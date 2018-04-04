12:12 04 апреля
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Американские СМИ оценили дизайн нового российского корабля

Новый российский корвет проекта 22160 обладает «достаточно инновационным» дизайном, который обеспечивает огромную боевую мощь при небольшом размере корабля, пишет издание The Drive.

Патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160.

Издание подчеркивает, что корабль создан по принципу модульности — «его вооружение и оборудование может меняться в зависимости от задачи, будь то борьба с пиратством или поддержка крупных ударных операций».


«На судне, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, присутствует пустое пространство под вертолетной площадкой. Его можно использовать для размещения двух ракетных комплексов "Калибр" (Club-K)», – приводит статью РИА Новости.

По мнению автора, это позволит небольшим кораблям «наносить удары восемью ракетами по морским и наземным целям на большом расстоянии».



Автономность плавания кораблей данного проекта составляет два месяца: «за это время корвет может пройти до шести тысяч морских миль», отмечается в статье.

Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов,
пишет автор.

Корветы модульного типа дальней морской зоны проекта 22160 строятся на Зеленодольском судостроительном заводе. Главная их задача – охрана территориальных вод, борьба с пиратством, а также поддержка своих более крупных кораблей в бою.

Ранее сообщалось, что к 2020 году ЧФ планирует получить четыре корабля проекта 22160.

Использованы фотографии: forums.airbase.ru
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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:12
    Азовское море ждет "Василия Быкова", тамошним укроповским пиратам просто необходимо его показать yes .
    Spartanez300
    1. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 11:18
      Чтоб гонять шумеров достаточно и простых сторожевиков.
      Анкыпельгыгыргын
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:22
        А это что по Вашему?
        Цитата: Анкыпельгыгыргын
        Чтоб гонять шумеров достаточно и простых сторожевиков.
        210окв
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:48
          Цитата: 210окв
          А это что по Вашему?
          Цитата: Анкыпельгыгыргын
          Чтоб гонять шумеров достаточно и простых сторожевиков.

          А -«ЭТО» - Иновационный дизайн!!! Там же написано laughing laughing yes
          Охотовед 2
      2. Gorjelin (Евгений) Сегодня, 11:38
        гонять шумеров

        про шумеров - это пять! laughing laughing
        Gorjelin
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:48
          Не знаю как,но настоящие шумеры на том свете переворачиваются...Обижаете древнюю нацию...А эти..Ну какие они "шумеры"..Воши..
          Цитата: Gorjelin
          гонять шумеров

          про шумеров - это пять! laughing laughing
          210окв
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:19
    Как говориться мал, да удал! Потому как этот малыш достаточно грозен, при своих небольших размеров.
    a.s.zzz888
  4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:21
    РИА Новости. Это не судно-а корабль..
    210окв
  5. Xroft (Ivan) Сегодня, 11:22
    Толку от него если наших моряков спокойно похищают в черном море средь бела дня.Чтобы использовать силовые методы нужна политическая воля,а пока наши граждане могут быть заложниками в банановых республиках(вспомним ситуацию с нашими пилотами в Африке) и молится лишь на чудо,а мы как всегда выразим *недовольство*
    Xroft
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:28
      Толку от него...
      Странная позиция. А он, что в это время стоял рядом и ничего не смог сделать? И корабли флоту не нужны?
      rotmistr60
      1. Xroft (Ivan) Сегодня, 11:45
        Ну у нас корабли в ЧФ вроде есть? и я думаю не очень далеко они были,был бы приказ не было такой ситуации.....но приказа же нет?
        Корабль может хороший,но это же инструмент...просто зло берет от нашей политической импотенции.Много слов,а дела как всегда нет.
        Xroft
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:00
          Цитата: Xroft
          Ну у нас корабли в ЧФ вроде есть?

          для охраны судов в Азовском море нужен не ЧФ, а морчасти погранвойск, которые раньше были на Азове
          Silvestr
  6. Rossia (Ivan) Сегодня, 11:28
    иновационный? возможно. для начала 70-х, когда на "москитный флот" начали ставить П-15
    Rossia
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:35
      Цитата: Rossia
      иновационный? возможно. для начала 70-х, когда на "москитный флот" начали ставить П-15

      А в чём конкретно Вы видите его несоответствие названию - "современный" и "инновационный" ? Корабль вполне себе на уровне для решения задач по предназначению . Принцип модульности более чем современен . Возможности для модернизации в процессе службы присутствуют . Так в чём же по Вашему его несоответствие ?
      КВУ-НСвД
      1. Rossia (Ivan) Сегодня, 12:07
        Иновационный - что-то новое, до сего момента не используемое. Вот неудавшийся рельсотрон был бы, в моём понимании, инновацией. Всё что установлено на корвет проекта 22160 уже в том или ином виде было. Про "современный" я и слова не сказал - корабль достаточно современен
        Rossia
    2. К0щей Сегодня, 11:42
      Цитата: Rossia
      иновационный? возможно. для начала 70-х, когда на "москитный флот" начали ставить П-15

      присоединюсь к КВУ-НСвД: что по вашему в нем "не так"? размеры что ли? так для его задач большие и не нужны. ракетными крейсерами пиратов гонять не слишком удобно и практично. а технологически он соответствует эпитетам "современный" и "инновационный" .
      К0щей
    3. assa67 (андрей) Сегодня, 11:57
      не соглашусь с Вами..термин "москитный флот" в отношении проекта 22160 не слишком уместен,так как позиционируется "корветом дальней морской зоны"...да и рука у этого"москита" длинная,за 2тыс. км
      assa67
  7. Larum (Larum) Сегодня, 11:32
    Дешево, хорошо и сердито. В Звезде уже начали обсираться от востога и гадить на амеров
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  8. den serov (den serov) Сегодня, 11:33
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  9. Altona (Евгений) Сегодня, 11:34
    Всё это хорошо и замечательно, но нужны корабли большего водоизмещения.
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  10. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 11:35
    Корветы Корветы... А где эсминцы? Ещё бы американцы не хвалили... Вот построили бы заместо него крейсер, вот тогда бы они расписали бы какой это тупиковый вариант развития, а тут конечно они будут хвалить
    Vol4ara
    1. alma (Алексей) Сегодня, 12:03
      Цитата: Vol4ara
      Ещё бы американцы не хвалили

      Ага, и меня такая же мысль посетила: раз хвалят, значит хрень.
      alma
  11. Умник (Вася) Сегодня, 12:04
    Ну ребята 4 корабля до 2020 года этого малооот
    Умник
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