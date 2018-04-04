16:11 04 апреля
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Ростех представил в Якутске самолет для местных авиалиний

Объединение «Вертолеты России» (входит в Ростех) и Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) провели в Якутске презентацию самолета для региональной авиации ТВС-2ДТС, сообщила пресс-служба корпорации.



Сообщается, что серийное производство самолета начнется в 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ), а первым эксплуатантом станет якутская авиакомпания «Полярные авиалинии».


Проект реализуется в рамках государственной программы развития регионального авиасообщения на отдаленных территориях. Мы рассчитываем, что ввод в эксплуатацию нового самолета позволит соединить авиамаршрутами самые труднодоступные населенные пункты Якутии и Бурятии. ТВС-2ДТС прекрасно подходит для этой цели, поскольку обладает повышенной проходимостью и разработан с учетом эксплуатации в самых жестких климатических условиях,
сказал представитель авиационного кластера Ростеха.

В ходе презентации состоялось несколько опытных полетов с участием штатных пилотов местной авиакомпании.

В пресс-службе напомнили, что «ТВС-2ДТС – легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С.А. Чаплыгина, который планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ».

Одним из требований к новому самолету является возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, а также воду и лед.

До 2025 года Улан-Удэнский й завода планирует поставить для нужд региональной авиации до 200 таких машин.

Использованы фотографии: С.Иванцов / Александр Козлов / russianplanes.net
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Комментарии 47

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:08
    И главное, движки янкесовские на самолете. ТВС-2ДТС оснащён турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN. TPE331-12UAN — отличный, универсальный, надежный, давно доведенный до ума, экономичный и всеядный, зарекомендовавший себя на трассах Аляски…Остаётся надеяться, что Трамп будет больше занят торговой войной с Китаем и не прекратит поставки.
    Аристарх Людвигович
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 13:09
      Цитата: Аристарх Людвигович
      И главное, движки янкесовские на самолете.

      Чьи?
      РУСС
      1. Borik (Борис) Сегодня, 13:15
        А если движков нам из-за санкций не видать как своих ушей, то что ставить будем? Двигатель-то у нас есть, али как? Или АШ-62 ставить его кажись ещё до сих пор в китае собирают.
        Borik
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:18
          Цитата: Borik
          Двигатель-то у нас есть, али как?

          Двигателя своего нет и учитывая объемы:
          До 2025 года Улан-Удэнский й завода планирует поставить для нужд региональной авиации до 200 таких машин.

          из-за 200 машин разрабатывать его не рентабельно.
          Аристарх Людвигович
          1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 14:31
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Цитата: Borik
            Двигатель-то у нас есть, али как?

            Двигателя своего нет и учитывая объемы:
            До 2025 года Улан-Удэнский й завода планирует поставить для нужд региональной авиации до 200 таких машин.

            из-за 200 машин разрабатывать его не рентабельно.

            По счастью (или несчастью) нам таких машин, думается, нужно куда больше 200 штук. И применяться они могли бы не только на местных трассах, а и в сельском хозяйстве, и в армии - да где угодно! Если он сможет заменить Ан-2. Кто из тех, кто в жизни прыгал с парашютом, не помнит свою первую "Аннушку"?
            Так что о своём двигателе можно было бы и поразмыслить. А "заграница нам поможет" - так сколько раз уже об это лоб разбивали? И мы, и соседи - ближние и дальние.... А уж если дело касается Америки - так о какой святости и нерушимости договора может идти речь? Немедленно свой двигательнадо!
            Zoldat_A
            1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:50
              Цитата: Zoldat_A

              Так что о своём двигателе можно было бы и поразмыслить. А "заграница нам поможет" - так сколько раз уже об это лоб разбивали? И мы, и соседи - ближние и дальние.... А уж если дело касается Америки - так о какой святости и нерушимости договора может идти речь? Немедленно свой двигательнадо!

