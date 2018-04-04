19:08 04 апреля
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Белый дом почти победил ИГ* в Сирии. Что дальше?

Военная миссия США по уничтожению террористической организации "Исламское государство"* в Сирии подходит к завершению, говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом почти победил ИГ* в Сирии. Что дальше?


Военная миссия по уничтожению ИГ* в Сирии подходит к скорому завершению, ИГ* почти полностью разгромлено. США и наши партнеры остаются привержены задаче искоренения незначительного присутствия ИГ в Сирии… Мы продолжим консультации с нашими союзниками и друзьями о наших дальнейших планах
— говорится в документе.


Белый дом выражает надежду на то, что страны региона и за его пределами, а также ООН будут работать вместе для установления мира и недопущения вторичного подъема ИГ*.

3 апреля президент США Дональд Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии

Однако 4 апреля директор нацразведки США Дэниел Коутс заявил, что администрация США приняла решение продлить свое военное присутствие в Сирии. По его словам, об этом договорились на заседании Совета национальной безопасности, которое состоялось 3 апреля под председательством президента США Дональда Трампа.

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 11

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:49
    "Однако 4 апреля директор нацразведки США Дэниел Коутс заявил, что администрация США приняла решение продлить свое военное присутствие в Сирии."

    Потому что обнаружили ещё 4-х недобитых ИГиловцев. yes
    Владимирец
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:53
      Из Афгана все выводят хе хе И в Сирии тоже самое будет..! Пока пинка не дадим так и будут там пиратствовать . Вот с Турцией и Ираном договорились , все же легче будет , пора уже прекращать этот беспредел на БВ, да и вообще в мире.
      МИХАН
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 19:07
        3 апреля президент США Дональд Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии

        Трамп не мог сказать об этом 1-ого апреля? - Тогда бы все поняли, что это шутка! А так целый день люди были в сомнении... sad
        СРЦ П-15
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 19:08
      Ну и конечно они якобы уходят единственными победителями... главное почаще повторять, как в видео ниже, которым не мог не поделиться.
      Dimontius
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:50
    Военная миссия по уничтожению ИГ* в Сирии подходит к скорому завершению, ИГ* почти полностью разгромлено.
    Трамп парад в Сирии проведёт? wassat laughing
    Наблюдатель2014
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:52
      Цитата: Наблюдатель2014
      Трамп парад в Сирии проведёт?

      Трампампампарад?
      Владимирец
  3. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:53
    Ага ... Помню один чернокожий президент "самой исключительной нации" при вступлении в должность тоже обещал вывести войска из Афганистана .... Да видимо, кокаиновая банда не отпускает
    Denis Obukhov
    1. donavi49 Сегодня, 19:04
      В Афгане даже самый ГМО кокаин не растет. Печаль-беда. recourse wassat

      Зато опийный мак аки сорняк - изводят его, изводят, а он каждый год рекордный урожай дает laughing, даже программы уровня выкуп зерна по цене опийного мака сырца не принесли успеха.
      donavi49
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 18:56
    Может нам официально признать их победу над бармалеями, да выделить духовой оркестр для проводов? А то они уже голос сорвали, крича о своей победе, а мы,как воды в рот набрали. laughing
    Сергей985
  5. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 18:57
    США проиграли России в гражданской войне в Сирии!
    Denis Obukhov
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:57
    Мужик сказал, мужик не сделал. Все чисто по-амерски. Удивительно бы было, если они это исполнили.
    Egorovich
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