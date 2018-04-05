10:44 05 апреля

От плавучей тюрьмы до плавучей мишени



Десять дней? Это много или мало? С точки зрения простого человека? Казалось бы, мгновение. Но это для счастливого человека. А для незаконно арестованного? Для человека, который даже понять не может сути своего преступления? Да и преступления ли?

26 марта 2018 года было задержано российское рыболовное судно "Норд". Многие помнят всплеск эмоций по этому поводу в прессе. Именно всплеск. Не более того. Тема-то не горячая. Да и экипаж не большой. Десяток рыбаков, которых даже не арестовали. А судно? Судно пусть будет проблемой владельца...


От плавучей тюрьмы до плавучей мишени


Давайте посмотрим на факты, о которых стало известно. Действительно, украинские пограничники задержали именно судно. Протоколов задержания экипажа нет. Но в таком случае экипаж должен быть снят с корабля или пересажен на другое судно. Иначе он становится заложником. Судно будет поставлено под арест в порту. Об этом знали и украинские пограничники. Но пошли на такой шаг обдуманно. Провокация?

Однако резюмируем: украинские пограничники взяли в заложники десять граждан России.

Идем дальше.

Любой порт — предприятие режимное. Разгуливать по его территории никто не позволит. Более того, порт охраняется. И при нарушении режима охрана имеет право применять оружие на поражение. Российские моряки уже предупреждены о том, что в случае схода на берег именно это и произойдет.

Далее. При задержании у капитана изъяли все документы. Включая паспорта. Фактически сегодня доказать своё гражданство официально члены экипажа не могут. Но даже тогда, когда паспорта были, для Украины это не документы. Российские паспорта, выданные в Крыму, Киев не признает. А судовые документы всегда являются основным источником информации для любого суда.

Казалось бы, чего проще: вызвать российского консула и выдать морякам временные удостоверения граждан РФ. Эти документы Украиной признаются. Однако консул не был допущен на борт на основании того, что корабль и экипаж — украинские. Это как понимать?

Это понимаем, как захват Украиной своего судна с экипажем из своих граждан?

Впрочем, к откровенной дури с украинской стороны мы уже привыкли.

СБУ, пограничники и другие службы активно проводят какие-то следственные действия на борту. В первые дни экипаж практически круглосуточно допрашивали без участия адвокатов. Опять вопрос — на каком основании, если люди не задержаны и не арестованы?

Составлены протоколы на всех членов экипажа по факту нарушения порядка въезда и выезда на "временно оккупированную территорию Крыма". Начато уголовное производство по факту незаконного вылова рыбы. Ну и правовой беспредел по факту нарушения порядка въезда и выезда. Дело в том, что уголовное преследование и административное наказание за одно и то же преступление — взаимоисключающие факты. Одно из двух, короче.

Ситуация, которую украинские власти создали вокруг задержанного судна, классическая для придурковатой киевской хунты. Именно придурковатой. Задержание морских судов происходит достаточно часто. И в мире существует отработанная система действий в таких случаях. Но это в мире, а не на Украине.

Итак, протоколов задержания команды корабля нет. Решения суда о нахождении моряков на борту нет. Но возможности покинуть судно у экипажа тоже нет! Красиво исполнено.

Добровольная тюрьма? Только вот даже у заключенных есть права, а в этом случае есть свобода выбора по-украински.

Более того, судьбу задержанного судна должен решать суд. Кстати, хочется добрым словом помянуть адвокатов экипажа. Только благодаря их усилиям моряки ещё не умерли с голоду. Фактически ежедневно два юриста несут пакеты и коробки с продуктами, предметами личной гигиены и другими необходимыми вещами на собственном горбу задержанным. А, между прочим, от проходной до судна 2 км расстояние.

Поражают и мелкие подлости украинских пограничников. Начиная с невозможности подъехать машине "Скорой помощи" к кораблю и заканчивая отказом в допуске на борт пожарному инспектору.

Представьте себе ситуацию. У капитана и одного из матросов случился гипертонический криз. Довели, злыдни. "Скорая" приехала... до проходной. А дальше медики пешочком двигались. Нельзя на территорию въезжать. Соответственно, и лечение проведено "пешочком". Измерили давление и поставили укол. И таблетки.

Спасибо врачам «скорой».

Сегодня "Норд" уже начал вонять. Именно вонять. По двум причинам. Первая, но не основная: продукты жизнедеятельности экипажа. Гальюн необходимо периодически чистить. Проще говоря, сливать фекалии. А договора с владельцем по этому вопросу нет. Правда, один раз слили. Разрешили. А второй?

Вторая причина — рыба. Кораблик хорошо делал свою работу. На борту почти 6 тонн рыбы. В опечатанном трюме. И рыба эта, несмотря на работающую холодильную установку (а именно необходимость обслуживания этого оборудования стала причиной вызова пожарного инспектора), начинает немного портиться.

Но вонь – это личное дело украинцев.

А теперь вопрос: это вообще нормальная ситуация? На наш взгляд – нет.

И дело здесь в нехитрой схеме разграничения. Сегодня у нас она своя, а у украинцев (да и у большей части мира) – своя. И по всем международным сводам и правилам, к сожалению, украинские погранцы вроде бы правы.

Задержали судно соседа вроде бы в своих водах, не признают российские паспорта крымчан, они вроде бы свои все еще… Рыба, опять-таки, своя, украинская…

Но ситуация нам не нравится. Ситуация весьма щекотливая. И вот почему.

Россия подать в международный суд на действия Украины не сможет. Украина работает в своей (для всего мира) приграничной зоне. И с абсолютно тупой мордой сможет дальше проводить аресты и задержания.

Нам надо реально что-то делать.

Первое. Есть мнение (и оно не только наше), что в зонах отлова рыбы в бассейне Азовского моря необходимо обеспечить присутствие наших катеров. Не важно, с синим крестом на белом фоне или бело-зеленом.

Именно на предмет предотвращения взятия в заложники граждан России под любым предлогом. Раз мы имеем дело с терроризмом и бандитизмом (а действия украинской службы весьма напоминают суданских парнишек), то реагировать надо.

Но реагировать вежливо и корректно. С этими украинскими ВМФ надо осторожно обращаться. Могут утонуть от плевка, что, соответственно, повлечет за собой международный скандал.

Второе. Те суда, что идут в украинские порты под Керченским мостом, можно и попридержать. Опять же на предмет обследования по содействию терроризму.

Если украинская сторона так ставит дело, полностью наплевав на все мировые законы в прибрежных и морских вопросах, стоит отвечать зеркально.

А еще лучше – с упреждением.

Ведь им может понравиться. Уже сегодня на Украине пошли разговоры, что в российских тюрьмах томится слишком много украинских граждан. И кое-кого (режиссера-уголовника) можно было бы и обменять на капитана.

Если так пойдет дело, лиха беда начало! Вышел в море среди недели, а к выходным — уже 3-4 десятка кандидатов на обмен.

Шановни паны, не жирновато ли будет?
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 41

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  1. Vard Сегодня, 05:45
    Не хочу быть в чем то обвиненном... Но если бы это были бы граждане скажем Израиля. То все было бы по другому...
    Vard
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 05:54
      "зеркально " же любим отвечать? ну так брать любое корыто от 404й в заложники (можно "сагайдачного") и потом они,сами привезут наших рыбаков,бережно отряхивая пыль с их костюмов...
      Дедкастарый
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:42
        Короче прошляпили....Знали же, что наши соседи готовы на любую провокацию и не обеспечили безопасность наших рыбаков. А теперь как людей и рыбачка вытаскивать ? Не десантом же ?
        Uncle Lee
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:36
          Владимир,доброе утро.Можно сказать что задним умом мы все крепки...Но что делать?Гражданин России-это должно звучать гордо!К сожалению позиция Кремля сводится к выжиданию какого то удачного момента(а он все не приходит),да и становятся похожи это "ответственные лица" на чеховского "Человека в футляре"...Плевать на международный вой,одного раза хватило бы. Что бы забыть про захват российских кораблей.А то обнаглели и уже грозят что продолжат захватывать..
          Цитата: Uncle Lee
          Короче прошляпили....Знали же, что наши соседи готовы на любую провокацию и не обеспечили безопасность наших рыбаков. А теперь как людей и рыбачка вытаскивать ? Не десантом же ?
          210окв
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:52
            А это та посудина, на которой украинские прикордонники захватили в Азовском море керченский сейнер "Норд" с капитаном, 8 рыбаками и женщиной-коком. У посудины вообще веселая история. Когда-то она принадлежало туркам и носила гордое имя "Баба Хасан" (вот ссылка http://www.fishindustry.net/ukraine/1354-tureckie
            -brakonery-lishilis-shxuny-baba-hasan.html). Затем украинцы конфисковали "Бабу" за незаконный лов тюльки и переквалифицировали по своей бедности в пограничный сторожевой корабль с парой пулеметов и новым названием "Оникс". В Керчи рыбаки прямо говорят, что в отношении украинских пиратов пора принимать решительные меры, иначе путина в Азовском море для крымчан сорвана. .

            Аристарх Людвигович
    2. Комментарий был удален.
    3. domokl (Александр) Сегодня, 07:33
      Цитата: Vard
      Но если бы это были бы граждане скажем Израиля. То все было бы по другому...

      О как...Даешь войну до победного конца? а не этого ли от нас уже 4 года добываются ребята из-за лужи?
      domokl
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:55
        О как!?Продолжим сидеть на попе ровно?А люди?Рыбаки,погранцы?Да потерпят,не надо было соваться куда не следует!Страну в мире уважают не за терпение,а за способность защищать своих граждан.
        Цитата: domokl
        Цитата: Vard
        Но если бы это были бы граждане скажем Израиля. То все было бы по другому...

        О как...Даешь войну до победного конца? а не этого ли от нас уже 4 года добываются ребята из-за лужи?
        210окв
        1. Banshee (Роман) Сегодня, 08:07
          Дмитрий, готовы встать и идти на правый бой? Легко могу устроить в Таганрог.
          Banshee
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:20
            Роман hi Да я там и живу не так далеко от Таганрога.И не против..И сын поддерживает,в этом году в морской пограничный институт в Анапе будет поступать..Жаль по возрасту я уже списан вчистую.Но если Родина позовет,то какие могут быть причины.Да,и спасибо за статью
            Цитата: Banshee
            Дмитрий, готовы встать и идти на правый бой? Легко могу устроить в Таганрог.
            210окв
          2. Ecilop (Алексей) Сегодня, 09:46
            Цитата: Banshee
            Дмитрий, готовы встать и идти на правый бой? Легко могу устроить в Таганрог.

            а что там в Таганроге?
            Ecilop
        2. cariperpaint Сегодня, 10:05
          их и защищают. если внимательно читали то консул сразу пытался с ними встретиться но его не пустили. сми и общественность вовсю строчит. ЧФ готовится патрулировать те места. ребята впхули конечно но они живы и за ними внимательно следят. скорее всего их отдадут на обмен. сейчас глупых шагов не нужно. людей надо вытащить а потом уже жестко что то сделать что бы у них то на поток не стало.
          cariperpaint
  2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:54
    Было бы не плохо сыграть постановочку в реальности : укропы подходят арестовывать наш корабль а тут наши военные и хохлов мордой в пол с доходчивым объяснением по печени и другим местам что так не стоит делать с российскими кораблями .
    Spartanez300
    1. domokl (Александр) Сегодня, 07:30
      stop Во как...Мысль хорошая и легко выполнимая. А если с другого бока? Наши к ним, а они пушки расчехляют. Ну и бабахнут. Ответ? Плевок и катерок утоп.
      Дальше что? Вой в "демократическом мире" о доказательствах агрессии Москвы? Или объявление войны и сдача в плен всей Украиной? Итог? Кормить дармоедов снова?
      Всё сложнее. Кстати, вчера "всплыли" те заложники, которых Геращенко оставила при прошлом обмене. 23 человека.
      Это действительно шантаж...
      domokl
  3. strannik1985 (владимир) Сегодня, 06:00
    Цитата: Vard
    Не хочу быть в чем то обвиненном... Но если бы это были бы граждане скажем Израиля. То все было бы по другому...

    Например обмен на 1027 боевиков?
    strannik1985
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:56
    Эту ситуацию можно рассматривать как попытку Украины спровоцировать Россию на силовые действия по освобождению рыбаков. Не знаю, что планируется нашими силовиками, но думаю, что меры будут приняты и причем жесткие. Посмотрим как будут развиваться события далее.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:07
      rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:56 Не знаю, что планируется нашими силовиками, но думаю, что меры будут приняты и причем жесткие.

      Вот только когда? Капитана похитили с судна, нацисты планировали его в камеру, но заболел - сердце... И главное, на такие наши промедления реагируют люди. Их реакция вполне объяснима, и я на их стороне.
      a.s.zzz888
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:15
        наши промедления реагируют люди. Их реакция вполне объяснима, и я на их стороне
        Так и я на их стороне и тоже реагирую болезнено. Ну давайте высадим спецназ в порту, вырежем там т.н. самостийных, заберем рыбаков и все успокоится? Украина уже столько напакостила, что конечно возникает желание разом покончить с этой клоакой. Но решать не нам.
        rotmistr60
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:03
    Почему наше государство, действует так преступно медленно?! Почему на международный терроризм ( морское пиратство ) такие медленные потуги? request request request
    a.s.zzz888
    1. domokl (Александр) Сегодня, 07:36
      Де-юре, украинцы правы. Они действуют на "своей воде". Крым-то не признан российским в подавляющем большинстве государств. Потому и в суд подавать бесполезно. Нужно действовать самостоятельно...
      domokl
      1. AID.S Сегодня, 07:49
        Цитата: domokl
        Нужно действовать самостоятельно..

        Нужны вежливые катера.
        AID.S
        1. Banshee (Роман) Сегодня, 08:10
          Цитата: AID.S
          Нужны вежливые катера.


          Минимум штук 5-7 на Азовском море
          Banshee
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:59
            Banshee (Роман) Сегодня, 08:10 ↑
            Цитата: AID.S
            Нужны вежливые катера.
            Минимум штук 5-7 на Азовском море

            Точно! Штук 10-12, и по рукам!
            a.s.zzz888
            1. domokl (Александр) Сегодня, 09:38
              laughing Фантомас разбушевался...Откуда дровишки-то привезут? 5-7, 10-12...проще возле моста дополнительную опору поставить артиллерийскую)))Пусть пуляют по катерам. Отпугивают... laughing
              А офицеров туда вместо центра реабилитации отправлять...Типа курорт lol
              domokl
              1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:44
                domokl (Александр) Сегодня, 09:38 ↑ Новый
                laughing Фантомас разбушевался...Откуда дровишки-то привезут? 5-7, 10-12...проще возле моста дополнительную опору поставить артиллерийскую)))Пусть пуляют по катерам. Отпугивают... laughing

                И " поставленная артиллерийская опора " будет охранять всё Азовское? Подозреваю что не справиться. А вот с десяток хотя бы "Рапторов" или пяток "Буянов", было бы получше.
                a.s.zzz888
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:56
        domokl (Александр) Сегодня, 07:36 ↑
        Де-юре, украинцы правы. Они действуют на "своей воде". Крым-то не признан российским в подавляющем большинстве государств. Потому и в суд подавать бесполезно. Нужно действовать самостоятельно...

        Таки да. И плюс ещё российские паспорта выданные в Крыму. Нацики их то же не признают. Проморгали на воде сразу, а теперь укрокаклы будут изгаляться над людьми. Впору подумать о вежливых морских спецбойцах.
        a.s.zzz888
  6. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:03
    Ну кто скажите из-за рыбаков будет портить отношения с соседней державой, они же не депутаты, не чиновники. Мало реальных шагов предпринятых нами, не ужели нам не дороги наши граждане и мы готовы бросить их на произвол украинской Фемиды?
    Alex66
  7. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:09
    О том, сколько уже "гадостей" от Украины осталось без ответа можно написать Сагу. Вот поэтому и хватают "Норд" и пр...И будут задерживать, убивать, конфисковывать, обвинять дальше.
    samarin1969
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 07:19
    Нас принуждают к практике захвата заложников как было, например, в чеченскую войну. И выдача США наших граждан из третьих стран и захват украинской хунтой наших граждан-это песня одна и та же. Надо также брать в заложники и пленить западных военных инструкторов в Сирии. 200 заблокированных инструкторов в Сирии тут же развалили дело Скрипаля. С шумерами надо точно также, с воинствующими, которые называют себя пограничниками. Расстрелять нафиг их утлое судно.
    Altona
    1. domokl (Александр) Сегодня, 07:40
      lol Евгений, законы Хаммурапи? Давить надо по другому. Бизнесменов наших прищучить. Чтобы не читать об увеличении товарооборота с Украиной. а рыбаков нужно охранять. Давить речные катера бортами. Без бабахов и скандалов. Ну хреновые у нас военные моряки. Не умеют кправлять вверенными им катерами. Но мы учимся lol
      domokl
  9. Комментарий был удален.
  10. К.А.С (Костя) Сегодня, 08:01
    Чего делать? В 48 часов всех гастеров в на Украину!! Ввести визовый режим!
    И не в ходить украинские терводы!!
    А вот когда украинцы войдут в наши или подойдут к вышкам ( а это рано или поздно слусится) то поступить аналогично
    К.А.С
  11. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:55
    Цитата: domokl
    Де-юре, украинцы правы. Они действуют на "своей воде". Крым-то не признан российским в подавляющем большинстве государств. Потому и в суд подавать бесполезно. Нужно действовать самостоятельно...

    ...и придумать что-то "интересное". Какой нибудь "ассиметричный" ответ. Надеюсь,над этим вопросом работают. А спешить тут, действительно,не надо!
    konstantin68
  12. Чичиков (Дед) Сегодня, 09:13
    История из серии "прапорщиков полезших через границу за документами об образовании"! Знали, возможные последствия, но полезли "порыбачить" в 15 милях от Обиточной косы, - что, ближе места не нашлось? Может не "слепые" участники, данной провокации?А уКраине нужен "толчок", - американцы, все никак не могут переправить обещанные им патрульные катера для охраны морского района!
    Чичиков
  13. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 09:21
    Александр и Роман, на Украине полностью разграблены 19 предприятий Минрадиопрома СССР, которые принадлежали в т.ч. 6 ГУ (Руководителем был я). Сейнер надо освобождать силой, порты хохлов блокировать. Эти люди понимают только силу. Они повели себя как пираты, вспомните как боевые корабли сопровождали гражданские суда в акватории страны Сомали. Прекратились же нападения. А тут требуют признания, что моряки жители хохляндии. Пусть забудут о Крыме. Скоро Харьков и Одесса последует примеру Донбасса.
    мичман
    1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 10:09
      Освобождать экипаж. Сейнер уничтожить. Пожар, ой. Нам это под силу. Опять же мундиаль, слово то какое мерзкое, что на ум приходит нехорошее.
      Ecilop
    2. cariperpaint Сегодня, 10:23
      силой то можно вот только именно сейчас это боком выйдет. гораздо эффективнее на данный момент тупо на пару дней закрыть границу для граждан Украины. или арестовать человек 10 их граждан. поводы всегда найдутся
      cariperpaint
  14. Комментарий был удален.
  15. Ecilop (Алексей) Сегодня, 09:33
    Лично мое мнение.
    Операция по освобождению, силами спецов ,экипажа и капитана.
    На судно забить.
    На истерику украинских властей забить.
    Они сами сбежали. Доказательств нет.
    ????
    Ecilop
  16. Нонна (Нонна ) Сегодня, 09:40
    Мой комментарий удалили и вынесли предупреждение - посчитали, что оскорбляю нонешнюю власть словом - оффшор? М-дяя....Выборы прошли - власть поняла, что мнение народа нужно давить в зародыше
    Нонна
  17. Ecilop (Алексей) Сегодня, 09:44
    мне несколько непонятно. Как подобное вообще могло случиться? В районе, который с 2014, должен считаться зоной особого внимания. В районе, где по малейшему подозрению должны подниматься вертолеты, самолеты, флот.
    Опять наш "авось пронесет"?
    Пронесет, ага, чуть в другом смысле....
    Увы.
    Ecilop
  18. SCHWERIN Сегодня, 09:52
    Чем занимается наша власть? Банкет продолжается? Почему постоянно нас ставят в тупик? Ладно дело предателя-шпиона, но здесь то почему допустили арест сейнера? Что не знали с кем дело имеют? Что украинцы могут сотворить? Почему до этого не ввели на патрулирование района катера береговой охраны? А сейчас пишут, что то нельзя, это нельзя. А время идет. Завтра будут захватывать людей на территории окраины, под абсурдным предлогом.
    Отстаем с принятием решения. Нет готовых шаблонов как поступать в случае вот таких вот угроз. Пора уже очнуться.
    SCHWERIN
  19. шурави (Владимир) Сегодня, 10:19
    Цитата: Чичиков
    История из серии "прапорщиков полезших через границу за документами об образовании"! Знали, возможные последствия, но полезли "порыбачить" в 15 милях от Обиточной косы, - что, ближе места не нашлось? Может не "слепые" участники, данной провокации?А уКраине нужен "толчок", - американцы, все никак не могут переправить обещанные им патрульные катера для охраны морского района!



    Так они же кильку ловили. laughing

    Правда, вот какая засада, основные места обитания оной совсем не там:



    Ка-то, нехорошие мысли напрашиваются. what
    шурави
  20. Imobile (Игорь) Сегодня, 10:40
    Ребятам необходимо выплатить деньги за рыбу и моральный ущерб, т.к. государство не справилось с защитой своих граждан. Важно, чтоб другие не испугались, поэтому наладить прямую связь всем судам с пограничниками и военными и постоянное патрулирование. Очень жаль, что МИДу плевать на своих граждан
    Imobile
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