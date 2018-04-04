16:13 04 апреля
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МИД Японии заявил очередной протест России. США тоже досталось

Глава МИД Японии Таро Коно на слушаниях в японском парламенте выступил с заявлением о том, что МИД Японии заявил в среду протест России и США из-за их планов по совместному строительству дизельных электростанций на острове Шикотан, сообщает ТАСС со ссылкой на японское агенство Kyodo

Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах (южной части Курил), заслуживает крайнего сожаления
- цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство

МИД Японии заявил очередной протест России. США тоже досталось



Ранее сообщалось, что на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции для создаваемых на территории опережающего развития "Курилы" рыбокомбинатов. Одним из инвесторов проекта должна стать американская компания. Это вызвало острую реакцию Японии, которая еще в марте, комментируя соответствующую информацию, назвала неприемлемым привлечение российской стороной инвестиций третьих стран в проекты на островах в южной части Курил.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 57

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  1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 12:06
    Пора уже купировать эти джаповские фантомные боли. Хоккайдо с них затребовать что ли?.. Оснований не меньше, чем у них требовать Курилы.
    Стройбат запаса
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:26
      Строят гайдзины станцию на Хабомаи..
      Полнится скорбью самурайское сердце..
      Ельцину мало налили...
      Серж Горелый
      1. Borik (Борис) Сегодня, 12:34
        на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции. Одним из инвесторов проекта должна стать американская компания.


        А с какого бодуна наши привлекают на острова матрасников. Что у нас силёнок не хватит эти станции построить.
        Borik
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:41
          Наверняка наши могли всё сами сделать. Вот уж в дизелях мы на первых местах планеты идём.
          Тут именно США привлекают, что бы меньше японцы вопили. Обратите внимание, как интеллигентно японец выразился "вызывает сожаление". А если бы только русские строили то было бы "опять эти ватники лезут".
          Shurik70
          1. Borik (Борис) Сегодня, 13:06
            Вот уж в дизелях мы на первых местах планеты идём.


            Тут же написано, что американцы выступают инвесторами, а не поставщиками дизельных агрегатов.
            Borik
            1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:28
              Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

              Ну, раз не хотят мириться, тогда...
              Прокат
          2. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 15:05
            Цитата: Shurik70
            Вот уж в дизелях мы на первых местах планеты идём

            Шли, это ДВ, последнее предприятие которое производило дизели на ДВ это ДальДизель в Хабаровске, одни цеха остались, там склады и мелкие производители, так же как Энергомаш, цеха переделанные в торговые центры.
            1vlad19
      2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 12:45
        Цитата: Серж Горелый
        Строят гайдзины станцию на Хабомаи..
        Полнится скорбью самурайское сердце..
        Ельцину мало налили...

        Напомнило... Моё любимое...

        Снежинкой в ладони растаяла
        Жизнь самурая
        "Калашников".....
        Zoldat_A
      3. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 13:19
        5 баллов!!!!
        Azazelo
      4. andrewkor Сегодня, 14:11
        Неужто хокку?Или танка?Не пойму.Подскажите ,кто в курсе!
        andrewkor
        1. Weyland (Константин) Сегодня, 15:46
          Хокку. В танка 5 строк, в хокку - три
          Weyland
      5. tv70 (Владимир Т.) Сегодня, 15:22
        хокку зачетное, не япона пап случайно :)?
        tv70
      6. SIMALEX (Александр) Сегодня, 15:28
        От М. Задорнова:
        Зацвёл хрен на склонах Фудзиямы
        Не видать японцам Курил
        (Точность не гарантирую, но МЫСЛЬ великого автора передать старался)
        SIMALEX
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:29
      борзота японская никак не допирает,что им добро дали денежку в острова вкладывать,а рулить там как захочется.
      Ратник с пулеметом
    3. Маз Сегодня, 12:49
      Вот как раз тут и надо вспомнить Голанские высоты, кои там по итогам всех войн были в одностороннем порядке аннексированы Израилем. прецедент и нихто не рыпнулся... МЫ утворили раньше, так чеж они дергаются? ПОхоже Японии скоро придётся выбирать. Или Китай друг или США?
      Маз
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:54
        Ничего слушать не хотят, как дети малые, дай и всё тут, придётся поставить в угол. smile
        ul_vitalii
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 14:12
          манки-сан Т.Коно снова забылся
          Цитата: ul_vitalii
          южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

