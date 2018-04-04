12:10 04 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Госдеп: мы не против принять новых дипломатов из России. А РФ наших примет?

Госдеп США Россия заявил, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта из США по требованию американских властей, передает РИА Новости со ссылкой на Yahoo News.

Госдеп: мы не против принять новых дипломатов из России. А РФ наших примет?


Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии [на территории США]. Любые запросы на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться отдельно в каждом индивидуальном случае
- сообщили в Госдепе


Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были высланы в ответ на решение Вашингтона.

Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии
- резюмировали в Госдепартаменте.

В связи с этим в ведомстве считают, что США могут запросить аккредитацию для "новых сотрудников на замену тем дипломатам", которые обязаны покинуть РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
4

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:06
    Вот удоды..!! ......
    Похоже им это больше надо, пускай извиняются
    maxim947
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:09
      И что плевок вытрем и дальше будем им улыбаться .
      Spartanez300
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:24
        Ваши эмоции понятны. Но во-первых, Россия ответила зеркально, а значит "не утерлась". Во-вторых, мы судим о дипломатической работе исключительно опираясь на свои эмоции, а у дипломатов эмоции должны уходить на второй план.Конечно будет интересно узнать какая будет реакция с нашей стороны.
        rotmistr60
        1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:27
          Пусть принесут официальные извинения за свои противоправные действия , что бы весь мир узнал что они не правы . Тогда будет хоть какое то удовлетворение .
          Spartanez300
          1. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:48
            Цитата: Spartanez300
            Spartanez300

            hi
            Одного извинения "маловато будет". США нарушили НЕСКОЛЬКО основополагающих международно-правовых законов, а в этих случаях следуют наказания в виде штрафов и покрытий ущербов, как материальных, так и моральных. Но подсчётом должно заниматься правительство и органы юриспруденции. Но спускать хамство и "рекет" Вашингтона нельзя. stop
            Лелёк
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:28
        Цитата: Spartanez300
        И что плевок вытрем и дальше будем им улыбаться .

        да нет, утираются как раз они. и плюнули МЫ на них. на попятную ОНИ пошли
        LSA57
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:27
      Любые запросы на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться отдельно в каждом индивидуальном случае
      Ну Россия тоже будет подходить к этому вопросу индивидуально.
      Цитата: maxim947
      Вот удоды..!! ......
      Похоже им это больше надо, пускай извиняются

      Конечно, ведь это США устраивают цветные революции, прокачивают прозападную оппозицию, а на это нужны не только деньги, но и люди в дипконсульстве. А их теперь не хватает laughing
      Венд
  2. антивирус Сегодня, 11:10
    в Госдепе надо запросить аккредитацию для Бабича М послом на Окраине.
    А адмирала Витко пусть согласятся назначить в Брюссель-НАТО
    антивирус
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:11
    как в том анекдоте...
    наркоман:- люблю, когда люди тусуются....
    Masya Masya
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:29
      Цитата: Masya Masya
      наркоман:- люблю, когда люди тусуются....

      ротация называется lol
      Привета hi smile
      LSA57
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:34
        Сергей, приветик! love
        Цитата: LSA57
        ротация называется

        ага, старые приелись, надоели... подайте им новеньких... думаю, самое время нашим над ними покуражиться... wink
        Masya Masya
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:58
          Цитата: Masya Masya
          ага, старые приелись, надоели.

          так про них давно уже всё известно, вплоть до того, что они в постели предпочитают laughing
          подайте им новеньких...

          ну да, свежачка laughing
          думаю, самое время нашим над ними покуражиться... wink

          вот ребята порезвятся laughing
          LSA57
        2. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:06
          Цитата: Masya Masya
          думаю, самое время нашим над ними покуражиться.

          День добрый, Марина.
          Что-то у меня с нюхом (вероятно последствия гриппа), но чую, что только одним нашим куражом дело не обойдётся. Лондонский "синдром скрипалей" в сети принял обвальный характер. Альбион, США и ЕС сейчас жёстко тролит всякий, даже из тех стран, которые вчера держались за юбку (или что там у неё) старушки Мэй. Гробницы английских королей покраснели от стыда. На месте Б. Джонсона сел бы на велосипед после прошения об отставке и - в пампасы. Вот что по поводу "скипальгейта" от "гиены Европы":

          Ну и очередной подарунок:
          Лелёк
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:11
    Госдеп: мы не против принять новых дипломатов из России. А РФ наших примет?
    Как то история наших последних лет взаимоотношений подсказывает, что нашей стороне стоит дождаться когда и как будут приняты наши дипломаты, что бы тогда решить нам, а стоит ли принимать и как принимать
    svp67
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:31
      Цитата: svp67
      а стоит ли принимать и как принимать

