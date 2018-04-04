Лондон отказал России в совместном расследовании отравления в Солсбери

<…> Великобритания, и в этом ее поддержали многие другие страны, пришла к умозаключению о том, что с высокой долей вероятности российское государство несет ответственность за это нападение и что никакого другого правдоподобного объяснения нет. В конвенции о химоружии нет требования, чтобы жертва привлекала вероятного преступника к совместному расследованию. Так поступить было бы извращением

Великобритания не согласится проводить совместное с Россией расследование инцидента в Солсбери. Об этом сообщил в среду врио постпреда Великобритании при ОЗХО Джон Фогго. Текст его заявления на специальной сессии Исполнительного совета ОЗХО приводит британское внешнеполитическое ведомство.— сказал Фогго.Он также обвинил Москву в неуважении к конвенции по химоружию, к ОЗХО и к техническому секретариату организации.Фогго напомнил, что Великобритания поставила перед Россией два вопроса: как она разработала нервно-паралитическое вещество, использованное в Солсбери, и утратила ли она контроль за своими запасами химоружия.По словам и.о. постпреда, Москва не ответила ни на один из них, вместо этого выдвинув более 24 различных версий случившегося.Напомним, что Глава секретной лаборатории Минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества А234, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации, передает РИА Новости