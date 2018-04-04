19:08 04 апреля
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Экс-глава МО Украины: Какой Ростов? Донецк захватить не можем!

Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе, экс-министр обороны Украины Евгений Марчук рассказал, почему ВСУ не стоит мечтать о "наступлении на Ростов", пишет украинское издание "Обозреватель.сom"

Приходилось слышать "Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова" и так далее. Нужно быть реалистами
— заявил генерал, добавив, что наступление на Россию — это "прекрасная патриотическая иллюзия".

Экс-глава МО Украины: Какой Ростов? Донецк захватить не можем!



Марчук пояснил, что для любой наступательной операции армии нужны подготовка и резервы, которых у ВСУ нет даже для того, чтобы освободить Донецк. В частности, нужна дополнительная мобилизация, а также перестройка структуры войск из оборонительной в наступательную. Генерал напомнил, что "с той стороны" украинских военных встретят "уже не трактористы и комбайнеры".

Во-первых, любая наступательная операция, нужно же подготовить наступательную операцию, как говорят эти парни относительно Ростова, нужно же подготовить. С той стороны – два армейских корпуса, 36 тысяч, это минимум, а, может быть, и 40 организованные, структурированные, обученные, обкатанные в боях, под российскими офицерами, которые без знаков идентификации. Это уже не трактористы и комбайнеры, как говорил Путин
– заявил Марчук

На Украине не в первый раз заявляют о желании "дойти" до российских городов, захватить Кубань, провести парад в Москве и Севастополе. О желании победить российскую армию и провести парад в центре Москвы заявлял, в частности, депутат Верховной рады Андрей Тетерук

Использованы фотографии: http://in-ua.press/
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Комментарии 33

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:12
    Тут уже о бегстве пора подумать..(куда нибудь в Канаду, Австралию , Израиль) ..Разборки будут жесткие.
    МИХАН
    1. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 17:16
      А куда им бежать то?!их нигде не ждут, и никому они не нужны..
      Диванный эксперт
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:30
        Косит под стратега шумерский полководец! Солнышком пригрело решил правду-матку резануть, попиарить туловище,глядишь и в раду подхарчится возьмут! negative
        майор Юрик
        1. Татьяна Сегодня, 18:14
          На Украине не в первый раз заявляют о желании "дойти" до российских городов, захватить Кубань, провести парад в Москве и Севастополе. О желании победить российскую армию и провести парад в центре Москвы заявлял, в частности, депутат Верховной рады Андрей Тетерук.

          А что? Вполне возможно, что бандеровские укропофилы когда-нибудь действительно пройдут по Москве! Ведь и Гитлер перед ВОВ тоже мечтал об этом – и ведь его войска действительно прошли по Москве! Только потом за ними городские службы московские улицы поливалками мыли!

          Прогон немцев через Москву Парад пленных немцев
          Татьяна
          1. Чёрный Сегодня, 18:52
            Экс-глава МО Украины: Какой Ростов? Донецк захватить не можем!
            Какой Донецк?....Из запоя выйдите сначала wassat
            Чёрный
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:31
        Цитата: Диванный эксперт
        никому они не нужны..

        Не получается на боле брани, рагули пошли в море, они же шумеры минойские laughing
        хрыч
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:20
      Виталий,сколько времени дашь что бы они успели смыться? angry
      Цитата: МИХАН
      Тут уже о бегстве пора подумать..(куда нибудь в Канаду, Австралию , Израиль) ..Разборки будут жесткие.
      210окв
      1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:36
        Цитата: 210окв
        Виталий,сколько времени дашь что бы они успели смыться?

        Ровно столько, сколько заводится боевой диван. hi laughing
        vovanpain
        1. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 17:50
          Так... я не понял.. что то антидиванизмом несет.. надо на вас в судъ.. в европейский суд по правам диванов=)
          Диванный эксперт
      2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:45
        Цитата: 210окв
        Виталий,сколько времени дашь что бы они успели смыться? angry
        Цитата: МИХАН
        Тут уже о бегстве пора подумать..(куда нибудь в Канаду, Австралию , Израиль) ..Разборки будут жесткие.

        Хороший вопрос Дмитрий..)))) Ну вот как этот побежит , так за ним и все остальные..Многие опять по схронам попрячутся хе хе

        Беня просит еще три года и грабить уже нечего будет.. bully
        МИХАН
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:57
          Цитата: МИХАН
          Ну вот как этот побежит , так за ним и все остальные..Многие опять по схронам попрячутся хе хе

