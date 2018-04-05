10:45 05 апреля

Арест "правой руки и левого кошелька". Пробуждение Дагестана

Арест уроженца Дагестана Зиявутдина Магомедова, «правой руки и левого кошелька» команды Дворковича – Медведева, вызвал у населения республики подлинный фурор. О том, как реагирует республика на длинную цепь посадок местных олигархов, «Военному обозрению» рассказывает наш старый знакомый, эксперт и политолог, житель Махачкалы Магомед Османов.



«Семнадцать посадок Васильева»


– Магомед, какие чувства испытывают сейчас жители Дагестана?

– Благодаря приезду Васильева (мы его называем «карающей рукой Кремля») Дагестан наконец-то проснулся от многолетней спячки и теперь живет яркой, интересной и насыщенной жизнью. Посадки идут одна за другой. Ночные воронки рассекают по республике, как в 37-м году. Только если бериевские соколы мели под одну гребенку всех – и правых, и виноватых, сейчас пластиковые хомуты в Махачкале надевают на запястья конкретным персонажам – тем, кто, насколько я понимаю, давно находился в разработке у вдумчивых ребят с Лубянки. Приезд Васильева в Дагестан и все его последующие действия вызвали у населения эффект разорвавшейся бомбы, а среди местных олигархов – эффект разорвавшейся клизмы. Раньше у рядового жителя нашего региона было только три занятия: сидеть на корточках, пилить бюджет и бегать по лесам с автоматом. Теперь есть новое занятие – обсуждать по вечерам во всех дворах и на всех кухнях васильевские посадки. Во времена моей юности, когда шел сериал «Семнадцать мгновений весны», в Махачкале даже улицы пустели – весь народ у телевизоров сидел. Теперь на Западном Кавказе запущен другой сериал – «Семнадцать посадок Васильева». Серий много, а развязка далеко. Очень интересно стало жить в Дагестане, очень.

«Денег нет – иди в шайтаны!»

– А вам не обидно: ваших же щиплют… Многие из них наверняка были меценатами.

– Никто из этих крутышек меценатом никогда не был. И не собирался. Зато взятки они брали всеми частями тела. И кормили в лучшем случае свои родственные кланы. Некоторых перетаскивали в Москву. А то и вообще за границу. Дагестан их не интересовал ни с какого боку. В итоге социальное расслоение у нас превратилось в настоящий социал-дарвинизм. Оно стало просто дичайшим. Знаменитую фразу Медведева «Денег нет, но вы держитесь!» у нас в регионе переделали на свой лад: «Денег нет – грызите камни!» Или – второй вариант: «Денег нет – езжай в Россию!» Есть еще третий: «Денег нет – иди в шайтаны!» Ну, в ваххабиты то есть. А в экономику своей родины – и родины своих предков – они не вложили ни копейки. Одни прожигали деньги в борделях с силиконовыми проститутками, другие грызли камни от голода. А третьи действительно уходили в шайтаны-ваххабиты или ехали в Россию – по большей части сваливались в криминал.

– А что, без криминала никак? Таджики и узбеки тоже едут к нам миллионами, и всем находится работа…

– Это Дагестан, сынок. Это родина абреков, а не балеронов и любителей шахмат. Здесь рождаются сильные, дерзкие парни, а не мальчики-колокольчики из города Динь-Динь. Наша «Гай-Гуй-Махачкала» (как мы ее называем) – это не Ташкент, Пенза или Ашхабад. Пришедшая на Кавказ Россия несколько веков отучала нас от практики набегов, но генетический код предков остался в каждом из нас. Вкалывать на стройках и на чужого дядю – это не для нашей молодежи. И еще возьми в расчет необузданную алчность и запредельное самомнение дагестанцев. Здесь каждый первый – имам Шамиль, каждый второй – Шамиль Басаев, каждый третий – шайтан, а каждый пятый – олимпийский чемпион. И все – пассионарии, у всех – мания величия. Смотришь: у человека ни мозгов, ни интеллекта, ни таланта, ни способностей, один мышечный корсет, а мнит себя Наполеоном. Ну, и денег хочется срубить быстрее и «на страсти», а не унылым монотонным трудом. Вот и ломится народ в криминал. Многие горят на этом. Ну что поделать… Этому абреку не свезло, говорят его друганы, чистя ствол автомата Калашникова. Бывает.

– Но шайтанов спецы у вас отстреливают, причем регулярно.

– Ну, далеко не всех. Кто-то успевает соскочить с летящего в пропасть экипажа. Шайтаны – они же подвижные, как ртуть. Сегодня он в Махачкале, завтра – в Дербенте, послезавтра – в Стамбуле, а через неделю – в Дамаске. И нет проблем ни с деньгами, ни с наложницами. Романтика!

– Но он же постоянно живет в ожидании того, что в голову поцелует пуля, на которой выгравировано его имя.

– Ты, русский, постарайся меня понять. По сравнению с вами, равнинными ребятами, мы, горцы, люди острых ощущений. Нормальный уважающий себя кавказский мужчина хорошо чувствует себя только тогда, когда над его головой свистит сабля. Вот тогда он – в своей тарелке. Тогда жизнь удалась.

Вот, например, во Львове есть кафе «Мазох». Там местные тетки с убедительными формами за скидки и бонусы хлещут клиентов плетьми по заднице. И те и другие получают от этого несказанное удовольствие. А мы, кавказцы, получаем удовольствие от ощущения опасности, когда балансируем по лезвию бритвы на краю пропасти.

А насчет утилизации ваххабни... У нас на Кавказе шутят: если с утра в районе Махачкалы или Дербента кого-то не завалили, то день явно не задался. Когда мы, махачкалинцы, рано утром узнаем, что приехавшие из России крепкие плохиши в кевларовых шлемах отправили в пасть ада к долгожданным фуриям очередного бородатого Бармалея, настроение у нас резко улучшается. Понимаешь, что государство не в коме, как было раньше. Видишь, что Россия проводит у нас очередную внеплановую санацию местных бармалеев, регулирует шайтан-генофонд, и резко поднимается тонус. Понимаешь, что время не остановилось, жизнь продолжается. Не для всех, правда, но для нормального большинства. И вообще, что может быть лучше, чем процесс отправки без пересадки очередной партии шайтанов к очередным фуриям.

– Но они же вроде как считают, что в раю их ждут гурии…

– Это они так считают. А мы считаем иначе. Фурии их ждут. На земле – костлявая с косой, а на небе – старухи Изергиль. Хорошая компания, мистер ваххабит, жизнь удалась, купи себе в дорогу леденец.

– То есть ваххабиты у вас авторитетом не пользуются?

– Однозначного ответа нет. Если аварец ушел в лес и плющит бизнесменов-лезгин или кумыков – молодец, красавчик. Если душит своих – изменник, власовец, гнида, недочеловек. Почти шайтан.

– А почему именно в Дагестане постоянно что-то происходит? Про ту же Пензу или Тамбов информации нет годами. Ну разве что массовая драка с теми же дагестанцами или чеченами…

– Пойми простую вещь. Мы, кавказцы, люди войны. Нам мирная жизнь скучна и приторна. Мы постоянно хотим присыпать ее перчиком новых жгучих впечатлений. Ты как-нибудь пройдись по вечерней Махачкале. В каждом дворе – драки, на каждом перекрестке – какие-то разборки, в каждом спортзале летают по воздуху мускулистые тела. Постоянно кто-то кого-то метелит, прессует, бросает через бедро или «разводит на бабки». Это Кавказ.

Чечня и Дагестан: две элиты, два мира

– Вернемся к братьям Магомедовым. А почему в соседней Чечне нет такого засилья местных олигархов?

