Программа Air2030. Швейцария модернизирует ПВО



Истребитель F/A-18 швейцарских ВВС



Истребитель F-5E Tiger II - половина таких машин уже не может продолжать службу



Артиллерийская установка Oerlikon GDF с парой 35-мм орудий



Пусковая установка ЗРК Rapier



Один из объектов комплекса FLORAKO



Одна из станций комплекса

По материалам:

http://vbs.admin.ch/

https://defensenews.com/

http://globalsecurity.org/

http://airrecognition.com/

The Military Balance 2018

Принципиальная позиция Швейцарии в военно-политической сфере прекрасно известна. Это государство не участвует в вооруженных конфликтах и не присоединяется к каким-либо военным блокам. Тем не менее, такой подход не исключает необходимость создания и постоянной модернизации собственных вооруженных сил. Изучив сложившееся положение дел и перспективы его развития, Федеральный департамент обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии предложил обновить одну из ключевых составляющих армии – противовоздушную оборону.В последних числах марта глава оборонного ведомства Ги Пармелен объявил о планах по реализации амбициозной программы, получившей название Air2030 («Воздух-2030»). Как следует из такого обозначения, программа предусматривает повышение «воздушного» потенциала армии и должна быть реализована к концу следующего десятилетия. Уже сформированы основные требования к такой программе и ее результатам. В течение нескольких следующих лет Департамент обороны планирует определить способы построения новой ПВО и выбрать основные ее элементы. В дальнейшем должны быть решены вопросы административного характера, после чего начнутся закупки новой материальной части.Сразу следует отметить, что программа Air2030 появилась по самой простой и очевидной причине: текущее состояние швейцарской противовоздушной обороны не устраивает военных, и в будущем ситуация не улучшится сама по себе. В имеющемся виде эта система, относящаяся к ВВС, не соответствует актуальным требованиям, и потому ее следует перестроить. Определенным изменениям должна подвергнуться архитектура подобных структур, но главным способом модернизации станет закупка новых образцов авиационной техники и наземных зенитных систем.Согласно свежему справочнику The Military Balance 2018, ПВО армии Швейцарии не отличается особой мощностью или многочисленностью. Задачи защиты страны от воздушного нападения возлагаются на шесть истребительных эскадрилий. Также имеется несколько сухопутных батарей, собранных в отдельную структуру в составе ВВС. Боевая авиация и наземные элементы ПВО Швейцарии имеют общие проблемы. Их вооружение и техника немногочисленны, а также отличаются сравнительно большим возрастом и ограниченными боевыми качествами.The Military Balance указывает, что в строю ВВС остается 25 истребителей-бомбардировщиков типа F/A-18C и 6 машин F/A-18D. Также в частях имелось порядка четырех десятков легких истребителей F-5E, однако около половины этих самолетов к настоящему времени были выведены в резерв.Ситуация в наземной ПВО ничуть не лучше. Части ВВС располагают полусотней буксируемых зенитных орудий Oerlikon GDF / Flab Kanone 63/90 со спаренными 35-мм автоматами. Имеется такое же количество мобильных зенитных ракетных комплексов Rapier британского производства. Объектовая и войсковая противовоздушная оборона имеет на вооружении и на хранении несколько сотен переносных зенитных ракетных комплексов FIM-92 Stinger, купленных в прошлом у США.Федеральный департамент обороны считает такую ситуацию неприемлемой. По мнению военных специалистов, самолеты семейства F/A-18 уже не в полной мере отвечают требованиям, а в обозримом будущем устареют и физически. Более старые F-5E уже устарели, и потому в строю остается лишь половина таких самолетов, тогда как другие теперь служат источником запчастей. Истребители иных типов в войсках отсутствуют. Как следствие, ВВС Швейцарии может противопоставить условному противнику не более полусотни истребителей с ограниченными боевыми возможностями.Потенциал сухопутной ПВО является недостаточным даже для небольшой страны. Ствольные системы марки «Эрликон» способны атаковать самолеты и вертолеты противника только в ближней зоне. Дальность стрельбы ракет Rapier, в свою очередь, не превышает 10 км при максимальной высоте не более 5 км. До начала двухтысячных годов Швейцария эксплуатировала британские ЗРК BL-64 Bloodhound с дальностью стрельбы до 50 км. Однако позже они были сняты с вооружения и списаны. Эшелонированная ПВО с несколькими зонами ответственности фактически прекратила свое существование. От нее остался только ближний эшелон.На фоне состояния истребительной авиации и наземной ПВО ситуация со средствами обнаружения выглядит вполне приемлемой. В 2004 году на вооружение была принята радиолокационная станция FLORAKO, представлявшая собой дальнейшее развитие предыдущего комплекса FLORIDA. В состав крупного комплекса входят четыре отдельные РЛС, следящие за своими направлениями. При необходимости наземные объекты дополняются самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Работая вместе, разные средства обнаружения системы FLORAKO способны следить за воздушной обстановкой в радиусе 470 км, находя цели и выдавая информацию о них различным потребителям.