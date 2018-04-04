22:09 04 апреля
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20-летняя БРЭМ "Атлет" выдана за новейшую бронемашину Украины

Президент Украины Пётр Порошенко сегодня в социальной сети Фейсбук опубликовал заметку, в которой отчитался об очередном усилении и без того «одной из сильнейших» армий на континенте. По словам Порошенко, госконцерн «Укроборонпром» приступил к серийному производству боевых машин «Атлет». Первоначально на странице Порошенко бронемашину назвали "Артем".

20-летняя БРЭМ "Атлет" выдана за новейшую бронемашину Украины


Порошенко пишет:
Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство новых боевых машин «Атлет», которые значительно усилят технические возможности нашей армии.



Порошенко продолжает:

Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность.

Кроме того, «Атлеты» имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» государственного оборонного заказа.


Бронемашины «Атлет» создаются Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. А.А.Морозова.

В презентационном ролике, опубликованном Укроборонпромом, представлено, как БРЭМ "Атлет" берёт на буксир танк. Скорость при буксировке, как утверждается, составляет до 25 км/ч.



У БРЭМ имеется крановый функционал, рассчитанный на подъём грузов массой до 25 тонн.



Для справки:
БРЭМ-84 "Атлет" — БРЭМ на базе основного боевого танка Т-84У "Оплот". Демонстрационный образец БРЭМ-84 был построен в 1997 году и показан в 2000 году на оружейной выставке DSA-2000 в Малайзии. В 2007 году бронемашина вышла на этап государственных испытаний. В 2008 году испытания первого образца продолжились. По состоянию на июнь 2014 года одна БРЭМ-84 была предоставлена в распоряжение факультета военной подготовки НТУ "Харьковский политехнический институт" и использовалась на практических занятиях.

Использованы фотографии: Укроборонпром
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Комментарии 17

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:17
    Двадцатилетняя разработка для них новейшая..Да и "Армату"они собираются уничтожать макетом которому тридцать лет..
    210окв
    1. Kars (Запорожье) Сегодня, 19:32
      На фото атлет буксирует ..чёрного орла..похоже.
      Kars
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:52
        Ага..Это то от чего тайцы маются..
        Цитата: Kars
        На фото атлет буксирует ..чёрного орла..похоже.
        210окв
        1. антивирус Сегодня, 20:26
          а я верю кохлам --они счастливы.никто не собьет их с пути евроинтеграции.
          скрипите зубами от бессилия --они в безвизе.
          антивирус
      2. Conserp (Conserp) Сегодня, 19:56
        БМТ-72 с башней типа Т-72-120




        Не засветившийся ранее мутант.
        Conserp
      3. san4es Сегодня, 20:05
        Цитата: Kars
        На фото атлет буксирует ..чёрного орла..похоже.

        ...БМТ-72 буксирует.

        ..."Чёрный орёл" почил на веки.
        san4es
      4. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 20:50
        Цитата: Kars
        буксирует ..чёрного орла..похоже.

        Утащили из Омска ?! wassat
        Paranoid50
  2. Димка75 (Димон) Сегодня, 19:22
    слово "новейшая" увидел только в заголовке )
    Димка75
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 19:23
    Только я заметил что про защиту экипажа с 2014 года ни слова в разработках украины ?
    Heterocapsa
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 19:26
    Начинают серийное производство... фантазеры, однако.
    Сергей985
    1. Equalized Сегодня, 19:34
      Вот для Тайланда недавно :)

      Equalized
      1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 21:56
        Чтобы глохнущие оплоты тайцев буксировать.
        Incvizitor
  5. Equalized Сегодня, 19:33
    Несколько машин "Атлет" сделали по Тайскому контракту.
    Equalized
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:34
    Кроме того, «Атлеты» имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» государственного оборонного заказа.
    Машина может и хорошая для экспорта , да заказов нет . Да и сколько для себя наклепают - неясно ..вполне может оказаться , что
    серийное производство новых боевых машин «Атлет», которые значительно усилят технические возможности нашей армии.
    лишь громкие слова и речь о паре -тройке машин созданных даже вне конвейера ..
    КВУ-НСвД
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:40
      Цитата: КВУ-НСвД
      лишь громкие слова и речь о паре -тройке машин созданных даже вне конвейера ..

      Да, не вундервафля, конечно, но машина в войсках, безусловно, нужная. Весь вопрос в том, сколько машин в этой "серии"?
      Владимирец
  7. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 19:57
    Можно подумать наши "новые и не имеющие аналогов" техника и вооружение действительно новые и созданы вчера.Максимум неделю назад. Пример:25 июня 1997 года состоялся первый полёт прототипа Ка-52 (переделанного из серийного Ка-50),В мае 2011 года Ка-52 поступил на вооружение. "Иван Грен" долгорожденный) и т.д.... Добираем созданное еще при славном СССР. Новое конечно разрабатывается, но вот сроки....
    Алексей 2016
  8. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 20:19
    Цитата: Kars
    На фото атлет буксирует ..чёрного орла..похоже.

    а фото сделано с новейшего боевого вертолёта "Лев-1"
    Tarasios
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