– Тому есть несколько объяснений. Во-первых, Чечня – мононациональная республика. Там нет такой грызни, как у нас. На Кавказе же – сплошная дружба народов, только отдельные представители наших народов совсем не прочь перекусить соседям кадыки и артерии. В Чечне такого нет. Во-вторых, все местные олигархи направлены на пути истинный самим Рамзаном. Да, они тоже жаждут обогащения. Но они научились обогащаться, выполняя все приказы Рамзана по строительству тех или иных социальных объектов. Конечно, не все могли держать себя в рамках. Но если кто-то «терял берега», его привозили к Рамзану на ковер в багажнике машины. После такого путешествия и «теплого» разговора с президентом на человека снисходило озарение. У него открывались глаза, внезапно прорезалась высокая социальная сознательность. В Дагестане такое невозможно, к сожалению. Опустишь кого-то в багажник – завтра на тебя вся его родня сезон охоты откроет, забыв купить лицензию на отстрел. Конечно, за тебя по закону жанра впишется вся твоя родня. Но это уже кавказская вендетта, кровная месть. Ее не так просто разрулить. В таких случаях мы пускаем в ход тяжелую артиллерию – наших стариков. Но даже им не всегда удается быстро остановить кровопролитие. Тут наши необузданные страсти находят себе полное применение. В-третьих, Чечня пережила две страшные войны с Россией и кровавую междоусобицу между горскими и равнинными вайнахами. Между прочим, очень многие из равнинных сразу приняли сторону федералов – как Саид-Магомед Какиев. Некоторые, осознав бесперспективность службы Дудаеву или тупиковость выбранного пути, как Руслан Лабазанов или Муса Газимагомадов, перешли позже на сторону России. Остались самые упертые или те, кто был на хорошем финансовом подсосе у турок, арабов или западных инвесторов. А у тех ребят вход – рубль, выход – сто пятьдесят. Ну или федеральная пуля в качестве хэппи-энда. После войны от прежней Чечни остались дымящиеся руины и окровавленные пепелища. И Путин не просто так посадил Рамзана на царство и превратил Грозный из Сталинграда в Париж.

Мы, дагестанцы, этого ужаса не пережили. Поэтому и отношение к федеральным властям было соответствующее. Вы там живете своей жизнью, мы – своей. К тому же в республике до последнего были уверены, что после Чечни Кремль не рискнет заняться не менее взрывоопасным Дагестаном. Во время чеченских кампаний нашу республику тоже надо было зачищать от местной ваххабни, но Кремль, судя по всему, опасался, что не потянет войну на два фронта. Теперь ситуация иная. И Чечня уже жестко встроена в вертикаль власти, и Кремль окреп, и армия у России уже другая. А наши олигархи по-прежнему были погружены в сон, негу и казнокрадство. Пробуждение было печальным. Тем же Магомедовым пришлось приземлиться на казенные нары в бетонном отеле.

И еще есть один тонкий момент. В массе своей наши олигархи – не горцы. Это горские евреи, таты. Их процент в республике ничтожен, но они свободно манипулируют финансовыми потоками, сравнимыми (или даже превышающими) бюджет республики. Но рядовым жителям республики от этого не перепадает даже чешуи с барского стола. Все деньги, попадающие в руки хозяевам жизни, уходят куда-то в Хайфу, Тель-Авив, Париж, Лондон, Майами, на яхты, девчонок и оффшоры. А местные крутышки из аулов, такие, как братья Магомедовы, энергично обслуживают интересы этих международных воротил, подкармливая только свой клан. Мы в Дагестане эту олигархообслугу прозвали «тато-поддувалом». Двадцать лет эти «поддувалы» вместе со своими транснациональными хозяевами сходили с ума от денег в нищей дотационной республике. Долгим был путь Путина от Чечни до Дагестана. Но он все-таки дошел. Так что продолжаем смотреть васильевский сериал про «семнадцать посадок». Дагестан жаждет следующих серий.
Автор: Игорь Моисеев

Использованы фотографии: Из открытых источников
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Комментарии 37

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  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 05:39
    В Сибири половина олигархов завязанных на нефтедобыче горцы.Чеченцы в частности присутствуют точно.Пора бы и их начать раскулачивать,но пока Кадыров в друзьях у Путина об этом не может идти речь.А жаль.
    Мар.Тира
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 05:50
      Посадки идут одна за другой. Ночные воронки рассекают по республике, как в 37-м год
      а до России "воронки" доедут когда-нибудь ? what
      Дедкастарый
      1. Mavrikiy Сегодня, 06:04
        Увы. Дороги разбиты и "дистанции огромного размера"
        Mavrikiy
    2. лис Сегодня, 06:18
      Цитата: Мар.Тира
      но пока Кадыров в друзьях у Путина об этом не может идти речь.

      не совсем всегда так...у нас один тоже барагозил,но кадыров для него был как кошмар.он от кадырова и шкерился в своё время.
      лис
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:36
        интересно Магомет рассказывает:
        Дедкастарый
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:45
        Это я тоже слышал от самих чеченцев.Правда простых слесарей на буровых.Они не любят Кадырова,говорили он из тейпа пастухов,а управляет нами..Некоторые боевики отсиживались на законсервированных буровых охранниками не без помощи своих покровителей с Кавказа,это я тоже слышал.Но это низший класс.А я говорю про верхи горцев.Только совсем недавно их московские выдавили из Сургутского НПЗ,а до этого они там чувствовали себя полноправными хозяевами..
        Мар.Тира
        1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:05
          не любят Кадырова,говорили он из тейпа пастухов,а управляет нами..
          А вам не кажется странным отношение ваших знакомых к управлению республикой? Из "тейпа пастухов" - обидно, а вот из нашего бы тейпа было бы здорово. Такая картина вырисовывается.
          rotmistr60
          1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:05
            Ну за что купил,за то и продаю.Это действительно мне говорил пожилой чеченец из Грозного.Но они редко откровенничают с людьми чужой для них веры.Так что мне повезло.Он был ещё советской закалки.А вот молодые уже бычатся..
            Мар.Тира
        2. Крановщик Нахамкинсон (Крановщик Нахамкинсон) Сегодня, 08:37
          Мар.Тира.
          В Сургуте нет НПЗ.
          Ближайший от Сургута НПЗ,
          находится в Омске.
          А в Сургуте есть,
          НГДУ-Сургутнефтегаз.
          Еще вокруг Сургута
          есть,ЦППН,ЦДНГ и много чего.
          Крановщик Нахамкинсон
          1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:57
            Я не знаю как что называется,но это тот завод,что ниже по течению Оби,за мостом с правой стороны,Где я получал диз.топливо с топливопровода идущего от этого завода на бункер базу на берегу,для Северного завоза на Ямал.Так вот тогда там хозяйничали чеченцы..НГДУ есть везде.
            Мар.Тира
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:05
      Этот сериал не мешало бы по всей России прокрутить .
      Spartanez300
  2. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:17
    Во времена Империи такое было бы немыслимо. Горцы "доят" Россию...В мире, и в "РФ" есть немало народов которых давно "перекодировали". И нечего утверждать, что у жителей Дагестана особый "код". Просто властям "РФ" это неинтересно...Приезд Васильева мало что изменит - масштаб несерьёзный.
    Закон должен быть для всех граждан РФ одинаков, и если надо - суров.
    samarin1969
  3. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:19
    Судя по интервью позитивом даже не пахнет.Местные "абреки" посидят,посмотрят,дождутся момента и начнут заново делить то ,что есть.
    Владивосток1969
    1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:10
      Здесь без системного подхода не обойтись. А для этого все порядке должно быть и с характером страны, и с экономикой, и с идеологией.
      Korsar4
      1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:29
        Система системой.Но ведь разговор ведётся образованным человеком,политологом.И этот грамотный человек рисует нам такую картину.И вроде даже нотки гордости прослеживаются.
        Это Дагестан, сынок. Это родина абреков, а не балеронов и любителей шахмат. Здесь рождаются сильные, дерзкие парни, а не мальчики-колокольчики из города Динь-Динь. Наша «Гай-Гуй-Махачкала» (как мы ее называем) – это не Ташкент, Пенза или Ашхабад.

        Это не констатация,а оправдание стиля жизни.И мне кажется человек разумный так говорить не должен.
        Владивосток1969
        1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:37
          Не поспоришь. Это начало игры с изначальной форой. "Они все такие, а я не такой" (с).
          Korsar4
        2. DenZ (Денис) Сегодня, 10:27
          Цитата: Владивосток1969
          Это не констатация,а оправдание стиля жизни

          Не вижу здесь оправданий. Ну совсем никак. Констатацию вижу а отношения к этому или оправдания не вижу.
          Цитата: Владивосток1969
          И мне кажется человек разумный так говорить не должен.

          Разумный человек должен стараться всегда говорить правду, а как она кем воспринимается это уже дугое.
          DenZ
    2. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:48
      Позитив в том, что порвали одну из удавок на шее всей России. Они все поставки зерна умудрились под себя подмять. И таких удушающих экономику удавок ещё ох как много.
      Рысь33
      1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:54
        Если честно,то позитив есть но не много.Это купирование а не лечение.Временная мера.
        Владивосток1969
        1. Винни76 (Александр) Сегодня, 08:54
          Цитата: Владивосток1969
          Если честно,то позитив есть но не много.Это купирование а не лечение.Временная мера.

          А какой может быть позитив? Автору прямым текстом сказано, дагестанцы - народ бандитов. Сталинские времена закончились, народ не вывезешь в чисто поле на перевоспитание...
          Винни76
      2. andrej-shironov Сегодня, 08:52
        smile Это актуально, когда человек загибается от огнестрела, но помочь ему стянув удавку, которая на здоровье всего организма не сильно влияла!
        andrej-shironov
      3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:05
        Цитата: Рысь33
        порвали одну из удавок на шее всей России.

        кто ж веревку в руки дал этим джигитам?
        Silvestr
  4. moskowit (Николай Иванович) Сегодня, 06:47
    Ночные воронки рассекают по республике, как в 37-м году. Только если бериевские соколы мели под одну гребенку всех – и правых, и виноватых,

