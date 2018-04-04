19:11 04 апреля
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Украина угрожает и впредь задерживать российские суда

Стало известно о том, что капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко доставили из Бердянска в Херсон. Адвокат россиянина сообщает, что его подзащитный до начала судебного заседания по избранию дальнейшей меры пресечения будет находиться в отделе Службы безопасности Украины по «Автономной Республике Крым». Напомним, что в Киеве до сих пор так называют российский регион, финансируя многочисленные министерства и ведомства, как бы «отвечающие» за полуостров.

Первое заседание суда по «делу» российского «Норда» должно состояться сегодня. Напомним, что российское рыболовецкое судно было фактически захвачено украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Лишь через несколько дней российский МИД потребовал от Киева освобождения и судна, и 10 членов экипажа.

Украина угрожает и впредь задерживать российские суда



По словам членов экипажа «Норда», приходившие на борт судна представители СБУ заявляли, что их отпустят, как только они откажутся от гражданства Российской Федерации и «захотят» получить украинские паспорта. Ни один из членов экипажа на это не пошёл, отметив: «Мы граждане России!»

Между тем, в украинской Госпогранслужбе заявили, что Украина и впредь намерена задерживать российские суда, если те заходили в Крым или приписаны крымским портам.

Использованы фотографии: Фейсбук
24

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Комментарии 144

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:04
    Совсем «берега» потеряли! fool выход один, ТОПИТЬ К чертовой матери - этих «задерживателей»!!! negative
    Охотовед 2
    1. Fedor Egoist (Федор) Сегодня, 16:07
      Закрыть им Азов, и точка. Мариуполь может расходиться )
      Fedor Egoist
      1. Тралл Сегодня, 16:09
        В России еще осталось 37 украинских дипломатов. Большой зиндан копать придется...
        Тралл
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:16
          Цитата: Тралл
          Большой зиндан копать придется...

          море выкопали, а уж яму... да как два пальца об асфальт
          LSA57
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 16:53

            Надо публично заявить, что, если ООН или еще какая организация не осудит Украину за пиратство, Россия будет действовать сама, как положено с пиратами

            Или не ставить условие - объявить и сразу действовать
            bulvas
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:58
              Цитата: bulvas
              Россия будет действовать сама, как положено с пиратами

              хрыч
            2. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 17:53
              они ж там в ООН привыкли только бухать в перерывах в буфетах и в телефонах на заседаниях сидеть и мечтательно пребывать в благоговении о былом а тут как украина началась так их постоянно экстренно собирают на заседания они уже воют от этого маразма украинского.что ни собрание то украина.
              Heterocapsa
        2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:24
          Цитата: Тралл
          В России еще осталось 37 украинских дипломатов.

          И чо? Наверняка существует какой-нибудь договор с Украиной на тему совместного использования Азовского моря, если он действительно есть, то он похоже закончился.
          Пора в этой акватории свою двенадцатимильную зону рисовать и трёхсотмильную экономическую тоже свою соответственно.
          Серый брат
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:50
            Цитата: Серый брат
            трёхсотмильную экономическую тоже свою соответственно.

            тогда эта зона будет заканчиваться где-то под Запорожьем. В принципе- не плохо.
            Silvestr
            1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:51
              Цитата: Silvestr
              тогда эта зона будет заканчиваться где-то под Запорожьем. В принципе- не плохо.

              Пускай об этом у хохлов голова болит.
              Серый брат
              1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 17:58
                Жаловаться побегут к дядюшке Трампу и тётушке Мэй !
                30 вис
            2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 18:42
              Цитата: Silvestr
              тогда эта зона будет заканчиваться где-то под Запорожьем

              Надо бы и Запорожье тогда включить.
              Orionvit
        3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:25
          Цитата: Тралл
          ...В России еще осталось 37 украинских дипломатов. Большой зиндан копать придется...

          Не уверен, что в обмен на последователей секты Клима Чугункина, отдадут наших граждан.
          Самый оптимальный выход тот, что был озвучен утром - "перекрыть кислород" на нашем внутреннем Азовском море. Заблокировать к чертям укролоханки, чтоб у причалов сгнили. Вопли начнутся, но вопить будут о собственной майданутости.
          Рагули сами, на блюдечке, доставят задержанных.
          Андрей К
          1. donavi49 Сегодня, 16:38
            На каком основании?
            Блокада - окей решение ООН. Нет ООН - тогда можно нарваться на международных блокадопрорывателей которые руководствуются конвенцией защиты судоходства - которые еще и стреляют во все что шевелится без разбора, вон Иран на своем Аэробусе уже ощущал такое.

            Не блокада, просто досмотр украинских судов? Окей. Может за ближайшие 10 лет - одно украинское судно и выйдет досмотреть. Просто все остальные идут с флагами Монголий, Белизов и прочих Сенегалов. Досмотр их? На каком основании? Опять же спонсоры легко подгоняют международную миссию по защите судоходства. У них есть железная база - международная конвенция.

            Россия выходит из конвенции? Тогда уже все вассалы США с упоением начнут российские корабли везде. Ни Суец не пройти, ни Гибралтар, не из Балтики выйти.

            В целом - в данном случае у укров железная аргументация (они взяли рыбаков у своих берегов то ли в 12 мильной, то ли в 15 мильной зоне), а погранцам/ВМФ надо принять промах и подготовиться пресечь следующий захват.
            donavi49
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:00
              Цитата: donavi49
              ...Блокада - окей решение ООН. Нет ООН - тогда можно нарваться на международных блокадопрорывателей которые руководствуются конвенцией защиты судоходства - которые еще и стреляют во все что шевелится без разбора, вон Иран на своем Аэробусе уже ощущал такое...

