22:09 04 апреля
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Скрипаль до Совбеза доведёт. Россия запросила проведение заседания СБ ООН

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Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по инциденту в Солсбери. С соответствующим заявлением выступил российский постпред при организации Василий Небензя.

Скрипаль до Совбеза доведёт. Россия запросила проведение заседания СБ ООН


Руководствуясь разделяемым нами принципом, что применение химического оружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, и что безнаказанность недопустима, и что применение такого оружия представляет собой угрозу распространения оружия массового уничтожения. Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в 15:00 (22:00 мск.) открытое заседание Совета Безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери
- заявил он, обращаясь к председателю Совета Безопасности организации.


Ранее Россия потребовала от Британии представить факты по делу Скрипаля на заседании ОЗХО.

Днём в среду Евросоюз отказался поддержать проект заявления по результатам состоявшегося специального заседания ОЗХО, которое было посвящено происшествию в Солсбери.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
24

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Комментарии 51
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  1. adma (Adma) Сегодня, 19:31 Новый
    А толку? Ничего не изменится.
    Задача бритов не доказать , а создать впечатление. Как в анекдоте про украденные ложечки. Ложечки нашлись, но осадочек остался.
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    adma
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 19:37 Новый
      Не, не сознаются, что нашлись ложечки. Не для того прятали.
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      Сергей985
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:42 Новый
        Пока с этим скрипалем в ООН разбираться будем , англосаксы еще что нибудь выдумают...Зря мы идем у них на поводу , они именно этого и добивались.! Неужели провокация "Боингом" сбитым над Украиной нас ничему не научила..? Хватит уже оправдываться и пытаться что то доказать этой своре , которые сами по уши в крови , целые страны уничтожают и грабят у всех на глазах ..Эх Россия!
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        МИХАН
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:55 Новый
          Цитата: МИХАН
          Хватит уже оправдываться и пытаться что то доказать этой своре , которые сами по уши в крови , целые страны уничтожают и грабят у всех на глазах ..Эх Россия!

          ваши предложения? что нам теперь делать? на диване по клавишам гневные комменты отстукивать?
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          LSA57
          1. Прокат (Виктор) Сегодня, 20:22 Новый
            Подозреваю, у нас есть все основания и уверенность в том, что можно взять бриттов за горло и обвинить именно их в применении химоружия. Вот такой пердимонокль. smile
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            Прокат
            1. Озеленитель (Сергей) Сегодня, 20:38 Новый
              Правильно сказал Я.Кедми:Мы(Израиль)отвечаем так,что бы было больше не повадно.Хорош.Надо быть жескокими.ИМХО.
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              Озеленитель
              1. Setrac (Сергей) Сегодня, 21:20 Новый
                Цитата: Озеленитель
                Правильно сказал Я.Кедми:Мы(Израиль)отвечаем так,что бы было больше не повадно.Хорош.Надо быть жескокими.ИМХО.

                Бодливой корове Бог рогов не дает. Если Россия ответит так, "чтоб не повадно было", некоторые страны могут прекратить свое существование.
                Большая сила накладывает большую ответственность.
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                Setrac
              2. Damm (Владислав) Сегодня, 21:35 Новый
                Согласен, тут не на вето в Совбезе нужно нарываться, тут кислород ( газ) нужно перекрывать
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                Damm
          2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 20:26 Новый
            Цитата: LSA57
            ваши предложения? что нам теперь делать? на диване по клавишам гневные комменты отстукивать?

            Я же написал вроде , не обращать внимания на все их нападки и провокации ..Поорут и успокоятся ! Нет доказательств , все разговор окончен.
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            МИХАН
            1. Радио-няня (Андрей) Сегодня, 21:01 Новый
              как это не обращать?! А макнуть......
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              Радио-няня
          3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 20:28 Новый
            Я сам был сторонником жестких мер по отношению к бритам сразу, но признаю, что обмазывание дерь мом (слой за слоем) британских властей мне приносит большее удовольствие. Мы выиграли этот бой, хотя бриты и не признаются, но все это поняли и поняли что грош цена лживым союзникам, и как сильна Россия. Т.е. по их логике ботан уделал гопника, а гопник не понял почему...
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            Кент0001
        2. Piramidon (Степан) Сегодня, 20:03 Новый
          Цитата: МИХАН
          Хватит уже оправдываться и пытаться что то доказать этой своре

          Виталий, какие у тебя конкретные предложения? Или ты присоединился к "секте" "сколькоможносоплижевать"?Которые со своих боевых диванов призывают - пора ударить по всем столицам НАТО "Тополями", "Калибрами" и "Искандерами", желательно с ядреной БГ? winked
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          Piramidon
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:35 Новый
            Цитата: Piramidon
            Которые со своих боевых диванов призывают - пора ударить по всем столицам НАТО "Тополями", "Калибрами" и "Искандерами", желательно с ядреной БГ?

