Украина угрожает и впредь задерживать российские суда

Стало известно о том, что капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко доставили из Бердянска в Херсон. Адвокат россиянина сообщает, что его подзащитный до начала судебного заседания по избранию дальнейшей меры пресечения будет находиться в отделе Службы безопасности Украины по «Автономной Республике Крым». Напомним, что в Киеве до сих пор так называют российский регион, финансируя многочисленные министерства и ведомства, как бы «отвечающие» за полуостров.Первое заседание суда по «делу» российского «Норда» должно состояться сегодня. Напомним, что российское рыболовецкое судно было фактически захвачено украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Лишь через несколько дней российский МИД потребовал от Киева освобождения и судна, и 10 членов экипажа.По словам членов экипажа «Норда», приходившие на борт судна представители СБУ заявляли, что их отпустят, как только они откажутся от гражданства Российской Федерации и «захотят» получить украинские паспорта. Ни один из членов экипажа на это не пошёл, отметив: «Мы граждане России!»Между тем, в украинской Госпогранслужбе заявили, что Украина и впредь намерена задерживать российские суда, если те заходили в Крым или приписаны крымским портам.