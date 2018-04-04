БДК "Иван Грен" возобновил госиспытания. Когда же передача заказчику?

Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", вышел в Балтийское море, где возобновил выполнение программы государственных испытаний, прерванных в декабре прошлого года по техническим причинам

Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен"возобновил государственные испытания в Балтийском море, сообщил представитель судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.— сказал Михайлов.По словам Михайлова, для завершения испытаний запланированы два выхода в море по несколько дней каждый, во время которых сдаточная команда завода и экипаж корабля проверят функционирование систем и комплексов БДК. На борту работает также государственная приемочная комиссия Минобороны РФ. Государственные испытания планируется завершить к середине апреля, после чего начнется подготовка корабля к передаче заказчику.БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен по заказу Минобороны РФ на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. По заказу министерства обороны РФ ПСЗ "Янтарь" строит еще один корабль проекта 11711 – БДК "Петр Моргунов", который планируется к передаче флоту в конце 2018 года, передает РИА Новости