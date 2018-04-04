Ну и что, если сами разрешили? Латвия будет жаловаться на пуски ракет в Балтийском море

Это демонстрация силы

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис предложил провести дискуссию в рамках НАТО об ограничении на проведение учений у границ соседних государств. Из-за российских тестовых ракетных запусков в Балтийском море Латвии пришлось частично закрыть коммерческое воздушное пространство в регионе, заявили в республике.– сказал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, добавив, что трудно осознать, что учения проходят так близко к латвийским границам. По его словам, испытания проводятся в исключительной экономической зоне Латвии, но за пределами территориальных вод страны.Из-за этого, как утверждают латвийские власти, им пришлось закрыть часть своего воздушного пространства на три дня испытаний. Латвия также заявляет, что российские учения никогда не происходили так близко к ее территории. Кучинскис связывает это с высылкой российских дипломатов из европейских стран в связи с делом Скрипаля.В то же время Латвия признает, что Россия не нарушает никаких международных правил и имеет право на проведение учений. Однако минобороны республики все равно вызвало военного атташе России, чтобы выразить свою озабоченность и поставить вопрос о сроках.Отмечается, что Latvijas Gaisa satiksme (организации воздушного движения Латвии) пока не заметило ничего экстраординарного в зоне запуска российских ракет, сообщил представитель LGS Арнис Лапиньш. По его словам, это объясняется тем, что Латвии удалось заранее договориться с Россией о перемещении зоны ракетных стрельб в менее загруженное воздушное пространство.Как сообщалось, Главный центр единой системы организации воздушного движения РФ информировал Латвию о том, что российские военно-морские силы в период с 4 по 6 апреля над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет.