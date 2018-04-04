В заводском цеху вместе с Т-80БВ был замечен «Белый Орел»

В настоящее время "Белый орел" является самым мощным танком в Южной Америке. По бронированной защите, вооружению и уровню развития системы управления огнем он превосходит принятый на вооружение в Чили "Леопард-2А4". Уникальным этот танк делает наличие в боекомплекте управляемых ракет,

Отличительной особенностью "Белого Орла" является еще и панорамный прицел и закрытая пулеметная установка, которую имеет в своем распоряжении командир. Это способствует значительному снижению потерь личного состава от огня противника,