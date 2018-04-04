16:09 04 апреля
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США и страны Балтии договорились о военном сотрудничестве

Главы Латвии, Литвы и Эстонии на встрече в Вашингтоне с Дональдом Трампом подписали общую политическую декларацию о сотрудничестве в военной сфере, передает РИА Новости.



Ранее в Белом доме заявили, что планируют предоставить странам Балтии военную помощь на 170 миллионов долларов.


Главы четырех стран приняли общую политическую декларацию, которая подтверждает непоколебимое обязательство всех четырех государств пятой статье вашингтонского договора, который описывает принцип коллективной обороны НАТО – "один за всех и все за одного"… Литва услышала конкретные гарантии Америки. А это означает, что связующее нас звено остается твердым, а безопасность балтийских стран и США неделимы,
заявила президент Литвы Даля Грибускайте.

По данным пресс-службы литовского лидера, США «обязуются продолжать дислокацию ВС в странах Балтии». Главы государств «договорились искать решения в области воздушной обороны региона как на двустороннем уровне, так и в рамках сотрудничества с НАТО».

Грибаускайте также подчеркнула, что согласно результатам встречи, «в случае кризиса Литва может надеяться на военную поддержку Америки не только в рамках НАТО, но и на двустороннем основании».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:45
    старая шалавы с сотоварищами по разуму договорилась с сутенером))
    Ратник с пулеметом
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 14:03
      Цитата: Ратник с пулеметом
      старая шалавы с сотоварищами по разуму договорилась с сутенером))

      "Военное сотрудничество" США с Прибалтикой напоминает мне голосование компании из двух волков и одного барана по поводу того, какое блюдо будет сегодня на ужин...
      Сотрудничество, блин... Кто-то свою очередную базу за тысячи километров от своих границ поставит, а кому-то получать первый ответный удар, после которого ещё неизвестно - останется ли хоть что-то, что можно будет назвать "Прибалтика"....
      Zoldat_A
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:47
    Помним, помним были приняты Трампом оптом, окружили как детишки Деда мороза. smile И подарки, кому патрон, а кому запал от гранаты.
    ul_vitalii
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:56
      Цитата: ul_vitalii
      И подарки, кому патрон, а кому запал от гранаты.

      но перед этим сказал им кто они есть на самом деле
      "Дословно президент США Дональд Трамп заявил следующее: «Я думаю, у меня могут быть очень хорошие отношения с Россией и с президентом (Владимиром) Путиным. И если это получится, то это будет замечательно. Есть еще большая возможность того, что этого не произойдет. Кто знает? Но ладить с Россией – это хорошо, и все с этим согласны, а кто не согласен – ».

      Надо было видеть при этих словах Трампа лицо Дали Грибаускайте. Впрочем, лица президентов Латвии и Эстонии ничем от ее лица не отличались."
      а вот это вообще шедеврально
      "Как-то раз, на одних военных курсах НАТО в 90-ые для военных бывших республик СССР, прибалты показательно не захотели говорить на русском, только на английском. Однако русские с американцами довольно хорошо и быстро сблизились (за неоднократным распиванием рюмки чая) и даже подружились.

      Так вот, когда в очередной раз кто-то из прибалтов сказал, что он не будет говорить на русском, американец ему сказал следующее: «Будете говорить на том языке, на котором скажем». И сам перешел на русский."
      Привета hi
      LSA57
  3. morpogr (юрий) Сегодня, 13:48
    Даже официальный визит проходит оптом. Всех трёх собрали послушали, погладили, обещали косточку и свора радостна завиляла и повизгивая приготовилась с новой силой тявкать на кого укажет хозяин. И эти шавки воют о демократии и суверенитете.
    morpogr
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:00
      Пусть полистают страницы истории, и посмотрят, кого ещё из своих союзников, штаты в своё время не кинули.
      Orionvit
  4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 13:51
    и главное как "тонко" выбран день сборища )))
    как раз когда РОссия-Турция и Иран заседают.
    ОТ жеш смешные обьясните им ктонибудь что всем на это плевать)) однополярные деграданты.
    Heterocapsa
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 15:48
      Так то для полноты неприятностей (для исключительных) ещё и китайская военная делегация в Москву прибыла. В открытую китаец заявил: Это посыл для сша
      Николай Петров
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:51
        как то упустил это я.
        Heterocapsa
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:53
    «в случае кризиса Литва может надеяться на военную поддержку Америки не только в рамках НАТО, но и на двустороннем основании»

    надеяться они конечно могут, а вот получить, тот ещё вопрос... wink услышали и достаточно...
    Литва услышала конкретные гарантии Америки.
    проверьте цену их гарантиям!
    Masya Masya
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:58
      Цитата: Masya Masya
      проверьте цену их гарантиям!

      это трампушка ими ещё вплотную не занялся laughing
      LSA57
    2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 14:13
      Марина, hi love !
      Цитата: Masya Masya
      проверьте цену их гарантиям!

      Верить американским гарантиям - это ж совсем голову где-то в очереди за пивом в 80-х оставить надо и с тех пор жить без головы.... Совсем.
      Zoldat_A
    3. assa67 (андрей) Сегодня, 14:53
      главное,денежков пообещали...
      Цитата: Masya Masya
      США «обязуются продолжать дислокацию ВС в странах Балтии».

      хоть какой-то доход для лабусов..транзит теряют,туристов из РФ тоже...вот и пыжатся..а трамплин даже не знает где они находятся
      assa67
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:57
    Что могут дать три балтийских злобных и вонючих карлика матрасии в военном сотрудничестве!? Только свои голые задницы, которыми пользуются и без их согласия. bully
    Egorovich
  7. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:00
    сейчас начнутся грозные прибалтийские заявления и под козырёк.Специально сохраню комментарий
    Heterocapsa
  8. iouris (iouris) Сегодня, 14:00
    Надо бы поднапрячься, чтобы военные бюджеты военных карликов превысили 10%.
    iouris
  9. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 14:02
    То есть в Прибалтике военных из США и их союзников чуть меньше чем населения и тут США решили поговорить с ними о сотрудничестве?
    Berkut24
  10. словак Сегодня, 14:32
    Это как если бы акула договорилась с корюшкой. Пока сыта, эта мелочевка ей нафиг не нужна, проголодается- сгодится и это. А пока пусть платят 2 и больше % ВПК США.
    словак
  11. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:35
    Коллективный "Лёня Голубков" жив-не халявщики мы-мы партнёры!
    А "партнёры" то пассивные,всегда на всё готовы.
    Вся жизнь многих постсоветских республик:кто бы кормил на халяву?!!
    И пятой точки для этого не жаль..
    HAM
  12. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 14:57
    Триболтика- разве можно расценивать это на полном серьёзе? Депрессивная, проходная территория оперативного направления, которое нет смысла проходить.
    ODERVIT
  13. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 15:31
    Кто бы сомневался...Опять немощные договорились махнуть честь на памперсы..
    Злой 55
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