12:11 04 апреля
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Шойгу: Силовое давление на Россию без внимания не останется

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на на VII Московской конференции по международной безопасности, заявил, что новая гонка вооружений в мире подпитывается претензиями некоторых стран на исключительность.

Сегодня мир проходит через переломный этап... Все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений
- сказал он

Шойгу: Силовое давление на Россию без внимания не останется



На фоне этого усиливается антироссийская риторика, активизируется недружественная военная деятельность вблизи наших границ
- добавил глава военного ведомства.

Шойгу напомнил, что США и НАТО развернули вдоль западных границ России 10-тысячную наступательную группировку войск.

Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер
— сказал он.

Кроме этого, дестабилизирующим фактором и стимулом для гонки вооружений, является американская система ПРО.

(Происходит) развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны, в том числе за пределами национальной территории США, на европейском континенте и в Азии. Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО – это серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств. В том числе договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия
— заявил Шойгу

Кроме того, повысилась интенсивность полетов авиации альянса вдоль российских границ.

Начиная с января истребители Воздушно-космических сил России поднимались на перехват более 25 тыс. раз. <...> В свою очередь, мы не собираемся стучаться в закрытую дверь, но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены. Боевой потенциал наших вооруженных сил будет поддерживаться на уровне, гарантированно обеспечивающем военную безопасность России и ее союзников
- добавил глава военного ведомства

Использованы фотографии: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Комментарии 14

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:32
    Ну,он констатирует факты,судя по статье..И конечно рубежи без защиты невозможно оставить..
    210окв
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 11:41
      Начиная с января истребители Воздушно-космических сил России поднимались на перехват более 25 тыс. раз
      я всё правильно понял, или Кожугетыч......? what
      Дедкастарый
      1. Borik (Борис) Сегодня, 11:59
        Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 11:41 ↑ Новый
        Начиная с января истребители Воздушно-космических сил России поднимались на перехват более 25 тыс. раз


        Это какой же налет у наших летчиков. Надо радоваться. А то в недалеком прошлом керосин сливали с самолетов чтоб парочку истребителей поднять в воздух.
        Borik
        1. Умник (Вася) Сегодня, 12:07
          И еще сливали спирт из г дравлич системы, раз кирасина нет, что добру пропадать
          Умник
    2. assa67 (андрей) Сегодня, 11:42
      Дмитрий hi ..
      Цитата: 210окв
      ,он констатирует факты

      в отличие от "партнеров" Шойгу всегда оперирует подтвержденными данными. yes
      Цитата: 210окв
      В свою очередь, мы не собираемся стучаться в закрытую дверь, но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены.

      а вот это интересно...что там за"камушек за пазухой" приготовлен ?
      assa67
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:42
      Вряд ли что то сможет сделать эта группировка против России , времена локальных войн с Россией прошли а на большее американцы не рискнут .
      Spartanez300
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:35
    но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены
    По армейски прямо - полезете получите. А те страны Восточной Европы и Прибалтики, которые наперегонки желают НАТОВские войска у границ России получат тоже то, что им причитается.
    rotmistr60
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:41
      Да и никто не сомневается что если....Но!Заштатники в войне с нами будут применять свой излюбленный метод--деньги.Большие Деньги.Провокации,подкуп ,шантаж внутри России.Им не то что прибалтов жалко,просто понимают что мало никому не будет.А деньги..Это проверенный способ борьбы с нашей страной.
      Цитата: rotmistr60
      но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены
      По армейски прямо - полезете получите. А те страны Восточной Европы и Прибалтики, которые наперегонки желают НАТОВские войска у границ России получат тоже то, что им причитается.
      210окв
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:39
    Смотрел по ТВ и слушал полностью. Как и министр МО РФ, так и представители наших спецслужб, высказались по текущей обстановке жёстко и справедливо.
    a.s.zzz888
  4. CentDo (Дмитрий) Сегодня, 11:39
    Начиная с января истребители Воздушно-космических сил России поднимались на перехват более 25 тыс. раз.

    По 300 раз в день? Это шутка что-ли? Или речь идет о январе 2017 г.? И то многовато получается.
    CentDo
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:41
    Будь готов! Всегда готов!
    Masya Masya
  6. PValery53 (PValery53) Сегодня, 11:43
    И как это странам НАТО и Америке себя не жалко?! - Такая игра с огнём для них кончится их катастрофой! С Россией такие "шутки" - плОхи!
    PValery53
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 11:53
    Шумеров почему до сих пор за задержание сейнера не наказали? Братский народ?
    Altona
  8. Rossia (Ivan) Сегодня, 11:56
    система ПРО США это ответ на вызовы времени. после распада СССР мир стал многополярным, перестал быть поделен на 2 лагеря, где подписал договор с конкурентом и можно не парится. После распада СССР появилось множество игроков "себе на уме", вроде Сев.Кореи и Ирана, против которых ПРО и создаётся. мантры же Шойгу про "дестабилизирующий фактор", на фоне заявлений о "ракетах прорывающих любую ПРО" похожи на шизофрению, взаимоисключающие утверждения. Так опасна для России ПРО или нет? в каком из двух вариантов высшее руководство врёт?)
    Rossia
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