              Коллега! Жути понагнали - аж ужасть. Никакое ООН и никакие "блокадопрорыватели" в Азовское море не то что не сунутся, даже близко не подойдут!
              Какое ООН и какие международные законы могут прописать использование внутреннего моря России и Украины?
              Все "блокадопрорыватели" и ООН в данном случае - "за бортом".
              Какой Суэц, какой Гибралтар, какая Балтика? Это совершенно разные условия, абсолютно исключающие какие-либо аналогии.
              Андрей К
            2. NKT (Сергей) Сегодня, 17:21
              Задержание было произведено не в территориальных водах, а экономических зон там нет - у нас общее пользование. РФ также может под любым предлогом задерживать украинские суда.
              NKT
            3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 18:46
              Цитата: donavi49
              В целом - в данном случае у укров железная аргументация

              Аргументация у них одна, это "нарушение правил нахождение моряков с Российскими паспортами на оккупированной территории". Вопрос не с том где они рыбу ловили, а в том, что они из Крыма, который украина до сих пор считает своим.
              Orionvit
        4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:32
          К сожалению у наших "копателей зинданов" и "мочителей в сортирах"достоинство совсем произносилось.
          Цитата: Тралл
          В России еще осталось 37 украинских дипломатов. Большой зиндан копать придется...
          210окв
        5. 97110 (николай) Сегодня, 17:11
          Цитата: Тралл
          Большой зиндан копать придется...

          Пусть копают. Дать им БСЛ без держака, и - вперёд...
          97110
    2. Michael-rl (Михаил) Сегодня, 16:15
      Обращение капитана "Норда"
      Michael-rl
    3. Лекс. Сегодня, 16:36
      потопите пару корыт украинских чтоб в море остальные боялись выйти
      Лекс.
      1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:29
        Цитата: Лекс.
        потопите пару корыт украинских чтоб в море остальные боялись выйти

        Корыта,нема!В наличии только дырявые тазики
        Владимир Тер-Одиянц
    4. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 16:41
      Да, единственный действенный способ. Объявить, что в подобных случаях будут реагировать, как на пиратский захват, с применением оружия ( уничтожения ). Думаю, что одного раза вполне хватит.
      Лена Петрова
    5. sgazeev (Александр) Сегодня, 17:03
      Цитата: Охотовед 2
      Совсем «берега» потеряли! fool выход один, ТОПИТЬ К чертовой матери - этих «задерживателей»!!! negative

      Оставить погранцов без транспорта.Закрыть пролив.
      sgazeev
    6. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:34
      Цитата: Охотовед 2
      выход один, ТОПИТЬ К.....
      Все подобные дела решаются через Международный Морской Суд, почему до сих пор Россия туда не обратилась?
      svp67
      1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 18:52
        Цитата: svp67
        Все подобные дела решаются через Международный Морской Суд, почему до сих пор Россия туда не обратилась?

        Какой извините "международный суд", если всё "цивилизованное человечество", до сих пор не признало Крым Российским? Это верный проигрыш на ихнем правовом поле. Выход только один, силовой. Уж этот язык, на украине понимают очень хорошо.
        Orionvit
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:55
          Цитата: Orionvit
          Какой извините "международный суд", если всё "цивилизованное человечество", до сих пор не признало Крым Российским?

          Крым, Крымом, но судно РОССИЙСКОЕ и все сроки подобных задержаний ПРЕВЫШЕНЫ В РАЗЫ. Тут уже можно обращаться в любые международные судебные инстанции
          svp67
          1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 19:08
            Цитата: svp67
            но судно РОССИЙСКОЕ

            А порт приписки?
            Orionvit
    7. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 18:40
      "украина" це Сомали.
      Incvizitor
  2. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:06
    Видите, сколько решительности в заголовке? Таких уважают в современном мире. А не тех то мямлит и в спортлото жалобы пишет.
    megaKritik
    1. Тралл Сегодня, 16:09
      Цитата: megaKritik
      Видите, сколько решительности в заголовке? Таких уважают в современном мире. А не тех то мямлит и в спортлото жалобы пишет.

      Каких таких?
      Тралл
      1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:13
        деятельных. Таких, чьи слова не расходятся с делом.
        megaKritik
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:37
          Цитата: megaKritik
          Таких, чьи слова не расходятся с делом.

          У Параши дела не расходятся с делом? Хунта киевская ,как та шавка ,прячась за Европой и США ,тявкает ,что ей скажут тявкать. Такое ,если трогать,то только палочкой. Я послушаю вас,когда Каракурты наши будут патрулировать Азовское море,вместе с Рапторами...вот тогда я хочу посмотреть,какие будут дела и с чем они у вас расходится будут.
          НЕКСУС
          1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:40
            у Вас нету никаких доказательств что это Пентагон с Брюсселем приказал захватить рыболовное судно а не капитан погранкатера по собственной инициатеве. Будут - пишите, прочту и заберу свои слова обратно.
            megaKritik
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:53
              Цитата: megaKritik
              Будут - пишите, прочту и заберу свои слова обратно.

              Вы прежде чем писать чушь,ознакомились бы с договором за 2003 год между РФ и Украиной о судоходстве в тех водах.
              Что до Пентагона и Брюселя...так кто поддерживает Киев?Не они? Оружие,инструкторов кто шлет в Украину?А Майдан кто спонсировал не расскажите? Не надо тут сидеть умничать.Параша,как и вся ваша нацистская хунта на прикорме у матрассов сидит ,а вы тут про доказательства сидите рассуждаете. Скачите дальше,глядишь скоро по европейски заживете. С ценами как в ЕС,а с зарплатами,как в Гвинее Бисау.
              НЕКСУС
              1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 17:00
                а Вы на геополитику не переводите. нету доказательств так молчите или ищите. Тут же было в комментах что этот сейнер чуть не на пляж бердянский выехал рыбу ловить.
                megaKritik
                1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:05
                  Цитата: megaKritik
                  а Вы на геополитику не переводите. нету доказательств так молчите или ищите.

