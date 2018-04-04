Американские СМИ оценили дизайн нового российского корабля

Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов,

Новый российский корвет проекта 22160 обладает «достаточно инновационным» дизайном, который обеспечивает огромную боевую мощь при небольшом размере корабля, пишет издание The Drive.Издание подчеркивает, что корабль создан по принципу модульности — «его вооружение и оборудование может меняться в зависимости от задачи, будь то борьба с пиратством или поддержка крупных ударных операций».«На судне, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, присутствует пустое пространство под вертолетной площадкой. Его можно использовать для размещения двух ракетных комплексов "Калибр" (Club-K)», – приводит статью РИА Новости По мнению автора, это позволит небольшим кораблям «наносить удары восемью ракетами по морским и наземным целям на большом расстоянии».Автономность плавания кораблей данного проекта составляет два месяца: «за это время корвет может пройти до шести тысяч морских миль», отмечается в статье.пишет автор.Корветы модульного типа дальней морской зоны проекта 22160 строятся на Зеленодольском судостроительном заводе. Главная их задача – охрана территориальных вод, борьба с пиратством, а также поддержка своих более крупных кораблей в бою.Ранее сообщалось, что к 2020 году ЧФ планирует получить четыре корабля проекта 22160.