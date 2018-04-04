19:08 04 апреля
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Путин, Эрдоган, Роухани: Сирия должна оставаться единым государством

Российский, турецкий и иранский лидеры по итогам трёхсторонней встречи провели совместную пресс-конференцию. По словам Владимира Путина, наиболее важным заявлением является заявление (и итоговый документ) о поддержке территориального единства, целостности Сирии.

Владимир Путин:
Мы достигли важных договоренностей, которые нашли отражение в принятом по итогам встречи совместном заявлении. В этом документе подчеркнута твердая приверженность России, Ирана и Турции содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные отношения в сирийском обществе.


Путин, Эрдоган, Роухани: Сирия должна оставаться единым государством



По словам российского президента, обсуждался и вопрос проведения гуманитарных операций на сирийской территории.

Путин:
Была констатирована недопустимость политизации этой темы, необходимость четкого выполнения резолюции 2401 Совбеза ООН, которая направлена на облегчение страданий мирного населения на всей территории Сирии.


Президент России отметил, что говоря о проблематике с потоками сирийских беженцев, нельзя забывать, что беженцы есть и в других регионах мира. В частности, Владимир Путин привёл пример Украину.

По словам президента Турции, турецкие войска продолжат борьбу с террористическими группировками на сирийской территории "до окончательной победы". Напомним, что официальная Анкара к террористическим группировкам относится курдские отряды YPG/PKK.

Лидер Ирана назвал встречу с российским и турецким коллегами открытой и доверительной.

Хасан Роухани:
Мы поговорили о ситуации в Сирии, обсудили будущее этой страны. Именно в таком, открытом, доверительном ключе и нужно решать все проблемы в мире.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru, Фейсбук
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Комментарии 49

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:23
    курдов жалко... отважно били ИГ а в итоге развели их союзники и под Турков кинули
    vorobey
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:28
      Цитата: vorobey
      курдов жалко... отважно били ИГ а в итоге развели их союзники и под Турков кинули

      Арон Заави
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:30
      Цитата: vorobey
      курдов жалко... отважно били ИГ а в итоге развели их союзники и под Турков кинули

      Саш hi
      Мне их совсем не жалко.
      Они сами променяли "синицу в руках, на журавля в небе". Мерины наобещали много чего, в итоге в очередной раз поматросили.
      Наши СМИ тоже замалчивают нелицеприятную тему этнических чисток ,на захваченных курдами арабских территориях. Это тоже, ещё те шайтаны.
      ...Путин, Эрдоган, Роухани: Сирия должна оставаться единым государством...

      Вот если слова этих трёх политиков будут подкреплены делами, то мерины сподвигнутся по тихому свернуться в Сирии. Что скорее всего и произойдёт - будут издалека, вместе со своей комарильей пакостить, чужими руками.
      Андрей К
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:41
        В таком составе можно мир и порядок на БВ навести...Вот только Израиль с США бyдет всячески противится этомy! И стравить попытаются обязательно..Что нибдь выдмают
        МИХАН
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:26
          Цитата: МИХАН
          В таком составе можно мир и порядок на БВ навести...Вот только Израиль с США бyдет всячески противится этомy! И стравить попытаются обязательно..Что нибдь выдмают

          Виталя , где флаг? request
          Арон Заави
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:44
        Цитата: Андрей К
        Мне их совсем не жалко.

