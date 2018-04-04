22:11 04 апреля
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Турки купили "кота в мешке"? Украина заявляет, что КАЗ "Заслон-Л" хорошо проявил себя на Донбассе

В феврале 2018 года Турция договорилась о покупке украинского комплекса активной защиты «Заслон-Л» для более чем 100 своих танков, который якобы хорошо зарекомендовал себя в Донбассе, сообщает "Взгляд" со ссылкой на портал Strategy Page

Турки купили "кота в мешке"? Украина заявляет, что КАЗ "Заслон-Л" хорошо проявил себя на Донбассе


Речь идет об украинском комплексе активной защиты бронетехники, разработанной на основе советской программы 1980-х годов «Барьер». Сделка была в спешном порядке организована после массовой потери турецких танков на северо-западе Сирии, которые попадали под удары ПТУР, пишет портал


Утверждается, что «Заслон» применяется Украиной с 2010 года, а также использовался на бронетехнике в боях против донбасского ополчения. Именно этот боевой опыт якобы убедил турков приобрести комплекс активной защиты.

Также портал сообщает, что турки не смогли получить аналогичную защиту у двух других крупных производителей – Израиля и России.

В октябре стало известно, что Турция и Украина реализуют проекты по модернизации танков, разработке авиационных и электронных систем. Оборонная промышленность – один из основных факторов, влияющих на рост товарооборота между Турцией и Украиной, сообщали представители турецкого ВПК.

Использованы фотографии: http://btvt.com.ua
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Комментарии 36

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  1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 20:02
    Хорошо,хоть не сало впарили.Вот хай на всю Вселенную был бы
    Владимир Тер-Одиянц
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:07
      Они сами без сала давно сидят! У них сало польское, или наше! Нечего укроинцам впаривать туркам!
      Геркулесыч
      1. poquello (poquello) Сегодня, 20:18
        Цитата: Геркулесыч
        У них сало польское

        читал, немецкое сало завозили, но вот что интересно - та же арена вроде как в продаже, те купить не проблема, значит денег пожалели
        poquello
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:49
          Цитата: Владимир Тер-Одиянц
          Хорошо,хоть не сало впарили.Вот хай на всю Вселенную был бы


          Турки ещё не до конца поняли , что есть Украина.
          cniza
      2. Sefevi Сегодня, 20:59
        "после массовой потери турецких танков на северо-западе Сирии, которые попадали под удары ПТУР"
        Это про Африн, где турки потеряли 1 (один) танк? А почему кота в мешке? Думаете турки такие дураки, что им можно впаривать всё что угодно, а они и не заметят? наивные же вы. laughing
        Sefevi
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 21:03
          Цитата: Sefevi
          Думаете турки такие дураки, что им можно впаривать всё что угодно, а они и не заметят?

          Заметить- заметят, но другие им технологии передавать не спешат.
          Приходится довольствоваться тем, от чего отказался Союз.
          Лопатов
        2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:09
          Цитата: Sefevi
          "после массовой потери турецких танков на северо-западе Сирии, которые попадали под удары ПТУР"
          Это про Африн, где турки потеряли 1 (один) танк? А почему кота в мешке? Думаете турки такие дураки, что им можно впаривать всё что угодно, а они и не заметят? наивные же вы. laughing

          Взяли чтоб разобрать и узнать, что можно взять.... wassat
          XXXIII
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 20:08
      Взаимовыгодное сотрудничество, одни впаривают "что-то", другие отгребают несмотря на "что-то". smile
      Rusland
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:17
        Я вот чего думаю.Они применили КАЗ в боевых условиях.Во всяком случае по сообщениям.А мне интересно,что с нашей системой?Или она только на "Армату"?Что произошло с "Ареной"?
        Цитата: Rusland
        Взаимовыгодное сотрудничество, одни впаривают "что-то", другие отгребают несмотря на "что-то". smile
        210окв
      2. poquello (poquello) Сегодня, 20:20
        Цитата: Rusland
        Взаимовыгодное сотрудничество, одни впаривают "что-то", другие отгребают несмотря на "что-то". smile

