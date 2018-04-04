16:09 04 апреля
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Генштаб РФ: Вашингтон готовит Сирию к новой войне

Соединенные Штаты закладывают в Сирии «конфликтный потенциал», который может вылиться в новую большую войну «всех против всех», передает РИА Новости заявление заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского.



По словам генерала, выступавшего на Московской международной конференции по безопасности, Вашингтон «уже взял курс на расчленение Сирии».


Такое же мнение высказал и министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил в ходе той же конференции, что западная коалиция «не ставила задачи разгромить террористов», цель США и их союзников – «расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие».

Также Рудской рассказал о некоторых итогах военных действий против террористов в САР.

По его словам, всего в Сирии при поддержке РФ и Ирана уничтожено более 65 тысяч боевиков, «освобождено 1245 населенных пунктов и 113 тысяч квадратных километров территории, разминировано более 6,5 тысячи гектаров земли, более полутора тысяч километров дорог и около 17,2 тысячи зданий».

В населенные пункты Восточной Гуты возвращаются беженцы, покинувшие их по гуманитарным коридорам несколько дней назад. (…) В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте должна быть завершена,
сказал замначальника Генштаба.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:32
    Развивать партизанское движение. Американцам ни днём ни ночью не давать покоя, отсекая их от боевиков. Не будет американцев, наши подключаться для уничтожения боевиков.
    ul_vitalii
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:40
      Цитата: ul_vitalii
      Развивать партизанское движение. Американцам ни днём ни ночью не давать покоя, отсекая их от боевиков. Не будет американцев, наши подключаться для уничтожения боевиков.

      Пора выкармливать мексиканского Че Гевару. Пора мексиканцам вспомнить, чей Техасс.
      Серж Горелый
      1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:47
        хоть кто еще про эту тему вспомнил,сколько раз писал -почему не пытаемся Мексику в Уркаину превратить,варианты есть))
        Ратник с пулеметом
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:15
          Цитата: Ратник с пулеметом
          -почему не пытаемся Мексику в Уркаину превратить,варианты есть))

          Варианты есть, только шансов нет.... wassat
          НасРать
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:52
      Привет Виталий soldier
      Все обособленные анклавы придётся давить или очень серьёзно договариваться, но под контроль центрального правительства привести необходимо. Ни одно гуляй поле, что то подобное добром не заканчивается. Если уж совсем не обособлено.
      Тут без союза с "закадычными друзьями" никак не обойтись! Не зря верховный к султану в гости отправился, да и от Ирана там большое лицо присутствовать, похоже, есть!
      Замес или размес, что то произойдёт, эт понятно. Что?
      rocket757
    3. engenius (Engenius) Сегодня, 14:05
      Партизанить кто будет? Курды против поддерживающих их США? Пчелы против меда!?
      engenius
    4. dzvero (Иво) Сегодня, 14:32
      Развивать партизанское движение.

      В пустыне? Хотя, возможно... А потом американцы показательно превратят в пыль пару-тройку городков и партизанское движение сойдет на нет.
      dzvero
    5. Маз Сегодня, 14:44
      Угу, а вы думаете американцы уйдут, а своих партизанов не оставят и они исчезнут? имея такую огромную кадровую базу, оружие, агентурный и боевой опыт? По примеру Ирака и Афганистана будут взрывать, взрывать и взрывать, как минимум. Это если уйдут.
      Маз
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:40
    Все будет зависеть от благоразумия курдов. Пока оно им не очень хорошо помогает, если даже сирийские арабы против них пошли. Может все-таки турки мозги им на место вставят.
    Egorovich
    1. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 14:16
      Пацан, эти люди смотрят на тебя как на....... Ну ты понял.
      Черногвардеец
      1. Vard Сегодня, 14:59
        Да понятно как смотрят... как на баранов... жертвенных...
        Vard
        1. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 15:36
          Скорее как на идиота.
          Черногвардеец
    2. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 15:06
      Как-то да.......
      Черногвардеец
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:41
    я даже слово подобрал для всего этого.Медиаконтрдемонизация США.
    Heterocapsa
  4. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 13:43
    65 тысяч боевиков уничтожено . А цифра-то серьёзная . И ведь стекаются туда отбросы цивилизации со всего мира на утилизацию . Чем им там намазано-то , как мухам , что ли ? И америка в первых рядах , в смысле отбросов . Впрочем , никто исключительным и не запрещает .
    iliitchitch
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:53
      подверженные влиянию туда ещё стекаются.Им достаточно показать видео из фёйсбука, показать,типо белых касок придумать субтитры для правильной трактовки и всё они уже бегут сжигая мосты потом правда в ужасе думают куда они попали но назад дороги нет и идут на мясо.
      Heterocapsa
    2. Маз Сегодня, 14:47
      Надо строить школы и готовить нормальных учителей, тогда невозможно будет фэйсбуком одурманить невежественную башку.
      Маз
  5. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 13:52
    "Готовит Сирию к новой войне", а что, нынешняя война уже закончилась? what А почему никто не в курсе, что она закончилась? Бандитов ещё не меряно, денег у США также, желание повоевать с западом у Россиян так же только усиливается .
    Рысь33
  6. ланс Сегодня, 14:04
    сша сбегут из сирии только когда оттуда в сша поедет груз200 как во вьетнаме.
    ланс
  7. engenius (Engenius) Сегодня, 14:08
    США выстраивает ситуацию полностью аналогичную Донбассу. Курдистан будет против власти Дамаска, войны это не остановит, но может перевести в состояние перманентной диверсионной войны и регулярных взаимных обстрелов
    engenius
  8. JonnyT Сегодня, 14:35
    Там французики с турецкой зеленью воевать собрались - всю ночь колонны техники шли на усиление американцев и СДС в Марбриже
    JonnyT
  9. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 14:35
    Американцы не дают устроить резню в Манбидже вашим союзникам и торговым партнёрам. Сволочи, однозначно.
    Черногвардеец
  10. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 14:39
    Цитата: ланс
    сша сбегут из сирии только когда оттуда в сша поедет груз200 как во вьетнаме.

    США сбегут оттуда, когда убедятся, что Иран и Сирия ничего не замышляют против Сионоизраиля! Зрите в корень! Тоже наверно повелись на нефтяные поля?
    То же было когда то и с Ираком...
    "Причиной нападения была не нефть, как пишут об этом многие лукавые «аналитики». Главным была угроза Израилю. Не секрет, что С.Хусейн был самым главным врагом Израиля на Ближнем Востоке. Нефть это второй фактор. А третьим была заурядная месть крысенка Буша младшего, за то что его папашка, Буш старший не смог поставить на колени Ирак в далеком 1991 году, в ходе операции «Буря в пустыне».
    "...Очень красноречиво показал, кому служат Вашингтонские политики, лидер движения черных американцев "Нация Ислама" Луис Фаррахан, давший во время своего пребывания в России в январе 1998 года интервью журналу "Коммерсантъ - Власть".
    "…Мы не доверяем советникам президента Клинтона, которые, как нам кажется, больше любят Израиль, чем США. Америка оказывает давление на Ирак не потому, что за последние семь лет Ирак угрожал кому-либо применением оружия массового поражения. Америка заявляет, что ей не нужны лучшие отношения с Ираком, до тех пор, пока Ирак не изменит своего отношения к Израилю. Так скажите: чью политику проводит правительство США?""
    Отсюда нападки на Сирию и Иран! Эти страны тоже не любят сионистов...
    Ураган70
    1. Маз Сегодня, 14:48
      США если запахнет жаренным в Израиль и уйдут, у них там военные базы.
      Маз
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