16:10 04 апреля
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КНР - США: Почувствуйте наши пошлины

Китайские власти приняли решение о введении пошлины на более чем сто наименований товаров, поступающих из США, передает РИА Новости.



Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности,
сообщило Центральное телевидение КНР.


Это стало ответом на обнародованный Вашингтоном обширный список китайских товаров, которые планируется обложить сбором.

По данным телеканала, «сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на товары из Китайской Народной Республики».

Напомним, в марте президент США подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволяет вводить ограничения на импорт из Поднебесной в одностороннем порядке.

Недавно американская администрация опубликовала список из 1,3 тыс. китайских товаров, против которых могут быть введены пошлины. Правительство США преподнесло этот шаг как ответ на нарушение Пекином интеллектуальных прав на американскую продукцию. По подсчетам Вашингтона, Китай будет терять на новых пошлинах около $50 млрд. ежегодно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:47
    По подсчетам Вашингтона, Китай будет терять на новых пошлинах около $ 50 млрд. ежегодно.

    А сколько будет терять сам фашингтон?
    a.s.zzz888
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:10
      Цитата: a.s.zzz888
      По подсчетам Вашингтона, Китай будет терять на новых пошлинах около $ 50 млрд. ежегодно.

      А сколько будет терять сам фашингтон?

      А у США печатный станок не выключается laughing
      Венд
      1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 13:24
        Цитата: Венд
        Цитата: a.s.zzz888
        По подсчетам Вашингтона, Китай будет терять на новых пошлинах около $ 50 млрд. ежегодно.

        А сколько будет терять сам фашингтон?

        А у США печатный станок не выключается laughing

        На своих товарах, идущих на экспорт терять будут нехило, если дополнительная пошлина пойдёт ! Станок то в частной собственности и за фантики тоже надо башлять !
        (
        ФРС является частной независимой системой банков и лишь формально подчиняется американскому правительству.
        )
        Starover_Z
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:07
          С другой стороны, в штатах своих товаров, кроме доллара почти нет. Знакомый недавно привёз из штатов "настоящие американские сувениры", ковбойскую Стетсоновскую шляпу, ковбойские сапоги, и кожаный ковбойский ремень с серебряной пряжкой. Всё произведено в Китае. Понятно, что качеством повыше чем у нас, но всё таки. lol
          Orionvit
        2. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:11
          Цитата: Starover_Z

          (
          ФРС является частной независимой системой банков и лишь формально подчиняется американскому правительству.
          )

          Частная не значит независимая. Прикажут и будет печатать.
          Венд
          1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 15:32
            Цитата: Венд
            Частная не значит независимая. Прикажут и будет печатать.

            Это уж как договорятся:
            ФРС является частной независимой системой банков и лишь формально подчиняется американскому правительству. На деле, политика ФРС не всегда совпадает с мнением властей

            http://www.globfin.ru/articles/finsyst/us2.htm
            Но конечно возможно, что перед лицом всеобщей угрозы будут договариваться обо всём !
            Starover_Z
      2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 14:08
        Если китайцы начнут продавать трежерес и тем более не покупать новые - звиздюк настенет Доллару как мировой валюте!! А уж если за свои товары вместо долларов потребуют свою Юани или любую другую валюте - америку можно будет закрывать.
        Мих1974
        1. yehat (Сергей) Сегодня, 15:54
          Вы переоцениваете ситуацию. Безусловно, удар будет нанесен серьезный, вот только
          доля финансовых операций Китая с США в разы ниже, чем с другими странами - Япония, например, почти столько же трежерес покупает, как и Китай и очень серьезно вкладывается в $. Торговая война - очень хорошая возможность для тех, кто оказался в стороне. И США, и Китай это понимают. Возможно Китай надеется на то, что другие рынки и главное, Европа, не вмешаются. А у США выбора нет - Трамп пытается реанимировать производста и закрытие рынка - единственный способ это делать.
          yehat
    2. Oleg NSK (Олег) Сегодня, 13:12
      в другой статье уже сегодня писал, повторю:
      .... информация для размышления .... возим из Китая некое оборудование .... сегодня одна китайская компания попросила переделать долларовый контракт в юани, причём срочно .... на вопрос "а чёйто?" ...... ответ: "USD is getting terrible this days" (что в переводе "В эти дни доллар становится ужасным")......... видимо началось ...
      ... вот .... сижу, составляю новый контракт wink
      Oleg NSK
    3. словак Сегодня, 14:36
      Цитата: a.s.zzz888
      .

      А сколько будет терять сам фашингтон?

      Сегодня Китай расширил список. Паритет уже в пользу Китая
      словак
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:48
    Теперь мы посмотрим на сколько их хватит, кто моргнет первым.
    ul_vitalii
    1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 13:19
      Цитата: ul_vitalii
      Теперь мы посмотрим на сколько их хватит, кто моргнет первым.

