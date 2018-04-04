16:10 04 апреля
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Отравитель сотрудников таганрогского авиапредприятия задержан

Главное управление МВД по Ростовской области сообщает о задержании 37-летнего мужчины, которого подозревают в отравлении сотрудников Таганрогского авиационного НТК им.Г.М.Бериева. Речь идёт о случае с отравлением 30 человек токсичным таллием.

По последним данным, задержанным является инженер того же научно-технического центра. По версии сотрудников правоохранительных органов, именно он сознательно организовал массовое отравление своих коллег по предприятию.

В пресс-службе ведомства сообщают, что в отношении задержанного проводится комплекс следственных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.


На данный момент от возможных мотивах отравления не сообщается.

Отравитель сотрудников таганрогского авиапредприятия задержан


Напомним, что сотрудники НТК им.Бериева начали жаловаться врачам на проблемы со здоровьем ещё осенью прошлого года. У многих сотрудников предприятия начали выпадать волосы. В январе у десятков сотрудников было диагностировано отравление таллием. Отмечено, что каждый из пострадавших получил необходимую медицинскую помощь.

НТК им.Бериева специализируется на разработке новой авиационной техники, проведении лётных и сертификационных испытаний и внедрение в серийное производство, на ремонте ремонт и модернизации существующих образцов авиационной техники, на обучении и подготовке лётно-технического состава.

Использованы фотографии: om-saratov.ru
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Комментарии 23

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  1. Комментарий был удален.
  2. d1m1drol (Владимир) Сегодня, 15:20
    Нет у нас статьи за вредительство, к сожалению. Лишь за нанесение вреда здоровью средней тяжести. Ну я думаю суд будет быстрым.
    d1m1drol
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:25
      Нечто подобное было в армии лет так тридцать пять назад..Во все времена находятся подобные утырки...
      Цитата: d1m1drol
      Нет у нас статьи за вредительство, к сожалению. Лишь за нанесение вреда здоровью средней тяжести. Ну я думаю суд будет быстрым.
      210окв
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 15:34
        задержанным является инженер того же научно-технического центра

        Вот так придёт в коллектив какой-нибудь неуравновешенный неадекват, на что-нибудь обидится и разольёт ртуть по углам... Что за времена!
        Прокат
        1. 23424636 Сегодня, 16:09
          ртуть ? а вы знаете что в 50-60-х на телефонных станциях и не только стояли ртутные выпрямители ,которые очень часто выделяли пары в атмосферу помещения. и работники гибли очень часто от этого. ,Но это было производство.
          23424636
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:25
      А самосуд - еще и справедливым
      Дормидонт
    3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:35
      тут некоторые умудряются быть пойманными на том что передавали секреты за рубеж ПОВТОРНО.как в недавнем случае с попыткой передачи топографических карт.ПОВТОРНО вы понимаете,\то же вообще ни в какие ворота.Вот что с ними делать то (риторически)
      Heterocapsa
  3. polpot (Andru) Сегодня, 15:22
    Шварц " Обыкновенное Чудо" - Он так же вот разговорится, бывало, с кем придется, наплетет о себе с три короба, а потом ему делается стыдно. И у него душа была тонкая, деликатная, легко уязвимая. И чтобы потом не мучиться, он, бывало, возьмет да и отравит собеседника.
    polpot
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:24
    На данный момент от возможных мотивах отравления не сообщается.
    Похоже, пригрели небрата
    Дормидонт
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:56
      Да просто психически больной человек. Психиатрическая экспертиза была? Конечно признают вменяемым, но всё равно больной на всю голову.
      Orionvit
  5. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:25
    Главное управление МВД по Ростовской области сообщает о задержании 37-летнего мужчины, которого подозревают в отравлении сотрудников Таганрогского авиационного НТК им.Г.М.Бериева.

    Вот и накормите его да ус рач ки, чтобы из ушей потёк, этим же таллием. am
    "Обращайтесь с людьми так, как хотелось бы, чтобы они обращались с вами." (с)
    К-50
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:27
    А почему бы этого kозла этим же таллием и не отравить!? Дешево и сердито. И вся недолга.
    Egorovich
  7. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 15:27
    Вредительство здесь не катит! Это диверсия в чистом виде!! Если отравлял значит хотел убить. Судить надо за попытку убийства 2х и более лиц ! Снимите мараторий !!! Верните "Вышку"!!!! Эту падлу туда!
    Berkut154
    1. d1m1drol (Владимир) Сегодня, 15:33
      Какой то Вы сегодня кровожадный. Кстати очень много в последние дни читаю в комментариях, про вышку..за всё хотят вышку давать форумчане.
      d1m1drol
      1. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 15:40
        Уважаемый, да потому что у народа терпение не безграничное. Вышка это самый эфективный метод борьбы с корупцией, тероризмом, педофилами, убийцами.и т.д.... неужели не понятно что человеческая жизнь обесценилась , у преступников нет тормозов. На зоне он через 25 лет шанс получает выйти . Смерную казнь надо вводить и немедленно.
        Berkut154
      2. Sverdlov (Sverdlov) Сегодня, 15:40
        Посмотрим с другой стороны, человека достали. Кто?
        Чиновниц пенсионного тоже пристрелили. Не метод? Но - достали.
        А других-то методов добиться законности в России нет, не говоря о справедливости...
        Sverdlov
        1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 16:01
          Цитата: Sverdlov
          А других-то методов добиться законности в России нет, не говоря о справедливости...


          Вы, пытаетесь оправдать отравление 30 человек?! Если он отравил такое кол- во людей, однозначно, что проблемы у него.
          Б.Т.В.
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:39
      Цитата: Berkut154
      Верните "Вышку"!!!! Эту падлу туда!

      10-15 лет дадут.
      Серый брат
  8. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 15:33
    Сколько ж психов-то у нас . Вред средней тяжести , да . Офигенный у нас УК . У людей волосы если выпадать начали , то проживут уж точно меньше , чем Богом отмерено . Вот если бы он руки-ноги топором отрубать бы начал , тогда да , прокуратура бы зашевелилась . А так чего , таллий какой-то ... Бесит просто уже "вред здоровью средней тяжести" по ментовской классификации . Определённо , смертную казнь пора возвращать .
    iliitchitch
    1. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 15:41
      Еще вопрос, выживут ли...
      Berkut154
  9. Zubr Сегодня, 15:34
    Ну это явно была заказная диверсия. В военную контрразведка этого гада, там он всё расскажет.
    Zubr
    1. Sverdlov (Sverdlov) Сегодня, 15:46
      Всё проще и прозаичнее, я думаю, Ватсон вы наш доктор...
      Sverdlov
  10. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:47
    Подобный случай имел место в Киеве в 1987 году. Женщина работавшая посудомойкой в школьной столовой травила детей солями таллия.
    А. Привалов
  11. Orkraider (Я) Сегодня, 15:51
    Я думаю, надо срочно обвинить Великобританию, и оповестить ОЗХО о проведённой в нашей стране атаке. Грешно конечно, таким шутить, но, Великобританию однозначна виновата, так как ей выгодно, чтобы на нашем оборонном заводе было происшествие.
    Orkraider
  12. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 16:05
    Здесь, похоже, не статья о подрыве здоровья, здесь пахнет изменой Родине, по крайней мере диверсией.
    Dietmar
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