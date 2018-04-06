Колеса и гусеницы для бога войны

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При этом автоматизация, так или иначе, способствует повышению отдачи от остальных трех составляющих. За счет интеграции технологии инерциальной навигации и GPS (Global Positioning System) платформа получает в любой момент точную информацию о своем местоположении и направлении движения. Эта информация напрямую и мгновенно направляется в компьютеризированную систему управления огнем, удовлетворяя, тем самым, одному из трех обязательных условий ведения высокоточного огня непрямой наводкой - точное местоположение ведущего огонь орудия. Это в совокупности с мобильностью самоходной артиллерийской установки (САУ) позволяет во время движения получить вызов огня, затем быстро остановиться и за несколько секунд выполнить огневую задачу. Поскольку САУ может сняться с позиции сразу после завершения огневой задачи, для противника весьма затруднительно будет засечь местоположение с помощью РЛС определения огневых позиций, которая определяет позицию орудия по вылетающему снаряду. Таким образом, повышается живучесть САУ. Боекомплект на борту и источник энергоснабжения позволяют оборудовать САУ автоматизированной системой заряжания. Это дополнительно повышает скорость реакции при одновременном повышении скорострельности. Способность доставлять снаряды за меньшее время между каждым выстрелом повышает их эффективность. Несколько снарядов, накрывших противника, нанесут большие потери и разрушения, поскольку оппонент располагает меньшим временем на занятие укрытия, рассредоточение или выход из зоны удара. Все эти тактические преимущества самоходной артиллерии вполне очевидны и подобных возможностей сложнее (если вообще возможно) достичь в буксируемой артиллерии.По этим причинам в последнее время большое внимание уделялось разработке и закупке для сухопутных войск самоходных артиллерийских систем. Это особенно характерно для армий, где первостепенен маневр наземных сил. САУ могут также в некоторой степени компенсировать численный недостаток, поскольку меньшее число пушек, обладающих вышеупомянутыми возможностями, могут выполнять задачи огневой поддержки, которые раньше выполняли более крупные силы. Рост числа программ по разработке и совершенствованию САУ на базе колесных грузовиков способствовал тому, что они начали вытеснять буксируемые системы из традиционных сфер применения, например, поддержка экспедиционных, воздушно-десантных и легких боевых сил. Причина заключается в том, что устанавливаемые на грузовики орудия легче, их проще транспортировать по воздуху по сравнению с традиционными гусеничными САУ, они имеют приемлемые ходовые качества, позволяющие быстро перемещаться, занимать и покидать огневые позиции, и при всём при этом ничто не мешает интегрировать в них множество полезных технологий. Подобные инновационные преимущества заставляют некоторые страны переделывать буксируемые системы, устанавливая их на шасси грузовых автомобилей. В общем и целом, сегодня реализуется множество новых программ закупок, модернизации и совершенствования самоходной артиллерии.Самоходные орудия на гусеничном ходу до сих пор остаются основным средством обеспечения мобильной поддержки огнем с закрытых позиции в большинстве армии мира. Как результат, большое внимание было уделено модернизации и обновлению существующих систем. Гаубицы семейства М109 Paladin производства BAE System - лишь один из характерных примеров. Гаубица М109 и ее варианты, включая местные проекты на ее базе, стоят на вооружении почти сорока армии. Хотя разработка этой платформы датируется 60-ми годами прошлого века, она до сих пор является объектом модернизации, доработок и интеграции новых технологии. Дипак Базар, руководитель программ по БМП Bradley и артиллерийским средствам в компании BAE Systems, поделился последней информацией о программе М109 PIM (Paladin Integrated Management), реализация которой позволит повысить мобильность, надежность и характеристики гаубиц М109 американской армии и их машин подвоза боеприпасов М992 FAASV (Field Artillery Ammunition Support Vehicle). Он пояснил, что «хотя большое внимание уделяется модернизации ходовой части и силового блока, ее реализация является непременной предпосылкой для реализации в будущем любого повышения огневого могущества, например, за счет пушки с повышенной дальнобойностью». Платформа в окончательной конфигурации М109А7, которая будет иметь повышенную мощность и улучшенную подвеску, взятую с гусеничной боевой машины пехоты М2 Bradley, а также электрические приводы башни, заменит все стоящие на вооружении армии гаубицы. Гаубицы М109А7 установочной партии в настоящее время проходят эксплуатационные испытания, а выход на полномасштабное серийное производство ожидается в ближайшие месяцы.