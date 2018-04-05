Прикрыть от ядерного удара Москву! Ракета-перехватчик ПРС-1М / 53Т6М поразила очередную цель



Подготовка к ноябрьскому испытательному запуску



Загрузка контейнера в шахту



Старт изделия



Запуск 12 февраля 2018 г.



Противоракета летит к условной цели



Третий старт опытной ПРС-1М



Быстрый разгон обеспечивается двигателем высокой мощности, оставляющим примечательные клубы дыма

По материалам сайтов:

https://function.mil.ru/

http://rg.ru/

http://ria.ru/

http://tass.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-354.html

Продолжается процесс обновления стратегической противоракетной обороны, прикрывающей от ракетно-ядерного удара Москву и центральный промышленный район. В рамках обширной и сложной программы осуществляются различные работы по строительству и испытанию модернизированных или новых компонентов обороны. На днях состоялась очередная проверка перспективной ракеты, призванной защищать жизненно важные объекты от ракет противника. Как сообщается, ракета-перехватчик успешно уничтожила условную цель и показала требуемые возможности.Утром 2 апреля департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России опубликовал официальное сообщение о только что прошедших испытаниях новой отечественной противоракеты. Как указывалось в короткой заметке, боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны воздушно-космических сил успешно провел очередной испытательный запуск новой ракеты для стратегической ПРО. Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган – главной площадке для подобных мероприятий.По окончании испытаний заместитель командующего объединением ПВО и ПРО воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько заявил, что модернизированная противоракета успешно поразила условную баллистическую цель. Поставленная тестовая задача была решена в установленное время.Пресс-служба Минобороны также напомнила цели и задачи нового проекта. Указано, что система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначается для защиты столицы от ударов с применением средств воздушно-космического нападения. Кроме того, сложный комплекс, включающий массу различных систем и средств, используется для контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении со стороны третьих стран.Следует отметить, что это уже второй испытательный запуск модернизированной противоракеты, состоявшийся в этом году. Если же брать несколько последних месяцев, начиная с осени 2017-го, то недавний старт оказывается третьим в текущей программе испытаний. Согласно официальным сообщениям, первый испытательный пуск нынешней программы состоялся 23 ноября 2017 года. Следующий старт осуществили всего несколько недель назад – 12 февраля. Сообщалось, что в обоих случаях ракета-перехватчик успешно выполнила поставленную задачу и уничтожила учебную цель.В официальных сообщениях департамента информации министерства обороны такие моменты не уточнялись, но известно, что в последние месяцы летные испытания проходит обновленный вариант уже существующей противоракеты, известный под названиями ПРС-1М и 53Т6М. Также профильные ресурсы сообщают, что для проведения текущих испытаний была выбрана площадка №35 полигона Сары-Шаган, а запуски обеспечиваются многоканальным стрельбовым комплексом 5Ж60П «Амур-П».По известным данным, текущий проект разработки и испытаний перспективной ракеты ПРС-1М является частью более крупной программы модернизации отечественной ПРО. С начала девяностых годов боевое дежурство по защите Москвы и близлежащего региона несет противоракетная система А-235, также известная под обозначениями РТЦ-181М и «Самолет-М». В ее состав входят различные технические средства наземного базирования и набор ракет-перехватчиков. В базовой конфигурации этой системы ближний эшелон перехвата основывался на ракете ПРС-1 / 53Т6. Целью нынешних работ является переоснащение системы А-235 новыми ракетами.По понятным причинам, оборонная промышленность и военное ведомство не спешили раскрывать подробные сведения о важнейшем проекте, вследствие чего информация публиковалась крайне редко и в ограниченных количествах. Тем не менее, некоторые сведения о ракете ПРС-1М все же попали в открытый доступ. Кроме того, определенное распространение получили некоторые оценки и предположения, отличающиеся достаточной правдоподобностью.Известно, что разработкой новых управляемых ракет для российской стратегической ПРО занимается опытное конструкторское бюро «Новатор» (г. Екатеринбург), входящее в состав концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Первые сообщения о разработке совершенно новой либо модернизированной ракеты-перехватчика относятся к середине прошлого десятилетия. В дальнейшем проект такого оружия несколько раз упоминался в тех или иных сообщениях, но без излишних подробностей.На рубеже десятилетий стало известно, что концерн «Алмаз-Антей» готовит возобновление производства некоторых компонентов сравнительно старых ракет 53Т6. В частности, упоминалось о планах по выпуску новых твердотопливных двигателей для такого оружия. Уже тогда были определенные основания предполагать, что речь шла о производстве силовых установок для модернизированной версии ракеты ПРС-1М. Считается, что все эти работы были связаны с истечением гарантийных сроков у имеющихся ракет ПРС-1. Появление новых партий двигателей позволяло переоснащать серийные ракеты и возвращать их на дежурство.В декабре 2011 года состоялся первый испытательный запуск изделия ПРС-1, оснащенного двигателем новой серии, выпущенным после возобновления производства. Вероятно, тогда испытывалась противоракета в базовой конфигурации, полностью соответствовавшая исходному проекту 53Т6. При этом появились версии об испытаниях новой ракеты, представляющей собой, как минимум, модернизированный вариант существующей. Впрочем, официальные лица никак не прокомментировали подобные предположения. События следующих лет, в свою очередь, стали косвенным подтверждением того, что в 2011 году главной задачей была именно проверка двигателя новой партии.