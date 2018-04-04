Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Каспийскую флотилию готовят к перебазированию в Дагестан
В настоящее время в Каспийске (Дагестан) активно ведется строительство военного городка, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь, передает РИА Новости сообщение командующего Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирала Сергея Пинчука.
Напомним, о предстоящем переводе КФл из Астрахани в Каспийск 2 апреля объявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, «для размещения корабельно-катерного и судового состава поэтапно началось строительство причалов и гидротехнических сооружений, ведется подготовка к строительству объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, учебно-тренировочного комплекса и складской зоны».
Он отметил также, в рамках развития Флота КФл продолжит получать новые корабли и современное вооружение.
При этом немаловажной задачей является создание нормальных условий тем, кто «несет боевое дежурство, боевую службу и совершенствует мастерство на мероприятиях боевой подготовки».
Напомним, о предстоящем переводе КФл из Астрахани в Каспийск 2 апреля объявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Уже сегодня активно ведутся строительные работы на инфраструктуре военного городка в Каспийске. В высокой степени готовности жилищно-казарменный фонд. Дополнительно проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, начал свою работу военный госпиталь. Формируется фонд служебного жилья,рассказал Пинчук в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, «для размещения корабельно-катерного и судового состава поэтапно началось строительство причалов и гидротехнических сооружений, ведется подготовка к строительству объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, учебно-тренировочного комплекса и складской зоны».
Бесспорно, это большая, серьезная задача. Но в результате наш Военно-морской флот получит новые пункты базирования, отвечающие всем современным требованиям. Дислокация кораблей будет организована на море в непосредственной близости от полигонов боевой подготовки. Наличие в составе флотилии кораблей, подразделений морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи позволит иметь на Каспии самодостаточную универсальную группировку сил (войск) флота,сказал Пинчук.
Он отметил также, в рамках развития Флота КФл продолжит получать новые корабли и современное вооружение.
При этом немаловажной задачей является создание нормальных условий тем, кто «несет боевое дежурство, боевую службу и совершенствует мастерство на мероприятиях боевой подготовки».
Именно поэтому создание социальной инфраструктуры для военнослужащих и членов их семей является для командования одной из приоритетных задач, решение которой осуществляется при поддержке правительства республики Дагестан. Жилье, школы, детские сады спланированы к строительству по республиканской программе развития региона и программе комплексного развития моногородов России,заключил адмирал.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти