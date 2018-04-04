Скрипаль до Совбеза доведёт. Россия запросила проведение заседания СБ ООН

Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, и что безнаказанность недопустима, и что применение такого оружия представляет собой угрозу распространения оружия массового уничтожения. Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в 15:00 (22:00 мск.) открытое заседание Совета Безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по инциденту в Солсбери. С соответствующим заявлением выступил российский постпред при организации Василий Небензя.- заявил он, обращаясь к председателю Совета Безопасности организации.Ранее Россия потребовала от Британии представить факты по делу Скрипаля на заседании ОЗХО.Днём в среду Евросоюз отказался поддержать проект заявления по результатам состоявшегося специального заседания ОЗХО, которое было посвящено происшествию в Солсбери.