          Виталий, Беня давно уже в Швейцарии обитает
          И чего то не бегут все остальные wink пятый год все обещаешь, а хунтята по-прежнему в Киеве сидят. request
          vovanpain
    3. japs (Юрий) Сегодня, 18:33
      Уважаемый Михан, из Израэля их уже гонят на 404 тысячами, на кой ляд они там сдались, там своих халявщиков хватает.
      japs
    4. Маз Сегодня, 18:51
      Они с Захаром играют в игру: "Кто больше пугнёт". Этот генерал Донбасса раз шесть Киев хотел захватить. А у самого войска всего 30 000 с натяжкой. Этой "армией" можно только обороняться. Дальше пределов области она просто не пойдёт - бо до солдатских хат далёко будет. Атаманы, паны, ханы, баи, князьки. два сапога пара. Ото мы в Сирии и воюем, а не на украине. Бо веры нема не тем ворюгам , ни другим волоцюгам. А людей простых жалко, на них обе стороны отрываются.
      Маз
  2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 17:18
    Это все хитрый план небратьев-шумеров: объявить войну, и тут же сдаться в плен! wassat
    ROSS_Ulair
    1. goner (Владимер) Сегодня, 17:37
      один вопрос , зачем ? да мы можем их победить , но сейчас они обросли связями в цивилизованных странах
      goner
      1. Александр 3 Сегодня, 18:08
        Они хотят тепла и есть хотят.Макароны по расписанию прогулки ну т.д.
        Александр 3
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:18
    В психическую атаку ещё не пробовали, как каппеливцы smile
    ul_vitalii
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:23
      Виталий hi В психическую нужны стальные фаберже...А у них только как коты помойные под дверью гадить.Да втихую своровать..
      Цитата: ul_vitalii
      В психическую атаку ещё не пробовали, как каппеливцы smile
      210окв
  4. polpot (Andru) Сегодня, 17:19
    Трубка 15, прицел 120, бац, бац …и мимо! вояки схоронные ,баб и детей убивать только могут.
    polpot
  5. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:19
    Они в состоянии только пиратствовать,пока наши ушами хлопают.
    210окв
  6. сергей32 (Сергей) Сегодня, 17:20
    Если в Ростовском СИЗО, почему бы и нет.
    сергей32
  7. brdm (Дмитрий) Сегодня, 17:22
    ВО. Не размещайте пожалуйста эти не несущие серьезной информации статьи. Работайте по делу. А этих всех крикунов если размещать. Все устали от таких вбросов.. Честно. Шуметь здесь не о чем!
    brdm
  8. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 17:23
    Хосподи , я обкакалси . Со смеху . А чего до Ростова-то ? гитлер , помнится , до Урала мечтал . Сдаётся мне , что скоро этот тупой курятник надо будет упорядочить . петуха поменять , для начала .
    iliitchitch
  9. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:23
    Может хватит уже в новостях всякий бред постить.
    Yrec
  10. Комментарий был удален.
  11. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 17:27
    Интересно, а те, кто провозглашает о взятии Ростова и Кубани, в первых рядах пойдут воевать или им лишь бы языком потрепать?
    Lexa-149
  12. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:32
    Честно сказал, значит, недолго проживет.
    Геркулесыч
  13. Комментарий был удален.
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:48
    Всегда умиляют мечты укроонанистов о Кубани. А что говорят классики? (Речь правда а Доне, но на Кубани история та же)
    С давних пор велось так: если по дороге на Миллерово ехал казак один,
    без товарищей, то стоило ему при встрече с украинцами (слободы их
    начинались от хутора Нижне-Яблоновского и тянулись вплоть до Миллерова на
    семьдесят пять верст) не уступить дороги, украинцы избивали его. Оттого
    ездили на станцию по нескольку подвод вместе и тогда уж, встречаясь в
    степи, не боялись вступить в перебранку.
    - Эй, хохол! Дорогу давай! На казачьей земле живешь, сволочуга, да ишо
    дорогу уступать не хочешь?
    Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону на Парамоновскую ссыпку
    пшеницу. Тут драки начинались безо всякой причины, просто потому, что
    "хохол"; а раз "хохол" - надо бить.
    Михаил Шолохов "Тихий Дон"
    Дормидонт
  15. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:49
    Цитата: Lexa-149
    Интересно, а те, кто провозглашает о взятии Ростова и Кубани, в первых рядах пойдут воевать или им лишь бы языком потрепать?

    Они про Ростов и Кубань (а также и другие города и территории), с февраля-марта 2014-го говорят... Это в них "заложено" ещё на майдане. После Крыма и Донбасса притихли слегка, но переодически бывают обострения.
    mavrus
  16. КОМандирДИВана Сегодня, 17:56
    Цитата: x.andvlad
    Во-первых, любая наступательная операция, нужно же подготовить наступательную операцию, как говорят эти парни относительно Ростова, нужно же подготовить. С той стороны – два армейских корпуса, 36 тысяч, это минимум, а, может быть, и 40 организованные, структурированные, обученные, обкатанные в боях, под российскими офицерами, которые без знаков идентификации. Это уже не трактористы и комбайнеры, как говорил Путин
    Я даже не хочу вникать в бредовое содержание речи этого "полководца". Достаточно оценить его косноязычие. Все они там "рагули", которые корчат из себя Македонских.

    Ну в отношении корпусов лднр и их численности дядя правду сказал, у всу единственный пункт по которому они превосходят вс лднр это минимум двукратный численный перевес но укровермахт знает и о подразделениях зво и юво вс рф могущих подуть северным дыханием так что количественные показатели уравниваются
    КОМандирДИВана
  17. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:58
    Это уже не трактористы и комбайнеры, как говорил Путин

    Да ладно, Марчук на заседании упомянул Темнейшего без критики в его сторону, а как цитату?! belay Зрадой попахивает...
    Архивариус Вася
  18. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 18:14
    Весной 1945 один деятель, сидя в бункере, тоже мечтал в Москве парад провести. Эти, похоже, подобные "реалисты".
    Сергей985
  19. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 18:23
    ну надо же, в кои веки что-то умное выдали
    Не либероид Русский
  20. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:48
    "Экс-глава МО Украины: Какой Ростов? Донецк захватить не можем!" Забыл добавить - "Но дурдом освободили".
    Вадим237
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