            и самому идти в первых рядах
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            LSA57
          2. Damm (Владислав) Сегодня, 21:37 Новый
            Хоть и не Виталий, но считаю , что с наглами нужно разрывать дипотношения и на этом основании прекращать им подачу газа. Нужно клин вбивать между ними и Европой
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            Damm
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 19:42 Новый
      В ООН правит такая же импотенция, как в Лиге Наций. Ничего не изменится. Только булки мять будут бесконечно.
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      Генерал Песчаных Карьеров
    3. Kurare Сегодня, 19:44 Новый
      Цитата: adma
      Ложечки нашлись, но осадочек остался.

      Дело всё-таки не в "ложечках", а в нагнетании давления на Британию и её т.н. правителей. Сейчас бриты будут пытаться спустить историю на тормозах. Типа: расследование засекречено и приговор обсуждению не подлежит. Этого ни в коем случае нельзя позволить!
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      Kurare
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:02 Новый
        Цитата: Kurare
        Дело всё-таки не в "ложечках", а в нагнетании давления на Британию и её т.н. правителей

        Ну это как сказать.., Незабываем то что именно Борису Джонсону принадлежит перл с "дохлой кошкой" на столе. В своих сочинениях он предлагает в случае затруднений с партнёрами "бросать на стол дохлую кошку", чтобы перевести внимание всех на негодный объект, а самому в это время обделывать свои грязные делишки. Так что идея бросить на европейский стол "дело Скрипаля" может принадлежать лично ему, и в угоду понятно кому. hi
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        Терский
        1. Kurare Сегодня, 20:53 Новый
          hi Приветствую!
          Кому принадлежит эта "идея", само по себе уже наверное не важно. Важно понять (и это было понято), кто от этого профитирует. Сражение может Россия и проиграет, но вот "войну" - надо выигрывать! И Лавров и Путин уже доказали, что "дыхалки" у них не на один марафон хватит. А вот сможет Б. Джонсон так долго бежать, я не уверен.
          Бросить кошку на стол - это минутное явление, удивление и шок проходят быстро. А вот кому эту кошку придётся после этого сожрать, да со всеми потрохами, - это мы еще посмотрим! wink
          Ответить
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          Kurare
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 21:03 Новый
            Цитата: Kurare
            Сражение может Россия и проиграет, но вот "войну" - надо выигрывать!

            Солидарен! good !
            Цитата: Kurare
            это минутное явление и шок проходит быстро

            Не у всех, вот у этих его и не было : Словакия,Словения,Португалия,Мальта, Люксембург, Кипр, Ирландия, Греция, Болгария, Австрия. Судя по реакции остальных запах дохлой кошки им импонирует hi
            Цитата: Kurare
            А вот кому это кошку придётся сожрать
            Ну так давно известны имена гурманов такие как : Карл12, Наполеон, Гитлер...и.т.д. и т.п. , вопрос только в том кто следующие из списка множества кандидатов yes
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            Терский
            1. Kurare Сегодня, 21:17 Новый
              Словакия и Словения - я сам в шоке! Не понимаю, почему они не легли под бритов.
              Португалия и Греция - у них и так своих проблем хватает и щекотить медведю пятки - это может медведю и не понравится.
              Мальта, Кипр и Люксембург - там и высылать то некого.
              Ирландия - эти просто хотят насолить бритам. После побоища британских хулигэнс русскими болельщиками, при почти 5-х кратном преемуществе бритов на ЧЕ, они даже про это песню сочинили и поддергивают их как только могут.
              Болгария - председатель в ЕС на данный момент. Да и бывший генерал достаточно хлебнул НАТОВской правды.
              А вот Австрия - это самое интересное. Молодой и очень амбициозный канцлер Курц, которого вообще не за что зацепить. К тому же, австрияки не в НАТО.
              Так что, у каждого своя история. И Вы правы, не всем нравится вид дохлого животного на столе... hi
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              Kurare
    4. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:46 Новый
      В Совбезе как обычно послушают наши доводы , а потом привычно назовут Россию агрессором , угрозой мировой стабильности и каким-то их "ценностям" , даже если наши доводы будут подтверждены железными фактами .
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      DMB_95
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:57 Новый
        Цитата: DMB_95
        а потом привычно назовут Россию агрессором

        уже не назовут.посмотрите сколько стран в мире уже не верят мелкобритам. а Китак открыто обвиняет в фальсификации
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        LSA57
    5. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:46 Новый
      Цитата: adma
      Ничего не изменится.

