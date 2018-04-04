МИД Японии заявил очередной протест России. США тоже досталось

Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах (южной части Курил), заслуживает крайнего сожаления

Глава МИД Японии Таро Коно на слушаниях в японском парламенте выступил с заявлением о том, что МИД Японии заявил в среду протест России и США из-за их планов по совместному строительству дизельных электростанций на острове Шикотан, сообщает ТАСС со ссылкой на японское агенство Kyodo- цитирует главу внешнеполитического ведомства агентствоРанее сообщалось, что на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции для создаваемых на территории опережающего развития "Курилы" рыбокомбинатов. Одним из инвесторов проекта должна стать американская компания. Это вызвало острую реакцию Японии, которая еще в марте, комментируя соответствующую информацию, назвала неприемлемым привлечение российской стороной инвестиций третьих стран в проекты на островах в южной части Курил.Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.