          память короткая,даже на хозяина тявкнули,а вдруг тот снова им Хиросиму устроит?))))))
          assa67
      2. Korax71 (Александр) Сегодня, 15:50
        Нет вам покоя с этим израилем wink ваша аналогия не совсем уместна.япония находилась в состоянии войны с СССР.но не нападала.ссср в 45 расторгнуть пакт о ненападении.и вернул острова ,которые по итогам войны 1905г. Были оставлены за Японией.каким боком тут голанские высоты вписываются? Мне кажется,что ваши юдофобские настроения здесь немного лишние.речь о российских островах.право сильного никто не отменял.ссср в ходе военных действий вернул себе острова.дальше пусть хоть слюной захлебнуться.
        Korax71
    4. yehat (Сергей) Сегодня, 15:59
      тема островов в японии существует только как политический аргумент.
      населению страны эти острова нужны только для рыболовства вокруг - они даже свой более южный и удобный остров почти не заселяют. Его население в последние годы стабильно уменьшается.
      yehat
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:06
    Это полностью противоречит позиции Японии...
    73 года прошло, а все ни как не могут понять, что давно пора забыть о "своих северных территориях". Хотите поучаствовать частично в освоении без претензий на острова, пожалуйста вносите предложения.
    rotmistr60
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 12:14
      Цитата: rotmistr60
      73 года прошло, а все ни как не могут понять, что давно пора забыть о "своих северных территориях". Хотите поучаствовать частично в освоении без претензий на острова, пожалуйста вносите предложения.
      Всем нелегко.У сирийцев после потери Голан тоже фантомные боли присутствуют ,хотя прошел 51 год. Увы . Придется ждать когда у них отболит.
      Арон Заави
      1. Маз Сегодня, 12:55
        Ничо , ничо, ничо у Сирийцев есть большой друг , который может кого угодно уговорить и принудить к миру. Вон в роксанском котле аж пыль клубится и идет от брошенных в песок автоматов. И главное никто не прилетает на своих пепелацах из соседней страны под Дамаск с мирными ракетами земля-земля, бомбами и снарядами. Бо боятся настоящей ответки, настоящей армии, настоящей войны и праздник к тому же. Все мацу кушают. Правда Арон? Хорошо, когда по тебе соседи не стреляют ракетами? От только миллион палестинцев надоедает - но надо было раньше соображать. Вот и Сирийцы так думают, шо може и не стоит пока с вами мир заключать. Бо Больше преференций потом будет.
        Маз
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:49
          Цитата: Маз
          Ничо , ничо, ничо у Сирийцев есть большой друг

          А при СССР не было? lol

          Вот и Сирийцы так думают, шо може и не стоит пока с вами мир заключать. Бо Больше преференций потом будет.

          "Будет,будет , шашлык из тебя будет"(с) laughing
          Арон Заави
      2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 13:06
        Арон, hi !
        Цитата: Арон Заави
        У сирийцев после потери Голан тоже фантомные боли присутствуют ,хотя прошел 51 год. Увы . Придется ждать когда у них отболит.