                  Уважаемый,это власти ваши все в геополитику переводят,тк ,если что,верещать начнут,что Россия на них напала. А по поводу доказательств...а у вас есть доказательства,что наш сейнер что-то нарушил?Повторюсь для тех кто в танке-прочитайте договор за 2003 год ,и больше не пишите чуши.
                  НЕКСУС
    2. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:14
      Цитата: megaKritik
      Видите, сколько решительности в заголовке? Таких уважают в современном мире. А не тех то мямлит и в спортлото жалобы пишет.


      Эта решительность быстро сдуется после того как Черноморский флот России приступит к защите судоходства. А этими "решительными" когда нибудь да займутся серьёзные спецы в части психиатрии.
      NF68
      1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:29
        Согласен в целом. Вот только сколько ещё ждать этого "после".
        Архивариус Вася
        1. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:09
          Цитата: Архивариус Вася
          Согласен в целом. Вот только сколько ещё ждать этого "после".


          Возможно что сильно долго и ждать не придётся.
          NF68
      2. abrakadabre (Valery) Сегодня, 17:54
        А этими "решительными" когда нибудь да займутся серьёзные спецы в части психиатрии.
        Никакой психиатрии в принципе. Только по линии прокуратуры по принципам Нюрнберга. Нет там психиатрии. Есть злобная гримаса фашизма. В современной реинкарнации.
        abrakadabre
    3. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:16
      роберт это стебтакой? сарказм? я поржал...
      Цитата: megaKritik
      Видите, сколько решительности в заголовке?


      Ну что же хочется в таком случае пожелать успехов укратнским прикордонникам на своих жабодавках... laughing laughing сегодня только комментарий оставлял на эту тему

      vorobey (Сашка) Сегодня, 09:07 | Вынуждены жить рядом с гниющей рыбой. Капитан «Норда» - об унижениях со стороны СБУ
      Цитата: мордвин 3
      Цитата: Аристарх Людвигович
      А это та посудина
      Там, на верхнем фото, пиратский флаг что ли? Надо рыбаков вооружать.
      Володя ненадо рыбаков вооружать.. а то им рыбу ловить некогда будет..
      Соглашение между Правительством России и Кабинетом Министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе от 20 марта 2012 года развивает украино-российские договоренности мирного времени. В связи с фактическим изменением status quo претензии Российской Федерации в отношении вод Азовского моря, видимо, изменятся в сторону увеличения. 21 марта 2014 года МИД РФ (Лавров) заявил, что Керченский пролив после присоединения Крыма к РФ перестаёт быть предметом переговоров с Украиной о разграничении акватории Чёрного и Азовского морей.
      Причем организацию судоходства в Керченском проливе будет контролировать, видимо, исключительно Россия, и проход украинских судов и судов третьего флага в морские порты Азовского моря станет предметом законодательства России.
      есть ведомства которые должны заняться этим всерьез... а что касается провокаций... то как ни готовься но от укуса хомяка или вороньей какашки никто не застрахован..
      кстати поэтому хохлы и стараются договор о дружбе и сотрудничестве с Россией не расторгать..
      Хохлы то ли по скудоумию то ли по недомыслию сами создали прицедент и дали карт бланш России по Азову и проливу керченскому..
      vorobey
      1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:32
        Цитата: vorobey
        21 марта 2014 года МИД РФ (Лавров) заявил, что Керченский пролив после присоединения Крыма к РФ перестаёт быть предметом переговоров с Украиной о разграничении акватории Чёрного и Азовского морей

        понимаете, мировое сообщество не так не считает и не признает, а еще и российские мобильные операторы, Сбербанк и даже Газпром, который газ перестал качать с Черного моря по окрику из Киева.

        Эта решительность быстро сдуется
        это вы в будущем неопределенном времени написали. Вспомните историю 2016 г с убитыми российскими десантником и подполковником ФСБ в Крыму.
        megaKritik
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:48
          Цитата: megaKritik
          понимаете, мировое сообщество не так не считает и не признает, а еще и российские мобильные операторы, Сбербанк и даже Газпром, который газ перестал качать с Черного моря по окрику из Киева.


          а че гадать на кофейной гуще... посмотрим..
          vorobey
        2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 16:49
          Цитата: megaKritik

          понимаете, мировое сообщество не так не считает и не признает....

          А с чего ты взял , что мнение "мирового сообщества" для России важнее собственного ? Это для Киева любая Западная страна - нереальный авторитет .
          DMB_95
          1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:54
            Это для Киева любая Западная страна - нереальный авторитет .
            низкопоклонство перед западом у нас у всех в крови! долго еще выдавливать по капле придется.
            megaKritik
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:59
              Цитата: megaKritik
              Это для Киева любая Западная страна - нереальный авторитет .
              низкопоклонство перед западом у нас у всех в крови! долго еще выдавливать по капле придется.


              вот обобщать не надо только...
              vorobey
            2. 97110 (николай) Сегодня, 17:22
              Цитата: megaKritik
              низкопоклонство перед западом у нас у всех в крови!

              С чем вас и поздравляем. Накатите, хлопцы, стакан, да развезите пьяные сопли по столу. Америка с вами!
              97110
              1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:31
                Цитата: 97110
                Америка с вами!


                глобальнее глобальнее ВЕСЬМИРСНИМИ
                vorobey
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:53
        Цитата: vorobey
        Надо рыбаков вооружать.

        да нет. просто надо над лайбами поднять андреевский флаг.
        Silvestr
    4. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 16:21
      Цитата: megaKritik
      Видите, сколько решительности в заголовке? Таких уважают в современном мире. А не тех то мямлит и в спортлото жалобы пишет.

