Экс-глава МО Украины: Какой Ростов? Донецк захватить не можем!

Приходилось слышать "Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова" и так далее. Нужно быть реалистами

Во-первых, любая наступательная операция, нужно же подготовить наступательную операцию, как говорят эти парни относительно Ростова, нужно же подготовить. С той стороны – два армейских корпуса, 36 тысяч, это минимум, а, может быть, и 40 организованные, структурированные, обученные, обкатанные в боях, под российскими офицерами, которые без знаков идентификации. Это уже не трактористы и комбайнеры, как говорил Путин

Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе, экс-министр обороны Украины Евгений Марчук рассказал, почему ВСУ не стоит мечтать о "наступлении на Ростов", пишет украинское издание "Обозреватель.сom"— заявил генерал, добавив, что наступление на Россию — это "прекрасная патриотическая иллюзия".Марчук пояснил, что для любой наступательной операции армии нужны подготовка и резервы, которых у ВСУ нет даже для того, чтобы освободить Донецк. В частности, нужна дополнительная мобилизация, а также перестройка структуры войск из оборонительной в наступательную. Генерал напомнил, что "с той стороны" украинских военных встретят "уже не трактористы и комбайнеры".– заявил МарчукНа Украине не в первый раз заявляют о желании "дойти" до российских городов, захватить Кубань, провести парад в Москве и Севастополе. О желании победить российскую армию и провести парад в центре Москвы заявлял, в частности, депутат Верховной рады Андрей Тетерук