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Зенитчики ЮВО отрабатывают прикрытие войск от воздушного нападения
Боевые расчеты зенитного соединения Южного округа приступили к отработке задач по прикрытию войск и важных объектов от средств воздушного нападения, передает РИА Новости сообщение представителя ЮВО Вадима Астафьева.
Полевые занятия проводятся на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
По его словам, «в ходе полевого выхода 90% учебного времени отводится на занятия по тактической, специальной и технической подготовке». Кроме того, «военнослужащие совершенствуют навыки вождения боевых машин».
Представитель округа сообщил также, что в середине апреля, на последнем этапе полевых занятий, «с подразделениями будут проведены тренировки по управлению огнем в составе дивизионов и электронные пуски из штатного вооружения».
Всего к мероприятию привлечены более 500 военнослужащих и около 70-ти единиц военной техники и вооружения.
Полевые занятия проводятся на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
Специалисты войсковой ПВО решают поставленные задачи с применением переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем (комплексов) "Бук-М2", "Стрела-10", "Тор" и "Оса",рассказал Астафьев.
По его словам, «в ходе полевого выхода 90% учебного времени отводится на занятия по тактической, специальной и технической подготовке». Кроме того, «военнослужащие совершенствуют навыки вождения боевых машин».
Представитель округа сообщил также, что в середине апреля, на последнем этапе полевых занятий, «с подразделениями будут проведены тренировки по управлению огнем в составе дивизионов и электронные пуски из штатного вооружения».
Всего к мероприятию привлечены более 500 военнослужащих и около 70-ти единиц военной техники и вооружения.
Использованы фотографии: https://vpk-news.ru
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