      Могу напомнить одну историю.. \\\\\это было в Грузии.. Местные силовики повадились доставать российских миротворце..,то блокируют,то в местную полицию доставят.. Закончилось все вот этим..

      После все нападки на миротворцев прекратились..
      Так что ваши "деятельные" могут нарваться на подобное о п и з....вание..
      dvina71
      1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:33
        вдвоем навалились на пожилого толстого грузина с пузом, как не стыдно
        megaKritik
        1. Тралл Сегодня, 16:40
          Цитата: megaKritik
          вдвоем навалились на пожилого толстого грузина с пузом, как не стыдно

          Соглашусь, с таким пузом шашлык надо с вином дома кушать, а не грузинский народ пытаться защищать.
          Тралл
          1. 97110 (николай) Сегодня, 17:30
            Цитата: Тралл
            с таким пузом

            в тени чинары
            пену сладких вин
            на узорные шальвары
            сонный льёт грузин.
            Богат русский язык! Даже обмазать ди шайзе позволяет дОнельзя поэтично..., не взирая на близость к американскому телу (близость в положении "ля краба", разумеется)
            97110
        2. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:42
          Цитата: megaKritik
          вдвоем навалились на пожилого толстого грузина с пузом, как не стыдно

          Здорово, методичник, смотрю ты здесь освоился, с уважаемыми людьми разговоры разговариваешь, а не много ли чести? Посмотрю как нервозность будет влиять на твой слог.
          Rusland
          1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:49
            давай ка на Вы ко мне обращайся а то напишу модеру и в бан тебя
            megaKritik
            1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:53
              Цитата: megaKritik
              давай ка на Вы ко мне обращайся а то напишу модеру и в бан тебя

              Не надо нервничать, подготовка хромает, Порошенко привет.
              Rusland
              1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:57
                я за Януковича дядю Витю, которого вы удерживаете в ростовских застенках похищенного
                megaKritik
                1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:06
                  Цитата: megaKritik
                  я за Януковича дядю Витю, которого вы удерживаете в ростовских застенках похищенного

                  Зубы не заговаривай, насквозь вижу укропчика.
                  Rusland
                  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:11
                    Цитата: Rusland
                    Цитата: megaKritik
                    я за Януковича дядю Витю, которого вы удерживаете в ростовских застенках похищенного

                    Зубы не заговаривай, насквозь вижу укропчика.



                    можно я со стороны понаблюдаю... поржу просто... давно ребят из министерства правды тут не видел.. вообще как то и в сетях упоротых поубавилось.. а вот тут человек искренний идейный... бить не хочется.. я просто по улыбаюсь.. laughing laughing
                    vorobey
                    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:42
                      Цитата: vorobey
                      Цитата: Rusland
                      Цитата: megaKritik
                      я за Януковича дядю Витю, которого вы удерживаете в ростовских застенках похищенного

                      Зубы не заговаривай, насквозь вижу укропчика.



                      можно я со стороны понаблюдаю... поржу просто... давно ребят из министерства правды тут не видел.. вообще как то и в сетях упоротых поубавилось.. а вот тут человек искренний идейный... бить не хочется.. я просто по улыбаюсь.. laughing laughing

                      Александр, всё понял! hi
                      Rusland
                    2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 18:48
                      а вот тут человек искренний идейный...

                      Редкий нынче вид, банить не в коем случае нельзя и не доставайте особо а то начнётся про "москалей на ножи" и сам бан словит. laughing
                      Incvizitor
                2. perm23 (сергей) Сегодня, 17:38
                  Вам его обратно вернуть. Вашего законно избранного президента которого Вы не смогли защитить..
                  perm23
            2. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:36
              Цитата: megaKritik
              а то напишу модеру и в бан тебя


              я корумпирован как все москали.... куда реквизиты для перевода денег скинуть... легко.. кого хочешь забанить? feel feel
              vorobey
              1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 18:02
                я корумпирован как все москали.... куда реквизиты для перевода денег скинуть... легко.. кого хочешь забанить?
                слышу речь не мальчика но мужа..откат будет?)
                megaKritik
                1. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:07
                  Цитата: megaKritik
                  я корумпирован как все москали.... куда реквизиты для перевода денег скинуть... легко.. кого хочешь забанить?
                  слышу речь не мальчика но мужа..откат будет?)


                  ..ну это полный абзац.. я уже путаю.. кто кого об услуге просит... ребята.. ну меру знайте... а то ведь уже и евреи обижаются.. laughing laughing они только немцев доят а вы весь мир умудряетесь..
                  vorobey
                  1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 18:26
                    мир надоешь, как же, переворот замутили\поддержали а как деньги слать на поддержание гривны так никого нет...Только Греф, дай бог ему здоровьячка, весь 17 год Сбербанк капитализировал не смотря на протесты нациков
                    megaKritik
                    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:04
                      Цитата: megaKritik
                      Только Греф, дай бог ему здоровьячка, весь 17 год Сбербанк капитализировал не смотря на протесты нациков


                      и за что же вы их тогда дубьем по витринам и фасадам?
                      vorobey
            3. 97110 (николай) Сегодня, 17:42
              Цитата: megaKritik
              давай ка

              Здесь вам не правый сектор - не грубите. Сколько там вашему оксюморону жить то осталось? Придётся на восток идти, работу искать. Привыкайте уже к своему месту...под солнцем. Как говорила моя бабка про таких: "Не научи, да по миру отпусти - хрен, не кусочки!" Русский то понимаешь, тичер незавершённый?
              97110
        3. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 16:50
          Цитата: megaKritik
          вдвоем навалились на пожилого толстого грузина с пузом

          Этот пожилой и толстый..на тот момент являлся ЕМНИП майором(по нашему) грузинской спецуры.. Нормальный такой боевой толстячок..,вам не советую ему поперек дороги встать..
          dvina71
          1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:53
            на пенсии значит уже, опыт передает или виноград выращивает
            megaKritik
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:55
        Цитата: dvina71
        После все нападки на миротворцев прекратились..

        в 94-м, когда КЧФ делили, бандерлоги захватили явочным порядком комендатуру Севастополя. С помощью приехавших морпехов России бандерлоги вскоре открыли двери и окна комендатуры кто задницей, кто башкой. Больше захватов не было.
        Silvestr
        1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 17:02
          вскоре открыли двери и окна комендатуры кто задницей, кто башкой

          т.е. не по приказу из кремля а по собственной инициативе на местах. Вот где суть.
          megaKritik
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:05
            Цитата: megaKritik
            не по приказу из кремля

            по приказу адмирала Касатонова. А в Кремле ЕБН даже об этом не знал.
            Silvestr
          2. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:40
            Цитата: megaKritik
            вскоре открыли двери и окна комендатуры кто задницей, кто башкой

            т.е. не по приказу из кремля а по собственной инициативе на местах. Вот где суть.



            и тут перемога.. laughing laughing
            vorobey
    5. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:24
      Цитата: megaKritik
      Видите, сколько решительности в заголовке? Таких уважают в современном мире.

      Тю кого вас которые думкой богатеют уважают laughing не смеши кота, об вас только ноги ещё не вытирают, но скоро будут, вы пукнуть то без приказу из-за лужи не можете
      vovanpain
      1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 16:43
        думкой богатеют
        довольно обидные ваши слова, я так думаю - штраф уплотят, моряков домой а судно не знаю, может и реквизируют. А тема заглохнет сама собою.
        megaKritik
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:04
          Цитата: megaKritik
          А тема заглохнет сама собою.


          сомневаюсь... на рыбаках ваших отыгрываться не будем.. а вот вашим воякам на жабодавах.. в Азове теперь тошно будет..
          vorobey
          1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 17:28
            это уже забыли:
            https://www.rbc.ru/politics/17/08/2016/57b3a8699a
            79475c251e731a
            megaKritik
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:39
              Цитата: megaKritik
              https://www.rbc.ru/politics/17/08/2016/57b3a8699a
              79475c251e731a


              че то ссылка битая ... 404 показывает..
              vorobey
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:32
          Цитата: megaKritik
          довольно обидные ваши слова,

          Не на ваш счёт именно, а насчёт тех, кто дал такую команду и насчёт наших раздолбаев проспавших пиратство,
          Цитата: megaKritik
          штраф уплотят, моряков домой а судно не знаю, может и реквизируют.

          Может и уплотят, но моряков вон прессуют, могут и засадить, судно ясен пень реквизируют.
          Цитата: megaKritik
          тема заглохнет сама собою.

          Найдётся другая тема, пока на Украине хозяйствуют америкозы, СБУ и прочие конторы инструмент против нас.
          vovanpain
          1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 17:39
            а как они могли не проспать если сейнер (по привычке, видимо) к украинскому берегу чуть не причалил? Будет еще капитан отбрехиваться, когда освободят, а бдительные граждане в интернетах ловить его на противоречиях.
            megaKritik
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:46
              Цитата: megaKritik
              к украинскому берегу чуть не причалил?


              в скольки милях от берега его задержали?

              а как граница проходит по Азову...? laughing laughing
              vorobey
              1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 18:03
                В 140 км на север от Керчи
                https://topwar.ru/uploads/posts/2018-04/thumbs/15
                22830353_215128291.jpg
                браконьерничал возле берега

                линк работает
                «Коммерсантъ» узнал детали гибели в Крыму подполковника ФСБ и десантника
                https://www.rbc.ru/politics/17/08/2016/57b3a8699a
                79475c251e731a
                megaKritik
                1. vorobey (Сашка) Сегодня, 18:12
                  Цитата: megaKritik
                  В 140 км на север от Керчи


                  другими словами в 15 милях от украинского берега..
                  vorobey
                  1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 18:24
                    менее 30 км.....не команда корабля а сборище непуганных лохов каких
                    megaKritik
                    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:01
                      Цитата: megaKritik
                      менее 30 км..


                      границ в азовском море между украиной и Россией нет . читайте договоренности о совместном использовании вод АЗОВСКОГО МОРЯ И КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА..

                      Даже если Украина сама нарисовала границы... то они никак не могут выходить за пределы 12 мильной зоны..

                      22,23 км от берега. так что.. увы.
                      vorobey
                      1. megaKritik (Роберт) Сегодня, 19:10
                        стало быть, если в 22-х км от берега задержали - то по закону, если далее - то нет? Впрочем, украинская сторона вменяет экипажу незаконный въезд-выезд на оккупированную территорию, это по любому всего лишь штраф и запрет въезда на Украину, как мадемуазель Собчак
                        megaKritik
  3. лом123 Сегодня, 16:07
    Все так и будет пока берега не отожмём...
    лом123
    1. Borik (Борис) Сегодня, 16:42
      Надо было сразу реагировать на задержание нашего судна а не жевать четыре дня сопли. Вот украинцы и обнаглели. Теперь они заявляют что и впредь будут захватывать суда. А мы могли вполне послать свой кораблик в этот гадюшник и увести своё судно силой, но опять жим-жим сыграло, как бы хуже не стало. Тут же на нас весь цивилизованный мир бочку катит за применение чего то там боевого-отравляющего, то ли газа то ли порошка, то ли гречка эксклюзивная была. А тут нас ещё бы и в пиратстве обвинили.
      Что нам делать?
      Захватывать их суда.
      Вооружать свои
      Постоянно патрулировать у их побережья.
      А вот закрыть керченский пролив мы не имеем права.
      Borik
  4. d1m1drol (Владимир) Сегодня, 16:07
    Каждому судну по оператору "Метиса" или "Корнета" soldier
    d1m1drol
  5. sir_obs (Борис) Сегодня, 16:08
    Отслеживать рагульские корыта и топить при попытке задержания наших судов.вполне посильная задача.
    sir_obs
  6. Копчёный (Денис) Сегодня, 16:10
    Я так понимаю идёт обкатка некой технологии или действий, когда одно государство не признаёт гражданство другого. Интересные времена однако.
    Копчёный
  7. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:10
    Это быстро и эффективно "лечится". Как только корабли Черноморского флота России начнёт патрилурование, так сразу же не останется желающих захватывать российские суда.
    NF68
  8. Dave36 (Дмитрий) Сегодня, 16:10
    А мы возмутимся...Маша...давай ка...
    Dave36
    1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 16:27
      Мы уже возмутились.
      Вы понимаете что такая ситуация с задержанием нашего судна и экипажа это просто для нас с вами манна небесная. Объяснюсь - страна 4о4 показала себя не только террористическим но и пиратским государством. Есть международный кодекс противодействия. Можно оказать к такому г-ву и другие методы давления которые в других обстоятельствах были бы не столь популярны и оправданы.
      Зато теперь у РФ руки развязаны и есть отличная отмазка - мы защищаем свое имущество и граждан. Можно выбрать огромное количество мер противодействия - от задержки рыболовных/торговых судов страны 4о4 и не допуска их рыбаков к районам ловли до банального не пропуска их флота и иностранных судов в порты страны 4о4 через Керченский пролив..
      Так что все повторяется как с водой, электричеством и продуктовой блокадой Крыма и угольным кризисом. Слава недоумкам из залежной..
      seti
      1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 16:36
        В теории вы правы, но я боюсь, что в ответ на наше любое силовое действие друзья и партнеры Путина начнут "в знак солидарности" всюду начнут задерживать наши суда. Хватит ли сил у нашего ВМФ их охранять.
        mikh-korsakov
        1. ioan-e (Борис) Сегодня, 16:45
          С вероятность 99,9% бандерлоги действовали по указке с фашингтона! Ваши предположения вполне вероятны. А ответ жесткий давать надо немедленно, пока наглость в сверхнаглость не переросла.
          ioan-e
        2. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 18:04
          А нам на это накласть с прибором. Будет столб и к нему придерутся. Думаю ответа ждать не долго и экипаж скоро будет отпущен.
          seti
  9. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:11
    К каком измерении обитают свидомые? Сидеть с 2-3-мя катерами с НСВ на берегу озера (а Азовское море для бандерья именно озеро) и заявлять что всех побеДЮ. Думаю в истории с "Нордом" продолжение будет (причём не в пользу копателей).
    Николай Петров
  10. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 16:12
    А что - много у незалежной пограничных катеров? Сколько надо потопить чтобы зареклись приближаться к нашим мирным кораблям?
    Нужно сильное политическое решение, а как промежуточный вариант - обеспечить мирняк надежной защитой. А уж какую форму он примет - охранение нашими погранцами или группы безопасности на борту - пусть на месте решают.
    Корсар0304
  11. Комментарий был удален.
  12. ланс Сегодня, 16:12
    до тех пор пока по украм не откроют огонь и силой не заберут норд они не успокоятся
    ланс
  13. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 16:14
    Ну что , Владимир Владимирович , не пора ль ? тараканов под плинтус , где им самое место , и дихлофосом ? Пару лоханок утопить для начала , иначе для чего у нас ВМФ ? В нас ПРОСТО ПЛЮЮТ , а Лавров что , опять озабочен ? Когда уже мы от трусов и предателей в ключевых министерствах избавимся ...
    iliitchitch
  14. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:15
    Интересно, а сколько еще нужно принести в жертву российских граждан, что бы правительство наконец поняло, что международное право для киевской хунты это пустой звук.
    Vita VKO
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:20
      Цитата: Vita VKO
      сколько еще нужно принести в жертву российских граждан


      а вы что уже экипаж Норда списали?
      vorobey
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:41
        Цитата: vorobey
        а вы что уже экипаж Норда списали?

        Вопрос риторический. Это и без нас сделает МИД РФ. Там уже не один десяток захваченных российских граждан.
        Vita VKO
  15. loki565 Сегодня, 16:19
    Пора топить как пиратов
    loki565
    1. ioan-e (Борис) Сегодня, 16:40
      Жаль мачты на современных кораблях маленькие - много не повесишь за раз!
      ioan-e
      1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 17:36
        Цитата: ioan-e
        Жаль мачты на современных кораблях маленькие - много не повесишь за раз!

        Но сначала просмолить и подкоптить , для пущей сохранности , пособие наглядно весьма , кадавр шикарный будет . Одной мачты достаточно , думаю .
        iliitchitch
        1. ioan-e (Борис) Сегодня, 17:52
          Экий Вы кровожадный))))))
          ioan-e
      2. 97110 (николай) Сегодня, 17:58
        Цитата: ioan-e
        Жаль мачты на современных кораблях маленькие - много не повесишь за раз!

