Суэцкий кризис: быстрая война и конец колониальной эпохи

События шестидесятилетней давности вокруг Суэцкого канала оказали сильнейшее влияние не только на расклад сил на Ближнем Востоке, но и на всю мировую политику. Пятидесятые годы ХХ века в мировом масштабе характеризовались дальнейшим усугублением «Холодной войны» между Западом и социалистическими странами, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке происходил, не без влияния СССР, небывалый подъем арабского национализма.Египет, наиболее мощную из арабских стран, возглавлял с 1956 года Гамаль Абдель Насер – один из самых масштабных арабских политических деятелей ХХ века. Националист и патриот Египта, Гамаль Абдель Насер одной из своих важнейших задач считал национализацию Суэцкого канала, построенного в 1869 году как франко-египетский проект, но затем попавшего под контроль англичан. Для Британии, как и всего мира в целом, Суэцкий канал имел огромное стратегическое значение, поскольку связывал Средиземное море через Красное море с Индийским океаном. Если бы не Суэцкий канал, британским кораблям приходилось бы идти в Индию, огибая весь Африканский континент.Идея национализации Суэцкого канала рассматривалась Насером как прекрасный повод сплотить египтян, а заодно нанести удар по враждебно настроенным к египетскому правительству британцам и французам. Франция была недовольна открытой поддержкой Египтом национально-освободительного движения в Алжире, а Великобритания не желала смиряться с потерей своего влияния на страну, еще совсем недавно бывшую британским протекторатом.19 июля 1956 года США и Великобритания отозвали свое предложение о финансировании строительства Асуанской плотины. Для Египта это был не только экономический удар, но и большое оскорбление. Незадолго до отзыва предложения о финансировании, 13 июня 1956 года, завершился вывод британских войск с территории Египта. Таким образом, была поставлена точка в длительной истории британского политического и военного присутствия в этой стране. Вывод британских войск прибавил плюсов к и так очень большой популярности Гамаля Абделя Насера и в самом Египте, и в арабском мире в целом. За ним закрепилась слава подлинного борца за освобождение арабских стран от западного колониализма. Насер избрал подходящее время для того, чтобы приступить к национализации канала – британские войска уже были выведены из страны и не могли помешать его планам, а отказ Великобритании и США от финансирования строительства Асуанской плотины нуждался в серьезном и впечатляющем ответе со стороны Египта.26 июля 1956 года Насер выступил в Александрии с заявлением о национализации Суэцкого канала. В своей речи он затронул и финансовые, и исторические аспекты. С экономической точки зрения, подчеркнул Насер, национализация необходима для обеспечения строительства жизненно важной Асуанской плотины, а с исторической точки зрения – это восстановление справедливости, освобождение от следов британского колониализма и дань памяти тем 120 тысячам египтян, которые погибли во время строительства канала в XIX веке. Речь Насера вызвала настоящий восторг в арабском мире. Впервые лидер развивающейся страны прямо шел против интересов западных держав.Естественно, что Великобритания и Франция сразу же оценили действия Гамаля Абделя Насера как враждебные, хотя Египет и выплатил акционерам канала компенсации. Разумеется, сам президент Египта тоже понимал, что его действия могут привести к эскалации международной напряженности, но не верил в возможность вторжения англо-французских и, тем более, израильских войск на египетскую территорию. Тем более, что в начале октября 1956 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая подтверждала право Египта на контроль над Суэцким каналом. Но, как оказалось, Насер ошибался – Великобритания, Франция и Израиль заключили секретное соглашение в Севре о подготовке военного вмешательства. Причем Израиль был привлечен к участию в коалиции лишь позже – по инициативе Франции, поскольку у Великобритании с Израилем были весьма напряженные отношения, вызванные тем, что еще в 1947 г. Израиль занял территории, которые Лондон планировал отдать Иордании.