        Воевать надо лучше. Тогда и болей фантомных не будет. А на "отболит" надежды мало. Вон, скалов взять хотя бы. Думаете, что у них Крым "отболит"? Вряд ли. Не при этой власти - точно. Сирийцам сейчас, думается мне, не до Голан. А уж что касается Курил - так у яппов это так глубоко сидит, что отвлечь их от "северных территорий" может только что-то такое, на фоне чего Курилы покажутся чем-то мелким и незначительным. Ну, например, Ын по Японии жахнет.... Или ещё чего такого же уровня.
        Zoldat_A
      3. yehat (Сергей) Сегодня, 16:01
        ну сирийцы сами виноваты, что эти высоты потеряли. Если бы серьезнее относились к войне, то владели бы Иерусалимскими высотами или не нападали бы вообще.
        У японцев ситуация совсем иная - эти спорные острова японцы дважды отжимали у россии, проводя политику террора, геноцида, пиратства и вероломных нападений (1917год). Их требования - уже 3-я попытка завладеть островами.
        yehat
  3. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 12:06
    Ничего личного, только бизнес. В освоении участвовать хотят. но без нас
    Olddetractor
  4. Irokez (Сергей) Сегодня, 12:08
    Ай яй яй. Самураям никак не жить спокойно без островов как и окрайне без полуострова.
    Как сказал Иван Грозный: - "В своей вотчине мы вольны делать, что угодно"
    Irokez
    1. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 15:40
      Ну-ну! А я не заметил, что кто либо обратил внимание на фразу
      Ранее сообщалось, что на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции для создаваемых на территории опережающего развития "Курилы" рыбокомбинатов.
      . Согласно этого принятого всеми закона о ТОРа (Дума, Президент) территория предоставляется иностранному инвестору в аренду на 49 лет минимум. Законы РФ на этом пространстве действовать не будут. Более того всех жителей могут и выселить, если захотят. Мало того, что самураи, а тут еще и америкосы замаячили. Сливают острова потихоньку. А что до наших протестов, то это как комар возле уха крутится.
      Evgeniy667b
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:55
        Цитата: Evgeniy667b
        Законы РФ на этом пространстве действовать не будут

        Ну да, конечно yes
        Цитата: Evgeniy667b
        Более того всех жителей могут и выселить, если захотят...

        ... и съесть. Тоже, если захотят.
        Голован Джек
        1. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 16:01
          Зря Вы Роман иронизируете, все гораздо хуже , чем Вы думаете. На Байкале вовсю хозяйничают граждане КНР. Да и лес от нас прут валом. Это ТОР, "Курилы" тоже подводят к этому.
          Evgeniy667b
  5. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:08
    Интересно, на Фото он показывает, куда его «послали» с его «Протестом»? wink
    Охотовед 2
  6. виктор н (Виктор н) Сегодня, 12:08
    Эту наглость нужно прекращать! Это вмешательство во внутренние дела России.
    Господа Путин и Лавров!
    Молчание уже неприлично!
    виктор н
    1. К0щей Сегодня, 12:25
      Цитата: виктор н
      Господа Путин и Лавров!
      Молчание уже неприлично!

      они им сто раз отвечали, что это внутренние дела России на своей территории. что вы неприличного нашли?
      К0щей
      1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 13:03
        В определённых ситуациях джентльмен обязан ставить наглеца на место.
        виктор н
        1. К0щей Сегодня, 13:30
          Цитата: виктор н
          В определённых ситуациях джентльмен обязан ставить наглеца на место.

          МИД заявит им то же, что и всегда. а что вы предлагаете?
          К0щей
        2. yehat (Сергей) Сегодня, 16:06
          единственный способ поставить на место - нанести ядерный удар по Японии.
          остальные способы выгодны скорее японии. Сами довели ослабление Дальнего востока до крайности. Сами себя лишили возможностей. Поэтому не надо передергивать.
          yehat
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:30
      у Лаврова еще озабоченность есть))
      Ратник с пулеметом
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:08
    США тоже досталось

    рикошетом прилетело, надо же хозяин от рук отбился... lol
    Masya Masya
  8. василий50 (дмитрий) Сегодня, 12:15
    У японцев оказалась очень ранимая душа. Это только японцам можно мучить, пытать, убивать. Вот японцев ну никак нельзя обижать и душевно ранить отказом на хотелки.
    Проект по созданию из японцев солдат для США и Англии провалился окончательно. Пока японцы захватывали территории и японизировали аборигенов колоний, всё было хорошо. Как только японцы получили по зубам так враз стали наиболее *миролюбивыми* азиатами. Даже самурайские фильмы и поддержка полулегальных преступных группировок не помогает.
    Память о разгроме остаётся. Надеюсь навсегда.
    василий50
  9. askme (Илья) Сегодня, 12:17
    Изощренно поглумились мы над глупостью японских популистов-политиков) С помощью дизелей из США показать джапам их место - это высший класс) Насколько жалко они выглядят сейчас в статусе колонии США....
    askme
  10. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:19
    Девушка подвергшаяся надругательству, тоже выразила свой решительный протест wassat
    хрыч
  11. ЗВС Сегодня, 12:19
    На что японцы надеются? Что острова отойдут когда-нибудь им? Это все равно, что воскресить мертвого. А указывать России кому можно вести экономическую деятельность на островах, это пытаться разводить дешевые понты, когда тебе уже вставили паяльник в одно место.
    ЗВС
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 16:08
      Цитата: ЗВС
      На что японцы надеются?

