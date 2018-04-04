19:11 04 апреля
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Ну и что, если сами разрешили? Латвия будет жаловаться на пуски ракет в Балтийском море

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис предложил провести дискуссию в рамках НАТО об ограничении на проведение учений у границ соседних государств. Из-за российских тестовых ракетных запусков в Балтийском море Латвии пришлось частично закрыть коммерческое воздушное пространство в регионе, заявили в республике.

Это демонстрация силы
– сказал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, добавив, что трудно осознать, что учения проходят так близко к латвийским границам. По его словам, испытания проводятся в исключительной экономической зоне Латвии, но за пределами территориальных вод страны.

Ну и что, если сами разрешили? Латвия будет жаловаться на пуски ракет в Балтийском море



Из-за этого, как утверждают латвийские власти, им пришлось закрыть часть своего воздушного пространства на три дня испытаний. Латвия также заявляет, что российские учения никогда не происходили так близко к ее территории. Кучинскис связывает это с высылкой российских дипломатов из европейских стран в связи с делом Скрипаля.

В то же время Латвия признает, что Россия не нарушает никаких международных правил и имеет право на проведение учений. Однако минобороны республики все равно вызвало военного атташе России, чтобы выразить свою озабоченность и поставить вопрос о сроках.

Отмечается, что Latvijas Gaisa satiksme (организации воздушного движения Латвии) пока не заметило ничего экстраординарного в зоне запуска российских ракет, сообщил представитель LGS Арнис Лапиньш. По его словам, это объясняется тем, что Латвии удалось заранее договориться с Россией о перемещении зоны ракетных стрельб в менее загруженное воздушное пространство.

Как сообщалось, Главный центр единой системы организации воздушного движения РФ информировал Латвию о том, что российские военно-морские силы в период с 4 по 6 апреля над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет.

Использованы фотографии: http://rus.delfi.lv/
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Комментарии 9

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  1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:38
    Не нравится латышам соседняя Россия, пусть переезжает ближе к спокойным берегам сша, а нам надо проводить свои учения в районе вероятного ТВД.
    Denis Obukhov
    1. Маз Сегодня, 18:41
      Пусть перестанут проводить политику дискриминации русских , может тогда и пусков будет меньше? А Вроде бы Какая связь, а?
      Маз
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:48
        Цитата: Маз
        Пусть перестанут проводить политику дискриминации русских , может тогда и пусков будет меньше? А Вроде бы Какая связь, а?

        Русофобия -это их хлеб , так что ничего удивительного..
        МИХАН
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:40
    "это объясняется тем, что Латвии удалось заранее договориться с Россией о перемещении зоны ракетных стрельб в менее загруженное воздушное пространство."

    То есть, если без истерик, то с Россией можно договориться? smile
    Владимирец
  3. asbond (Александр) Сегодня, 18:43
    Что, обделались, тигры недоделанные?
    asbond
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 19:00
      Пока только "озаботились" ,прислушиваясь к внутренним ощущениям. Но ручка уже потянулась к рулону с бумагой.
      Штатский
    2. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 19:08
      Цитата: asbond
      Что, обделались, тигры недоделанные?

      Наложили в штаны кучинскис
      Быков.
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:49
    Однако минобороны республики все равно вызвало военного атташе России, чтобы выразить свою озабоченность и поставить вопрос о сроках.
    Так и спросили: "Сколько ж Вы наше русофобие и поведение терпеть то будете?"
    svp67
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:51
    Учения проходят по международным правилам, но свой язык шпротникам обязательно нужно высунуть и провонять очередную гнилую пакость. Это что то из разряда: "Мимо милкиного дома, я тихонько не пройду........."
    Egorovich
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