12:13 04 апреля
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БДК "Иван Грен" возобновил госиспытания. Когда же передача заказчику?

Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен"возобновил государственные испытания в Балтийском море, сообщил представитель судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.

БДК "Иван Грен" возобновил госиспытания. Когда же передача заказчику?


Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", вышел в Балтийское море, где возобновил выполнение программы государственных испытаний, прерванных в декабре прошлого года по техническим причинам
— сказал Михайлов.


По словам Михайлова, для завершения испытаний запланированы два выхода в море по несколько дней каждый, во время которых сдаточная команда завода и экипаж корабля проверят функционирование систем и комплексов БДК. На борту работает также государственная приемочная комиссия Минобороны РФ. Государственные испытания планируется завершить к середине апреля, после чего начнется подготовка корабля к передаче заказчику.

БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Минобороны РФ на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. По заказу министерства обороны РФ ПСЗ "Янтарь" строит еще один корабль проекта 11711 – БДК "Петр Моргунов", который планируется к передаче флоту в конце 2018 года, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:50
    Да когда это случится , видать технические причины были серьезные . Но все равно нужно довести до ума корабль .
    Spartanez300
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:00
      Согласен, и все же интересно - как так получилось? вроде данный корабль с технической стороны не самый сложный. Есть сплетня, что заказчик в лице МО поспособствовал этому, меняя периодически свои требования в части ТТХ
      maxim947
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:04
      Не забываем, что это авианесущий корабль, несет два вертолета. Также второй корабль скоро будет спущен на воду.
      хрыч
    3. Borik (Борис) Сегодня, 11:32
      Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:50 Новый
      Да когда это случится ?,


      Как только, так сразу.
      Borik
      1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 11:45
        Десантная лоханка... 15 лет... 15 лет, Карл!!! belay
        marlin1203
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:11
          Цитата: marlin1203
          Десантная лоханка... 15 лет... 15 лет, Карл!!!

          Куда торопимся?
          хрыч
  2. san4es Сегодня, 10:51
    БДК "Иван Грен" возобновил госиспытания

    Государственные испытания планируется завершить к середине апреля, после чего начнется подготовка корабля к передаче заказчику, отметили в пресс-службе ПСЗ "Янтарь". Передача БДК флоту неоднократно откладывалась. В начале февраля 2018 года корабелы планировали завершить работу в марте. Позднее глава ОСК Алексей Рахманов озвучил новый срок сдачи БДК – конец мая. По данным Mil.Press FlotProm, перенос связан с рядом доработок, в том числе с устранением проблем с задним ходом. soldier
    san4es
  3. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 11:00
    Красавец. Нужная вещь а то парк БДК уж больно износился.
    MoJloT
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:05
    БДК "Иван Грен" возобновил госиспытания. Когда же передача заказчику?
    Похоже, что "Иван" так и будет "косить" от армии, до самого списания...
    svp67
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:14
    Когда вступит в строй , то нафигачусь из принципа laughing Если всё же это случится , то и со сдачей второго
    "Петр Моргунов",
    в ближайшее время проблем не будет..тук-тук-тук , тьфу-тьфу-тьфу.. laughing
    КВУ-НСвД
  6. den serov (den serov) Сегодня, 11:35
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    den serov
  7. ВохаАхов (Владимир) Сегодня, 11:44
    Недавно проходила информация, что флаг на корабле поднимут 7 мая, а к концу года передадут флоту второй корабль- "Пётр Моргунов"
    ВохаАхов
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