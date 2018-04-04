19:10 04 апреля
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Лондон отказал России в совместном расследовании отравления в Солсбери

Великобритания не согласится проводить совместное с Россией расследование инцидента в Солсбери. Об этом сообщил в среду врио постпреда Великобритании при ОЗХО Джон Фогго. Текст его заявления на специальной сессии Исполнительного совета ОЗХО приводит британское внешнеполитическое ведомство.

Лондон отказал России в совместном расследовании отравления в Солсбери


<…> Великобритания, и в этом ее поддержали многие другие страны, пришла к умозаключению о том, что с высокой долей вероятности российское государство несет ответственность за это нападение и что никакого другого правдоподобного объяснения нет. В конвенции о химоружии нет требования, чтобы жертва привлекала вероятного преступника к совместному расследованию. Так поступить было бы извращением
— сказал Фогго.


Он также обвинил Москву в неуважении к конвенции по химоружию, к ОЗХО и к техническому секретариату организации.

Фогго напомнил, что Великобритания поставила перед Россией два вопроса: как она разработала нервно-паралитическое вещество, использованное в Солсбери, и утратила ли она контроль за своими запасами химоружия.

По словам и.о. постпреда, Москва не ответила ни на один из них, вместо этого выдвинув более 24 различных версий случившегося.

Напомним, что Глава секретной лаборатории Минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества А234, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 46

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  1. adma (Adma) Сегодня, 16:45
    А кто-то сомневался?
    adma
    1. Alex777 (Александр) Сегодня, 16:49
      Не хотят к позорному столбу, упираются, а придется. bully
      Alex777
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 16:50
        Цитата: Alex777
        Не хотят к позорному столбу, упираются, а придется. bully


        Вот что с такими делать?

        "плюй в глаза - все божья роса" - это про них
        bulvas
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:01
          Цитата: bulvas
          "плюй в глаза - все божья роса" - это про них

          хрыч
          1. антивирус Сегодня, 17:30
            грешно смеяться на страдающими.
            через 15 лет остров, в результате землетрясения, расколется на несколько мелких и конец..
            потешится напоследок не даете
            антивирус
        2. Татьяна Сегодня, 17:02
          Надо полагать, что заметая следы своего собсиенного преступления против России, Британия ни в каком виде - ни живыми, ни мёртвыми - Скрипалей России никогда не передадут!
          Бриты засекретят своё расследование по "отравлению Скрипалей" этак лет на 100, а то и больше! "Старая добрая Англия" со своими пиратскими замашками извиняться за свои преступные провокации перед другими народами и странами исторически уже лет 300, как не приучена!
          Татьяна
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:13
            Цитата: Татьяна
            Британия ни в каком виде - ни живыми, ни мёртвыми - Скрипалей России никогда не передадут!

            хрыч
            1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 18:24
              Цитата: хрыч

              Доширак - это, конечно, здорово. Но от прогулки по мосту он не спасает. smile
              Alexey RA
          2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:20
            Цитата: Татьяна
            "Старая добрая Англия" со своими пиратскими замашками извиняться за свои преступные провокации перед другими народами и странами исторически уже лет 300, как не приучена!

            Пора этой старой и доброй на покой вечный, на дно морское, Скотландию, Уэльс и Ирландию не трогаем пусть в клетчатых юбках щеголяют свободными от англо-саксов laughing
            хрыч
        3. Alex777 (Александр) Сегодня, 17:02
          Таких надо терпеливо, неуклонно как каток дожимать. На виду у всего мирового сообщества. bully
          Alex777
          1. Татьяна Сегодня, 17:33
            Цитата: Alex777
            Таких надо терпеливо, неуклонно как каток дожимать. На виду у всего мирового сообщества. bully

            Правильно! И именно на виду у мирового сообщества!

            При этом страшилу Мэйсиху с её соломенной куклой-попугаем Борькой Джонсоном Россия должна сделать нерукопожимаемыми персонами так, чтобы в самой Великобритании их пинком под зад отправили в отставку! Разговаривать России с этими врунами больше не о чем! Нет никакого смысла вести переговоры с политическими "иди*отами", только позорящими свою страну!
            Татьяна
            1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 19:01
              Цитата: Татьяна
              И именно на виду у мирового сообщества!

              Не подскажите, где это "вид" взять, если всё мировое информационное пространство в их руках? Свою правоту, Россия может и докажет, а дальше что, кто об этом в мире узнает? Что там кстати по "малайзийскому боингу"? Шуму было, мама не горюй, и всё стало. Доказательств за четыре года никаких, зато все на западе знают, что боинг "сбила" именно Россия и никак иначе.
              Orionvit
      2. Железякин (Алексей) Сегодня, 16:54
        Наши-то что молчат?! Или ждут пока мелкобритый енот поглубже в капкан залезет?! Там же на граждана РФ покушение произошло, столько из этого раздуть можно!
        Железякин
      3. vorobey (Сашка) Сегодня, 16:56
        Цитата: Alex777
        Не хотят к позорному столбу, упираются, а придется. bully


        дюбелями прибивать...

        а вот стоило только уничтожить свои запасы химоружия. и началось.. ОЗХО я могу понять в принципе мстит.. России за то что ее (ОЗХО) мордой в дерьмо тыкали в Сирии...
        vorobey
      4. Borik (Борис) Сегодня, 17:04
        Alex777 (Александр) Сегодня, 16:49 ↑ Новый
        Не хотят к позорному столбу, упираются, а придется


        К этому столбу их можно прижать только танком. А других доводов с нашей стороны слушать они не будут, так как виновный уже назначен и амнистии не подлежит.
        Borik
    2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:52
      Лихо! Смело! Записать в преступники 142 миллиона человек! fool просто сказочный долбоящер, этот Джон Фогго! sad
      Охотовед 2
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:59
        Пора бы России уже успокоиться! И нечего на их провокации обращать внимания..Пусть воют.
        Санкциями обложили, дипломатов выгнали.. Можно всей страной крикнуть ДА МЫ ОТРАВИЛИ ПРЕДАТЕЛЯ! Только отстаньте..Достали уже своим нытьем!
        МИХАН
    3. тол100в (Игорь) Сегодня, 16:54
      Цитата: adma
      А кто-то сомневался?

      Лондон никогда не признает своей лжи, это тих стиль политики! А вот тыкать Лондон в собственную лужу испражнений нужно! И разъяснять всему остальному миру кто есть кто!
      тол100в
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:59
        Трубку, лошадь и жену не дам никому smile Нам не доверяют. smile
        ul_vitalii
    4. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:44
      Цитата: adma
      А кто-то сомневался?

      Ясен пень, против правды не попрешь laughing laughing
      vovanpain
    5. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 18:37
      Если это были то граждане США, какой тогда был бы ответ британцев и действия США. Наш МИД с Лавровым просто кучка полунемых шептунов себе под нос, потому и обращаются с РФ так... Н.Скрипаль нражданка РФ и все действия из этого, защита и вплоть до возвращения на родину и лечение...
      Vladimir 5
  2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 16:50
    Отравился гречкой, гад? Это Путин виноват!
    высокой долей вероятности российское государство несет ответственность за это нападение и что никакого другого правдоподобного объяснения нет

    Как же нет, он на родину хотел вернуться, вот его и... списали сами англичане.
    MoJloT
  3. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 16:50
    Ну вот и понятно , кто вор на котором шапка горит. Отказ от сотрудничества, явное свидетельство, страха Британии, что выяснится реальный преступник. А это Англия ,английские спецслужбы.
    Собственно это было понятно, что Лондон крупно прокололся и теперь будет пытаться делать хорошую мину при плохой игре.
    Ну или если грубее- "рожу кирпичом". Позорище.
    Тульский пряник
  4. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 16:53
    Собственно , а зачем с этими утырками спорить ? И уж тем более в дискуссию вступать . О , убогие . "Меня зовут Бонд . Джеймс Бонд ." . Чего ж так измельчали-то ? И где , чёрт побери , тот джеймс ? Тупее наезд только в 90-е на рынке видел от колхозанов в деревне .
    iliitchitch
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:54
    Вообще то дочь скрипаля наша гражданка, и мы обязаны буквально ультимотивно требовать ее возврата в Россию! Хоть спецназ на Тауэр высадить, а ландону показать наш характер так, чтобы они до доски гробовой бледнели и икали, при слове Россия.
    Геркулесыч
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:58
      Блин.
      Цитата: Геркулесыч
      ультимотивно

      * ультимАтивно
      Цитата: Геркулесыч
      ландону

      * лОндону
      Голован Джек
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:35
        Роман Голован, по вам дети в школе плачут, их учить некому! wassat
        Геркулесыч
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:43
          Цитата: Геркулесыч
          по вам дети в школе плачут

          У меня и взрослые тоже... не всегда смеются.
          Пообщайтесь с пользователями с мое - не так озвереете.
          Люди хотят выполнить инструкцию, не читая инструкции... например.
          Голован Джек
          1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 18:18
            Цитата: Голован Джек
            Люди хотят выполнить инструкцию, не читая инструкции... например.

