Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Россия может перекрыть Керченский пролив для Украины
Россия в ответ на захват Украиной судна крымского рыбколхоза «Норд» может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе и ограничить их плавание, передает РИА Новости заявление председателя Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидата политических наук капитана первого ранга Михаила Ненашева.
Ранее военный источник агентства сообщил, что командование Черноморского флота рассматривает вопрос «обеспечения безопасности судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей после задержания украинскими пограничниками российского судна "Норд" в международных водах». По словам собеседника, «угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась», и ЧФ, включая морскую авиацию, «в случае получения приказа займется обеспечением безопасности российских судов за счет постоянного присутствия в проблемных акваториях».
По мнению главы ДПФ, «эта провокационная политика диктуется и навязывается киевским властям вашингтонским начальством, и бандеровцы проводят ее с особым рвением».
Он напомнил, что в пиратских районах Мирового океана «российские суда, в том числе рыболовецкие, находятся под защитой боевых кораблей Военно-морского флота России».
26 марта российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками. Экипаж обвинили в нарушении морских рубежей. На рыбаков составили административные протоколы и запретили покидать судно. Власти РФ требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж.
Ранее военный источник агентства сообщил, что командование Черноморского флота рассматривает вопрос «обеспечения безопасности судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей после задержания украинскими пограничниками российского судна "Норд" в международных водах». По словам собеседника, «угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась», и ЧФ, включая морскую авиацию, «в случае получения приказа займется обеспечением безопасности российских судов за счет постоянного присутствия в проблемных акваториях».
Чтобы остановить пиратство со стороны бандеровских властей Украины, прежде всего, необходимо предупредить Киев, что у России имеются различные инструменты противодействия. Можно, к примеру, ограничить проход украинских судов через Керченский пролив, поскольку у украинской стороны всегда много проблем с безопасностью на устаревших судах. Они объективно требуют повышенного контроля, поэтому у нас будет возможность противодействовать варварской политике киевских властей, в частности, против наших рыбаков,сказал Ненашев.
В течение десяти дней им (экипажу судна "Норд) не дают воспользоваться средствами связи, фактически отказывают в оказании медицинской помощи. Здесь нарушены все нормы международного морского права. Бандеровские власти заявляют, что керченские рыбаки – их граждане. Разумеется, это не так, но из их логики следует, что к своим гражданам киевские правители относятся в высшей степени негуманно,продолжил он.
По мнению главы ДПФ, «эта провокационная политика диктуется и навязывается киевским властям вашингтонским начальством, и бандеровцы проводят ее с особым рвением».
Таким образом, они ничем не отличаются от сомалийских пиратов. И если не сработают предупредительные меры, так скажем, интеллигентного характера – по усилению досмотра украинских судов, идущих через Керченский пролив, то, думаю, будут применены меры военного характера,заявил председатель организации.
Он напомнил, что в пиратских районах Мирового океана «российские суда, в том числе рыболовецкие, находятся под защитой боевых кораблей Военно-морского флота России».
К общеизвестным сомалийским пиратам теперь прибавились бандеровские. Значит, к ним надо относиться так же – в соответствии с нормами международного права,заключил Ненашев.
26 марта российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками. Экипаж обвинили в нарушении морских рубежей. На рыбаков составили административные протоколы и запретили покидать судно. Власти РФ требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж.
Использованы фотографии: РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти