20-летняя БРЭМ "Атлет" выдана за новейшую бронемашину Украины

Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство новых боевых машин «Атлет», которые значительно усилят технические возможности нашей армии.

Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность.



Кроме того, «Атлеты» имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» государственного оборонного заказа.