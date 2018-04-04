Отравитель сотрудников таганрогского авиапредприятия задержан

Главное управление МВД по Ростовской области сообщает о задержании 37-летнего мужчины, которого подозревают в отравлении сотрудников Таганрогского авиационного НТК им.Г.М.Бериева. Речь идёт о случае с отравлением 30 человек токсичным таллием.По последним данным, задержанным является инженер того же научно-технического центра. По версии сотрудников правоохранительных органов, именно он сознательно организовал массовое отравление своих коллег по предприятию.В пресс-службе ведомства сообщают, что в отношении задержанного проводится комплекс следственных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.На данный момент от возможных мотивах отравления не сообщается.Напомним, что сотрудники НТК им.Бериева начали жаловаться врачам на проблемы со здоровьем ещё осенью прошлого года. У многих сотрудников предприятия начали выпадать волосы. В январе у десятков сотрудников было диагностировано отравление таллием. Отмечено, что каждый из пострадавших получил необходимую медицинскую помощь.НТК им.Бериева специализируется на разработке новой авиационной техники, проведении лётных и сертификационных испытаний и внедрение в серийное производство, на ремонте ремонт и модернизации существующих образцов авиационной техники, на обучении и подготовке лётно-технического состава.