Вполне вероятно, что инициатива Великобритании, Франции и Израиля и увенчалась бы успехом, если бы не позиция США. В Вашингтоне были очень недовольны чрезмерной самостоятельностью европейских держав, которые, вместо того, чтобы сосредоточить внимание на противостоянии Советскому Союзу в связи с событиями в Венгрии, готовили авантюру против Египта. Кроме того, действия Великобритании и Франции в союзе с Израилем нарушали планы США по созданию в арабском мире антисоветской коалиции арабских государств.После вторжения англо-франко-израильских войск в Египет даже самые враждебные по отношению к СССР арабские страны никогда не поддержали бы прозападную коалицию. Авантюра Лондона и Парижа настроила бы весь арабский мир против Запада и толкнула бы его в объятия социалистического лагеря. Однако, и Великобритания, и Франция решили в данной ситуации действовать самостоятельно, не оглядываясь на Вашингтон, поскольку слишком серьезными были их собственные счеты к египетскому руководству и его политике.Перед военными кругами Великобритании и Франции стояла сложная задача – не только обеспечить вооруженным путем восстановление контроля над Суэцким каналом, но и добиться господства в воздушном пространстве Египта, а также, что самое главное, организовать свержение президента страны Насера, с которым договориться, как сочли в Лондоне, Париже и Тель-Авиве, было невозможно. В рамках операции «Мушкетер», как назывался план вторжения в Египет, совместные силы должны были нейтрализовать стратегические объекты посредством массированных воздушных ударов по египетской территории, после чего ввести сухопутные подразделения в зону Суэцкого канала.В этой операции роль «агрессора» отводилась Израилю. Британское руководство предлагало, чтобы израильские войска первыми вторглись на территорию Египта, оккупировали Синайский полуостров, а затем уже британские и французские войска под видом «миротворческой операции» предприняли бы уничтожение египетских военных объектов и установили бы контроль над зоной Суэцкого канала. Имидж агрессора Израилю, и так настроившему против себя весь арабский мир, был не нужен, поэтому Тель-Авив взамен потребовал от Британии закрепления территориальных приобретений в Иордании и Ливане и признания израильской юрисдикции над Акабским заливом. Но в Лондоне на израильские требования ответили отказом, что, впрочем, не оказало существенного влияния на поведение Тель-Авива – маховик военных приготовлений был уже запущен.Для отвлечения внимания Израиль провел рейд на Западном берегу реки Иордан, после чего все арабские страны решили, что именно там стоит ожидать каких-то агрессивных действий со стороны Тель-Авива. Ирак ввел в Иорданию армейскую дивизию на случай возможных боевых действий против Израиля.ВМС Франции подвели свои корабли к израильскому побережью, а на израильских аэродромах стали высаживаться части французских сухопутных войск. В самом Израиле началась мобилизация резервистов, причем для отвода глаз ее объясняли потребностью в повышении боеготовности страны в связи с вводом иракской дивизии в соседнюю Иорданию. В Египте смысл военных приготовлений Израиля не понимали и в скорое начало войны не верили.Когда 29 октября 1956 года израильская армия атаковала позиции египетских войск на Синайском полуострове, начальник генерального штаба египетской армии генерал Абдель Хаким Амер во главе целой военной делегации находился с официальным визитом в Иордании и Сирии. Еще в ночь на 28 октября Израиль сбил египетский самолет, возвращавшийся из Сирии, на котором, как ожидалось, должен был лететь Амер. Но генерал вернулся в Египет позже, поэтому на сбитом самолете погибли лишь 18 старших офицеров египетской армии. После начала израильского вторжения США предложили резолюцию с призывом о прекращении агрессии против Египта, однако Великобритания и Франция, пользуясь своим правом членов Совета Безопасности ООН, наложили вето на американскую резолюцию.Соотношение сил сторон накануне боевых действий было совсем не в пользу Египта. Израильская армия, не говоря уже о вооруженных силах Франции и Великобритании, была вооружена куда лучше, уровень боевой подготовки личного состава отличался в разы, но кроме того имело место и существенное численное превосходство. На Синайском полуострове дислоцировались части общей численностью около 30 тысяч египетских военнослужащих, но из них лишь 10 тыс. человек проходили службу в регулярной армии, остальные 20 тыс. человек приходились на полувоенные и милиционные формирования, не обладавшие ни должным уровнем подготовки, ни вооружением. 