«Туполев» передал ВКС очередной модернизированный Ту-22М3

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 прошел полный перечень работ в объеме малого ремонта и доработок по бюллетеням в цехах Казанского авиационного завода (КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО "Туполев"). На летно-испытательной станции КАЗ на ракетоносце успешно проведены все наземные и летные испытания,

Компания «Туполев» (входит в ОАК) передала в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонта и модернизации, сообщает пресс-служба предприятия.говорится в релизе.Сообщается, что «после выполнения предъявительских, приемо-сдаточных и ознакомительного полетов Ту-22М3 осуществил перелет к месту базирования».В пресс-службе напомнили, что «Ту-22М3 – дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот».Самолет был принят на вооружение в 1989 году. Всего в Казани было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.