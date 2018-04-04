12:13 04 апреля
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Каспийскую флотилию готовят к перебазированию в Дагестан

В настоящее время в Каспийске (Дагестан) активно ведется строительство военного городка, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь, передает РИА Новости сообщение командующего Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирала Сергея Пинчука.

Каспийскую флотилию готовят к перебазированию в Дагестан


Напомним, о предстоящем переводе КФл из Астрахани в Каспийск 2 апреля объявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.


Уже сегодня активно ведутся строительные работы на инфраструктуре военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно-казарменный фонд. Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь. Формируется фонд служебного жилья,
рассказал Пинчук в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, «для размещения корабельно-катерного и судового состава поэтапно началось строительство причалов и гидротехнических сооружений, ведется подготовка к строительству объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, учебно-тренировочного комплекса и складской зоны».

Бесспорно, это большая, серьезная задача. Но в результате наш Военно-морской флот получит новые пункты базирования, отвечающие всем современным требованиям. Дислокация кораблей будет организована на море в непосредственной близости от полигонов боевой подготовки. Наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи позволит иметь на Каспии самодостаточную универсальную группировку сил (войск) флота,
сказал Пинчук.

Он отметил также, в рамках развития Флота КФл продолжит получать новые корабли и современное вооружение.

При этом немаловажной задачей является создание нормальных условий тем, кто «несет боевое дежурство, боевую службу и совершенствует мастерство на мероприятиях боевой подготовки».

Именно поэтому создание социальной инфраструктуры для военнослужащих и членов их семей является для командования одной из приоритетных задач, решение которой осуществляется при поддержке правительства республики Дагестан. Жилье, школы, детские сады спланированы к строительству по республиканской программе развития региона и программе комплексного развития моногородов России,
заключил адмирал.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 8

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:43
    Конечно жираф большой...Но наперво необходимо навести в самом Дагестане порядок..А то иметь в тылу утырков всяких...
    210окв
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:54
      Ну можно взглянуть на это и с другой стороны - база флота с войсками (и морской пехотой наконец) - нехилый козырь для стабилизации региона...
      Цитата: 210окв
      Конечно жираф большой...Но наперво необходимо навести в самом Дагестане порядок..А то иметь в тылу утырков всяких...
      КВУ-НСвД
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:56
        Вспомните чье жилище в Каспийске взорвали?И на параде..Я конечно понимаю что времена другие...Но!
        Цитата: КВУ-НСвД
        Ну можно взглянуть на это и с другой стороны - база флота с войсками (и морской пехотой наконец) - нехилый козырь для стабилизации региона...
        Цитата: 210окв
        Конечно жираф большой...Но наперво необходимо навести в самом Дагестане порядок..А то иметь в тылу утырков всяких...
        210окв
        1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:02
          Коль уже строится инфраструктура, то решение было принято не вчера. Не сомневаюсь, что учитывались все плюсы и минусы.
          rotmistr60
        2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:03
          .Я конечно понимаю что времена другие...Но
          Времена временами , но базирование военных в регионе - всё же стабилизирует регион , а не наоборот . Тем более регион приграничный . А охрана военных объектов всё же вопрос тактики , а не стратегии . hi
          КВУ-НСвД
    2. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:55
      Значит они знают то чего не знаем мы. ФСБ не дремлет, так что перевод не просто так осуществляют.
      gukoyan
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:00
        Это безусловно.Никто и не спорит.Перебазирование не просто так.
        Цитата: gukoyan
        Значит они знают то чего не знаем мы. ФСБ не дремлет, так что перевод не просто так осуществляют.
        210окв
  2. Не служил (Назар) Сегодня, 12:00
    Просто Каспийск не замерзает, а Астрахань замерзает.
    Не служил
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