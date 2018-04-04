Южнокорейский флот получил новый "десантник"

второй десантный корабль класса LST-II "Cheon Ja Bong"

ВМС Южной Кореи получили новый десантный корабль. Компания Hyundai Heavy Industries передала ВМС новый корабль под названием Il Chul Bong, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.comЭто третий корабль в серии из четырех запланированных к строительству судов. Первые два из них уже вошли в состав флота, Il Chul Bong стал третьим, четвёртый — No Jeok Bong — находится на заключительной стадии строительства.На вооружении южнокорейских ВМС новые «десантники» дополнят корабли проекта LST-I (тип Go Jun Bong), построенные в 90-е годы. В настоящее время экипаж Il Chul Bong проходит интенсивную подготовку, а к концу этого года новый корабль должен официально войти в боевой состав флота, получив бортовой номер 688.Водоизмещение кораблей проекта LST-II составляет 4900 т, а при полной загрузке превышает 7000 т. Il Chul Bong достигает 127 м в длину, 19,4 м в ширину и может развивать скорость до 23 узлов (43 км/ч). На верхней палубе корабля размещаются два десантных катера типа LCM, площадка для двух вертолётов, внутри затапливаемой палубы могут располагаться до восьми амфибийных бронетранспортёров. Кроме того, корабль может нести 2 танка и до 300 полностью экипированных бойцов.