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Мы будем консультироваться со своими людьми. Трамп о выводе войск США из Сирии
Решение о выводе американского контингента из Сирии будет принято только после консультаций с союзниками и другими странами региона, передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.
На прошлой неделе президент США также заявлял о скором принятии решения о выводе американских военнослужащих из арабской республики, однако до сих пор его администрация не подтвердила такие планы.
Мы примем решение очень скоро в координации с другими (странами) в регионе,сказал американский лидер на встрече с президентами прибалтийских республик.
Как вы знаете, у нас огромный военный успех (в кампании) против ИГ (группировка запрещена в РФ), и в ближайшем будущем мы примем решение о том, что мы будем делать, мы будем консультироваться со своими людьми и своими союзниками,добавил Трамп.
На прошлой неделе президент США также заявлял о скором принятии решения о выводе американских военнослужащих из арабской республики, однако до сих пор его администрация не подтвердила такие планы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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