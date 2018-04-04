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ОБСЕ хочет возвращения российских офицеров в СЦКК

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер по итогам переговоров с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу заявил, что организация заинтересована в обсуждении вопроса о возвращении российских офицеров-наблюдателей Совместного центра контроля и координации на Украину

ОБСЕ хочет возвращения российских офицеров в СЦКК


Это проблема важная, и она обсуждалась во время встречи. В этом вопросе должна принимать участие и Россия — это должен быть двусторонний диалог
— сказал генсек.


По его словам, возвращение офицеров на Украину может обсуждаться.

В середине декабря МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.

Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции, передает РИА Новости.



Использованы фотографии: https://ru.slovoidilo.ua/
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Комментарии 17

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  1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 17:48
    а то российских войск на Донбассе совем не осталось, непорядок.
    bogart047
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:57
      Если уж возвращаться, то только в таком составе ..

      Бандеровцы видать звереют , страшно без русских..Не слушаете вы нас господа , а потом ноете..
      МИХАН
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 18:16
        Цитата: МИХАН
        страшно без русских..Не слушаете вы нас господа , а потом ноете

        Все проще. Им нужен живой щит из безоружных русских офицеров которых они смогут легко взять в заложники или устроить провокацию с их гибелью свалив вину на ополчение ЛДНР. Сценариев в ЦРУ много, только актеров не хватает.
        Vita VKO
        1. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 18:48
          А чего немецких военных туда не пристроят ? Или французских ??? Российским это СцыКК нафиг не нужно ...
          Geisenberg
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:20
      А как жешь анонсированная Петюней, трёхсторонняя встреча с французами и немцами? belay
      Там жешь без россиян, уже вроде как миротворцев ввели lol
      Всех победили и аХХХрессоров не пущать порешали laughing
      Андрей К
    3. Маз Сегодня, 18:47
      Рано. Пусть сами походят по минным полям, прицелами снайперов и под минометным огнём.
      Маз
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:51
    Оне "Требують". Вот ведьтвари наглые
    Дормидонт
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:03
      Может ещё и ключ от квартиры..И сапоги почистить?
      Цитата: Дормидонт
      Оне "Требують". Вот ведьтвари наглые
      210окв
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:54
    В европах стали сильно сомневаться в адекватности Пороха, вот и пытаются хоть какой-то инструмент для контроля его наковырять. В штатах в верхушке разброд и шатание, какой-нибудь полоумный маккейн крикнет "фас" сгоряча и Порох с поводка сорвётся. Штаты далеко а Европа рядом. Вот и страшно им.
    Yrec
  4. BAI Сегодня, 17:56
    Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции

    Пусть сначала бандеровцев оттуда уберут.
    BAI
  5. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 17:57
    Собственно , а с какого нам туда возвращаться-то ? Опять плевки терпеть ? Нормандцы красавцы , конечно , но все эти дэбилы , включая нормандцев , понимают только одно - когда в Брандербургские ворота Т-34 пушкой стучится , это я так , образно .
    iliitchitch
  6. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 17:57
    Уши почистите, глазки откройте, а потом уже можно будет что нибудь обсуждать.. а так.. что толку со слепоглухонемыми инвалидами разговоры разговаривать?!
    Диванный эксперт
  7. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 17:58
    "А съест ли слон ведро чёрной икры?" - Сожрёть - то он сожрёть, да кто же ему дасть!
    Серж Горелый
  8. Zubr Сегодня, 18:06
    Лично я, не вижу необходимости нашего туда возвращения. Как заварили всю эту кашу, вот пускай теперь её и трескают. Противно, земля на зубах хрустит, а жрать вам её придётся. Или если возвращаться только на особых условиях и полномочиях. Сволочи, попытка задниц говорить человеческим языком.
    Zubr
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:07
    Как только устранят всю фигню из-за которой офицеров отозвали - тогда и поговорим ..А вообще то смысла в этих совместных миссиях немного .
    КВУ-НСвД
  10. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:14
    Достаточно странно ведет себя Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер ведя переговоры с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу .Надавили на своего вассала и делов то ,а пока переговоры,заинтересованность,согласование,
    подписание соглашения.........и т д ,и т п
    APASUS
  11. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:28
    По его словам, возвращение офицеров на Украину может обсуждаться. Полагаю, что сейчас нам не до Украины. Пока есть работа в другом месте. Дойдет время и до них. Например, в предвыборный период. yes
    Теренин
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