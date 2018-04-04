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В заводском цеху вместе с Т-80БВ был замечен «Белый Орел»
Расположенный в пригороде Санкт-Петербурга 61-й танкоремонтный завод (входит в состав «Уралвагонзавода») в настоящее время занят капитальным ремонтом танков Т-80БВ, однако наблюдатели разглядели в цеху другие танки (на фотографии – справа), которые отличаются от «восьмидесяток», пишет Российская газета.
Военные эксперты опознали в этих машинах «Белого орла» (Т-72Б1).
«Эта модификация была спроектирована и изготовлена на данном предприятии. Впервые ее продемонстрировали в 2012 году на выставке "Технологии в машиностроения". В настоящее время, по данным, появившимся в Сети, 50 таких боевых машин поступили на вооружение сухопутных войск вооруженных сил Республики Никарагуа», – говорится в материале.
По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, «Белый Орел» – название полуофициальное, но его можно встретить в материалах 61-го завода. Официальное название машины – «Модернизированный танк Т-72Б1, Изделие 184-1МС, созданный по теме "Прорыв -2Б"».
Он отметил, что «этот вариант Т-72Б1 немного уступает немецкой "бронированной кошке" в подвижности, но, учитывая значительный вес "Леопарда", и здесь превосходство за российской машиной».
Военные эксперты опознали в этих машинах «Белого орла» (Т-72Б1).
«Эта модификация была спроектирована и изготовлена на данном предприятии. Впервые ее продемонстрировали в 2012 году на выставке "Технологии в машиностроения". В настоящее время, по данным, появившимся в Сети, 50 таких боевых машин поступили на вооружение сухопутных войск вооруженных сил Республики Никарагуа», – говорится в материале.
По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, «Белый Орел» – название полуофициальное, но его можно встретить в материалах 61-го завода. Официальное название машины – «Модернизированный танк Т-72Б1, Изделие 184-1МС, созданный по теме "Прорыв -2Б"».
В настоящее время "Белый орел" является самым мощным танком в Южной Америке. По бронированной защите, вооружению и уровню развития системы управления огнем он превосходит принятый на вооружение в Чили "Леопард-2А4". Уникальным этот танк делает наличие в боекомплекте управляемых ракет,рассказал Хлопотов.
Он отметил, что «этот вариант Т-72Б1 немного уступает немецкой "бронированной кошке" в подвижности, но, учитывая значительный вес "Леопарда", и здесь превосходство за российской машиной».
Отличительной особенностью "Белого Орла" является еще и панорамный прицел и закрытая пулеметная установка, которую имеет в своем распоряжении командир. Это способствует значительному снижению потерь личного состава от огня противника,добавил эксперт.
Гуманитарный "Белый Орёл", питерская модернизация Т-72, 2014 год.
Использованы фотографии: http://t-digest.ru, https://twitter.com/Kharkov_75
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