будет хорошо. Хороший бендеровец - мертвый бендеровец! После пары-тройки потопленных корыт мигом станут шелковыми, как стали шелковыми бендеровские летчики, бомбившие Донбасс. По-другому эти кастрюлеголовые скакуны не понимают.
    Кот_Кузя
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 11:07
      вперед и с песней... славный диванный воин
      Не либероид Русский
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:46
    прежде всего, необходимо предупредить Киев
    В давно сложившейся ситуации прежде всего необходимо принять меры к пресечению всех возможных провокаций, а предупреждений уже было столько, что не счесть. Пока будем пережевывать уже давно пережеванное схлопочем очередную провокацию.
    rotmistr60
    1. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:33
      Цитата: rotmistr60
      Пока будем пережевывать уже давно пережеванное схлопочем очередную провокацию.

      Именно так, Геннадий. Приветствую. Для Руины сейчас жизненно необходимо поднять градус в виде победных реляций под фанфары (хотя бы громко прогудеть о своём существовании), а конкретно пану Вальцману продемонстрировать свою решительность перед перевыборами (за это время отстирать изрядно подристанные портки). Эти процессы стоят денег (спонсорских, естественно), а с ними у Кукуева - дело совсем "швах". Если в ближайшее время не "даду-даду-дадут", то банкротство, дефолт и остальные экономические "прелести".
      Лелёк
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:48
    Россия в ответ на захват Украиной судна крымского рыбколхоза «Норд» может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе и ограничить их плавание,

    Я думаю, что сначала освободительная операция морпехов, а потом можно уже и про ограничение мореплавания укровермахта подумать.
    Одно другому не мешает. request
    К-50
  7. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:49
    Ну, наконец-то. Осталось от слов перейти к делу. Вот только будет ли совершен этот переход?
    astepanov
  8. Slon_on (Пётр) Сегодня, 10:50
    Похоже черноморцы готовы начистить поганую хохлато-бандеровскую рожу, вот только верхи что-то ждут.
    Slon_on
    1. Метан Сегодня, 11:03
      "Россия может перекрыть Керченский пролив для Украины..."
      Может может,а может не может...
      Задолбала уже эта политика соплежуйства!
      Мундиаль,мундиаль...мать-перемать!!!
      Вы в футбол играйте,играйте...доиграетесь.
      Метан
    2. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 11:08
      окончание чемпионата по футболу они ждут... если он вообще будет
      Не либероид Русский
    3. Slon_on (Пётр) Сегодня, 11:32
      УПС! А чего это у меня матрасный флаг?
      Slon_on
  9. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:01
    Россия может перекрыть Керченский пролив для Украины

    хотелось бы прочитать- Россия перекрыла Керченский пролив для Украины!!!
    Masya Masya
  10. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:05
    Да сколько можно думать и решать. Давить надо это бандеровское отродье.
    sgr291158
  11. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 11:07
    Несомненно этого мало . Нужно всем шумерским лоханкам запретить выход в море . Или пускай сначала докажут ,что не пираты и справочку об этом , заверенную в Мосгорканале , предъявят .
    Holsten
  12. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:07
    К сожалению - это не конкретные решения госструктур , а по прежнему , по сути , пожелания отдельно взятого человека
    председателя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидата политических наук капитана первого ранга Михаила Ненашева
    . Хотя такое или подобное ему решение должно было быть принято в течение одного -двух дней после факта пиратства .
    КВУ-НСвД
  13. King3214 Сегодня, 11:09
    Эти рыбаки посчитали себя "очень умными" и получив гражданство России "забыли" отказаться от гражданства Украины.
    ("А вдруг власть переменится. А предать - это значит вовремя предвидеть"(с))
    Вот теперь Украина и задержала СВОИХ хитро-выделанных граждан.
    Отчего такая истерика?
    King3214
    1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 11:23
      От того, что и другие "хитро выделанные" на словах будут одобрям-с, возносить хвалу создателю Российского Крыма за хорошие дороги и красивый аэропорт. а на деле начнут втихую гадить, а это нам надо? Поэтому на провокации не следует отвечать дипломатически, а ударить так, чтобы впредь было неповадно. Тогда поднимется вой на Западе, ответите Вы мне. Так воя и так там выше крыши, хоть раз путь повоют от обиды, а не по лживому поводу.
      mikh-korsakov
    2. kpd (Константин) Сегодня, 11:53
      Не совсем так. Очень умными посчитали себя именно украинские власти. Сейчас отказаться от гражданства Украины практически невозможно, особенно для крымчан. Киев шустренько поправил законодательство еще весной 2014.

