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США и страны Балтии договорились о военном сотрудничестве
Главы Латвии, Литвы и Эстонии на встрече в Вашингтоне с Дональдом Трампом подписали общую политическую декларацию о сотрудничестве в военной сфере, передает РИА Новости.
Ранее в Белом доме заявили, что планируют предоставить странам Балтии военную помощь на 170 миллионов долларов.
По данным пресс-службы литовского лидера, США «обязуются продолжать дислокацию ВС в странах Балтии». Главы государств «договорились искать решения в области воздушной обороны региона как на двустороннем уровне, так и в рамках сотрудничества с НАТО».
Грибаускайте также подчеркнула, что согласно результатам встречи, «в случае кризиса Литва может надеяться на военную поддержку Америки не только в рамках НАТО, но и на двустороннем основании».
Ранее в Белом доме заявили, что планируют предоставить странам Балтии военную помощь на 170 миллионов долларов.
Главы четырех стран приняли общую политическую декларацию, которая подтверждает непоколебимое обязательство всех четырех государств пятой статье вашингтонского договора, который описывает принцип коллективной обороны НАТО – "один за всех и все за одного"… Литва услышала конкретные гарантии Америки. А это означает, что связующее нас звено остается твердым, а безопасность балтийских стран и США неделимы,заявила президент Литвы Даля Грибускайте.
По данным пресс-службы литовского лидера, США «обязуются продолжать дислокацию ВС в странах Балтии». Главы государств «договорились искать решения в области воздушной обороны региона как на двустороннем уровне, так и в рамках сотрудничества с НАТО».
Грибаускайте также подчеркнула, что согласно результатам встречи, «в случае кризиса Литва может надеяться на военную поддержку Америки не только в рамках НАТО, но и на двустороннем основании».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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