Сведения об испытании перспективного изделия, официально называемого «новой модернизированной ракетой», появились только осенью прошлого года. Как сообщала пресс-служба Минобороны, 23 ноября 2017 года состоялся испытательный пуск такой противоракеты. Командование отметило, что пуск прошел успешно и завершился перехватом учебной цели. Тип изделия, использованного в испытаниях, впрочем, не уточнялся. Однако в видеоролике от министерства обороны можно было заметить, что на транспортно-пусковом контейнере опытной ракеты присутствовал индекс 53Т6М.12 февраля 2018 года одна из площадок полигона Сары-Шаган вновь была использована для испытательного запуска «новой модернизированной ракеты». По словам А. Приходько, тогда еще имевшего звание полковника, изделие выполнило задачу и поразило условную цель. При этом ракета-перехватчик показала заданную точность. Всего через несколько недель состоялся очередной испытательный запуск, завершившийся уничтожением третьей цели, имитировавшей вражеское оружие. Теперь в официальных заявлениях указывалось успешное поражение цели в заданное время.По всей видимости, концерн ВКО «Алмаз-Антей» и министерство обороны должны будут продолжать испытания новых ракет. После нескольких тестовых запусков с атакой учебных целей такое оружие сможет получить рекомендацию к принятию на вооружение. За этим последуют соответствующий приказ и новый заказ на полномасштабное серийное производство. Вследствие этого в течение нескольких следующих лет стратегическая ПРО Москвы заметным образом обновит свои средства перехвата ближнего эшелона.Проект 53Т6М / ПРС-1М, равно как и вся программа А-235 / «Самолет-М», имеет особое значение для обороноспособности и стратегической безопасности страны. По этой причине большая часть сведений о нем пока не оглашалась официальными источниками. Министерство обороны регулярно сообщает о проведении тех или иных работ, публикует фотографии и видеосъемку различных процессов, в том числе запуска ракет, но определенные данные хранятся в секрете. Как следствие, существует немало версий, описывающих технический облик и характеристики перспективного противоракетного оружия. Какие из них соответствуют действительности – пока неизвестно.Известно, что ракета ПРС-1М, как и ее предшественник, состоит из стартовой и маршевой ступеней. В сборе изделие имеет форму конуса с некоторыми выступающими элементами. Для получения максимально высоких летно-технических данных обе ступени комплектуются твердотопливными ракетными двигателями, использующими современное смесевое горючее. Ракета поставляется с завода в цилиндрическом транспортно-пусковом контейнере. Вместе с ним она перевозится к месту дежурства и загружается в шахтную пусковую установку.Согласно известным оценкам, противоракета 53Т6М сохраняет уже проверенные временем принципы работы. Ее наведение осуществляется по командам с земли. Наземные компоненты системы ПРО А-235 следят за перемещениями баллистической цели и ракеты, а параллельно рассчитывают и передают команды для последней. Цель поражается при помощи специальной боевой части, сравнительно большая мощность которой компенсирует возможный промах. По некоторым данным, ракеты 53Т6М или им подобные в теории могут нести и конвенциональный боезаряд.Имея достаточно высокие характеристики, изделия ПРС-1 и ПРС-1М не отличаются большими размерами и массой. Длина таких противоракет вместе с контейнером не превышает 12 м. Диаметр ТПК – не более 2 м. Стартовая масса – менее 10 т. С ракетами 53Т6 работают транспортно-загрузочные машины, построенные на основе четырехосных шасси марки МЗКТ. При этом сравнительно большая длина изделия привела к необходимости дополнения грузовой платформы вынесенными элементами. Также разработан колесный полуприцеп с креплениями и средствами загрузки ТПК в пусковую шахту.Точные сведения о летных данных «новой модернизированной» отечественной ракеты-перехватчика пока официально не оглашались. По некоторым данным, она развивает скорость не менее 4-5 км/с. Дальность стрельбы, по разным оценкам, достигает 100 км, максимальная высота – до 40-50 км. За счет высочайшей скорости полета время на перехват цели сокращается до минимально возможных значений. Полет на максимальную дальность занимает считанные секунды.Следует отметить, что зона перехвата ракеты ПРС-1М не отличается большими размерами. Дело в том, что такая противоракета должна использоваться совместно с другими изделиями своего класса, имеющими иные летно-технические характеристики. При помощи двух или трех ракет-перехватчиков с разными параметрами система А-235 создает эшелонированную защиту достаточно крупного района.Она позволяет перехватывать опасные объекты на дальностях до 1000-1500 км и на высотах до нескольких сотен километров. Задачей ближнего эшелона ПРО, представленного изделиями 53Т6 / 53Т6М, в таком случае является перехват единичных целей, сумевших прорваться через зону ответственности других ракет. Такая архитектура системы противоракетной обороны позволяет получить достаточно высокий потенциал и снизить до минимума вероятность успешного ее прорыва.На протяжении нескольких последних лет ряд ведущих предприятий российской оборонной промышленности работает над модернизацией существующей системы стратегической противоракетной обороны. Одним из главных способов ее обновления является обновление одной из существующих ракет, направленное на повышение ее технических и боевых характеристик. Такой проект, известный по индексу 53Т6М, еще в прошлом году дошел до стадии испытаний, и к настоящему времени было выполнено три тестовых запуска. По всей видимости, аналогичные мероприятия будут проводиться и в будущем. При этом следует помнить, что дата принятия ракеты на вооружение и последующая ее постановка на дежурство приближаются с каждым новым испытательным запуском.