Другие эксплуатанты гусеничных САУ особое внимание уделяют повышению дальнобойности системы, улучшению оперативного реагирования на вызовы огня и сокращению численности экипажа за счет повышения уровня автоматизации.Многие компании повышают дальнобойность своих изделий за счет замены орудий с длиной ствола 39 калибров на стволы длиной 47, 49 или даже 52 калибра. В компании Krauss-Mafei Wegmann (KMW) заявляют, что дальнобойность новой САУ PzH-2000 за счет пушки длиной 52 калибра увеличена до 40 км, при этом система автоматического заряжания позволила повысить скорострельность до 10 выстрелов в минуту и сократить численность экипажа с четырех до двух человек. В самоходной гаубице PzH-2000 по максимуму используются современные технологии с целью повышения возможностей системы и ее оперативности. Вдобавок к пушке длиной 52 калибра и автоматическому заряжанию интегрированные цифровые системы управления огнем, навигации и наведения обеспечивают отличную скорострельность 3 выстрела за 9 секунд и большую точность, включая ведение огня в режиме MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact; или «Шквал огня» - режим стрельбы, когда несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели). Используя свой опыт разработки гаубицы PzH-2000, компания KMW разработала также артиллерийский модуль AGM (Artillery Gun Module). Эта более легкая и дешевая орудийная установка управляется дистанционно и полностью автоматизирована. Он может устанавливаться на различные гусеничные и колесные шасси. Например, модуль AGM был установлен компанией General Dynamics на гусеничную БМП ASCOD, после чего платформа получила обозначение Donar.Польская армия прилагает значительные усилия для обновления своей буксируемой артиллерии. В настоящее время на вооружение поступает САУ KRAB, в состав которой входят 155-мм/52 кал башня от британской гаубицы AS90 Braveheart с польским оборудованием управления огнем. Башня устанавливается на гусеничное шасси К-9 производства корейской компании Samsung Techwin. KRAB с автоматической системой заряжания имеет максимальную дальнобойность 30 км. Планируется развернуть в польской армии в общей сложности 120 систем.По мнению ведущего инженера проекта по самоходной гаубице CAESAR в компании Nexter Бенджамина Готье, «Причины создания гаубицы на шасси грузового автомобиля состоят в том, чтобы получить менее дорогую, более простую и легкую и, следовательно, больше приспособленную к переброске по воздуху артиллерийскую систему при сохранении тактической мобильности и скорости открытия ответного огня». Успешное развертывание гаубицы CAESAR в Мали и Афганистане показало, что это может быть достигнуто. В какой-то степени благодаря этому ряд других армий и компаний обратили внимание и продемонстрировали свои решения по установке гаубиц на шасси грузовых автомобилей. Тайская армия, эксплуатирующая шесть систем CAESAR, подписала соглашение о локальном производстве 155-мм САУ, представляющей собой трехосный грузовик Tatra с установленной артиллерийской частью от Elbit Systems. Шесть систем уже развернуты в войсках, а еще двенадцать заказано. В настоящее время тайский Корпус морской пехоты рассматривает возможность закупки этой системы с целью замены своих буксируемых гаубиц.Привлекательность и практичность решения установки на автомобильное шасси еще более повышаются за счет ряда инициативных проектов промышленности, направленных на разработку таких систем. В мае 2016 года министерство обороны Египта заявило о развертывании в войсках 122-мм гаубиц Д-30 и 130-мм М-46, установленных на шасси американского грузового автомобиля. Как и многие другие модели, они оборудованы гидравлическими стабилизаторами. Египетская компания Abu Zaabal Engineering Industries провела в рамках этого проекта все необходимые доработки и модификации. Совсем недавно турецкая компания Aselsan представила свою 155-м систему КМО на шестиколесном шасси. Часть систем КМО взяты с буксируемой гаубицы МКЕК Panter, разработанной компанией в 90-х годах. В новой САУ интегрированы не только системы заряжания и наведения, но и цифровая система управления огнем от Aselsan, соединенная с инерциальной навигационной системой. Понятно, что компания заинтересована в выполнении будущих требований турецкой армии, которые в настоящее время находятся в процессе согласования.Хотя подавляющее большинство самоходных систем на базе шасси грузовых автомобилей имеет калибр 155-мм, нельзя не отметить усилия, направленные на создание 105-мм самоходных гаубиц. Например, в 2017 году южнокорейская компания Samsung Techwin начала поставки в армию своей страны самоходных гаубиц EVO-105. При разработке EVO-105 были использованы ствол в сборе, откатные механизмы и казенная часть буксируемой гаубицы М-101. Эти подсистемы устанавливаются на доработанный трехосный грузовой автомобиль Kia KM-500. За счет использования имеющихся запасов гаубиц М-101 и уже эксплуатирующихся тактических грузовиков стоимость изготовления сведена к минимуму, это относится и к обучению и материально-техническому снабжению. Кроме того, конструкция системы EVO-105 (видео ниже) позволяет вести огонь и покидать позицию в четыре раза быстрее буксируемых пушек. Южнокорейская армия имеет потенциальную потребность в 800 таких системах.Концепция модульной артиллерийской системы в «функционально законченном пакете» завоевывает всё большую популярность и становится одним из направлений развития артиллерии. Будучи полностью интегрированной и по большому счету автономной конструкцией, подобная артиллерийская система может устанавливаться на любую подходящую платформу, что позволяет получить определенные преимущества. Пушка, система управления огнем, наведение, заряжание и боекомплект интегрированы в башню как замкнутую систему. Этот подход обеспечивает гибкость, позволяя оператору использовать любое самоходное шасси соответствующей грузоподъемности, лучше всего подходящее для его потребностей, будь то колесное или гусеничное. Системная интеграция при этом упрощается, таким образом, трудозатраты и стоимость развертывания системы будет значительно ниже. Как уже упоминалось, в AGM разработки компании KMW применен этот принцип, поскольку этот модуль можно установить на шасси, варьирующиеся от основного боевого танка до бронированной машины 8x8.Компания KMW также подготовила вариант AGM, который может перевозиться на грузовике, а затем выгружаться и развертываться на земле как автономная огневая единица. В частности, эта конфигурация хорошо подходит для защиты оперативных баз и обеспечения огневой поддержкой в локальных боевых действиях. Будучи автономным и в значительной степени автоматизированным, модуль требует минимальной численности расчета и минимального объема обслуживания по сравнению с обычной артиллерийской системой. Кроме того, он легко доставляется до позиции и устанавливается на ней. Адаптируемость модуля AGM прекрасно демонстрирует вариант MONARC, сконфигурированный для установки на военные корабли.В тесном сотрудничестве с несколькими потенциальными заказчиками, включая ВМС ОАЭ, финская компания Patria разработала контейнерный вариант своего 120-мм башенного миномета NEMO и представила его на выставке IDEX. «Мы начали работать над этой системой более 10 лет назад и даже получили на нее патент. Эта концепция в настоящее время соответствует потребностям заказчиков», - сказал вице-президент департамента вооружений в компании Patria.Контейнер Patria NEMO представляет собой стандартный контейнер 20x8x8 футов, в котором размещаются 120-мм миномет NEMO, около 100 снарядов, система кондиционирования, установка энергоснабжения, расчет три человека и двое заряжающих. Контейнер может транспортироваться на грузовике или корабле в любое место и при необходимости огонь может открываться с этих платформ. Это очень полезное средство обеспечения защиты для передовых баз или береговой обороны.120-мм гладкоствольный миномет может вести огонь различными боеприпасами, включая осколочно-фугасные, дымовые и осветительные, на максимальную дальность 10 км. Башенка вращается на все 360°, углы вертикального наведения составляют -3/+85°. 120-мм минометная установка NEMO имеет также очень полезные возможности ведения огня прямой наводкой. Скорострельность, в том числе в режиме «Шквал огня», составляет 7 выстрелов в минуту. При необходимости контейнер NEMO может оборудоваться системой защиты от ОМП и противопульной защитой. Во втором случае это могут быть керамические плитки или стальные пластины толщиной 8-10 мм, но тогда масса системы увеличивается примерно на три тонны.