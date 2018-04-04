КНР - США: Почувствуйте наши пошлины

Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности,

Китайские власти приняли решение о введении пошлины на более чем сто наименований товаров, поступающих из США, передает РИА Новости сообщило Центральное телевидение КНР.Это стало ответом на обнародованный Вашингтоном обширный список китайских товаров, которые планируется обложить сбором.По данным телеканала, «сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на товары из Китайской Народной Республики».Напомним, в марте президент США подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволяет вводить ограничения на импорт из Поднебесной в одностороннем порядке.Недавно американская администрация опубликовала список из 1,3 тыс. китайских товаров, против которых могут быть введены пошлины. Правительство США преподнесло этот шаг как ответ на нарушение Пекином интеллектуальных прав на американскую продукцию. По подсчетам Вашингтона, Китай будет терять на новых пошлинах около $50 млрд. ежегодно.