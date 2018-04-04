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20-летняя БРЭМ "Атлет" выдана за новейшую бронемашину Украины
Президент Украины Пётр Порошенко сегодня в социальной сети Фейсбук опубликовал заметку, в которой отчитался об очередном усилении и без того «одной из сильнейших» армий на континенте. По словам Порошенко, госконцерн «Укроборонпром» приступил к серийному производству боевых машин «Атлет». Первоначально на странице Порошенко бронемашину назвали "Артем".
Порошенко пишет:
Порошенко продолжает:
Бронемашины «Атлет» создаются Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. А.А.Морозова.
В презентационном ролике, опубликованном Укроборонпромом, представлено, как БРЭМ "Атлет" берёт на буксир танк. Скорость при буксировке, как утверждается, составляет до 25 км/ч.
У БРЭМ имеется крановый функционал, рассчитанный на подъём грузов массой до 25 тонн.
Для справки:
БРЭМ-84 "Атлет" — БРЭМ на базе основного боевого танка Т-84У "Оплот". Демонстрационный образец БРЭМ-84 был построен в 1997 году и показан в 2000 году на оружейной выставке DSA-2000 в Малайзии. В 2007 году бронемашина вышла на этап государственных испытаний. В 2008 году испытания первого образца продолжились. По состоянию на июнь 2014 года одна БРЭМ-84 была предоставлена в распоряжение факультета военной подготовки НТУ "Харьковский политехнический институт" и использовалась на практических занятиях.
Порошенко пишет:
Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство новых боевых машин «Атлет», которые значительно усилят технические возможности нашей армии.
Порошенко продолжает:
Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность.
Кроме того, «Атлеты» имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» государственного оборонного заказа.
Кроме того, «Атлеты» имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» государственного оборонного заказа.
Бронемашины «Атлет» создаются Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. А.А.Морозова.
В презентационном ролике, опубликованном Укроборонпромом, представлено, как БРЭМ "Атлет" берёт на буксир танк. Скорость при буксировке, как утверждается, составляет до 25 км/ч.
У БРЭМ имеется крановый функционал, рассчитанный на подъём грузов массой до 25 тонн.
Для справки:
БРЭМ-84 "Атлет" — БРЭМ на базе основного боевого танка Т-84У "Оплот". Демонстрационный образец БРЭМ-84 был построен в 1997 году и показан в 2000 году на оружейной выставке DSA-2000 в Малайзии. В 2007 году бронемашина вышла на этап государственных испытаний. В 2008 году испытания первого образца продолжились. По состоянию на июнь 2014 года одна БРЭМ-84 была предоставлена в распоряжение факультета военной подготовки НТУ "Харьковский политехнический институт" и использовалась на практических занятиях.
Использованы фотографии: Укроборонпром
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