Для своей новой роли стандартный контейнер ISO может быть усилен за счет дополнительной опорной рамы между внешней и внутренней обшивкой, которая поглощает силы отката. При перевозке 120-мм миномет NEMO не виден за специальной транспортировочной крышкой. При развертывании для стрельбы башня поворачивается на 180° так, что дульный срез располагается за краем контейнера с целью избежать излишних нагрузок на контейнер при выстреле. Сам контейнер производится компанией Nokian Metallirakenne, a Patria устанавливает в него миномет NEMO, рабочие места расчета с компьютерами, органами управления, кабелями и сиденьями.Общая тенденция развития самоходной артиллерии состоит в повышении ее боевой эффективности при одновременном сокращении численности экипажа, необходимого для обслуживания системы. Этому способствует комбинация систем автоматизации обработки и заряжания боеприпасов и наведения орудия с интегрированными системами навигации/позиционирования и компьютеризированными системами управления огнем. Подобное решение позволяет убрать экипаж от орудия и разместить его в корпусе или кабине. Эти же технологии позволяют после остановки в течение нескольких секунд открывать огонь, что дает значительное уменьшение времени реагирования на вызов огня без снижения точности. Кроме того, эти возможности способствуют повышению живучести артиллерийских систем за счет более быстрой смены позиции. Дополнительные оперативные преимущества этих новых интегрированных возможностей состоят в том, что для выполнения одних и тех же огневых задач требуется всё меньше огневых средств.Шведская армия идет дальше со своим артиллерийским комплексом Archer разработки BAE Systems. Эта «система» позиционируется как полностью автоматическая 155-мм пушка, к которой штатно приданы машина пополнения боекомплекта и машина обеспечения. Все эти машины базируются на одном модифицированном сочлененном трехосном грузовике Volvo A30D. Это позволило получить самодостаточную огневую единицу, которая может перемещаться и вести огонь до некоторой степени независимо, что максимально повышает тактическую гибкость и способность адаптироваться к быстро меняющимся ситуациям.Этот переход к более распределенному использованию огневых средств в сочетании с методом «огонь очередями» из одного или двух орудий (например, немецкая армия эксплуатирует свои гаубицы PzH-2000 парами), отстреливающих несколько снарядов в быстрой последовательности, заставляет разработчиков обращать внимание на пополнение боекомплекта. Например, еще в 1982 году гаубицы семейства М109 американской армии получили свои собственные машины подвоза боеприпасов М992А2 FAASV (Field Artillery Ammunition Supply Vehicle), перевозящие 92 снаряда (в обновленном варианте известны как М992АЗ CAT). Впрочем, снаряды переносятся в гаубицу вручную. Это нормально для традиционной работы батареи, но менее эффективно, если делать упор на принцип «отстрелялся и уехал», плюс для тяжелой физической работы необходимы людские ресурсы. Южнокорейская компания Hanwha Techwin производит машину подвоза боеприпасов М992А2 по лицензии под обозначением К-10; в ней автоматизированы функции обработки боеприпасов, а также увеличено количество снарядов до 104. Доработанная корейцами машина при помощи механической системы может перебрасывать на самоходную 155-мм гаубицу К-9 до 12 снарядов в минуту. Работа выполняется под прикрытием брони даже в темноте и плохую погоду, при этом учитывается и отслеживается перемещение каждого выстрела. Турецкая компания Aselsan также разработала машину пополнения боеприпасов для своей САУ FIRTINA. Проблема обеспечения в боевых условиях доступности необходимого запаса боеприпасов существовала всегда, но, скорее всего, она будет только усугубляться с ростом мобильности боевых действии при большей рассредоточенности сил и средств.Тактическое преимущество, обеспечиваемое способностью быстро перемещать свою артиллерию, имеет для большинства армии первостепенное значение. Буксируемые пушки и давали такое преимущество, когда упор, прежде всего, делался на оперативном развертывании, особенно транспортной авиацией. Впрочем, всё более успешное внедрение гаубиц на базе колесных шасси грузовых автомобилей, например, CAESAR, может изменить это. Что касается гусеничных платформ, то многие из них до сих пор имеют преимущества касательно защиты экипажа и продолжительности выполнения огневой задачи, связанной с автоматическим или механизированным заряжанием. Благодаря техническому прогрессу и усилиям промышленности, направленным на совершенствование самоходных артиллерийских систем, в недалекой перспективе можно ожидать, что военная наука пополнится новыми тактическими рисунками, которые принесет на своих гусеницах и колесах бог войны - Артиллерия.