Состояние комплекса FLORAKO пока устраивает военных, и в обозримом будущем он сможет обойтись без серьезной модернизации. Если его и будут обновлять или заменять, то только после завершения планируемой программы Air2030.Департамент обороны прекрасно понимает проблемы существующей ПВО и даже пытался принимать меры. К примеру, несколько лет назад оно пыталось приобрести 22 шведских истребителя Saab JAS 39 Gripen. Переговоры с поставщиком завершились успешно, но контракт не был одобрен общественностью. В мае 2014 года состоялся референдум, одной из тем которого была закупка самолетов. Более половины голосов было отдано против такого контракта.Тем не менее, необходимость обновления истребительной авиации и сухопутной ПВО не пропала. К настоящему времени была составлена программа Air2030, пока представляющая собой план по выполнению тех или иных действий в течение нескольких следующих лет. Любопытно, что пока твердо установлены только сроки выполнения работ. Стоимость программы на данный момент определяется лишь примерно. Объемы закупок новой материальной части, которую в будущем выберут на конкурсной основе, тоже носят лишь рекомендательный характер.В соответствии с планом «Воздух-2030», военно-воздушные силы должны будут получить порядка 40 современных самолетов-истребителей, соответствующих требованиям нынешнего времени и ближайшего будущего. Эти самолеты станут первым эшелоном ПВО и должны будут осуществлять перехват воздушных целей за пределами зон ответственности наземных комплексов. Военные желают, чтобы истребительная авиация могла организовывать длительное посменное дежурство, при котором в воздухе одновременно будет не менее четырех самолетов.Программа предусматривает развертывание новых наземных зенитных комплексов с повышенными характеристиками, имеющих значительные преимущества перед состоящими на вооружении. Дальность новых ЗРК должна превышать 50 км. Высота поражения – 12 км. При помощи сухопутных комплексов армия планирует защитить более 15 тыс. кв. км территории страны – примерно треть общей пощади. Наземная ПВО прикроет ряд важных районов, а защита прочих участков будет возложена на истребители. Точное количество закупаемых комплексов будет определено на основании их технических характеристик и финансовых возможностей заказчика.Программа развития ПВО уже проработана, но пока еще не принята к реализации. Впрочем, по официальным данным, первые шаги в этом направлении будут сделаны в самом ближайшем будущем. Уже этим летом Департамент обороны запустит несколько тендеров, после чего все компании, желающие получить выгодный швейцарский заказ, смогут подать свои заявки. Следующие несколько лет военные потратят на изучение предложений и поиск наиболее выгодных.Согласно опубликованным планам, поиск нового вооружения и техники займет несколько лет, и в начале двадцатых годов военное ведомство вынесет свое решение. Примерно в это же время судьбу программы доверят гражданам. На очередном референдуме им предстоит решить, нуждается ли страна в новых самолетах и ЗРК. Отмечается, что граждан спросят только о необходимости закупки новой материальной части, тогда как выбор конкретных образцов останется за специалистами Федерального департамента обороны.Если население одобрит продолжение работ, то ориентировочно к 2025 году появятся контракты на поставку серийных образцов техники нужного типа. Армия не планирует закупать большое количество изделий, и потому все поставки предполагается завершить к 2030 году. Параллельно будет осуществляться списание самолетов и зенитных систем, выработавших свой ресурс.По меркам небольшой Швейцарии, предлагаемая программа является достаточно крупной и амбициозной. Кроме того, она будет иметь соответствующую стоимость. Согласно актуальным подсчетам военных, на закупку самолетов и зенитных комплексов в общей сложности придется потратить около 8 миллиардов франков (чуть менее 8,35 млрд долларов США). Для сравнения, оборонный бюджет страны на текущий год равняется всего 4,8 миллиарда франков. В 2019-м страна потратит на оборону на 200 миллионов больше. Очевидно, что расходы на закупку будут распределены на несколько лет, но и в таком случае программа может выглядеть слишком дорогой.Как стало известно через несколько дней после оглашения подробностей проекта Air2030, Департамент обороны уже нашел возможность оплатить некоторые закупки. На приобретение зенитных средств наземного базирования разрешили потратить 1,3-1,5 миллиарда франков. Впрочем, и эту сумму предполагается разделить между несколькими годовыми бюджетами.Швейцарская армия уже предупредила потенциальных поставщиков о дополнительных условиях будущих контрактов. Для получения наибольшей отдачи в финансовом отношении заказчик планирует настаивать на т.н. встречных инвестициях. Заплатив зарубежному государству определенную сумму, швейцарские власти желают получить сопоставимые деньги обратно, уже в качестве инвестиций в свою экономику.Конкурсный этап программы «Воздух-2030» стартует только через несколько месяцев, но уже сейчас определен возможный круг его участников. Швейцарское военное ведомство указало, какие образцы вооружений и военной техники рассматривало при формировании планов и требований. Как оказалось, на контракты может претендовать значительное производителей авиационной техники и ракетного вооружения. Примечательно, что среди потенциальных участников тендера отсутствуют компании из Швейцарии.Как оказалось, Департамент обороны все еще проявляет интерес к шведскому истребителю JAS 39 Gripen, отвергнутому избирателями несколько лет назад. Кроме того, он присматривался к машинам Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Boeing F/A-18E/F Super Hornet и Lockheed Martin F-35A Lightning II. Фактически специалисты, ответственные за формирование новой программы, изучили почти весь спектр предложений на международном рынке многоцелевых истребителей. При этом, по неким неназванным причинам, Швейцария не стала рассматривать технику российского производства.Схожим образом обстоит дело и в сфере закупки зенитных комплексов. Были изучены американская система Raytheon Patriot в последней модификации и европейская Eurosam SAMP/T. Кроме того, Швейцария проявила интерес к комплексу «Кела Давид» от израильской компании «Рафаэль». Этот образец военной техники, как утверждается, способен не только атаковать самолеты и вертолеты, но и бороться с баллистическими целями. Также рассматривался проект TLVS, создаваемый в рамках американо-европейского сотрудничества между Lockheed Martin и MBDA, но эту систему почти сразу отвергли по причине недостаточной дальности стрельбы.В теории, контракт швейцарской армии может получить любая из компаний, предлагающих на международном рынке многоцелевые истребители или зенитные ракетные комплексы. Однако на практике все будет немного иначе. Некоторые из возможных предложений уже отвергнуты потенциальным заказчиком. Кроме того, не все производители могут заинтересоваться новыми конкурсами и подать свои заявки.Наконец, немаловажную роль в судьбе программы Air2030 в будущем сыграет мнение общественности. Значительная часть вопросов, затрагивающих безопасность страны, выносится на всенародное обсуждение. Голоса граждан и результаты планируемого референдума являются ключевым фактором, влияющим на реальное будущее важнейшей программы.Федеральный департамент обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии видит имеющуюся ситуацию в области противовоздушной обороны и не намерен оставлять все как есть. На протяжении нескольких последних лет предпринимались попытки улучшить обстановку, обновив те или иные рода войск. Несколько лет назад имела место безуспешная попытка приобрести новые самолеты взамен устаревших. Теперь же речь идет о целой программе, предусматривающей параллельное обновление авиации и наземных зенитных систем.Предложенная программа Air2030 имеет несколько характерных особенностей. Так, она предусматривает замену устаревшей материальной части в пропорции «один к одному». При этом предлагается едва ли не одновременная закупка нескольких десятков самолетов и сопоставимого числа сухопутных ЗРК. Средства обнаружения и управления ПВО пока будут оставаться прежними. Возможно, их модернизируют только после 2030 года.Предложенные планы выглядят весьма сложными, но вполне реалистичными. Сосредоточив усилия, Швейцария сможет обновить свою ПВО и восстановить требуемые боевые возможности. Естественно, закупка 40 самолетов и определенного числа ЗРК ожидаемо обойдется армии в значительную сумму, но такие траты достаточно быстро оправдают себя. На данный момент истребительную авиацию и противовоздушную оборону страны нельзя назвать по-настоящему современной и развитой. Из-за этого поставка любого существенного количества новых образцов способна привести к заметному росту обороноспособности.Впрочем, риски для программы Air2030 могут крыться не только в финансах и технике. Судьба амбициозного проекта будет решаться всенародно, при помощи традиционного для Швейцарии референдума. Удастся ли Департаменту обороны убедить избирателя в необходимости запланированных закупок – пока говорить рано. Необходимость потратить 8 миллиардов франков (более полутора годовых военных бюджетов) может напугать избирателя и заставить его проголосовать против программы. В то же время, деньги вернутся вместе с инвестициями, а страна получит современную защиту от возможного нападения – такие тезисы способны сделать гражданина сторонником предложенного плана.Однако нужно отметить, что вопросы агитации и пропаганды, необходимые для получения одобрения населения, будут решаться только в отдаленном будущем. Сейчас Федеральному департаменту необходимо завершить подготовку к будущим тендерам и запустить их. Затем в течение нескольких лет военным предстоит изучать реальные образцы вооружения и техники, а также определять их перспективы в контексте развития собственной ПВО. И только после этого вопрос о закупках будет вынесен на референдум. Вполне возможно, что к этому времени программа Air2030 будет скорректирована и переработана, в результате чего станет более выгодной для армии и более привлекательной для избирателей.Несмотря на принципиальный нейтралитет, Швейцария нуждается в достаточно развитых вооруженных силах. Состояние противовоздушной обороны государства, находящейся в ведении военно-воздушных сил, уже давно считается неудовлетворительным. Для решения этой проблемы разработан сложный план, на реализацию которого уйдет немало времени. Если Департамент обороны сможет выполнить новые планы, страна восстановит оборону и сможет ответить на возможное нападение с воздуха.