16:12 04 апреля
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«Туполев» передал ВКС очередной модернизированный Ту-22М3

Компания «Туполев» (входит в ОАК) передала в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонта и модернизации, сообщает пресс-служба предприятия.



Дальний бомбардировщик Ту-22М3 прошел полный перечень работ в объеме малого ремонта и доработок по бюллетеням в цехах Казанского авиационного завода (КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО "Туполев"). На летно-испытательной станции КАЗ на ракетоносце успешно проведены все наземные и летные испытания,
говорится в релизе.


Сообщается, что «после выполнения предъявительских, приемо-сдаточных и ознакомительного полетов Ту-22М3 осуществил перелет к месту базирования».

В пресс-службе напомнили, что «Ту-22М3 – дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот».

Самолет был принят на вооружение в 1989 году. Всего в Казани было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

Использованы фотографии: http://www.uacrussia.ru
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Комментарии 14

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  1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 14:59
    Это старье давно надо списать! Он был разработан еще в конце 60-х, притом как глубокая модернизация еще более древнего Ту-22! Надо разрабатывать новые самолеты, более совершенные чем даже Ту-160!
    Кот_Кузя
    1. Forcecom (Денис) Сегодня, 15:13
      Да, надо разрабатывать, да надо списывать. Цикл "разработка - опытная эксплуатация - наладка производства - принятие на вооружение - отладка" представляете? Как Вы думаете сколько времени он занимает для такого изделия? А сколько времени займет в наших современных реалиях? Разработка ведется, но пока этот цикл не пройдет это как Вы назвали "старье" должно оставаться в строю, поддерживаться в боеспособном состоянии и по возможности модернизироваться.
      Forcecom
    2. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 15:16
      Это надо было двадцать лет назад делать, a сейчас за неимением лучшего КВР + модернизация. Скажите спасибо СССР что такие машины продолжают летать и выполнять задачи. В ближайшее время ни ему ни куче других замены не будет!
      Berkut154
    3. Orkraider (Я) Сегодня, 15:21
      Списывать? А на чем летать сейчас? И простите, ту-22 это действительно конец 60 годов, ту-22 м2, в котором от 22-го осталось только шасси, а все остальное изменено, принят в строй в 76 году, а ту-22 М3 вообще принят на вооружение только в 89 году. В Статье речь идёт о ту-22 М3М, который на сегодня великолепнейший самолёт, которому не хватает для полного счастья только штанги...
      Извините, но Вы не правы!
      И я рад, что МО приняло решение о модернизации 30 строевых бортов ту-22М3 до уровня М3М.
      Orkraider
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 15:35
        Хорошая новость. Хорошая птица.
        НасРать
      2. Orkraider (Я) Сегодня, 15:41
        PS ходят слухи, что на этом борте уже внесены изменения в балочные держатели и оборудование для пусков с него Х-32, так что.. но это ИМХО))))
        Orkraider
    4. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:33
      Кот_Кузя
      По вашей аналогии, надо и Миг 31 списать.. Он на вооружение принят в 1983 году...
      И замены пока не видно, только слышно... И не более...
      NN52
    5. VovanFalcon (Владимир) Сегодня, 16:05
      Экий вы кровожадный! Ту-22М3М в старье записали, да ещё в "глубокую модернизацию Ту-22". Хотя известный факт, что это два разных самолёта, а "глубокую модернизацию" придумал сам А.Н. Туполев т.к. поначалу работа велась без финансирования из государственного бюджета на инициативных началах.
      VovanFalcon
    6. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:11
      Цитата: Кот_Кузя
      Это старье давно надо списать!

      Старье? Вы такую чушь написали,что сложно,большую дурость написать.Ту-22 от ТУ-22М3 отличается ,как самокат от автомобиля. По сути,ТУ-22М3-это новый бомбер. У них даже планеры различны...
      Вот фото ТУ-22...

      А вот ТУ-22М3...

      А теперь найдите 10 отличий. Про авионику я вообще промолчу.
      НЕКСУС
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:59
    А сколько их сейчас у нас на вооружении имеется? Во времена СССР поработали на славу, будущее страны на десятилетия вперед обеспечили, но и этот задел не вечен. Пора создать ему замену, или хотя бы начать над заменой работать.
    Геркулесыч
  3. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 15:13
    Хороший самолет: хочешь бармалеев бомби, хочешь скот вози......
    Соломон Кейн
  4. garik77 (ГариМуррр) Сегодня, 15:19
    А что, с тех пор законы аэродинамики поменялись, чи шо?
    Отличная машина. особенно учитывая то, что она получит новые двигатели, аналогичные тем, что будут стоять на ТУ-160М2 и полностью новую электронику. Если металл птички жив, то полетает ещё.
    garik77
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:21
    Как бомбардировщик-ракетоносец, ТУ-22М3, великолепный самолет!!! Долго еще послужит России. good
    Egorovich
  6. шурави (Владимир) Сегодня, 15:48
    Цитата: Кот_Кузя
    Это старье давно надо списать! Он был разработан еще в конце 60-х, притом как глубокая модернизация еще более древнего Ту-22! Надо разрабатывать новые самолеты, более совершенные чем даже Ту-160!



    Зачем? Аэродинамические резервы наука исчерпала давно. Переходить на технологии стелс для машин такого класса, глупость.
    Потому, планер сохранять и все усилия на совершенствование СУ, АО, РЭО и АВ.
    шурави
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