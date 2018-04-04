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Госдеп: мы не против принять новых дипломатов из России. А РФ наших примет?
Госдеп США Россия заявил, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта из США по требованию американских властей, передает РИА Новости со ссылкой на Yahoo News.
Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были высланы в ответ на решение Вашингтона.
В связи с этим в ведомстве считают, что США могут запросить аккредитацию для "новых сотрудников на замену тем дипломатам", которые обязаны покинуть РФ.
Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии [на территории США]. Любые запросы на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться отдельно в каждом индивидуальном случае- сообщили в Госдепе
Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были высланы в ответ на решение Вашингтона.
Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии- резюмировали в Госдепартаменте.
В связи с этим в ведомстве считают, что США могут запросить аккредитацию для "новых сотрудников на замену тем дипломатам", которые обязаны покинуть РФ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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