      они не надеются, а делают то, что считают себя обязанными делать.
      Тут нет ни рассуждений, ни планирования, ни целей, только реализация традиции "гири".
      изучайте психологию японцев, чтобы делать верные выводы.
      yehat
  12. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 12:22
    Цитата: rotmistr60
    73 года прошло, а все ни как не могут понять, что давно пора забыть о "своих северных территориях".

    У любого политика основа существования такая: от чего то или кого то защищать, чего то требовать, и чем то пугать. Ну и разумеется, перед своим народом строить из себя единственного "решателя" проблем, пусть даже и выдуманных ;)
    Tarasios
  13. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:32
    Зацвела сакура, весна, обострение.... laughing
    a.s.zzz888
  14. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:34
    Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах (южной части Курил), заслуживает крайнего сожаления
    Ну так вовлекайтесь сами - вам же предложили совместное хозяйствование на островах А будете ковырятся в носу и торговатся за юрисдикцию , то и это окно возможностей прикроется . Свято место пусто не бывает .
    КВУ-НСвД
  15. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 12:36
    Наши "коллеги" с островов соблюдают традиции просто, не надо обращать внимания. yes
    Архивариус Вася
  16. engenius (Engenius) Сегодня, 12:40
    Япония не смогла вернуть острова в 90ые, теперь и вовсе не сможет - получат сразу по хребту японскому. К чему все это нытье и споры об территориальной принадлежности, которым уже семьдесят лет?! Все это только для политических спектаклей - как и Крым в Украине они будут использовать ещё лет двадцать.
    engenius
  17. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:40
    О и Матрасы получили?
    Как это на своих покровителей ноту протеста подняли?)
    gukoyan
  18. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 13:06
    токио , понимаешь ли , ставит условия . Руку даже американскую куснуть пытается . северные территории им подай . Может , ещё и Сахалин впридачу ? Помнится , были такие забросы после Русско-Японской , половину даже оторали . Редкостные наглецы . Вас , гадов , на островах запереть и заставить грехи отмаливать за все косяки . Предложение поступало насчёт совместного освоения ? Поступало . Так не , рот разинули насчёт "медку бы хапнуть" . Захлопни рот-то , а то муха залетит . Невзначай .
    iliitchitch
  19. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:10
    Японамать воевала столетиями, воевала и в итоге отдайте нам четыре острова. А из достижений банзай и харакири, да два пепелища в подарок от американцев. smile
    ul_vitalii
  20. HMR333 (Владимир) Сегодня, 13:11
    они этими глупыми высказываниями и убеждениями дурят головы своим гражданам что б получить политические баллы от граждан хотя прекрасно знают и осознают что острова им уже не принадлежат и им их некто не передаст даже намека на это не было!
    HMR333
  21. Mavrikiy Сегодня, 13:32
    заслуживает крайнего сожаления
    Нет, не годится. Я не чувствую всей глубины и тонкости скорби самурайского духа.
    "обеспокоенное, озабоченное крайнее сожаление" - может так? feel
    (рыбка уплывает)
    Mavrikiy
  22. словак Сегодня, 14:41
    Ябеда- балабеда турецкий барабан... Им 100 раз сказано, чтобы рот не открывали на русскую землю.
    словак
  23. 23424636 Сегодня, 14:51
    пора япохам перейти к обсуждению вопроса об участии амеров в другом острове -Формоза (Тайвань).который ранее принадлежал Япониии
    23424636
  24. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:33
    Нужно возвращать вековые японские традиции. Считаешь себя обиженным - сделай харакири
    Дормидонт
  25. Weyland (Константин) Сегодня, 15:45
    Вообще-то безоговорочная капитуляция разрешает победителю всё - вплоть до полной ликвидации государственности побежденных. Германию, вон, пополам порвали (а могли бы и на 13 частей). Так что путь радуются, что мы ограничились Курилами.
    Weyland
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