        Применить килевание (протаскивание провинившихся под килем на тросе) с пониженной (чтобы не травмировать тела протаскиваемых) скоростью.
        97110
  16. prior (Влад) Сегодня, 16:19
    Зачем содержать армию и флот, если они не защищают своих граждан, простых моряков ?! А если они не защищают своих граждан, то кого или что? Бабло чиновников и властьимущих? За ЧМ боятся?
    Позор, не хуже чем олимпиада под белой тряпкой. И что нам с той олимпиады?
    prior
    1. 97110 (николай) Сегодня, 18:01
      Цитата: prior
      армию и флот, если они не защищают своих граждан,

      В капиталистическом обществе они предназначены для защиты правящего класса от врагов внешних и внутренних. Попробуйте осознать и перестаньте городить социалистическую ахинею.
      97110
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:07
        Цитата: 97110
        В капиталистическом обществе они предназначены для защиты правящего класса от врагов внешних и внутренних

        У-у-ууу, как все запущено...
        А неправящие классы "они", сталбыть, не защищают?
        А страну в целом "от врагов внешних" - тоже не защищают?
        Что-то Вы такое, батенька, несуразное сморозили request
        Голован Джек
  17. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:20
    Цитата: iliitchitch
    Ну что , Владимир Владимирович , не пора ль ? тараканов под плинтус , где им самое место , и дихлофосом ? Пару лоханок утопить для начала , иначе для чего у нас ВМФ ? В нас ПРОСТО ПЛЮЮТ , а Лавров что , опять озабочен ? Когда уже мы от трусов и предателей в ключевых министерствах избавимся ...

    Типун Вам на язык. Это про дихлофос. "Цивилизованных" от гречки приступы сердечные хватают, а Вы про дихлофос. wink
    А так всё верно, целиком и полностью согласен с Вами.
    Николай Петров
  18. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:21
    Лавров, аууу! !!Где вы там? На бронекатере идете в Бердянск, или сразу в Херсон? Позор! Мы терпим плевки нам в лицо от недогосударства! Я так понимаю, что и дальше будет только мямлинье и детский лепет, а действий мы не дождемся от этой власти нашей никогда! Очередной ххп, или по сути большой пшик!
    Геркулесыч
  19. Runoway (Runoway) Сегодня, 16:22
    Пора Рамзана Ахматовича задействовать
    Runoway
    1. 97110 (николай) Сегодня, 18:04
      Цитата: Runoway
      Пора Рамзана Ахматовича задействовать

      Думаете, зря каспийской флотилии базу городят в Каспийске? Вот заведёт г-н Кадыров морпехов и победим украину ...
      97110
  20. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 16:32
    Украина закономерно обнаглела после того как реакция России на захват российского парохода была невнятной. Погрозили пальчиком и топнули ножкой. Ну и что? Наш гарант не гарантирует защиту российских граждан. Зло надо было пресекать в зародыше.
    mikh-korsakov
  21. saveall (Александр) Сегодня, 16:43
    Неделю их держали на корабле у причала... Ну неужели за это время нельзя было что то предпринять для их освобождения, чтобы впредь не повадно было захватывать суда? Теперь дождались, что капитана увезли в СБУ... И чего теперь делать будем? Обещать что теперь ЧФ будет охранять каждую посудину выходящую в море на которой есть граждане РФ? Так поздно уже охранять то. Какая то безхребетность по отношению к своим гражданам чес слово...
    saveall
  22. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 16:45
    Конвой...пару катеров... И диарея у сухопутных салоедов...
    Ураган70
    1. 97110 (николай) Сегодня, 18:05
      Цитата: Ураган70
      И диарея у сухопутных салоедов..

      Если команда из фашингтона будет. Скажут:"Запор", не будет диареи.
      97110
  23. Не служил (Назар) Сегодня, 16:46
    Сейчас пролив перекроют, нужное судно тормознут, у какого нить олигарха всё встанет, он сразу проблему закроет.
    Не служил
  24. шурави (Владимир) Сегодня, 16:51
    Тем не менее, есть и другие вопросы:
    Вот вчерашние "Вести":



    На двадцатой минуте (19':30'') заявлено о ловле тюльки.
    Тогда смотрим ареал её распространения:





    И на маршрут траулера:




    Вот и вопрос, а чего капитан туда попёрся?
    шурави
  25. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:59
    Пару-тройку рыболовецких шхун из Крыма надо выпустить в море со спецназом, вооруженным тяжелым стрелковым вооружением. При приближении украинских пиратов захватить их плавсредства или потопить, если откажутся сдаться. Я думаю, что одного такого инцидента будет достаточно, чтобы пиратство прекратить.
    1536
    1. perm23 (сергей) Сегодня, 17:34
      Вот тут Вы правы. Неизвестно кто потопил. Пираты блин.
      perm23
  26. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:03
    Что с них взять, хозяин из за океана дал четкий приказ, постоянно провоцировать Россию иначе денег от МВФ не получите..! Тем более скоро Керченский мост откроют и пойдет поток нескончаемый ..Вот и бесятся!
    МИХАН
  27. askme (Илья) Сегодня, 17:03
    С этим все совсем непросто. Это многоходовка явно от Вашингтонского обкома. Военный наш ответ просчитан и желателен для них. Типа закроем Азовское море, потопим скорлупки госпиратов - янки начнут мощную ВМБ строить в Мариуполе, например. Например, по типу Сирии засунут нам под бок свою береговую охрану США (пофиг, что это вне закона, в Сирии уже прокатывало беззаконие, только на земле). А попробуем перекрыть пролив они нам, например, Гибралтар перекроют и пофиг, что незаконно, оправдаются Керченским проливом и т.п....


    Так что наши должны вначале тысячу раз подумать и только потом действовать. Но действовать нужно обязательно. Таков жанр...

    С точки зрения закулисья - важен постоянный конвейер провокаций, постоянно разворачивать конфликт Запада и России, на который Россия не может не реагировать. Так что нужно грамотно с ситуациями работать. Стараться их на себя заставить играть, а не на противника...

    Вот еще почему сейчас так важно с делом Скрипалей продолжать разбираться. Долбить уже нам нужно Запад в его гуано беззакония. Фиксировать в этом состоянии Запад постоянно, в этой позе, раком их держать непрерывно сейчас!

