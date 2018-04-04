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Белый дом почти победил ИГ* в Сирии. Что дальше?
Военная миссия США по уничтожению террористической организации "Исламское государство"* в Сирии подходит к завершению, говорится в заявлении Белого дома.
Белый дом выражает надежду на то, что страны региона и за его пределами, а также ООН будут работать вместе для установления мира и недопущения вторичного подъема ИГ*.
3 апреля президент США Дональд Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии
Однако 4 апреля директор нацразведки США Дэниел Коутс заявил, что администрация США приняла решение продлить свое военное присутствие в Сирии. По его словам, об этом договорились на заседании Совета национальной безопасности, которое состоялось 3 апреля под председательством президента США Дональда Трампа.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Военная миссия по уничтожению ИГ* в Сирии подходит к скорому завершению, ИГ* почти полностью разгромлено. США и наши партнеры остаются привержены задаче искоренения незначительного присутствия ИГ в Сирии… Мы продолжим консультации с нашими союзниками и друзьями о наших дальнейших планах— говорится в документе.
Белый дом выражает надежду на то, что страны региона и за его пределами, а также ООН будут работать вместе для установления мира и недопущения вторичного подъема ИГ*.
3 апреля президент США Дональд Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии
Однако 4 апреля директор нацразведки США Дэниел Коутс заявил, что администрация США приняла решение продлить свое военное присутствие в Сирии. По его словам, об этом договорились на заседании Совета национальной безопасности, которое состоялось 3 апреля под председательством президента США Дональда Трампа.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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