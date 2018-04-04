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Шойгу: Силовое давление на Россию без внимания не останется
Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на на VII Московской конференции по международной безопасности, заявил, что новая гонка вооружений в мире подпитывается претензиями некоторых стран на исключительность.
Шойгу напомнил, что США и НАТО развернули вдоль западных границ России 10-тысячную наступательную группировку войск.
Кроме этого, дестабилизирующим фактором и стимулом для гонки вооружений, является американская система ПРО.
Кроме того, повысилась интенсивность полетов авиации альянса вдоль российских границ.
Сегодня мир проходит через переломный этап... Все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений- сказал он
На фоне этого усиливается антироссийская риторика, активизируется недружественная военная деятельность вблизи наших границ- добавил глава военного ведомства.
Шойгу напомнил, что США и НАТО развернули вдоль западных границ России 10-тысячную наступательную группировку войск.
Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер— сказал он.
Кроме этого, дестабилизирующим фактором и стимулом для гонки вооружений, является американская система ПРО.
(Происходит) развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны, в том числе за пределами национальной территории США, на европейском континенте и в Азии. Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО – это серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств. В том числе договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия— заявил Шойгу
Кроме того, повысилась интенсивность полетов авиации альянса вдоль российских границ.
Начиная с января истребители Воздушно-космических сил России поднимались на перехват более 25 тыс. раз. <...> В свою очередь, мы не собираемся стучаться в закрытую дверь, но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены. Боевой потенциал наших вооруженных сил будет поддерживаться на уровне, гарантированно обеспечивающем военную безопасность России и ее союзников- добавил глава военного ведомства
Использованы фотографии: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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