        этт ещё поискать надо где эта штука себя на Донбасе зарекомендовала, чет то не слыхал
        poquello
  2. Equalized Сегодня, 20:05
    На Донбассе никогда не было танков оснащенных КАЗ. Самый современный танк который там был у ВСУ это Т-64БМ "Булат", на нем даже КОЭП нет, не то что КАЗ. Лично я не видел подобного, может это "сикрет" который 3 года скрывают от всех и он не попадает под обьектив камеры laughing

    Что касается Турков, то здесь все понятно, у них с кооперацией проблемы. Европейцы и США не спешат помогать Эрдогану, а султан хочет развивать свой ВПК. Вот Украина и попалась под руку. Там много совместной работы, в том числе по направлению танковых движков.
    Equalized
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 20:11
      Цитата: Equalized
      Что касается Турков, то здесь все понятно, у них с кооперацией проблемы

      В чём проблема то? Пусть обратятся к своему гео-Стратегическому попутчику ,Азербайджану?! Тот замолвит словечко перед своим Сюзереном в Тель-Авиве.
      Владимир Тер-Одиянц
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:20
        А вы думаете, что азербайджанцы смогут продавать израильтян, или Россию? belay Там кроме бизнеса, есть еще и здравый смысл, который сейчас берет верх над жадностью.
        Геркулесыч
        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 20:37
          Цитата: Геркулесыч
          А вы думаете, что азербайджанцы смогут продавать

          Я,не думаю.Я уверен,что если хотя бы пообещать нашим соседям хотя бы призрачные преферен.То Они не упустят своего.
          Владимир Тер-Одиянц
        2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 20:41
          Цитата: Геркулесыч
          еще и здравый смысл

          А вот с этим,у нынешнего режима Громадные проблемы.В прочем кое-что,Азербайджану от конфликта, меду турками и израильтанами обломилось.
          Владимир Тер-Одиянц
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:06
    А чего израильтяне, не повелись на турецкое бабло? belay Могли сделать для турок некую "урезанную "версию своего каза! belay
    Геркулесыч
  4. avros (Валерий Аврос) Сегодня, 20:08
    Заслонились и сварились в крупную
    avros
  5. Equalized Сегодня, 20:10
    КАЗ нормальный на самом деле. Главное чтоб пехота ближе чем на 20 метров к танку не подходила, ну то есть если в стиле Гудериана делать танковые блицкриги без поддержки пехоты, то сойдет!

    wink laughing
    Equalized
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 20:42
      Без поддержки пехоты и авиаприкрытия, никакие КАЗ не помогут.
      Сергей985
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:10
    Они смогли свои сказки подтвердить фактами? Может быть, есть видео, где сей каз эффективно сбивает птрк? Скорее всего, турков просто надули, и надули капитально!
    Геркулесыч
    1. Equalized Сегодня, 20:11
      Есть только такое древнее видео с испытаний.

      Equalized
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:17
        Это для прасточков видео! Если вы беспокоитесь о вашей армии, вы потребуете доказательсва реального использования комплекса в бою! У укроины, кроме вагона лапши, других аргументов нету.
        Геркулесыч
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:05
          Да, первые два выстрела разными снарядами, а кадр взрыва один и тот же. Дальше, даже не стал смотреть. no
          Теренин
  7. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 20:18
    Также портал сообщает, что турки не смогли получить аналогичную защиту у двух других крупных производителей – Израиля и России.