      "Добровольный выход - инициирует сам гражданин, только при наличии гражданства другой страны, обязательно постоянное проживание вне Украины (штамп "разрешен выезд на ПМЖ из Украины), заявление на отказ подается исключительно в консульское учреждение за границей. Решение принимает Президент Украины."
      Источник: https://www.juridicheskij-supermarket.ua/page_ser
      vice_grazhdanstvo-vyhod.html
      kpd
    3. vasya.pupkin (вася) Сегодня, 11:59
      Кингу3214:А,что делает "хитро-выделанный гражданин" на ВО?Это,что,какой-то "свидомый шумер",получивший флаг РФ/женился наверно на русской/,истерит тут,что Крым не хохлянский?Подожди ,после мундиаля начнут чистить пятую колонну-рой себе схрон.
      vasya.pupkin
  14. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:10
    Адвокат Дмитрий Щербина рассказал подробности исчезновения капитана арестованного украинскими пограничниками крымского судна «Норд» Владимира Горбенко.
    «Сегодня в 6:20 утра представители погранслужбы Мариуполя, а именно морской охраны №23, подошли к судну, попросили выйти капитана на секундочку, предупредив, если что, то будут открывать огонь на поражение. Он сошёл. Его пригласили на пять минут на военный корабль, которое задерживало это судно, для уточнения каких-то деталей. Он пошёл и до сих пор о нём ничего не известно. », — цитирует адвоката РИА Новости.

    По его словам, есть информация, что Горбенко затолкали в серую Skoda погранслужбы и вывезли за пределы территории порта в неизвестном направлении.

    Щербина также отметил, что изначально было предположение о том, что капитана доставили в суд, но там сообщили, что Горбенко не привозили.

    Адвокат подчеркнул, что это «фактически похищение человека».
    Heterocapsa
  15. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 11:15
    Капитана украинские фашисты увезли в неизвестном направлении. Так что же опять наши власти погрозят пальчиком. Конечно, мировой чемпионат по футболу - это праздник для всего мира (во всяком случае его разумной части), но нельзя ли ради праздника бросать людей в неволе и при этом унижаться. Тот кто не хочет бороться. предпочитая унижение, получит и войну. и унижение.
    mikh-korsakov
  16. prior (Влад) Сегодня, 11:16
    Не надо ничего перекрывать. Украинские суда проходя через Керченский пролив, проходят через территориальные воды России, могут нести угрозу Крымскому мосту, а следовательно, должны подлежать обязательному пограничному и таможенному досмотру.
    В очередь, су...ки, в очередь ! А досматривать мы будем долго и тщательно, пока не сгниют продукты в трюмах украинских посудин. Ну, а если что найдём !.........
    К тому же проход под мостом только с российским лоцманом!
    prior
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:28
      prior (Влад) Сегодня, 11:16

      Это были бы действующие меры, и отрезвляющие для укрокакловских Хлотоводцев..
      a.s.zzz888
  17. silver169 (Юрий Геннадьевич) Сегодня, 11:19
    Давно пора прижучить бандеровских тварей!
    silver169
  18. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 11:22
    "бандеровские пираты" ... Чёрт побери , сильно сказано . Помнится , сомалийских пиратов наш морской спецназ домой отправил на двух лодках , на которых они судно захватили . В одной головы лежали , в другой всё остальное . С тех пор о захватах чего-то не слышно .
    Не пора ли ? Сколько у них там лоханок-то ещё на плаву ? Бандерлогов обнаглевших под плинтус .
    Ну так не . У нас кот Леопольд , руки дружбы всё чешутся у него .
    iliitchitch
  19. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:26
    К общеизвестным сомалийским пиратам теперь прибавились бандеровские. Значит, к ним надо относиться так же – в соответствии с нормами международного права,
    заключил Ненашев.
    26 марта российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками.

    Почему только сейчас начинаем что то думать ипредпринимать? А люди на "Норде", которые задыхаются от тухлой рыбы, а перспективы быть осужденными укронацистами?
    a.s.zzz888
  20. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 11:32
    Жду, когда наконец Азовское море станет нашим внутренним морем. До тех пор нельзя быть спокойными.
    домохозяйка
  21. den serov (den serov) Сегодня, 11:35
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    den serov
  22. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 11:44
    Может быть пора уже от слов перейти к делам?! Сколько можно языки чесать?
    bratchanin3
  23. vasya.pupkin (вася) Сегодня, 11:50
    Цитата: домохозяйка
    Жду, когда наконец Азовское море станет нашим внутренним морем. До тех пор нельзя быть спокойными.

    Ирочка/это не фамильярность,просто мне 69/,азовское море могло быть "нашим" еще в сент. 14-го,когда по пустомуМариуполю/нацики отсутствовали там 3 дня/"гуляли" наши оподченцы/по мкр-ну "Восточный" точно/,но пришел приказ от "вашего "смотрящего" по Донбассу-А.А.Дудаева/погоняло-В.Ю.Сурков/,отвести всех от М-ля на 20 км.Дело в том,что в М-ле есть большой бизнес его друга/порт,металлургич.заводи пр./-олигарха Р.Ахметова. А бабки-это "святое"!
    vasya.pupkin
  24. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 12:02
    Обеспечить безопасность прохода проливов лоцманским сопровождением. Со всеми вытекающими последствиями- стоянками в ожидании прибытия лоцмана, Оплату. Если будет надо- ознакомить с планами введения пограничного досмотра. Который будет введён в случае ухудшения риторики и действий дорогих братьев.
    Вкд Двк
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