        Во-первых курдов в Сирии меньше двух миллионов, под контролем Асада, т.е. нас laughing с учетом мегаполисов более 17 миллионов человек, причем совершенно лояльные режиму: алавиты 2,5 миллиона, христиане 1,2 миллиона, пол миллиона друзов. А курды мало того, что полезли с американцами нефтяные поля захватывать, которые им не принадлежали, так еще и оборзели. Нужно нам там проамериканское племя? Думаю не доросли они до Курдистана.
        хрыч
      3. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 17:56
        Запомни пацан. Каждому воздастся по справедливости. Никто обиженным не уйдёт.
        «Недавно россияне приходили. Пришли, чтобы пообещать поставки гуманитарной помощи. Если я увижу их, я засуну им два пальца в глаза. Все, что произошло — все это только из-за них. Они позволили турецким истребителям убить моего мужа. А теперь они хотят замолить свои грехи тут...» Чтобы вопросов потом не было.
        Черногвардеец
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:06
          Цитата: Черногвардеец
          ...Запомни пацан. Каждому воздастся по справедливости. Никто обиженным не уйдёт.
          «Недавно россияне приходили. Пришли, чтобы пообещать поставки гуманитарной помощи. Если я увижу их, я засуну им два пальца в глаза. Все, что произошло — все это только из-за них. Они позволили турецким истребителям убить моего мужа. А теперь они хотят замолить свои грехи тут...» Чтобы вопросов потом не было...

          От зеркала отойдите belay
          Не дай Бог, в образ вошли и ковырялками глазоньки попортите lol
          Я от имени себя, свою точку зрения высказываю. А Вы аж от имени ближневосточных цыган! Своего мнения в черепушке не завелось?
          Чадушко, Вы о войне, в комиксах насмотрелося?
          Я с 19 лет, с краткими перерывами.
          Побойся Бога, дедушку-отставника такой жутью пугать laughing
          Андрей К
          1. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 18:22
            Я тебя не пугаю. Это чтобы ты потом как обычно не удивлялся "А меня за що?" Всё понял?
            Черногвардеец
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:29
              Цитата: Черногвардеец
              ...Я тебя не пугаю. Это чтобы ты потом как обычно не удивлялся "А меня за що?" Всё понял?...

              Дык, пугалку ещё не отрастил wassat
              "А меня за що" удивляются там, откуда Вас сюда занесло lol
              Відійди від комп'ютера, а то мамка по руках і губищам натрескает laughing
              Андрей К
              1. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 18:43
                Вот ты сейчас смешно сказал, spas. Может быть ещё что-нибудь смешное скажешь?
                Черногвардеец
                1. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 19:00
                  Андрей К (Андрей Евгеньевич

                  Чо-то ты долго думаешь. Скажи ещё смешное.
                  Черногвардеец
    3. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 16:32
      А нечего было вестись на амеровские обещания государственности как осёл на морковку. В добавок ещё и Дамаску начали зубы показывать. В данный момент они нежелательный элемент для правительства Сирии. Эрдоган скорее всего решит эту проблему. И защищать их никто не станет пока не образумятся. Только как потом турок из Сирии вытолкать - это вопрос.
      Николай Петров
    4. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:41
      Видео к новости
      Владыка Ситх
    5. Zubr Сегодня, 17:31
      Людей всегда жалко. Вот только один нюанс, зачем курды легли под матрасных ? С их стороны, это было крайне не дальновидно.А тут ещё корвники турок и Ирака и Иран присоединился. Не нужно быть девкой продажной.
      Zubr
    6. Комментарий был удален.
    7. Архонт (Алексей) Сегодня, 18:28
      Они решили сыграть по-взрослому. Знали, на что шли.
      Архонт
  2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 16:29
    Сей союз напоминает персонажи из известной басни Крылова.Каждый преследует свои цели.Посмотрим как сия дилема будет решатся.России успехов в этой,открыто напишем не простой компании.
    Владимир Тер-Одиянц
  3. Петр1 (петр) Сегодня, 16:29
    Курдов не жалко,больно шустро занимали нефтянные сирийские поля.
    Петр1
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:44
      Цитата: Петр1
      Курдов не жалко,больно шустро занимали нефтянные сирийские поля.

      Они свой шанс на автономию yпyстили, продавшись США .
      МИХАН
      1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 17:24
        Кто мешал курдам войти в состав САА?
        И с ИГИЛ они воевали странно: пока свои деревни обороняли и нефтяные вышки отжимания - воевали, а потом как-то старались не вмешиваться....
        Dreamboat
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:32
          Цитата: Dreamboat
          Кто мешал курдам войти в состав САА?
          И с ИГИЛ они воевали странно: пока свои деревни обороняли и нефтяные вышки отжимания - воевали, а потом как-то старались не вмешиваться....

