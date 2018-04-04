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Путин, Эрдоган, Роухани: Сирия должна оставаться единым государством
Российский, турецкий и иранский лидеры по итогам трёхсторонней встречи провели совместную пресс-конференцию. По словам Владимира Путина, наиболее важным заявлением является заявление (и итоговый документ) о поддержке территориального единства, целостности Сирии.
Владимир Путин:
По словам российского президента, обсуждался и вопрос проведения гуманитарных операций на сирийской территории.
Путин:
Президент России отметил, что говоря о проблематике с потоками сирийских беженцев, нельзя забывать, что беженцы есть и в других регионах мира. В частности, Владимир Путин привёл пример Украину.
По словам президента Турции, турецкие войска продолжат борьбу с террористическими группировками на сирийской территории "до окончательной победы". Напомним, что официальная Анкара к террористическим группировкам относится курдские отряды YPG/PKK.
Лидер Ирана назвал встречу с российским и турецким коллегами открытой и доверительной.
Хасан Роухани:
Владимир Путин:
Мы достигли важных договоренностей, которые нашли отражение в принятом по итогам встречи совместном заявлении. В этом документе подчеркнута твердая приверженность России, Ирана и Турции содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные отношения в сирийском обществе.
По словам российского президента, обсуждался и вопрос проведения гуманитарных операций на сирийской территории.
Путин:
Была констатирована недопустимость политизации этой темы, необходимость четкого выполнения резолюции 2401 Совбеза ООН, которая направлена на облегчение страданий мирного населения на всей территории Сирии.
Президент России отметил, что говоря о проблематике с потоками сирийских беженцев, нельзя забывать, что беженцы есть и в других регионах мира. В частности, Владимир Путин привёл пример Украину.
По словам президента Турции, турецкие войска продолжат борьбу с террористическими группировками на сирийской территории "до окончательной победы". Напомним, что официальная Анкара к террористическим группировкам относится курдские отряды YPG/PKK.
Лидер Ирана назвал встречу с российским и турецким коллегами открытой и доверительной.
Хасан Роухани:
Мы поговорили о ситуации в Сирии, обсудили будущее этой страны. Именно в таком, открытом, доверительном ключе и нужно решать все проблемы в мире.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru, Фейсбук
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