    Турки, конечно, не катарцы, но платежеспособны.
    Думаю, что с Израилем и Россией турки не договорились из-за того, что хотели передачи технологий. А Украина сейчас всем налево и направо торгует, в том числе и перспективными технологиями, что и обусловило выбор Анкары.
    ButchCassidy
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:10
      Цитата: ButchCassidy
      торгует, в том числе и перспективными технологиями,

      Если "перспективными технологиями" в кавычках, тогда понятно. Если нет, то можете пример привести этих технологий. Может я, что то не знаю? request
      Теренин
  8. Штатский (Геннадий) Сегодня, 20:18
    А почему мы туркам отказали?
    Штатский
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 20:45
      Цитата: Штатский
      А почему мы туркам отказали?

      Угадайте,с одного раза what ?
      Владимир Тер-Одиянц
      1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 20:47
        Сдаюсь.Как-то сразу,без раздумий. Вообще не в теме recourse
        Штатский
        1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 20:57
          Цитата: Штатский
          Сдаюсь

          Геннадий,на минутку турки хотя и являются на данный момент,в корткой перспективе типа партнёры.Но слава,Богу в Кремле ещё есть трезвомыслящие лица,которые врятли верят на слово туркам.Думаю,Вы поняли меня в свете ещё совсем не детских Тёрок Топ-ханы и Кремля.
          Владимир Тер-Одиянц
          1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 21:25
            Спасибо,Владимир. Не буду " дурака включать", признаюсь сразу, именно такого ответа я и ожидал.
            А какое будет у меня продолжение беседы? Догадаетесь с одного раза? wink
            Опять же ,не хочу Вас обременять раздумьями. Значит вот эта штуковина, противогранатная, более ценна и секретна чем С-400.?
            Ну действительно? Если мы торгуем оружием, почему бы нам не продать и эту защиту( могу ошибаться,но мне кажется ,что на складах ее попой ешь, сколько танков сгнило после СССР).
            Для меня гораздо хуже будет ,если Украинская окажется лучше нашей. (извините профана,если сказал глупость) hi
            Штатский
  9. Аскет (Станислав) Сегодня, 21:19
    Всегда указывалось, что "Заслон Л" можно легко установить на любой бронеобъект. Но, если внимательно рассмотреть то, как "Заслон" монтируется, например, на модернизированном БТР-70, то именно в легкости установки как раз и закрадываются большие сомнения. Видно, что под установку комплекса пришлось вырезать в броне окна, кроме этого, элементы конструкции занимают часть внутреннего объема бронемашины. Наверняка такая "хирургия" нарушила жесткость корпуса, который без дополнительного усиления может пойти трещинами.
    тому же, приведённый в рабочее состояние боеприпас с поражающими элементами, сильно выдаётся за габариты БТРа, что увеличивает вероятность повреждения конструкции при маневрировании, в непогоду модули комплекса быстро покроются грязью или снегом, что также выведет их из строя.




    Аскет
  10. Machete Сегодня, 21:20
    Трудно турок понять. Вроде наше оружие берут, а хохлы постоянно себя дискредитируют.
    И тут берут какую-то старую фигню.
    неужели, денег жалко на нормальную защиту?
    Machete
    1. Монар (Алексей) Сегодня, 21:33
      Почему трудно? Всё логично. Своих нет. Берут всё что можно. Принципы и реализацию изучить. С нуля на грабли наступать уже не надо.
      Монар
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 21:56
      Написали же что Россия и Израиль отказали Турции в создании КАЗ, взяли у тех кто посговорчевее...
      Ratmir_Ryazan
  11. Монар (Алексей) Сегодня, 21:31
    ПГ-9С взрыватель пьезоэлектрический.
    Может кто-нибудь объяснить из специалистов, как можно его дистанционно подорвать? Такая сильная электромагнитная наводка?
    Монар
  12. Ratmir_Ryazan Сегодня, 21:54
    Да КАЗ просто жизненно необходим всей бронетехнике, а танки должны быть им обеспечены в первую очередь. Турки молодцы развиваются в правильном направлении, тоже конечно после потерь, но все же...
    Когда же это дойдет и до наших генералов?! Что было мало у нас потерь за последнее время в бронетехнике?! По мне так достаточно...
    Ratmir_Ryazan
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