              Ну, например, легендарный АШ-62ИР, который уже 70 лет таскает за собой Ан-2 и 80 лет — Ли-2, в был "девичестве" штатовским "райт-циклоном". АШ-82, двигатель Победы, стоявший на Ла-5/-7, вырос из АШ-62. Вот М-105 с Яка-3, тот не был американцем, это бывшая "испано-сюиза", француженка. Как и SaM-146 на су-джете.
              Когда своего нет, а надо "уже вчера", как то приходится выкручиваться.
              Avis-bis
              1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 15:06
                Цитата: Avis-bis
                Ну, например, легендарный АШ-62ИР, который уже 70 лет таскает за собой Ан-2 и 80 лет — Ли-2, в был "девичестве" штатовским "райт-циклоном". АШ-82, двигатель Победы, стоявший на Ла-5/-7, вырос из АШ-62. Вот М-105 с Яка-3, тот не был американцем, это бывшая "испано-сюиза", француженка. Как и SaM-146 на су-джете.
                Когда своего нет, а надо "уже вчера", как то приходится выкручиваться.

                Одно дело "сдуть" двигатель и сделать на основе чужого свой - и совершенно другое дело зависеть от поставок "вероятных друзей".... Мало ли чего мы у кого "сдули"... Мало ли у нас кто чего слямзил... А ещё больше у нас хотели бы слямзить-скопиравать - да не больно выходит.
                Zoldat_A
                1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 15:16
                  Цитата: Zoldat_A

                  Одно дело "сдуть" двигатель и сделать на основе чужого свой - и совершенно другое дело зависеть от поставок "вероятных друзей"....

                  Первые серийные АНТ-9 летали с "райтами" и "гномами". Потом стали ставить М-17, сделанный из БМВ, но гансы несколько лет нам поставляли некоторые прецизионные детали для М-17. Всё, что происходит в какой то момент времени, уже с кем то бывало раньше...
                  Avis-bis
                2. Касым (Даурен) Сегодня, 15:40
                  Доброго дня, Алексей! Читал где-то, но найти сейчас не смог - замену импорт. движку уже ищут. Самолет ТВС еще в 10г. начали разрабатывать. И никто не думал, что будут санкции и Украина. Амерский движок в 1100л.с. думаю даже с Ми-8 ТВ2-117 можно заменить (1500л.с. - может дальность и скорость немного поменяются). С Мотор Сич в РФ есть совместное предприятие.
                  Самолет нужный и думаю, что состоится. hi
                  Касым
        2. Aaleks1974 (Алексей) Сегодня, 13:20
          Я так понимаю до 20-го года и будут решать эту проблему, ибо сам то планер АН-2 уже лет 10, как переделали, осталось движок довести. Хотя был такой же АН-3?
          Aaleks1974
          1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:00
            Цитата: Aaleks1974
            планер АН-2 уже лет 10, как переделали,

            Меньше пяти.
            Ан-3 есть, но строить его с нуля негде, а ремоторизация обходится в такие деньги, что заказчиков почти нет. А те, что есть, или государственные (МЧС) или тоже деньги не особо считают (всякие северяне, где авиации альтернатив нет).
            Avis-bis
        3. groks (Олег) Сегодня, 13:45
          Не получится. У нас нельзя производить на него бензин. а то бы и Ка-26 ещё можно было производить.
          groks
          1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:13
            Цитата: groks
            Ка-26 ещё можно было производить.

            А зачем нам древний Ка-26? Но, если уж так хочется вертолёт аналогичной компоновки, то есть газотурбинный Ка-226. Движки, хоть и иностранные, но вертолёт строится потихоньку.
            Avis-bis
            1. groks (Олег) Сегодня, 15:48
              Дело в разнице технологий. Поршневую звезду, в случае чего, гораздо проще делать, чем ГТУ. А у нас же сейчас полное в случае чего. Вроде как.
              groks
        4. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:51
          Цитата: Borik
          А если движков нам из-за санкций не видать как своих ушей, то что ставить будем? Двигатель-то у нас есть, али как?

          Есть, только старенький. ТВД-20. На Ан-3 стоит.
          Avis-bis
    2. tchoni (Евгений) Сегодня, 13:21
      А еще производство на 21й год...
      тут , как говорится, или ишак заговорит, или падишах здохнет)))
      tchoni
    3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 13:27
      Цитата: Аристарх Людвигович
      И главное, движки янкесовские на самолете. ТВС-2ДТС оснащён турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN.

