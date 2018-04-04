"Россия может перекрыть Керченский пролив для Украины..."

Чтобы остановить пиратство со стороны бандеровских властей Украины, прежде всего, необходимо предупредить Киев, что у России имеются различные инструменты противодействия. Можно, к примеру, ограничить проход украинских судов через Керченский пролив, поскольку у украинской стороны всегда много проблем с безопасностью на устаревших судах. Они объективно требуют повышенного контроля, поэтому у нас будет возможность противодействовать варварской политике киевских властей, в частности, против наших рыбаков,

В течение десяти дней им (экипажу судна "Норд) не дают воспользоваться средствами связи, фактически отказывают в оказании медицинской помощи. Здесь нарушены все нормы международного морского права. Бандеровские власти заявляют, что керченские рыбаки – их граждане. Разумеется, это не так, но из их логики следует, что к своим гражданам киевские правители относятся в высшей степени негуманно,

Таким образом, они ничем не отличаются от сомалийских пиратов. И если не сработают предупредительные меры, так скажем, интеллигентного характера – по усилению досмотра украинских судов, идущих через Керченский пролив, то, думаю, будут применены меры военного характера,

К общеизвестным сомалийским пиратам теперь прибавились бандеровские. Значит, к ним надо относиться так же – в соответствии с нормами международного права,