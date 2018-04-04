16:08 04 апреля
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Сингапурский транзит. Корабли ВМФ РФ продолжат заходить в порт Сингапура

Российское командование проинформировало военное ведомство Сингапура о готовности продолжить практику заходов кораблей ВМФ РФ в главную военно-морскую базу Сингапура – Чанги, передает РИА Новости.



Встреча замминистра обороны РФ Александра Фомина со вторым министром обороны Республики Сингапур Онг Е Кунгом состоялась в накануне седьмой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля.


В ходе беседы «стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества между Россией и Сингапуром в военной области», отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

Фомин проинформировал о готовности российской стороны продолжить практику заходов кораблей Военно-морского флота в главную военно-морскую базу Сингапура Чанги. Глава сингапурской делегации выразил заинтересованность в развитии конструктивного межведомственного диалога в формате "СМОА плюс" (совещание министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу, включая Россию),
говорится в релизе.

В пресс-службе подчеркнули, что российский генерал «поддержал данную инициативу и, в свою очередь, пригласил сингапурскую сторону направить своих представителей на Международную конференцию по разминированию, Армейские международные игры "АрМИ-2018" и Международный военно-технический форум "Армия-2018"».

Использованы фотографии: пресс-служба Тихоокеанского флота
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Комментарии 10

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  1. Vard Сегодня, 12:33
    Страна маленькая... дружить старается со всеми...
    Vard
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:07
      На самом деле - страна уникальная! Повезло людям с лидером! Ли Куан Ю - за двадцать лет, из страны «третьего» мира, построил ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ государство, с одним из самых высоких - уровнем жизни! С минимумом населения, для данного региона - обладает довольно значимым там голосом!!! Да и политику ведут - довольно независимую! hi
      Охотовед 2
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:35
    В ходе беседы «стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества между Россией и Сингапуром в военной области», отметили в пресс-службе Минобороны РФ.
    По крайней мере хуже не будет, чтобы обменивались заходами кораблей.
    a.s.zzz888
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:37
    со вторым министром обороны Республики Сингапур
    Их там , что -двое ? А нафига ? requestА этот основной или запасной ? laughing
    КВУ-НСвД
  4. san4es Сегодня, 12:48
    Корабли ВМФ РФ продолжат заходить в порт Сингапура soldier
    san4es
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:14
      видяха не пашет.Только так.Точки убрать.

      https://youtu.be/Cdy3QlVzwiI.....................
      ..
      Heterocapsa
      1. san4es Сегодня, 13:27
        Цитата: Heterocapsa
        видяха не пашет...

        ...Пашет...Нажать на экран 2 раза:
        san4es
        1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:39
          да я знаю у меня просто блок стоит не отображаются такие ссылки ).Но спасибо ваше замечание не останется незамеченным )
          Heterocapsa
  5. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:14
    кто знает как это на бумаге происходит? там что оглашается список кораблей которым дан зелёный свет? или просто под нашим флагом любой корабль заходит? и что сингапур имеет с этого.Мы платим за пополнение запасами с берега?
    Ну вот заплыл наш корабль.Пришвартовался.Не бегают же наши с пакетами по магазинам чтобы закупиться провизией или водой.Чёто никгде не нашёл информацию о том как это происходит.
    Heterocapsa
    1. Brylevsky Сегодня, 15:04
      Цитата: Heterocapsa
      там что оглашается список кораблей которым дан зелёный свет? или просто под нашим флагом любой корабль заходит?

      В морской порт может заходить судно под любым флагом. Принцип постояльца в гостинице: есть свободные номера и деньги в кошельке, - заходи, welcom. Нет свободных причалов в порту, - извини, постой пока на внешнем или внутреннем рейде. Вообще, ни одно гражданское судно не заходит в порт "просто так". Оно там или берёт груз, или его выгружает. Есть вариант, что судно арестовано властями государства, которому принадлежит этот порт. Или судно выполняет аварийный ремонт. Как видите, вариантов не много...Да, и факту постановки судна к причалу предшествует долгая и нудная процедура: операторы ищут для этого судна груз; судовладелец ведёт переписку с агентом, грузоотправителем / грузополучателем; порт, куда идёт судно, включает его в график постановки к причалу так, чтобы не было простоев...и, всё равно, зачастую графики не выдерживаются и пароход "зависает" на якорной стоянке в ожидании причала...У капитана задача одна: в назначенное время подать исправное судно под погрузку / выгрузку. Подробнее обо всём этом можно узнать, набрав в поисковике что-нибудь типа "Организация морских грузоперевозок".
      Цитата: Heterocapsa
      и что сингапур имеет с этого.Мы платим за пополнение запасами с берега?

      Имеет с нас деньги. Судовладелец оплачивает дисбрусментский счёт перед тем, как лоцман выведет судно из порта. Нет оплаты - будет стоять до тех пор, пока не заплатят. А сутки простоя возле причала, это...десятки тысяч USD. И да, мы платим за то, что шипчандлер привезёт на судно продукты питания, а агент закажет пополнение запасов питьевой воды и сдачу мусора на берег. Судовладелец платит в порту за всё...это даже не десятки, это уже сотни тысяч долларов...И, к сожалению, это не есть гарантия того, что при стоянке в порту не будет никаких проблем. Можно элементарно нарваться на проверку судна портовыми властями, и горе будет капитану, если они выявят какие-либо несоответствия...
      Цитата: Heterocapsa
      Не бегают же наши с пакетами по магазинам чтобы закупиться провизией или водой

      Они бегают только тогда, когда грузят свежие продукты в провизионные кладовые. Продукты на судно привозит шипчандлер. А заказывает их капитан по электронной почте. Примерно, как в интернет-магазине. В порту к борту судна подъезжает грузовик и экипаж выходит его разгружать. Капитан рассчитывается с шипчандлером, как правило, наличкой. У капитана в сейфе всегда есть на это деньги (и не только на это). Пираты об этом прекрасно знают...
      Всё выше рассказанное имеет отношения к обычным коммерческим судам. С вояками дело обстоит несколько иначе, главное отличие в том, что за них платит наше государство, а не судовладелец. Продукты и воду им доставляют точно также, но платят за них безналичкой и не командир корабля, а министерство обороны через своих финансистов.
      Brylevsky
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