      Да кто бы сомневалс . С планерами у нас никогда проблем не было , а вот с двигателями ... Нам проще РД-180 замутить , чем поршневуху для малой авиации .
      ТВС-2ДТС , офигительное имя , чего-то не очень хочется в самолёт с таким названием залезать . Но двигатель с названием ТРЕ331-12UAN нас определённо выручит . Какой гад там на распиле сидит ?
      iliitchitch
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:50
        Цитата: iliitchitch

        ТВС-2ДТС , офигительное имя , чего-то не очень хочется в самолёт с таким названием залезать .

        А что не так в имени? "ТурбоВинтовой Самолёт- (досталось в наследство от Ан-2) Демонстратор Технологий. Что означает последняя "С" не в курсе. Вес же не пугает самолёт Л-410УВП-Э20?

        Но двигатель с названием ТРЕ331-12UAN нас определённо выручит . Какой гад там на распиле сидит ?

        СибНИА начинал проект на свои деньги. Взяли что подешевле.

        Хороший дизель для лёгких самолётов сделали казанские ребята (правда, в Германии) — RED A03, хотят ставить на Як-152, а потом и перенести производство в Россию. Т.ч., если упереться рогом, то сделать можно.
        Avis-bis
        1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 14:05
          Цитата: Avis-bis
          Вес же не пугает самолёт Л-410УВП-Э20?

          Оч.пугает . К этому выкидышу СЭВ и близко не подойду . Из-за него АН-28 убили , кооперация , понимаешь ли , случилась . Гидроласты поставь на л-410 , помрёт огрызок при первом же серьёзном напряге . Но чехов с поляками выручили , да .
          iliitchitch
          1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:24
            Цитата: iliitchitch
            Цитата: Avis-bis
            Вес же не пугает самолёт Л-410УВП-Э20?

            Оч.пугает .

            Нормальный самолёт. Так, всё таки, что больше "пугает"? Длинное наименование (ТВС-2ДТС, Л-410УВП-Э20) или то, что "из-за него убили" кого то? Если первое, то не переживайте так: словосочетание "демонстратор технология" в серии уберут по понятным причинам, останется "ДТС-2" или что то другое. ATR-72-500, хотя бы, не пугает? Или он тоже кого то "убил"?
            Или Ан-24РВ, тоже не самое короткое имя. Тоже пугает? У "боингов" тоже обозначения модификаций трёхзначное, буквы и цифры вперемешку, чёрт ногу сломит. У "эрбасов" -- трёхзначные числа в индексах модификаций. А есть ещё такой страшный самолёт с невероятно жутким обозначением Ту-204-100В. Он то кого "убил"? Или Ил-96-300, царствие ему... А что Вы думаете насчёт вертолётов Ми-8МТВ-1, такие в МЧС летают, раненых, бывает, спасают...

            Гидроласты поставь на л-410 , помрёт огрызок при первом же серьёзном напряге .

            "Двойная выдра" сейчас ехидно посмеялась.
            А поляки при производстве эЛки вообще ни при чём. Они Ан-28 строили.
            Avis-bis
      2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 14:33
        Цитата: iliitchitch
        ТВС-2ДТС , офигительное имя , чего-то не очень хочется в самолёт с таким названием залезать . Но двигатель с названием ТРЕ331-12UAN нас определённо выручит . Какой гад там на распиле сидит ?
        Может, Сердюкову новую работу подыскали? am
        Zoldat_A
    4. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:47
      Цитата: Аристарх Людвигович
      И главное, движки янкесовские на самолете. ТВС-2ДТС оснащён турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN. TPE331-12UAN — отличный, универсальный, надежный, давно доведенный до ума, экономичный и всеядный, зарекомендовавший себя на трассах Аляски…

      А вот штатовские лётчики пишут, что не особо то он надёжный, если с ним не нянчиться, как с младенцем.
      Avis-bis
    5. РУСС (Максим) Сегодня, 14:31
      Цитата: Аристарх Людвигович
      И главное, движки янкесовские на самолете. ТВС-2ДТС оснащён турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN. TPE331-12UAN — отличный, универсальный, надежный, давно доведенный до ума, экономичный и всеядный, зарекомендовавший себя на трассах Аляски…Остаётся надеяться, что Трамп будет больше занят торговой войной с Китаем и не прекратит поставки.