            Пффф... инструкции - для слабаков! Настоящий юзверь читает инструкции лишь когда всё сломалось - и то для того, чтобы доказать, что "я ничего не делал - оно всё само".
            Alexey RA
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:28
              Цитата: Alexey RA
              я ничего не делал - оно всё само

              (™)
              Голован Джек
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:00
      quote=Геркулесыч]Вообще то дочь скрипаля наша гражданка, и мы обязаны буквально ультимотивно требовать ее возврата в Россию! [/quote]
      Еще чего, пусть там подыхает.. negative
      МИХАН
  6. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 17:08
    Если бы скрипаля того из калашникова расстреляли , проще было бы . Всё ясно - русский автомат , значит , русские виноваты . А тут , понимаешь ли , английские хвосты торчат из-под каждого забора , только отрубай , терезка . Насчёт хвосты отрубать не очень , больно толстые , ну так орать надо как можно громче .
    Ей-Богу , скушно , господа . Пресны вы и отвратительны , как овсянка в детском садике .
    iliitchitch
  7. Комментарий был удален.
  8. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 17:16
    Как это знакомо -
    никакого другого правдоподобного объяснения нет

    мыслитель
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 18:33
      laughing Класс! Но я тоже это уже когда-то видел. Может у меня дежавю recourse laughing
      Штатский
  9. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:20
    Слово "умозаключение" решает всё.
    Yrec
  10. Феликс (Феликс) Сегодня, 17:26
    Лондон отказал России в совместном расследовании отравления в Солсбери

    Значит продолжат натягивать сову на глобус, доказывая "вину" России.
    Феликс
  11. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 17:49
    как она разработала нервно-паралитическое вещество, использованное в Солсбери, и утратила ли она контроль за своими запасами химоружия.

    "Ты прекратил бухать по утрам?!".
    Avis-bis
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 18:40
      Ай!! Сергей, Вам надо как-то "переместиться" laughing Сразу выше Вас пост про " сову на глобусе" lol
      А Вам я плюсик поставил. smile
      Штатский
  12. BAI Сегодня, 17:54
    пришла к умозаключению о том, что с высокой долей вероятности российское государство несет ответственность за это нападение и что никакого другого правдоподобного объяснения нет

    Прием, отработанный на допинге (вот что значит во время не дали по рукам). Подозрения являются доказательством вины, о презумпции невиновности и речи нет.
    BAI
  13. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:01
    боже пол европы безоговорочно согласились стать клоунами с бритами.Они уже походу сами в шоке.Лондон заткнулся наглухо.Ничего не прокатывает.Это уже как крик о помощи,то Твитт удалили со страницы Мидовской английской Уже журналисты угарают)то в доме траванули,то на лавочке,то гречка.Все уже в недоумении что это было тереза? давай уже до свидания.Неужели такой глупый человек смог возглавить это чудо страну.Бегите англичане Бегите глупцы.Надо отдать должное это дело ещё больше расколет европу.Что нам на руку.В такие моменты некоторые страны смогут выбрать другой путь и уйти из под запада.
    Heterocapsa
  14. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 18:01
    Одна ложь, всегда порождает другую. Начав врать, человек или признаёт себя лгуном и кается, или становится пи***лом в глазах окружающих. Ему-то может и не скажут об этом в глаза, но выводы для себя сделают.
    Лена Петрова
  15. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 18:16
    Фогго напомнил, что Великобритания поставила перед Россией два вопроса: как она разработала нервно-паралитическое вещество, использованное в Солсбери, и утратила ли она контроль за своими запасами химоружия.

    Глава секретной лаборатории Минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества А234, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

    Суммируя сказанное: Немедленно скажите - как Вы разработали химическое оружие, относительно которого у наших экспертов нет данных, кем оно было разработано?
    Alexey RA
  16. Оператор (Андрей) Сегодня, 18:24
    Фогго явно подвергся воздействию газа "д.рачок" - как Россия может ответить на вопрос о не пойми каком веществе, использованном против Скрипалей? Сначала британцы должны передать его образец, обнаруженный в крови пострадавших, а уж только потом можно будет подготовить ответ.

    Вполне может оказаться, что это не фосфорорганическое соединение, что это не нервно-паралитическое вещество, или что это вещество, никогда не синтезированное в СССР/РФ, или что это не А-234, или что следы катализатора реакции указывают на другое место производства - Британию, США, Швецию, Чехию, Словакию и т.д.

    Хайли лайкли, чо.
    Оператор
  17. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 18:37
    В России за последнее время произошло несколько страшных пожаров в торговых центрах, по одной из версий причина в неисправной электропроводке. Так как основоположником науки об электричестве был англичанин Уильям Гильберт, совершенно очевидно, что ответственность за эти чудовищные преступления несут англосаксы и лично тереза мэй. Считаю, что необходимо срочно выслать всех англосаксонских дипломатов, а террористов мэй и трампа объявить в международный розыск.
    Действительный репер
  18. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:45
    Опять он в гуманизм играет. А они понимают другой язык.
    Denis Obukhov
  19. мерцание (Николай) Сегодня, 18:45
    В конвенции о химоружии нет требования, чтобы жертва привлекала вероятного преступника к совместному расследованию
    laughing вероятного не хотят, зато реальный (великобритания) расследует laughing
    мерцание
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