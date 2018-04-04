Ростех представил в Якутске самолет для местных авиалиний

Проект реализуется в рамках государственной программы развития регионального авиасообщения на отдаленных территориях. Мы рассчитываем, что ввод в эксплуатацию нового самолета позволит соединить авиамаршрутами самые труднодоступные населенные пункты Якутии и Бурятии. ТВС-2ДТС прекрасно подходит для этой цели, поскольку обладает повышенной проходимостью и разработан с учетом эксплуатации в самых жестких климатических условиях,

Объединение «Вертолеты России» (входит в Ростех) и Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) провели в Якутске презентацию самолета для региональной авиации ТВС-2ДТС, сообщила пресс-служба корпорации.Сообщается, что серийное производство самолета начнется в 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ), а первым эксплуатантом станет якутская авиакомпания «Полярные авиалинии».сказал представитель авиационного кластера Ростеха.В ходе презентации состоялось несколько опытных полетов с участием штатных пилотов местной авиакомпании.В пресс-службе напомнили, что «ТВС-2ДТС – легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С.А. Чаплыгина, который планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ».Одним из требований к новому самолету является возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, а также воду и лед.До 2025 года Улан-Удэнский й завода планирует поставить для нужд региональной авиации до 200 таких машин.