31 октября британские и французские военно-воздушные силы начали бомбардировку египетской военной инфраструктуры.Союзники, начав наносить удары по командным пунктам и узлам связи египетских вооруженных сил, моментально вывели из строя всю систему управления египетской армией, после чего последняя оказалась в состоянии хаоса. В кратчайшие сроки были практически парализованы военно-воздушные силы Египта, которые так и не смогли поднять в воздух большую часть своих самолетов. С моря действия авиации Великобритании и Франции и сухопутных войск Израиля поддерживали британские и французские корабли. Уже 31 октября был потоплен египетский фрегат «Думьят» («Дамиетта»), а египетский эсминец «Ибрагим эль-Аваль» был захвачен в районе Хайфы. 5 ноября 1956 г. британская парашютно-десантная бригада высадилась в Порт-Саиде и в кратчайшие сроки установила над ним контроль, а французские десантники захватили Порт-Фуад. В ночь на 6 ноября на захваченных плацдармах началась высадка морского десанта. Тогда же израильские части захватили Шарм-эш-Шейх, тем самым установив контроль над большей частью Синайского полуострова.Боевые действия в Египте вызвали мгновенный рост международной напряженности. В сложившейся ситуации особенно активно выступил Советский Союз. Никита Хрущев начал угрожать Великобритании, Франции и Израилю военным вмешательством, вплоть до нанесения ядерных ударов по их военным объектам. С требованием прекращения агрессии выступили и Соединенные Штаты Америки, которые также были крайне раздражены англо-французской самодеятельностью. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о размещении в зоне конфликта миротворческих сил, заручившись быстрым согласием египетского руководства. Уже 6 ноября противникам конфликта удалось заставить Великобританию, Францию и Израиль заключить перемирие с Египтом. Конфликт был погашен, а к декабрю 1956 года Великобритания и Франция вывели свои войска с захваченных плацдармов на египетской территории. В марте 1957 г., под давлением США, были выведены и части израильской армии. 1 января 1957 года был издан декрет об аннулировании соглашения о Суэцком канале, то есть цель Насера была достигнута.«Быстрая война» повлекла большие потери для Египта. Погибли около 3 тысяч египетских военнослужащих и примерно 3 тысячи мирных египтян, были уничтожены половина бронетехники египетской армии, при том, что союзники потеряли лишь пять самолетов, около 200 солдат израильской армии и примерно 320 британских и французских военнослужащих погибшими. Были выявлены основные «болевые точки» Египта в плане управления войсками, подготовки войск и вооружения, что заставило Насера приступить к масштабной модернизации вооруженных сил с помощью Советского Союза, который стал на долгое время главным поставщиком военной техники и инструкторов для египетской армии.Что касается значения Суэцкого кризиса для международной политики, то он в значительной степени символизировал собой окончание эпохи колониализма. Две крупнейшие и мощные колониальные державы – Великобритания и Франция – фактически были вынуждены поступиться своими интересами, не выдержав давления мирового сообщества. Оказалось, что Лондон и Париж более не могут диктовать свою волю третьим странам, в том числе и таким государствам как Египет. Более того, опрометчивые действия европейских держав поставили мир на грань ядерной войны, которая не произошла лишь благодаря политической воле советских и американских лидеров, поскольку и СССР, и США тогда заняли наиболее разумную позицию.Помимо Египта, сумевшего при поддержке СССР и антивоенной позиции США добиться своей цели и заставить Великобританию и Францию отказаться от захватнических планов, выигравшим в Суэцком кризисе, как ни странно, оказался и Израиль. Он не только проверил и показал арабскому миру подлинную боеспособность своей армии, но и добился снятия блокады с Акабского залива и ощутимо напугал соседние арабские государства, подчеркнув готовность к решительным и жестким действиям.