      Будет вынесено вето, под придуманным предлогом. И "косяки" бритов кинутся прикрывать десятки оплачиваемых (или взятых за фаберже) подпевал! А заказчик карнавала только будет усмехаться!
      Ответить
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      тол100в
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 20:10 Новый
        Цитата: тол100в
        И "косяки" бритов кинутся прикрывать десятки оплачиваемых (или взятых за фаберже) подпевал!

        Называются оные сейчас не "подпевалы", а "ЭКСПЕРТЫ". wink hi
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        Piramidon
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 21:27 Новый
        Цитата: тол100в
        Цитата: adma
        Ничего не изменится.
        Будет вынесено вето, под придуманным предлогом. И "косяки" бритов кинутся прикрывать десятки оплачиваемых (или взятых за фаберже) подпевал! А заказчик карнавала только будет усмехаться!

        Как бы там ни было, но бриты уже не будут яро настаивать на виновности России. Теперь вяло огрызаясь и ссылаясь на секретность, они будут стараться заволокитить расследование в надежде на то, что когда нибудь о нём забудут и дело сойдёт на тормозах. Так что пусть Василий Небензя, каждый день, как "с добрым утром" отвешивает британской стороне условный пинок с вопросом - А что Скрипаль?
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        Ныробский
    6. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 20:01 Новый
      Цитата: adma
      Задача бритов не доказать , а создать впечатление. Как в анекдоте про украденные ложечки. Ложечки нашлись, но осадочек остался.

      Осадочек обязательно останется, вот только у кого больше и о чем? Вот это вопрос?
      Мир без идиотов впечатлен и все правильно оценит.
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      КОСМОС
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:33 Новый
    Бесперспективное занятие..Нет,можно конечно Софронкова выпустить,чтобы он там всех построил..Или нелегально Вольфовича,.."Запускайте Берлагу" laughing
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    210окв
    1. Vard Сегодня, 19:36 Новый
      Выдать ему десантный ботинок.. Пусть по стучит... Ибо не фиг...
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      Vard
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:41 Новый
        Отрабатывают все возможные политические площадки.
        Ответить
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        ul_vitalii
    2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:43 Новый
      210окв (дмитрий) hi .
      Нет,можно конечно Софронкова выпустить,чтобы он там всех построил..Или нелегально Вольфовича,
      А можно и того и другого .Было бы самое норм.И вообще объявите что мы высылаем за враньё ещё их дипломатов.Давите.И американцев за одно 60 голов.Только без разрешения замены.
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      Наблюдатель2014
    3. andj61 (Андрей) Сегодня, 19:49 Новый
      Цитата: 210окв
      Бесперспективное занятие..Нет,можно конечно Софронкова выпустить,чтобы он там всех построил..

      Более того, это нам и в минус может пойти. Бритты заявят, что Россия препятствует проведению расследования. Да и вообще заявления наших официальных лиц по смыслу звучат так: у Вас нет доказательств. А надо заявлять, что мы этого не делали и готовы представить любые доказательства. Одновременно настаивая на проведении объективного расследования. И постоянно в виде нот, меморандумов, заявлений доносить до всех нашу официальную позицию. А то получается, что версию с гречкой - и не только - озвучивают в Британии, наши подхватывают, издеваются над ней, а в Европе, в том числе, и в Британии, эта версия уже озвучивается, как пришедшая из России, причем из официальных источников. И западные СМИ говорят, что Россия завралась, выдумывая неправдоподобные версии. Хотя Россия к этому не имела ни малейшего отношения. Нечто подобное было и с Боингом. Мы опять оказываемся не готовыми к приемам информационной и психологической войны. hi
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      andj61
    4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 20:13 Новый
      Не надо хлопать дверьми и тупо молчать, ибо будет только хуже. Нужно постоянно и неустанно тыкать и тыкать их в их же враньё. Ловить их на противоречиях, задавать неудобные вопросы, доводить их до белого каления. Чтобы не получилось как с нашими спортсменами на олимпиаде. Теперь у дипломатов работы невпроворот. Пусть отрабатывают!
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      Denis Obukhov
    5. vovanpain (Владимир) Сегодня, 20:19 Новый
      Цитата: 210окв
      Запускайте Берлагу"