      Да. В таких войнах побеждает тот, кто согласен дольше голодать.
      Васян1971
      1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 14:09
        Цитата: Васян1971
        В таких войнах побеждает тот, кто согласен дольше голодать.

        И если учесть, что "горсть риса" для китайца уже объедение, а для мерикатоса гамбургер только разминка, победителя уже не сложно вычислить. wink
        kirgiz58
      2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:10
        Тут однозначно у Китая шансов на "победу" больше.
        Orionvit
  3. morpogr (юрий) Сегодня, 12:50
    США решили воевать по всем фронтам торговля, кибер безопастность, добыча полезных ископаемых, демократия в ихнем понимании, дипломатия итд итп. Как бы не надорвались . Впрочем России надо помочь сша чтоб это случилось как можно быстрее. hi
    morpogr
  4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:00
    США так никогда и не поймут, что монополия однополярности ведёт к упадку.Когда ты владеешь всеми а не предлагаешь равноправное сотрудничество приводит неизбежно к тому,что все тебя будут ненавидеть и ждать любого удобного случая чтобы избавиться от тебя.Когда ты как барон вваливаешься в гости с ногами на стол и постоянно ТРЕБУЕШЬ.то какое может быть сотрудничество.Да никакого.как только США ещё подослАбнет из их лагеря потихому начнут сваливать все, как трезвые гости с разгулявшейся пьяной вечерники именинника.
    Heterocapsa
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 14:19
      Они бы если бы даже если поняли - сама их структура экономики в базисе не может жыть в такой схеме. negative Социализм или такой как в Китае - может "жить" и развиваться постоянно и планомерно, а вот Капитализм - впринципе не может постоянно рости и развиваться в самом себе, только экспансивно, но звиняйте - планета Земля конечно. tongue
      Мих1974
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:00
    КНР - США: Почувствуйте наши пошлины

    пошлина в четверть стоимости товара ,это круто! wink
    «сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на товары из Китайской Народной Республики»

    Трамп за тобой слово... торговая война понеслась?
    Masya Masya
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 14:20
      Трамп хозяин своего слова - хочу даю, хочу забираю обратно.
      Мих1974
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:27
        Цитата: Мих1974
        хочу забираю обратно.

        Интересно посмотреть, как он свое слово обратно забирать будет, не потеряв при этом морды лица... wink
        Masya Masya
    2. Weyland (Константин) Сегодня, 15:42
      Цитата: Masya Masya
      пошлина в четверть стоимости товара ,это круто!

      пошлина в четверть стоимости товара - это фигня! В Китае, ЕМНИП, находится 45% мировых запасов вольфрама. Лет 100 назад вольфрам на мировом рынке стОил 12 баксов за кило, а ввоз китайского вольфрама в Пин-до-стан облагался пошлиной в 10 баксов за кило. И все равно ввозили - в Китае себестоимость была меньше двух баксов!
      Weyland
  6. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 13:01
    «сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на товары из Китайской Народной Республики». На упреждение работают, не то что мы...
    Ураган70
    1. HMR333 (Владимир) Сегодня, 13:17
      ты хоть думай что пишешь посмотри на их товарооборот и количество продукций там есть чем .... а в России другие нюансы и нужно по другому все делать смотря и анализирую а не как обиженный покемон наваратить а потом думать!
      HMR333
  7. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:09
    по моему китай быстрее наших принимает и реализует контрмеры.
    Heterocapsa
  8. HMR333 (Владимир) Сегодня, 13:14
    шас заднюю врубят ))) ибо они не выгребут санкции Китая
    HMR333
  9. Васян1971 (Василий) Сегодня, 13:17
    " Недавно американская администрация опубликовала список из 1,3 тыс. китайских товаров, против которых могут быть введены пошлины. Правительство США преподнесло этот шаг как ответ на нарушение Пекином интеллектуальных прав на американскую продукцию."
    Ну да. Сначала сами с целью получения сверхприбылей насытили КНР своими технологиями, а потом, ах-ах, обижаются, что ушлые китайцы их копировать начали. И нефтью за Золотой юань торговать начинают вдобавок. Зрада, прям, какая-то...
    Васян1971
  10. Mavrikiy Сегодня, 13:18
    КНР - США: Почувствуйте наши пошлины

    Приятно, очень приятно.
    Кто то должен наконец вести себя по мужски.
    Mavrikiy
  11. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:44
    Медьмедь то из спячки должен выйти! Срок подошёл, весна однако!
    Что делать, куда податься? Где ягода малина вкуснее будет\ обещана?
    rocket757
  12. Ural Cossack (Иван) Сегодня, 13:47
    Еще бы с Канадой поссорились.
    Ural Cossack
  13. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:31
    С Божьев помощью Китай разрориткхренам сша
    Дормидонт
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