      Ну вот другое дело, быстренько дополнили и отредактировали свой комментарий. laughing
      РУСС
  2. Комментарий был удален.
  3. san4es Сегодня, 13:13
    ТВС-2ДТС – легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С.А. Чаплыгина
    рейсерская скорость самолёта – 350 км/ч, он может доставить до 3,5 тонн груза на дальность до 1200 км. Максимальная дальность полёта – 4500 км. Благодаря применению современного комплекса авионики ТВС-2ДТС может выполнять полёты в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Предусмотрена эксплуатация самолёта в северных широтах, а также безангарное хранение.Самолёт оснащён американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлётной мощностью 1100 л.с. и пятилопастным реверсивным винтом производства компании «Hartzell Propeller Inc.» (США), а также комплектом современного пилотажно-навигационного оборудования «Garmin»
    san4es
    1. Lycan (Alex) Сегодня, 14:38
      Всё хорошо. А за счёт двигателей спонсировать вероятного.. хм.. партнёра за океаном - весьма непоследовательно. Казалось бы - 21 век, а двигов для небольших гражданских авиамашин нет. А он - нужен, ибо, если 200 машин и будут последней серией, то двиги отправятся на другое изделие подобного класса.
      Lycan
      1. san4es Сегодня, 14:50
        Цитата: Lycan
        Всё хорошо. А за счёт двигателей спонсировать вероятного.. хм.. партнёра....

        ...Ага...Как насчёт процессоров (что сейчас под рукой)?:

        Процессоры, Микропроцессоры, флэш-память, SSD-накопители, чипсеты, сетевое оборудование, материнские платы, серверы
        Оборот
        ▲ $59,4 млрд (2016 год)
        san4es
    2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 14:46
      Цитата: san4es
      ТВС-2ДТС – легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С.А. Чаплыгина
      рейсерская скорость самолёта – 350 км/ч, он может доставить до 3,5 тонн груза на дальность до 1200 км. Максимальная дальность полёта – 4500 км. Благодаря применению современного комплекса авионики ТВС-2ДТС может выполнять полёты в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Предусмотрена эксплуатация самолёта в северных широтах, а также безангарное хранение.Самолёт оснащён американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлётной мощностью 1100 л.с. и пятилопастным реверсивным винтом производства компании «Hartzell Propeller Inc.» (США), а также комплектом современного пилотажно-навигационного оборудования «Garmin»
      Ни фига себе! Я просто с "Аннушкой" сравниваю. Он что, на стакане бензина 100 километров пролетает? А 3,5 тонны - очень приятный сюрпризик. Вот только в бумагах о благих намерениях не похоронили бы...
      Zoldat_A
  4. alekc75 Сегодня, 13:21
    3 года ждать -не слишком ли долго??
    alekc75
    1. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 13:40
      Быстро только бумажные самолетики делаются.
      И еще кролики плодятся smile

      Но движок нужен свой.
      Я слышал, что студенты МГТУ им. Баумана разработали модульный двигатель, который в зависимости от сборки устанавливается на многие виды техники от снегохода до самолета. Так что идея есть.
      Товарищ Берия
  5. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:26
    Планер как из под топора.
    ul_vitalii
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:55
      Цитата: ul_vitalii
      Планер как из под топора.

      "Счегойта?". Очень зализанный и обтекаемый планер.
      Avis-bis
  6. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:36
    Очень на АН-2 похож можно было смело назвать "АН-2 Версия 2", или "АН-2 Рейнкорнация")))
    Правда хохлы бы набежали из-за нарушения авторских прав)
    gukoyan
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:56
      Цитата: gukoyan
      Очень на АН-2 похож

      А его, как и Железного Дровосека, и сделали из Ан-2 постепенной заменой агрегатов планера. Сначала поменяли силовую установку, потом фюзеляж, потом оперение, потом крылья. В итоге получился абсолютно новый самолёт.
      Avis-bis
    2. Genry (Genry) Сегодня, 15:07
      Цитата: gukoyan
      Очень на АН-2 похож можно было смело назвать "АН-2 Версия 2", или "АН-2 Рейнкорнация"

      Название АН-2 принадлежит третей стороне.... Да и общего с АН-2 - только бипланная схема и размер.
      Genry
  7. Mengad (Алекс) Сегодня, 13:40
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Цитата: Borik
    Двигатель-то у нас есть, али как?

