США и страны Балтии договорились о военном сотрудничестве

Главы четырех стран приняли общую политическую декларацию, которая подтверждает непоколебимое обязательство всех четырех государств пятой статье вашингтонского договора, который описывает принцип коллективной обороны НАТО – "один за всех и все за одного"… Литва услышала конкретные гарантии Америки. А это означает, что связующее нас звено остается твердым, а безопасность балтийских стран и США неделимы,

Главы Латвии, Литвы и Эстонии на встрече в Вашингтоне с Дональдом Трампом подписали общую политическую декларацию о сотрудничестве в военной сфере, передает РИА Новости Ранее в Белом доме заявили, что планируют предоставить странам Балтии военную помощь на 170 миллионов долларов.заявила президент Литвы Даля Грибускайте.По данным пресс-службы литовского лидера, США «обязуются продолжать дислокацию ВС в странах Балтии». Главы государств «договорились искать решения в области воздушной обороны региона как на двустороннем уровне, так и в рамках сотрудничества с НАТО».Грибаускайте также подчеркнула, что согласно результатам встречи, «в случае кризиса Литва может надеяться на военную поддержку Америки не только в рамках НАТО, но и на двустороннем основании».