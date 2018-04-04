Каспийскую флотилию готовят к перебазированию в Дагестан

Уже сегодня активно ведутся строительные работы на инфраструктуре военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно-казарменный фонд. Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь. Формируется фонд служебного жилья,

Бесспорно, это большая, серьезная задача. Но в результате наш Военно-морской флот получит новые пункты базирования, отвечающие всем современным требованиям. Дислокация кораблей будет организована на море в непосредственной близости от полигонов боевой подготовки. Наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи позволит иметь на Каспии самодостаточную универсальную группировку сил (войск) флота,

Именно поэтому создание социальной инфраструктуры для военнослужащих и членов их семей является для командования одной из приоритетных задач, решение которой осуществляется при поддержке правительства республики Дагестан. Жилье, школы, детские сады спланированы к строительству по республиканской программе развития региона и программе комплексного развития моногородов России,