          Жадность, хотели и тем и этим подмахнуть ...Вот теперь дождались, турки с ними разберутся!
          А ведь разговоры были и предложения с нашей стороны , автономность им обещали если поддержат нас в самый трудный период борьбы с чертями..Все пусть забудут!
          МИХАН
          1. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 18:25
            Эксперт, а можно об этом поподробней? А то все что-то пропустили. Кто, когда им обещал автономию?
            Черногвардеец
            1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:42
              Цитата: Черногвардеец
              Эксперт, а можно об этом поподробней? А то все что-то пропустили. Кто, когда им обещал автономию?

              Я не эксперт, но когда Россия начала операцию в Сирии на поддержку курдов надеялись и переговоры велись естественно нашими спецслужбами и т.д. В СМИ курдов очень сильно пиарили , но увы их быстренько перекупили..А потом еще пытались нас с Турцией стравить и у них почти получилось , если бы не попытка военного переворота (Эрдоган тогда сильно перепугался и задумался наконец , кто Турции настоящие враги..) Вот что то так.. hi
              МИХАН
              1. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 19:03
                Круто. А как коварные курды хотели стравить тебя с тirkan?
                Черногвардеец
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:34
    Слышу вой и скрежет зубовный наших ближневосточных партнёров
    Дормидонт
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:43
      Цитата: Дормидонт
      Слышу вой и скрежет зубовный наших ближневосточных партнёров

      Не то слово.
      Арон Заави
  5. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 16:42
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: vorobey
    курдов жалко... отважно били ИГ а в итоге развели их союзники и под Турков кинули


    Опять, где Сирия, там многоугольные ужимки...
    Ураган70
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:51
      Цитата: Ураган70

      Опять, где Сирия, там многоугольные ужимки...

      Почему нет. wink
      Арон Заави
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:36
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Ураган70

        Опять, где Сирия, там многоугольные ужимки...

        Почему нет. wink

        Трудно вам придется Арон..))) Уже не по бесчинствуешь в небе и Иран вам не по зубам уже , как и Сирия! Сейчас у Путина карт-бланш , народ России ему полностью доверяет ..Так что готовьтесь хе хе
        МИХАН
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:07
          Цитата: МИХАН

          Трудно вам придется Арон..))) Уже не по бесчинствуешь в небе и Иран вам не по зубам уже , как и Сирия! Сейчас у Путина карт-бланш , народ России ему полностью доверяет ..Так что готовьтесь хе хе

          Да да. Очень страшно. tongue
          Арон Заави
          1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:23
            Цитата: Арон Заави

            Да да. Очень страшно. tongue

            Ну до настоящего страха вам еще далеко, хотя смотрю скромные такие стали после того как ваш Ф-16 завалили ...))) А вот курдам страшновато явно.
            МИХАН
            1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:46
              Цитата: МИХАН

              Ну до настоящего страха вам еще далеко, хотя смотрю скромные такие стали после того как ваш Ф-16 завалили ...))) А вот курдам страшновато явно.

              Разве? А вот шииты иракские на днях на НЛО плакались.
              Арон Заави
        2. Архонт (Алексей) Сегодня, 18:36
          Полностью ли? no так можно считать, только если телевизор смотреть, а по улице в сварочной маске ходить.
          Архонт
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:51
    Вы янки сперва выгоните из Сирии, для начала, а потом уж и заявления делайте! Тем более, что турку я не верю не единому слову! Еще не раз предаст, и в спину ударит -опыт такой у него уже имеется.
    Геркулесыч
  7. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 16:51
    А на этом мероприятии президента САР некого Асада не видели? Ну правильно. Кто он такой.
    Черногвардеец
    1. MadCat Сегодня, 17:14
      Цитата: Черногвардеец
      А на этом мероприятии президента САР некого Асада не видели? Ну правильно. Кто он такой.

