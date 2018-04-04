Мы будем консультироваться со своими людьми. Трамп о выводе войск США из Сирии

Мы примем решение очень скоро в координации с другими (странами) в регионе,

Как вы знаете, у нас огромный военный успех (в кампании) против ИГ (группировка запрещена в РФ), и в ближайшем будущем мы примем решение о том, что мы будем делать, мы будем консультироваться со своими людьми и своими союзниками,