      стоит. с хлебом и солью. причём хлеба крошку, соли полную плошку. пусть лопают и нахваливают согласно протоколу laughing
      LSA57
  5. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:15
    Главная ошибка России - прощать и верить на слово. Союзницу Гитлера Францию простили и поверили на слово - будет она независимой от США.... "Друзьям с НАТО" поверили на слово - НАТО не будет расширяться. Запад хозяин своему слову - хочет даёт, хочет забирает. ТОЛЬКО письменные извинения и ТОЛЬКО от официальных лиц.
    Серж Горелый
    1. 97110 (николай) Сегодня, 11:54
      Цитата: Серж Горелый
      ТОЛЬКО письменные извинения и ТОЛЬКО от официальных лиц.

      От ея величия извинения плюс сообщение о высылке терезки с борькой на 101 км. от лондона для начала. Чё, Трампу жалко старую? Они ж затеяли, вот пусть и повинятся первые. Так и ответить...
      97110
  6. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 11:17
    Наверное принять надо, но на равновесной основе. Количество дипломатов и дипобъектов должно быть строго одинаково.
    алекс-сп
  7. prior (Влад) Сегодня, 11:19
    "Госдеп: мы не против принять новых дипломатов из России. А РФ наших примет?"
    Нет, Россия вышлет оставшихся. На кой они здесь, толку он их присутствия !
    prior
  8. dojjdik (иван) Сегодня, 11:21
    в Урюпинск надо ехать господа послы можно и на дальний восток-на этот раз бритты правильно сделали что вышвырнули наших бездельников хорошо конечно в америке дурака валять; а вобщем то это расплата за наш гуманизм-лучший гуманизм это когда самолеты сыпятся как горох как во вьетнаме было-а если три года бестолку бегать за кери то вот такой результат
    dojjdik
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:33
      Цитата: dojjdik
      правильно сделали что вышвырнули наших бездельников

      belay вы так хорошо знакомы с работой наших посольств??? ну и откуда такая осведомлённость?
      насколько я знаю такая деятельность не афишируется
      LSA57
      1. dojjdik (иван) Сегодня, 11:57
        если вы не молодой пацан то должны помнить какую роль сыграло американское и британское посольства в перевороте 90х годов -черную роль потому как каждому школьнику известно что послы это те же црушники и мишники и цхакальшики и по нескольку раз вербованны и перевербованны-потому чем раньше избавимся от них тем меньше вероятность возникновения у нас диверс переворота по еврейски "гражданской войны" об этом тоже все знают кроме видимо вас
        dojjdik
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:05
          Цитата: dojjdik
          послы это те же црушники и мишники и цхакальшики

          а наши "чистые послы"??? belay laughing
          отому чем раньше избавимся от них тем меньше вероятность возникновения у нас диверс переворота по еврейски "гражданской войны" об этом тоже все знают кроме видимо вас

          good ловко в воздухе переобулся laughing
          напомню, что вы "эксперт" в делах посольских написали
          правильно сделали что вышвырнули наших бездельников

          вот на эти слова я и ответил
          LSA57
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:22
    И что, мерикатосы дали "заднюю"? Неплохо нам бы поиграть на этом, "при своих интересах".
    a.s.zzz888
  10. Васян1971 (Василий) Сегодня, 11:23
    Чё, консульство в Сиэтле снова откроют и дипсобственность вернут? Или новым дипломатам ютится на сокращённых площадях придётся?
    Васян1971
    1. ланс Сегодня, 12:09
      в оон резон есть, а все остальное.....в унитаз
      ланс
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 11:31
    А может ну его нафиг? Зачем нам они нужны?
    Altona
  12. den serov (den serov) Сегодня, 11:34
    Уникальная система заработка на Брошенных Сайтах, которая позволит Вам зарабатывать реальные деньги http://putlink4.ru/site/996415844s89103p3056
    den serov
  13. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 11:37
    Вот пусть наши высланные дипломаты за них похлопочут, а мы посмотрим... Примем, конечно, куда без них. Только никаких консульств в Питере и подобных городах. Пусть работают в Симферополе.
    домохозяйка
  14. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 11:37
    Прямой телефонной линии между Путиным и трампом достаточно . А также между Лавровым и очередным госсекретарём . И прикрыть этот чёртов американский гадюшник в Свердловске , зачем в Питере закрыли-то , не понимаю , там-то как раз опасности нет .
    А то Сибирь им очень хочется , просто ручонки потные дрожат аж . Таки прям псевдодипломаты их оттуда не вылезают .
    iliitchitch
  15. ланс Сегодня, 12:04
    дипломатия это не конструктор лего-разобрал, собрал. консульства разогнали? а значит померла, так померла. баста.
    ланс
Картина дня