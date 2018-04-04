"Госдеп: мы не против принять новых дипломатов из России. А РФ наших примет?"

Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии [на территории США]. Любые запросы на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться отдельно в каждом индивидуальном случае

Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии