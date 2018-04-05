Операция «Везерюбунг». Захват Норвегии и Дании

Первую мировую войну скандинавские страны отсиделись в нейтралитете. С началом Второй мировой войны они рассчитывали на то же. Но обстановка была уже иной. В 1914—1918 гг. скандинавские страны оказались в стороне от основных магистралей войны и посягать на их нейтралитет никто не собирался. Но в 1939 Скандинавия стала объектом стратегии и Британии и Германии.В британском руководстве оценили выгоды втягивания скандинавских стран в войну: частично перекрывался вывоз шведской железной руды в Германию, это было важное звено экономической блокады. Британцы могли прибрать к рукам огромный норвежский торговый флот. Также это был способ вытащить немцев с западного фронта, принудить их к борьбе на условиях господства британского флота. Новый фронт на севере заставил бы немцев распылить свои силы и, возможно, предотвратил бы их наступление на западе. Здесь англичан горячо поддерживали французы. Скандинавия также была удобным плацдармом, в частности, для перенесения боевых действий на Балтику. Скандинавский плацдарм вместе с соседней Финляндией мог быть использован и против СССР.В Германии Норвегией интересовалось прежде всего флотское командование. Опыт ПМВ показал: немецкий флот, ограниченный базами Гельголандской бухты, не может решать стоящих перед ним задач, главной из которых была морская блокада Англии. Военные теоретики Гроос и Вегенер писали, что морское положение Германии может быть улучшено путём захвата побережья Норвегии. Вегенер также указывал, что из Норвегии можно пресечь северные коммуникации России.От немцев не укрылся и интерес британцев к Норвегии. Генерал Фалькенхорст так определил причины германского вторжения: 1) предотвратить возможное британское проникновение в Норвегию; 2) захватом баз в Норвегии обеспечить свободу действий германского флота; 3) обеспечить беспрепятственные перевозки шведской руды вдоль побережья Норвегии.В общем – кто захватывал господство в Скандинавии – тот получал значительные преимущества в борьбе против другой стороны. Захватчик мог расширить систему базирования своего флота и ВВС, а также использовать экономические ресурсы Скандинавии.В конце 1939 г. в Германии была создан специальный штаб, разрабатывавший план операции против Норвегии. Часть немецкого командования сомневалась в необходимости операции. Браухич и Гальдер предлагали отложить захват Норвегии, чтобы не отвлекать силы от предстоящего наступления против Франции, намеченного на май 1940 г. Однако Гитлер настоял на захвате Норвегии и Дании. 1 марта 1940 г. Гитлер подписал директиву на проведение операции под кодовым названием «Везерюбунг». Со второй половины марта началась конкретная подготовка к её проведению.Немалое значение придавалось «пятой колонне». Главарь норвежских фашистов В. Квислинг ездил в Германию, встречался с её руководством, обсуждая вторжение в свою страну. В Норвегии даже вопросов к Квислингу не возникло.Немецкое командование старалось сохранить в секрете подготовку к операции. Однако немецкая активность не осталась незамеченной. В Лондон, Осло и Копенгаген поступали сообщения, что в немецких портах сосредотачиваются корабли и войска, происходит их погрузка на борт. Из различных источников поступали и прямые донесения, что предстоит немецкое вторжение.Цитаты из У. Ширера*: «две скандинавские страны и … англичане были застигнуты врасплох не потому, что их не предупреждали о надвигающейся опасности, а потому, что они никак не хотели поверить в реальность подобной опасности». «Норвежский кабинет отреагировал на подобного рода сигналы скептически… норвежское правительство не нашло нужным провести такие элементарные мероприятия, как мобилизация армии, доукомплектование личным составом фортов, охраняющих входы в важнейшие гавани, блокирование взлетно-посадочных полос на аэродромах и, самое важное, минирование узких проливов на подступах к столице и крупнейшим городам. Если бы оно осуществило эти мероприятия, история могла бы пойти по совершенно иному пути».Датчане тоже заметили, что к их границе идут немецкие военные колонны, растянувшиеся на десятки километров. Датское правительство никак не отреагировало.Тем временем, британцы готовили свою операцию в Норвегии. Был разработан план «R4», предусматривавший минирование норвежских территориальных вод у Нарвика – чтобы затруднить перевозки руды в Германию. Это должно было спровоцировать немецкие ответные действия. Как только немцы их начнут (либо британцы припишут им намерение сделать это) – тогда британцы приступили бы ко второй части плана: высадка своих войск в Норвегии. Минирование норвежских вод британцы запланировали на 6-го апреля, но из-за непогоды перенесли операцию на 8-е. В результате немцам удалось опередить англичан.Первые немецкие корабли с десантом вышли из Вильгельмсхафена утром 7 апреля. Им предстояло пройти 2 000 км до Нарвика, к которому они должны были выйти к утру 9-го. Линкоры «Шарнхорст» и «Гнейзенау» и 10 эсминцев должны были доставить 2000 десантниками в Нарвик; тяжёлый крейсер «Хиппер» и 4 эсминца везли 1700 десантников в Тронхейм. До Тронхейма все корабли должны были идти вместе.Идущая на север немецкая эскадра была замечена в 09.50 британским авиаразведчиком. Однако, сообщение авиаразведчика было неточным: численность немецкого соединения определялось в один крейсер и шесть эсминцев (на самом деле: 2 ЛК, 1 КТ и 14 ЭМ). Отправленные в атаку английские бомберы обнаружили немцев в 13.30 дальше на север. Бомберы атаковали совершенно безуспешно, но состав немецкой эскадры был определён ближе к действительному. Из-за строгого радиомолчания экипажи бомберов сообщили об этом только в 17:30. В 18.27 английский флот в Скапа-флоу получил приказ разводить пары.В итоге на перехват немцев английский флот вышел только в 20.15 – через 10 часов после обнаружения авиаразведкой немецкой эскадры. Если, конечно, аглицкому флоту не помешали выйти раньше, чем в 20.15, какие-то другие совершенно непреодолимые причины, а не путаница в сообщениях авиаразведки.Британцы упустили возможность перехватить немецкую эскадру с десантом южнее Норвегии – и пресечь немецкое вторжение в самом начале. Ночью с 7-го на 8-е немецкая эскадра повернула на северо-восток – к Тронхейму и Нарвику; британская эскадра повернула на северо-запад и искала немцев там. Британское командование думало, что целью немцев был прорыв рейдеров в Атлантику; то, что цель – Норвегия, в голову никому как-то не пришло.8-го апреля в море вышли следующие немецкие группы. В Берген: 2 лёгких крейсера, 2 миноносца, 3 торпедных катера, 1900 десантников; в Кристиансанн: лёгкий крейсер, 3 миноносца и 7 торпедных катеров, 1100 человек; в Осло: крейсеры «Блюхер», «Лютцов», «Эмден», 3 торпедных катера, 8 тральщиков, 2000 человек.С воздуха силы вторжения поддерживал X воздушный корпус: 290 бомбардировщиков, 40 пикировщиков, 30 одномоторных истребителей, 70 двухмоторных истребителей, 70 самолетов разведки.Утром 9-го немецкие войска без боя заняли Данию. Ну, как без боя – пара перестрелок с дюжиной погибших с обеих сторон всё же была. Дания в дальнейшем стала плацдармом для действий в Норвегии.Утром 9-го апреля немцы начали высадку десантов в норвежских портах. Датское правительство сразу приняло немецкий ультиматум о капитуляции, а вот норвежское ультиматум отвергло, но противодействие немцам организовать не смогло.Норвежская армия в мирное время насчитывала 15 500 человек, в военное время армия должна была увеличиться впятеро. Управления шести её дивизий дислоцировались: 1-я дивизия — Хальден (к востоку от Осло), 2-я дивизия — Осло, 3-я дивизия — Кристиансанн, 4-я дивизия — Берген, 5-я дивизия — Тронхейм, 6-я дивизия — Харстад (близ Нарвика).Немецкий план требовал захватить одновременным внезапным ударом как можно больше норвежских центров. Если бы Осло, Кристиансанн, Берген, Тронхейм и Нарвик удалось занять, это означало бы, что пять из шести норвежских дивизий были бы сразу разбиты или понесли бы тяжелые потери.Застигнутые врасплох норвежские вооружённые силы оказали лишь эпизодическое сопротивление. Самым крупным успехом норвежцев было потопление в Осло-Фиорде немецкого тяжёлого крейсера. Однако норвежская столица всё же была захвачена 9-го апреля. Немецкие парашютисты захватили аэродром близ Осло, на который стали приземляться транспортные самолёты. Собрав до двух батальонов, немцы двинулись Осло. Дать бой за столицу норвежцы не пытались, их расторопности хватило только на то, чтобы успеть вывезти из столицы короля с принцем, министров и, конечно же, золотой запас. В распоряжение немцев попал крупный порт Осло, через который стали прибывать новые части и снабжение.9 апреля немецкие части, захватили Осло, Арендаль, Кристиансанн, Ставангер, Эгерсунн, Берген, Тронхейм и Нарвик. В этих городах и вблизи них проживала большая часть населения страны. В руках немцев оказались основные норвежские склады оружия. Немецкие силы в этот период были лишь небольшими отрядами без артиллерии и бронетехники. Но норвежцы нигде даже не пытались контратаковать.В сражение вступили британцы, они утопили в Бергене немецкий лёгкий крейсер и 10 эсминцев в Нарвике. Немецкая авиация повредила несколько британских крейсеров, отбив у британцев охоту действовать у южной Норвегии - в пределах радиуса немецких самолётов.Далее началась гонка развёртывания. Начальный немецкий десант был невелик (8 850 человек), поскольку части перевозились на боевых кораблях. Затем шли транспортные суда, которые должны были доставить основные силы. Всего немцы выделили для Норвегии 7 дивизий.Переброска немецких войск и снабжения шла через пролив между Данией и Норвегией. Из 15 судов первого эшелона английские подлодки утопили три. 2-й эшелон (11 судов) потерял два судна, на которых погибли более 1000 человек (числятся пропавшими без вести). После этого немецкие войска перевозились не на медленных больших транспортах, а на быстроходных небольших судах. Всего немцы привлекли до 400 судов. Количество переправляемых солдат стало достигать 3000 в день. Также свою роль сыграла немецкая транспортная авиация.Противолодочные меры немцев сильно затруднили действия английских подлодок. Британцы отправили в пролив быстроходные корабли. Но их рейды результата не дали. Поскольку над проливом господствовала немецкая авиация, эсминцы союзников могли действовать там лишь ночью – и большую часть этой ночи они затрачивали на переход к проливу и обратно. Перерезать немецкие морские коммуникации британцы не смогли.С 12 апреля в Норвегии начали высаживаться англо-французские части. Всего туда были направлены четыре английских, французская и польская бригады. Союзники не собирались бросать в бой значительные силы ради Норвегии. Какие-то надежды на успех союзников были бы, если бы они действовали быстро. Но пока они разбирались в обстановке, определяли цели, выясняли отношения с норвежцами, отдавали приказы-контрприказы – немцы успели укрепиться. 23-го апреля английская бригада столкнулась с немцами, шедшими с юга от Осло. Не выдержав немецких атак, британцы обратились в бегство.Немцы быстро расширяли свой главный плацдарм в районе Осло. Большая часть норвежских воинских начальников проявили нерешительность или просто бестолковость. Часть шла на прямое пособничество захватчикам; многие считали борьбу с немцами безнадежной и сдавались по первому же требованию. 2-я норвежская дивизия, командование которой отличилось особой нераспорядительностью, была быстро уничтожена, точнее рассеяна. Затем немцы рассеяли и 1-ю дивизию; 2000 человек из её состава бежали в Швецию.Были и несколько командиров другого толка: майор Хольтерман, лейтенант Ханневиг организовали очаги упорного сопротивления. Они показали, что не все норвежцы боятся сражаться.К началу мая немцы заняли юг и центр Норвегии, борьба продолжалась только в северной Норвегии у Нарвика. 8–го июня британские войска покинули Норвегию, разрушив напоследок порт Нарвика. Через пару дней капитулировали и остатки норвежской армии.В Норвежской операции немцы понесли небольшие потери в людях. Но потери флота были тяжёлыми; 3 крейсера и 10 эсминцев были потоплены, крейсер и 2 линкора, получив тяжёлые повреждения, встали на длительный ремонт. После операции у Германии остались в строю один тяжелый и два лёгких крейсера, четыре эсминца. Через два месяца перед немецкими штабами встала задача проработать операцию «Зеелёв» - высадки в Англии. От этой операции пришлось отказаться – и малочисленность имевшихся в строю боевых кораблей была из основных причин.Захватив Данию и Норвегию, немцы получили важный плацдарм. Из Норвегии во время Великой Отечественной Войны немцы противодействовали союзным поставкам в СССР через Норвежское море.С другой стороны, захват Норвегии поставил уже перед немцами необходимость её обороны от возможных десантов противника. Задача была непростой, поскольку протяжённость побережья Норвегии - почти 20 тыс. км (больше, чем береговая линия Африки). В итоге создание береговой обороны в Норвегии отвлекло огромные германские ресурсы.* У. Ширер – известный журналист, а затем историк из США.