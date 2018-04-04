16:10 04 апреля
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Мы будем консультироваться со своими людьми. Трамп о выводе войск США из Сирии

Решение о выводе американского контингента из Сирии будет принято только после консультаций с союзниками и другими странами региона, передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.



Мы примем решение очень скоро в координации с другими (странами) в регионе,
сказал американский лидер на встрече с президентами прибалтийских республик.


Как вы знаете, у нас огромный военный успех (в кампании) против ИГ (группировка запрещена в РФ), и в ближайшем будущем мы примем решение о том, что мы будем делать, мы будем консультироваться со своими людьми и своими союзниками,
добавил Трамп.

На прошлой неделе президент США также заявлял о скором принятии решения о выводе американских военнослужащих из арабской республики, однако до сих пор его администрация не подтвердила такие планы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:05
    Пару минометных обстрелов и мысли лучше заработают. Такой успех, что аж домой хочется.
    ul_vitalii
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:11
      сша заявили о полном их разгроме и больших своих успехах, вот и сваливайте оттуда типа "победителями", всем только лучше будет...
      А то, что колонна из шести американских военных автомобилей подорвалась накануне в Сирии, так это случайность.. выброс метана.
      maxim947
    2. ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 14:11
      ну, да..... в афгане юсовцев регулярно обстреливают, и регулярно принимаются решения о выводе и сокращение войск.... но так и не вывели..... плевать политикам на обстрелы.....
      ДэнСабака
      1. Alex777 (Александр) Сегодня, 15:52
        Афган очень важен стратегически. Там и цинк и много еще чего. Также это кратчайший путь нефти и газа из Средней Азии в индийский океан. В обход России.
        Вся надежда на афганских товарищей. bully
        Хотя некоторые из них свободу готовы поменять на охрану трубопровода. hi
        Alex777
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:17
      Виталий hi Там нефть...Как же они оттуда уйдут?
      Цитата: ul_vitalii
      Пару минометных обстрелов и мысли лучше заработают. Такой успех, что аж домой хочется.
      210окв
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 14:31
        эти заявления-чистой воды фарс,что бы показать"демократичность",т.к. матрасы находятся не законно на территории Сирии
        Цитата: 210окв
        Как вы знаете, у нас огромный военный успех (в кампании) против ИГ (группировка запрещена в РФ), и в ближайшем будущем мы примем решение о том, что мы будем делать, мы будем консультироваться со своими людьми и своими союзниками,

        второй кличко-главное булькнуть,а что булькнуть wassat
        assa67
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:43
        Цитата: 210окв
        Виталий hi Там нефть...Как же они оттуда уйдут?
        Цитата: ul_vitalii
        Пару минометных обстрелов и мысли лучше заработают. Такой успех, что аж домой хочется.

        Дима, Андрей, здравствуйте hi Да, нефть и сели они на неё своим задом, и защитить не могут, и сменщиков толковых не удалось подготовить. Вот и ёрзают, отсюда и ромашка - уйдем, не уйдем. smile
        ul_vitalii
      3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:36
        Цитата: 210окв
        Там нефть

        Нефть это конечно хорошо, но далеко не главное. У штатов есть печатный станок и нефтью их заливают под завязку, та же Саудовская Аравия. В наше время, куда важнее влияние в ключевых регионах, одним из которых и является Ближний Восток.
        Orionvit
    4. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:33
      Цитата: ul_vitalii
      Пару минометных обстрелов и мысли лучше заработают. Такой успех, что аж домой хочется.
      Это точно. Пусть они уйдут, как когда-то они «ушли» laughing из Вьетнама! Точнее сказать, вьетконгоацы им такого пня выписали, еле ноги унесли fellow
      Проксима
      1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:38
        Цитата: Проксима
        вьетконгоацы им такого пня выписали, еле ноги унесли

        К сожалению, арабы ещё те вояки и до Вьетнамцев им далеко.
        Orionvit
    5. Маз Сегодня, 14:41
      Шо хозяин , шо овцы, один черт.
      Маз
  2. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 14:14
    Наивно было полагать, что Дональд взаправду решил, что войскам США из Сирии пора уезжать. Дональд на публике и в присутствии СМИ говорит одно, а решения у него другие.
    Алекс2048
  3. Deadушка (Виталий) Сегодня, 14:17
    мы будем делать, мы будем консультироваться со своими людьми и своими союзниками

    это те(советники и засланцы), кто еще остались живы в Сирии?
    некоторые размышления от китайских аналитиков winked
    Deadушка
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 14:19
    Трамп о сроках вывода войск из Сирии: «мы будем консультироваться со своими людьми»
    Заберите у Трампа твиттер !!! Он уже всех им достал. laughing
    Наблюдатель2014
  5. ланс Сегодня, 14:23
    видать трампу кто то помешал закончить мысль:«.....мы будем консультироваться со своими людьми в ИГ»
    ланс
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:41
      Цитата: ланс
      мы будем консультироваться со своими людьми в ИГ

      Так он по моему так и сказал. По крайней мере, все это прекрасно поняли.
      Orionvit
  6. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 14:24
    Выведут они свои щупальца , да , держи карман шире . "Как вы знаете , у нас огромный военный успех .." fool . Братан , бросай курить гадость , или таблетками баловаться . Впрочем , для прибалтов сей спич сгодится , эта Цыля на всё готова , осталось только графа уговорить .
    iliitchitch
  7. кедр (Евгений) Сегодня, 14:30
    "...Как вы знаете, у нас огромный военный успех (в кампании) против ИГ (группировка запрещена в РФ), и в ближайшем будущем мы примем решение о том, что мы будем делать, мы будем консультироваться со своими людьми и своими союзниками,
    добавил Трамп.    .."

    Пока в Сирии закрепляется Иран, Израйль рогом упираться будет, но не даст своему стратегическому союзничку и шага ступить за пределы Сирии.
    А иранское руководство прекрасно понимает, что как только уйдёт из Сирии то тут же амерзкие либералы и израйльские демократы придут в Иран устанавливать либерализм и демократизм, по образцу Ирака и Ливии.
    Так что сколько верёвочке не виться, а Армагеддону быть.
    кедр
  8. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 15:12
    президент США также заявлял о скором принятии решения о выводе американских военнослужащих из арабской республики

    Ага. Из Афгана лет десять наверное уже как выходят... Еще сарай обамыч в своих предвыборных обещаниях кричал... Выбрали - увеличил контингент
    Корсар0304
  9. SCHMEL (Не в службу...) Сегодня, 15:32
    Мы будем консультироваться со своими людьми

    С пернатыми местными авторитетами в первую очередь придётся договариваться, а то серьёзных потерь в рядах пентагоновской группировки не избежать laughing

    SCHMEL
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