      главные кукловоды собрались, решают "единство", кому какая часть единства принадлежать будет. lol
      MadCat
  8. dojjdik (иван) Сегодня, 17:01
    гримасничают евреи потому что застряли в Сирии а по плану у них уж разорение Ирана должно идти полным ходом но пока облом; а вот Эрдоган хитрый лисенок-не выйдет его вырвать из лап нато а потому всеж воевать Сирийцам с турками придется если евреи толкают турок на это то они не отступят-хотя временное перемирие возможно
    dojjdik
  9. MadCat Сегодня, 17:10
    "единым" конечно под покровительством султана с аятоллами? Эрдоган с Африна войска выводить то когда будет для "единства" Сирии?
    MadCat
  10. ланс Сегодня, 17:17
    арон красивую карту показал, два года назад зелени было в три раза больше, что будет через год если путин усадит за один стол эрдогана и асада, а он это сможет.
    ланс
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:28
      Цитата: ланс
      арон красивую карту показал, два года назад зелени было в три раза больше, что будет через год если путин усадит за один стол эрдогана и асада, а он это сможет.

      Зато желтизны было в три раза меньше, а Север Сирии не был оккупирован ближайшим союзником РФ.
      Арон Заави
      1. ланс Сегодня, 18:29
        а я за такую оккупацию, русских гибнуть будет меньше, а договоры сделают свое дел
        ланс
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:26
      Цитата: ланс
      арон красивую карту показал, два года назад зелени было в три раза больше, что будет через год если путин усадит за один стол эрдогана и асада, а он это сможет.

      Скорее всего даже раньше , все к этому идет Россия-Сирия-Иран-Турция , это серьезная сила на БВ!
      А русские умеют объединять и не только воевать..
      МИХАН
  11. mavrus (Андрей) Сегодня, 18:02
    Цитата: MadCat
    Цитата: Черногвардеец
    А на этом мероприятии президента САР некого Асада не видели? Ну правильно. Кто он такой.

    главные кукловоды собрались, решают "единство", кому какая часть единства принадлежать будет. lol

    В том то и дело, что решают уже без главного кукловода, и это радует.
    mavrus
  12. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 18:07
    Совместное заявление о территориальной целостности это здорово, только несколько покоробило высказывание
    Мы поговорили о ситуации в Сирии, обсудили будущее этой страны.

    в отсутствие Асада на саммите.
    Хотя что тут лукавить, - сегодня будущее Сирии находится в руках России и Ирана.
    Rostislav
    1. ланс Сегодня, 18:30
      эрдоган пока не готов, нужно время
      ланс
  13. Крановщик Нахамкинсон (Крановщик Нахамкинсон) Сегодня, 18:38
    Россия,Турция,Иран.
    Путин,Эрдоган,Роухани.
    А кое-кто сейчас, волосенки под кипой чешет.
    А вдруг,все что нажито непосильным трудом,возвратить заставят.
    Голаны-это территория единой Сирии.
    Крановщик Нахамкинсон
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:51
      Цитата: Крановщик Нахамкинсон

      А вдруг,все что нажито непосильным трудом,возвратить заставят.
      Голаны-это территория единой Сирии.

      Ну да. Вы сначала убедите Эрдогана ,вернуть Идлиб и Африн в Сирию. laughing
      Арон Заави
  14. Аскет (Станислав) Сегодня, 18:53
    1.Сирия будет единой
    2.Халифаат и все связанные группировки будут уничтожены. Зачистка Идлиба на повестке.
    3.Курды и проамериканские формирования должны покинуть Манбидж
    4.Разбиты планы США и Израиля с помощью террористов по установлению сионисткого миропорядка на БВ. Осталась только нефть в ДЗ за которую они цепляются.
    5.Остальное дело техники. истерика англосионистов приветствуется bully
    Аскет
    1. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 19:06
      Эксперт, а чо делать с турецкой армией? Только не говори, что она уйдёт из Сирии. Это уже совсем смешно.
      Черногвардеец
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