    Л.П.Берия, как известно, стал руководить НКВД с декабря 1938 года....Так вот и "по навешали собак"...
    moskowit
  5. Alex66 (Александр) Сегодня, 06:52
    Хотят острых ощущений, хотят воевать, хотят денег - надо дать им такую возможность, пусть воюют (наводят порядок) в Сирии, Ливии. Пусть пользу приносят, если к мирной жизни не способны.
    Alex66
    1. Мур (Андрей) Сегодня, 07:07
      Там есть одна существенная оговорка: воевать-то они не против, только в соответствии с родоплеменным своим сознанием, так и не поднявшимся до уровня хотя бы феодализма.
      А сознание это гласит: твоя жизнь очень важна для твоего тейпа и хотя там всякий намус терять нельзя - не лезь по возможности в драку с сильным - грабь и убивай более слабого.
      Мур
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:00
    Дагестан наконец-то проснулся от многолетней спячки и теперь живет яркой, интересной и насыщенной жизнью
    Понятно, раньше жили кланами, воровали, но в полусонном состоянии и по инерции. Сегодня то же самое (кланы), но добавилось бесплатное развлечение - наблюдать за арестами.
    rotmistr60
  7. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:43
    У меня к власти только один вопрос: а почему только Дагестан? В Казани жуликов такого же уровня ничуть не меньше и они также кучкуются кланами, когда и на нашей улице будет праздник? drinks
    Рысь33
  8. groks (Олег) Сегодня, 07:48
    Ну поменяются там одни олигархи на других - коммунизм от этого наступит?
    Братьёв этих замели, так они разве что-то в Дагестане мутили? Вот у нас под Рамонью их кондитерка. Да и сомнительно, чтоб им что сделали - крыша у них неплохая.
    groks
  9. К.А.С (Костя) Сегодня, 07:54
    Досчитал до генетического кода и особенный народ который не будет работать на дядю дальше читать не стал!
    К.А.С
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:18
    Так бы по всей России пройтись...Неужели "воронки" только по Дагестану проедут...А ведь это намек для всех остальных регионов..или опять креститься будут , когда гром грянет...
    parusnik
  11. Чичиков (Дед) Сегодня, 08:20
    Этот Магомед, прямо таки тащится от своего мнения о супер-мужиках дагестанцах. Ну, нет там обыкновенных пастухов, моряков и прочих работяг, - одни абреки и чемпионы. Куда там, пензенцам, псковчанам, омичам и прочим, до таких суперменов. А ведь подобное мнение, о себе, высказывают и некоторые другие "представители кавказцев". Вот только, есть два момента: первый - а кто же тогда, не дает разгуляться таким "абрекам", вот уже три сотни лет, - ирокезы или те-же пензенцы, псковчане и омичи? И второй, - горцы, это еще и сотни тысяч ветеранов, более трехсот Героев Советского Союза и России, десятки тысяч орденоносцев за боевые заслуги и мирный труд.
    Чичиков
  12. Лесс Сегодня, 08:43
    Арест уроженца Дагестана Зиявутдина Магомедова, «правой руки и левого кошелька» команды Дворковича – Медведева,
    Вот только из-за этой фразы начал читать статью. Интересно стало причём тут связка Дворкович-Медведев, а про них в статье ни слова. Только очередные рассуждения о национальных особенностях дагестанцев.
    Лесс
  13. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:47
    Ну ребята сами напросились,намеков из Кремля тоже не поняли.Поясню. ВВП подписывает закон об ужесточении наказаний за хищения в сфере оборонпрома-первое предупреждение,СМИ внезапно начинают педалировать ситуацию на "Дагдизеле",хотя ситуация там давно такая-второе предупреждение(там ребятки с торпедами игрались),ну и отставка Абдуллатипова и назначение Васильева-это для совсем уже безбашенных и одуревших. Ну а теперь-кто не спрятался,я не виноват!
    А нечего на оборонке внаглую воровать,родине нужно больше оружия сейчас!
    konstantin68
  14. andrej-shironov Сегодня, 08:49
    Игорь, вы точно общались с жителем Дагестана? По слэнгу это помесь Мытищенского гопника с чётким пацаном из Люберец. И кто вам сказал что Медведева с Дворковичем щиплют или пытаются под них копать? Факты есть?
    andrej-shironov
  15. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 09:12
    Уважаемый Игорь, мой Министр П.С. Плешаков был депутатом ВС СССР от Дагестана. Поэтому ему полагалось развивать эту Республику. Я руководил 6 ГУ Минрадиопрома СССР. Министр попросил меня дать предложение о развитии там производства и науки. Я вызвал к себе Ген директора ПО "Полет" В.М. Илейко (Челябинск), мы обсудили проблему. На дежурном самолете НИИ-33 вылетели в Махач Калу. Председателем Правительства был тогда М. Магомедов. Переговорили. Решили построить радиозавод в Махач Кале. Филиалы в Хасавьюрте, Дылыме, Дербенте. Открыть техникум. Кадры я подобрал из Челябинска, Казани, Москвы и Ленинграда. Через два года все заводы и НИИ были готовы. Перечень продукции: радионавигационные системы, электрофоны, инструменты, мебель. Число рабочих мест 7 тысяч. Были даже автоматизированные производства, например гальваника и механообработка. Но открытие задержалось М. Магомедов попросил меня создать троллейбусную линию от центра города ло завода. Через месяц мы с Магомедовым, Илейко, Гамзатовым (народный поэт) проехали на первом троллейбусе. Расул написал мне стихи об этом событии и подарил с дарственной подписью свою книгу. Я подарил взамен свою монографию ему "Корреляционные ошибки угломерных УКВ радиосистем". Мы создавали в Дагестане (этом удивительном крае) рабочие места для жителей. Никогда не думали о воровстве бюджетных денег.
    В настоящее время сын первого директора НИИ (А.С. Абидова) создал в Москве АО "Азимут" и продолжает дело отца. Положение в Республике было спокойное, народ дружелюбный. Я даже сына и дочь с зятем отправлял туда летом на отдых. Вот так мы жили.
    мичман
  16. cariperpaint Сегодня, 09:56
    в последнее время заметил тенденцию-как что происходит появляется подобное вью. не так давно помните с кокаином в посольстве. слог один в один))) я так понимаю тот борец и горячий кавказец и есть тот сотрудник спецслужб?)))) я просто в шоке.
    cariperpaint
  17. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:00
    Дагестан жаждет следующих серий.
    -------------------------------------
    но "Вкалывать на стройках и на чужого дядю – это не для нашей молодежи".
    Silvestr
Картина дня