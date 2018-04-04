Шойгу: Силовое давление на Россию без внимания не останется

Сегодня мир проходит через переломный этап... Все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений

На фоне этого усиливается антироссийская риторика, активизируется недружественная военная деятельность вблизи наших границ

Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер

(Происходит) развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны, в том числе за пределами национальной территории США, на европейском континенте и в Азии. Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО – это серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств. В том числе договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия

Начиная с января истребители Воздушно-космических сил России поднимались на перехват более 25 тыс. раз. <...> В свою очередь, мы не собираемся стучаться в закрытую дверь, но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены. Боевой потенциал наших вооруженных сил будет поддерживаться на уровне, гарантированно обеспечивающем военную безопасность России и ее союзников

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на на VII Московской конференции по международной безопасности, заявил, что новая гонка вооружений в мире подпитывается претензиями некоторых стран на исключительность.- сказал он- добавил глава военного ведомства.Шойгу напомнил, что США и НАТО развернули вдоль западных границ России 10-тысячную наступательную группировку войск.— сказал он.Кроме этого, дестабилизирующим фактором и стимулом для гонки вооружений, является американская система ПРО.— заявил ШойгуКроме того, повысилась интенсивность полетов авиации альянса вдоль российских границ.- добавил глава военного ведомства