      good Будет сделано soldier
      Ответить
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      vovanpain
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 21:20 Новый
        Конечно охренеет, если кухня у Биг-Бена стоять будет.
        Ответить
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        Сергей985
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 19:39 Новый
    перспективное или нет а люди должны понимать что не нужно бросаться словами просто так.Нужно тревожить,теребить их,заставлять придумывать,увиливать,это часть геополитической игры.
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    Heterocapsa
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 19:56 Новый
      почему-то сразу вспомнилась сцена торга отца Федора с работником умственного труда, инженером Брунсом.( Пуговкин,Этуш) из "12стульев". Вот так же , что бы некогда было чайку с молочком попить.
      Боже меня упаси от каких то аналогий и сравнений.
      Ответить
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      Штатский
  4. Михаил м (Михаил) Сегодня, 19:41 Новый
    Ожидание закончилось. Пришло время нанести ответный удар. Теперь англичанам нужно ответить за клевету. Месяц запрягали, пора проехаться по наглым рожам.
    Ответить
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    Михаил м
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:42 Новый
    Все правильно Россия делает, созывая Совет Безопасности ООН по делу Скрипаля. Нужно добивать бритов, пока их ложь наяву. Куй железо, пока горячо. Все предельно логично. good
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    Egorovich
  6. Великанов (Алексей Великанов) Сегодня, 19:42 Новый
    Вот свеженькая новость: немецкий химик Ralf Trapp агенству DPA сказал, что использованный яд мог быть изготовлен только в гослабораториях. Это либо СССР (Россия), либо ЧССР (Чехия), либо Иран, либо (внимание!) Портон Даун (Британия). С огромным предвкушением жду заявление чешского МИДа о выслании из страны немецких дипломатов laughing
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    Великанов
  7. Равик (Сергей) Сегодня, 19:44 Новый
    Из ненаписанного Канан Дойлем.

    Холмс, сегодняшняя Таймс пишет про отравление Скрипаля.
    Что вы об этом думаете?

    Ватсон, Тереза Мэй переврала даже вас...
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    Равик
    1. танк66 Сегодня, 20:10 Новый
      - Кстати,Ватсон, пахнет не овсянкой?
      - Для мисисс Хадсон, родня прислала из Солсбери гречу модной марки "Новичек"
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      танк66
  8. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 20:12 Новый
    О рыбаках Норда не забудьте слово замолвить пока там все вместе заседаете!
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    Denis Obukhov
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:13 Новый
    Главное, не молчать, не быть терпилами! Давить англикосов, крутить им шары! Вести себя разумно, но в меру нагло! И юристов наших туда стадами нагнать, нехай честь страны отстаивают !
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    Геркулесыч
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:58 Новый
      Согласен, Геркулесыч. hi Пока мы, в целом, грамотно отбиваем информ.атаки, а кое где переходим в контрнаступление (вопросы ОЗХО, ООН...) . Но, далеко пробиваться в их оборону не стоит, враг очень силён и его много. "Воюем", как умеем.
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      Теренин
  10. Prosha (Сергей) Сегодня, 20:20 Новый
    Правильно собирает! Надо еще и по статье в каждый таблоид от послов России в тех странах где поднимали самую большую шумиху, о самом факте созыва, а потом еще и полный отчет о проведении, как и что было на самом совете. и на всех медийных площадках в интернете. Так называемый контрудар по всей линии фронта, как под Курском - атаку противника выдержали, измотали и Вдарили! И пусть наглосаксы потеют, придумывая новые способы.
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    Prosha
  11. faterdom (Андрей) Сегодня, 20:23 Новый
    Надо больше шуметь, что бритты собрались надуть членов ЕС при брексите. На бабки, естественно. И эта версия должна лететь из каждого утуюга.
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    faterdom
  12. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 20:47 Новый
    онлайн сейчас

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    Heterocapsa
  13. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 20:49 Новый
    В понедельник, 5 марта, самым ранним утром, на рассвете, помощники сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй: президент России Владимир Путин попросил срочно соединить его с главой британского правительства – для разговора, не терпящего никаких отлагательств.

