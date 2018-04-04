Генштаб РФ: Вашингтон готовит Сирию к новой войне

В населенные пункты Восточной Гуты возвращаются беженцы, покинувшие их по гуманитарным коридорам несколько дней назад. (…) В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте должна быть завершена,

Соединенные Штаты закладывают в Сирии «конфликтный потенциал», который может вылиться в новую большую войну «всех против всех», передает РИА Новости заявление заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского.По словам генерала, выступавшего на Московской международной конференции по безопасности, Вашингтон «уже взял курс на расчленение Сирии».Такое же мнение высказал и министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил в ходе той же конференции, что западная коалиция «не ставила задачи разгромить террористов», цель США и их союзников – «расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие».Также Рудской рассказал о некоторых итогах военных действий против террористов в САР.По его словам, всего в Сирии при поддержке РФ и Ирана уничтожено более 65 тысяч боевиков, «освобождено 1245 населенных пунктов и 113 тысяч квадратных километров территории, разминировано более 6,5 тысячи гектаров земли, более полутора тысяч километров дорог и около 17,2 тысячи зданий».сказал замначальника Генштаба.