    Двигателя своего нет и учитывая объемы:
    До 2025 года Улан-Удэнский й завода планирует поставить для нужд региональной авиации до 200 таких машин.

    из-за 200 машин разрабатывать его не рентабельно.

    Кто его знает?Напомню если не ошибаюсь то эти же двигатели ставят,ставили на беспилотники Раптор?Рентабельно или нет?Тут смотря куда смотреть и на сколько.
    Mengad
  8. ланс Сегодня, 13:43
    а чем не угодил двигатель твд-20 с винтом ав17?
    ланс
  9. groks (Олег) Сегодня, 13:48
    Не сочтите за призыв к майдану, но может хорош кормить САСШ?
    Особенно умиляет высокопроходимое шасси - чисто тачка.
    groks
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:37
      Цитата: groks

      Особенно умиляет высокопроходимое шасси - чисто тачка.

      А что не так? Нормальное баллонное шасси, такое и нужно для ГВПП. Посмотрите на исполнение "Тундра" у некоторых западных авиеток.


      Avis-bis
      1. groks (Олег) Сегодня, 15:50
        А на фото в статье такие? Нет. Которые в статье, то там несколько другие. Именно как на садовой тачке. И настолько же надёжные стойки.
        groks
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 15:53
          Цитата: groks
          А на фото в статье такие? Нет. Которые в статье, то там несколько другие. Именно как на садовой тачке..

          Нормальные колёса.

          И настолько же надёжные стойки

          Лично на стенде испытывали?
          Avis-bis
          1. groks (Олег) Сегодня, 15:58
            Я на Ан испытывал. Причём там есть подкосы, а тут и их убрали - явно ж внедорожник.
            groks
  10. ланс Сегодня, 13:52
    мо рф рассматривал данный планер с движками вк 2500 или мс-14(вк-1500)
    ланс
  11. Xroft (Ivan) Сегодня, 14:15
    Опять одни обещания...напомню был проект самолета Рысачок (знаком лично был с ситуацией,там даже свои движки можно было ставить) а итог....Наше гражданское авиастроительство убито и ему даже не дают возможности подняться,хотя все возможности есть выпуска любой номенклатуры авиабортов. Почитайте. http://www.aif.ru/society/ptransport/rysachok_pro
    igral_kakie_samolety_budut_letat_na_mestnyh_avial
    iniyah_rossii
    Xroft
  12. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 14:16
    И поэтому!
    Авиакомпания "Аврора" получит пять самолетов Twin Otter 400 для полетов на Курильские острова
    https://bmpd.livejournal.com/3146194.html
    R.L.
    1. donavi49 Сегодня, 14:39
      Twin Otter 400 - серийный и отличный самолет который покупают вот сейчас.
      Герой статьи только к 20-у году сертификат получит. Или не получит. Зачем Авроре эти риски? Тем более спрос на полеты есть уже сегодня, а не в 20+.
      donavi49
  13. iouris (iouris) Сегодня, 14:20
    А вместо двигателя - пламенное сердце? А ведь это был хороший повод разработать технологию производства поршневого двигателя. Надо концентрироваться на разработке и производстве наиболее высокотехнологичных систем и элементов, ноу-хау, которые имеют перспективы экспорта.
    iouris
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:34
      Цитата: iouris
      это был хороший повод разработать технологию производства поршневого двигателя.

      Поршневой мотор с мощностью 1000 лошадей в XXI веке??? :))) "Прошли те страшные времена"... Нечего "поршням" делать в мощностях выше 300-500 л.с., в этих пределах у ПД есть некоторые преимущества, хотя и там ГТД вовсю резвятся уже лет сорок.
      Avis-bis
      1. iouris (iouris) Сегодня, 14:37
        В автомобилизме та же проблема.
        iouris
  14. ланс Сегодня, 14:45
    помоему пахнет менеджерами: сначала углеродное сырье из европы, теперь движок из сша, затем баллоны из сингапура.......
    ланс
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