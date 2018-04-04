16:08 04 апреля
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Зенитчики ЮВО отрабатывают прикрытие войск от воздушного нападения

Боевые расчеты зенитного соединения Южного округа приступили к отработке задач по прикрытию войск и важных объектов от средств воздушного нападения, передает РИА Новости сообщение представителя ЮВО Вадима Астафьева.



Полевые занятия проводятся на полигоне Молькино в Краснодарском крае.


Специалисты войсковой ПВО решают поставленные задачи с применением переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем (комплексов) "Бук-М2", "Стрела-10", "Тор" и "Оса",
рассказал Астафьев.

По его словам, «в ходе полевого выхода 90% учебного времени отводится на занятия по тактической, специальной и технической подготовке». Кроме того, «военнослужащие совершенствуют навыки вождения боевых машин».

Представитель округа сообщил также, что в середине апреля, на последнем этапе полевых занятий, «с подразделениями будут проведены тренировки по управлению огнем в составе дивизионов и электронные пуски из штатного вооружения».

Всего к мероприятию привлечены более 500 военнослужащих и около 70-ти единиц военной техники и вооружения.

Использованы фотографии: https://vpk-news.ru
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Комментарии 2

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  1. Vard Сегодня, 12:35
    Я так понял это прикрытие войсковых колонн на марше... Очень нужное дело в свете того что кое кто надеется на авиацию...
    Vard
    1. частное лицо Сегодня, 14:28
      Vard Сегодня, 12:35 Новый
      Я так понял это прикрытие войсковых колонн на марше.
      Нет это ПВО СВ прикрытие всех войск и в обороне и на марше а также аэродромов и побережья. Это ПВО СВ.
      частное лицо
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