    Нужно начинать чистить международные ассоциации типа ОЗХО, которые поддерживали блеяние Запада против России, по поводу химатак в Сирии. Вот этих всех подонков начинать вычищать. И только потом, нагнав страх на международных чинуш - отвечать и по Украине.
    askme
  28. brdm (Дмитрий) Сегодня, 17:04
    Пользуются стандартной тишиной в наших верхах. Почему нет?! Раз РОССИЯ, -дает возможность действовать. Где ответные МЕРЫ!? И почему не с разу!!!???
    brdm
  29. senima56 (Николай) Сегодня, 17:06
    Ну и что? Мы и дальше будем спокойно слушать эту бандеровскую чушь?! Пора ответить жёстко и эффективно! Чтобы и впредь неповадно было не только наши суда захватывать,но и выступать с такими "заявами"! Повторю: перекрыть керченский пролив в обоих направлениях для судов под украинским флагом!
    senima56
  30. next322 (алекс) Сегодня, 17:07
    Бессмысленная игра в братский народ,ежедневное вытирание смачных плевков от этого братского народца-становится фирменным стилем МИД РФ. Полная беспомощность и растерянность на протяжении десяти дней
    next322
  31. senima56 (Николай) Сегодня, 17:07
    Цитата: Не служил
    Сейчас пролив перекроют, нужное судно тормознут, у какого нить олигарха всё встанет, он сразу проблему закроет.

    Что-то не торопятся перекрывать... Вторая неделя пошла с ареста!
    senima56
  32. XYZ Сегодня, 17:08
    В годы II мировой войны применялось такое хорошее средство, как судно - ловушка. Идет такой сухогруз, к нему подходит скажем катер украинских погранцов. Играется тревога, появляются пушки и вооруженная команда. Катер с погранцами буксируют в российский порт с последующим обвинением в пиратстве. Вот и гадай потом, стоит ли подходить к сухогрузу под флагом РФ. И юридически все чисто - борьба с пиратством святое дело.
    XYZ
  33. alekc75 Сегодня, 17:12
    все их лоханки на дно-чтоб не хапали!!!
    alekc75
  34. C0ba1tum (Алексей) Сегодня, 17:14
    Так они именно силовой вариант решения и выпрашивают. Casus Belli им нужен перед инагурацией и ЧМ, заказ и бабки отрабатывать нужно. Война будет идти до последнего украинтса.
    C0ba1tum
  35. alexsipin (AlexSipin) Сегодня, 17:21
    Смишно. Вражеское государство захватило с десяток заложников, глумится над ними, а огромная ядерная держава делает вид, что так и надо. Жизнь человека как копейка. Операция "энтеббе" вам в помощь.
    alexsipin
    1. perm23 (сергей) Сегодня, 17:33
      Но во первых Энтебе то же какое то время готовилось . Такие операции не совершаются без подготовки. А то что Вам не доложили . то уж извините.
      perm23
      1. sergeyezhov (Sergey) Сегодня, 18:38
        Цитата: perm23
        Такие операции не совершаются без подготовки. А то что Вам не доложили . то уж извините

        Самое главное, что бы докладывали вам, гражданам России, а то в фильмах по телевизору вы герои, как например в "Морских дьяволах", а в реале, создается впечатление, что ваши люди брошены.
        sergeyezhov
  36. seacap Сегодня, 17:24
    У нас флот и армия для чего,для парадов и красивых картинок,чтобы бюргеров пугать?Почему Израиль может отправить спецназ через пол-континента,перестрелять бандитов и вернуть заложников за 1000-и км от них,а мы,по сути,на своей территории не можем защитить своих граждан и имущество от обнаглевшего хулиганья?Только сидим размазываем сопли по щекам и невнятно тихонько ноем что так нельзя,наплевав на то что страдают наши граждане и над ними в наглую,цинично не скрывая это издеваются нацики у нас на глазах.Откуда же возьмется уважение к своей стране и руководителям при таком отношении к своим гражданам и при полному безразличию самих чиновников к репутации государства?В приличной стране,даже маленькой и не обладающей таким потенциалом,эти деятели-пираты,со всей городской администрацией и бандитами из СБУ уже бы по нарам сидели и получив сроки отбывали на каменоломни за пиратство и похищение людей.А у нас позорище и еще мне будут вещать что мое государство меня бережет?Я будучи моряком еще с 90-х на своей шкуре это прочуствовал,когда нас экипажами бросали в Африке без средств к существованию или отдавали в рабство не платя годами и без возможности вернуться домой.Там до сих пор целые улицы и районы из моряков,а государству было на это плевать,как было плевать на пиратов Сомали и теперь еще Гвинейского залива.
    seacap
  37. Метан Сегодня, 17:29
    Цитата: next322
    Бессмысленная игра в братский народ,ежедневное вытирание смачных плевков от этого братского народца-становится фирменным стилем МИД РФ. Полная беспомощность и растерянность на протяжении десяти дней

    Да-а-а!С такой "политикой"МИДа,скоро молдаване начнут плевать на голову.Обтекайте дальше.(Это я о МИДе)
    Метан
  38. perm23 (сергей) Сегодня, 17:31
    не надо некого топить. Просто на некоторое время , для некоторых судов закрывать проход под Мостом. и охранять наши суда. нуи тщательно проверять украинские суда.очень долго и очень тщательно они же сами пишут . их политики. что примут меры к мосту. Вот и на основании такой информации.
    perm23
  39. ВМФ7981 Сегодня, 17:34
    Не понимаю, где наши действия ясные и понятные?
    ВМФ7981
  40. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 18:19
    Я бы на время моумнения закрыл вход и выход всем судам в украинских портах в Азовском море. Т.е. борьба с пиратством, зона повышенной опасности. А чтобы не верещали в международных судах, Керчинский пролив оставил открытым.
    Berkut24
  41. kefan (kefan) Сегодня, 18:20
    Может все же надо принять какие - либо жесткие меры или дальше будем сопли жевать?
    kefan
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