    "Госпожа Мэй, – сказал Путин. – Мы получили сообщение о том, что на вашей территории, в городе Солсбери, применен сильнодействующий яд. Возможно, боевое отравляющее вещество. Отравлены люди, российские граждане и британские подданные. Главной целью этого теракта – а иначе я произошедшее назвать не могу – был бывший полковник нашей военной разведки, осужденный за предательство. Я прекрасно понимаю, что именно поэтому, а также в силу многих объективных и субъективных причин, подозрение неизбежно падет на Россию, на наши спецслужбы. Так вот, я хочу категорически заверить вас и ваше правительство, а также население Великобритании, что российское государство не имеет отношения к этому гнусному, чудовищному преступлению. От имени России я заявляю о нашей полной солидарности с Британией в этот тяжелый момент. Я хотел бы выразить свое искреннее сочувствие пострадавшим и их близким. Я также должен заявить о глубочайшем возмущении действиями отпетых негодяев, учинивших омерзительную провокацию с единственной целью – поссорить наши государства и народы, спровоцировать тяжелейший международный кризис. Мы не должны допустить, чтобы такое произошло. Мы со своей стороны готовы сделать все от нас зависящее, чтобы помочь расследовать этот преступный акт, найти и предать суду виновных. В частности, мы готовы предоставить вашим экспертам максимально свободный доступ к нашим секретным химическим лабораториям и к нашим специалистам в этой области, можно будет сообща использовать имеющееся там оборудование и накопленную информацию для скорейшей идентификации ядовитого вещества и тем самым как можно быстрее выйти на след преступников. И вот что я еще хочу вам сообщить конфиденциально, не для печати: я не верю, что это злодеяние могли совершить какие-то вышедшие из-под контроля сотрудники наших спецслужб. Но на всякий случай я уже распорядился о проведении тщательнейшей служебной проверки, чтобы полностью исключить такую возможность…"

    Конечно, такого звонка не было. А ведь если бы он состоялся, то ситуация сейчас могла быть совсем иной... hi
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    А. Привалов
    1. Оператор (Андрей) Сегодня, 21:02 Новый
      У вас аберрация зрения - вы меряете Россию израильским аршином laughing

      Британия - небольшая страна на периферии Европы с мизерными промышленностью и вооруженными силами, ядерным оружием, отданным на откуп США, внешним конфликтом с ЕС и внутренним с Шотландией и Северной Ирландией. Единственный источник доходов Британии - проценты с банковских вкладов россиян и арабов.

      Поэтому мелочь пузатая перебьется без звонка из Москвы - судя по всему, Тереза сама будет искать разговора с ВВП (если в Москве вообще снимут трубку) для униженных извинений.
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      Оператор
  14. C0ba1tum (Алексей) Сегодня, 21:29 Новый
    Уважаемые, а вам не кажется что все это подстава? Что мы этим совбезом себе петлю на шею вешаем? Ну неужели наши враги настолько что их собственные химики сдали? Вот Артём хорошо написал: https://artemdragunov.livejournal.com/5477277.htm


    " Многие думают, что Корона не так глупа, чтобы пойти на простой подлог.
    И задаются вопросом - как так с делом Скрипаля? Без доказательств и т.д. и вдруг наезд на ядерную державу?
    В том то и дело, что Корона не глупа, чтобы лезть в дерьмо, не имея за пазухой ни шиша....
    Поясню, так как никто не знает Корону лучше меня:))) Это моё хобби - изучать её изнутри:)))
    Т.е.- на подлог она пойдёт запросто:))))) И на два и на три. Нет проблемы для Короны в подлоге или простом вранье.
    Но если есть опора. Подкреплённое.
    Корона никогда не работает без опоры или без базы доказательст, пусть и липовых, но целой кучи, которую физически не опровергнуть.
    Помните как было с Родченковым? Можно стопядьдесят раз соврать про допинг, но если показания дал начальник антидопинга страны - всё. . Спорь не спорь - всё бесполезно. Это методика называется ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГумент.
    Как и в деле Гордиевского или Калугина.
    Именно ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГумент в деле Скрипаля и позволяет Короне давить на Россию.
    И это очень высокопоставленный свидетель.
    Корона уверена, что если дело вылезет на серьёзный уровень - то она сможет слить это и тогда мир вынужден будет признать что она права, даже если всё фейк.
    У неё есть джокер в руках, и его можно прочувствовать.
    Понимаете?
    Это как, если бы у Короны был в свидетелях зам Шойгу или Бортникова, или вице-премьер какой, особенно курирующий безопасность.
    Меднэ?
    И судя по всему - такой свидетель и уже слитая инфа у Короны УЖЕ есть. Там крупный слив и крупный чел. И он дал показания против России.
    И теперь не важно - фейк или нет, двойной агент или нет. Подстава или нет.
    Показания таких свидетелей - не перебить ничем.
    Ищите крысу, а не следы яда....."
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    C0ba1tum
    1. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 21:59 Новый
      Что мы этим совбезом себе петлю на шею вешаем?


      На совбез выносится резолюция об международном расследовании "дела Скрипаля". Разумеется при участии России.
      Если Великобритания воспользуется правом вето, то всем станет ясно, откуда уши торчат.
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      Товарищ Берия
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