16:10 04 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В заводском цеху вместе с Т-80БВ был замечен «Белый Орел»

Расположенный в пригороде Санкт-Петербурга 61-й танкоремонтный завод (входит в состав «Уралвагонзавода») в настоящее время занят капитальным ремонтом танков Т-80БВ, однако наблюдатели разглядели в цеху другие танки (на фотографии – справа), которые отличаются от «восьмидесяток», пишет Российская газета.



Военные эксперты опознали в этих машинах «Белого орла» (Т-72Б1).


«Эта модификация была спроектирована и изготовлена на данном предприятии. Впервые ее продемонстрировали в 2012 году на выставке "Технологии в машиностроения". В настоящее время, по данным, появившимся в Сети, 50 таких боевых машин поступили на вооружение сухопутных войск вооруженных сил Республики Никарагуа», – говорится в материале.

По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, «Белый Орел» – название полуофициальное, но его можно встретить в материалах 61-го завода. Официальное название машины – «Модернизированный танк Т-72Б1, Изделие 184-1МС, созданный по теме "Прорыв -2Б"».

В настоящее время "Белый орел" является самым мощным танком в Южной Америке. По бронированной защите, вооружению и уровню развития системы управления огнем он превосходит принятый на вооружение в Чили "Леопард-2А4". Уникальным этот танк делает наличие в боекомплекте управляемых ракет,
рассказал Хлопотов.

Он отметил, что «этот вариант Т-72Б1 немного уступает немецкой "бронированной кошке" в подвижности, но, учитывая значительный вес "Леопарда", и здесь превосходство за российской машиной».

Отличительной особенностью "Белого Орла" является еще и панорамный прицел и закрытая пулеметная установка, которую имеет в своем распоряжении командир. Это способствует значительному снижению потерь личного состава от огня противника,
добавил эксперт.

В заводском цеху вместе с Т-80БВ был замечен «Белый Орел»
Гуманитарный "Белый Орёл", питерская модернизация Т-72, 2014 год.

Использованы фотографии: http://t-digest.ru, https://twitter.com/Kharkov_75
15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Прокат (Виктор) Сегодня, 15:38
    Гуманитарный "Белый Орёл"

    Это в каком смысле "гуманитарный"? Его что, малоимущим ООН выдаёт?
    Прокат
  2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 15:39
    на днях вроде на ВО писали что Орёл в одном экземпляре и предполагали что в музей сдадут а тут оказывается что в никарагуа уже 50 штук таких.Слабо верится.
    Heterocapsa
    1. Horst78 (Слава) Сегодня, 15:57
      И вообще он Т-72, а в Питере делали Т-80 what
      Horst78
    2. Герман (Герман) Сегодня, 16:07
      Есть он в никарагуа.
      В статье сказано что танк уникальным делает ракетное вооружение,но на Т-72Б1 КУВ никогда небыло,Т-72Б1 это упрощенная версия Т-72Б без комплекса управляемого вооружения.
      Герман
  3. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:03
    Гуманитарный "Белый Орёл"

    Гуманитарку из пушки раздает всем кто не скрылся?
    Архивариус Вася
Картина дня