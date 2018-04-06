Сталинские соколы. Как воевал элитный истребительный авиаполк

Пара истребителей И-16 в полете

лейтенант Виктор Павлович Клыков

Источники информации:

https://ria.ru/defense_safety/20180322/1516843519.html

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7968

Материалы из открытых источников

Широко распространено мнение, что к началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе не было летчиков, которые на равных могли бы сражаться с асами люфтваффе. Однако это не так. Конечно, в подготовке молодых летчиков и освоении новых моделей истребителей и другой авиационной техники было огромное количество проблем, но были и такие части в составе советских ВВС, которые к 22 июня обладали колоссальным боевым опытом. Одним из таких подразделений был 19-й отдельный истребительный авиаполк (ИАП), который был сформирован под Ленинградом 80 лет назад – 22 марта 1938 года. В состав полка входили советские асы, которые воевали в испанском небе, в годы войны они воевали на 7 фронтах, сбив в общей сложности 445 самолетов врага.Формирование нового истребительного авиаполка из числа летчиков, воевавших во время гражданской войны в Испании, велось как формирование части, предназначенной для выполнения ответственных заданий военного командования и советского правительства. Формирование нового ИАП началось 22 марта 1938 года в Горелово под Ленинградом, полк создавался на базе 58-й и 70-й истребительных эскадрилий, а также 33-й отдельной разведывательной эскадрильи. После завершения формирования новая часть носила название 19-й отдельный истребительный авиаполк.В 1939 году именно летчикам 19-го отдельного ИАП доверили проведение войсковых испытаний новой версии истребителя И-16 с двигателями М-63. В дальнейшем уже в ходе Великой Отечественной войны данный полк одним из первых в ВВС РККА получил на вооружение новые истребители Ла-5 в конце октября 1942 года, а 16 июня 1944 года первым в ВВС РККА получил на вооружение истребители Ла-7.В сентябре-октябре 1939 года полк в составе ВВС Украинского фронта принимал участие в освобождении Западной Украины, совершив 1420 вылетов. Участвовал в боях на Халхин-Голе и в Советско-финской войне, где выполнил 3412 боевых вылетов, повредив или уничтожив 74 паровоза, 5 эшелонов, два самолета на земле и еще 3 в воздушных боях. За образцовое выполнение заданий командования во время Советско-финской войны и проявленные личным составом мужество и доблесть Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 1940 года полк был награжден орденом Красного Знамени, став краснознаменным.К 22 июня 1941 года 19-й краснознаменный ИАП входил в состав ВВС Северного фронта и базировался на аэродроме Горелово. В состав полка входили 4 штатных эскадрильи и 5-я прикомандированная, всего в полку имелось 50 истребителей И-16, 20 истребителей И-153 «Чайка» и 15 истребителей МиГ-3, 85 летчиков. С первых дней войны немецкие, а затем и финские самолеты-разведчики методично прощупывали оборону Ленинграда, пытаясь установить расположение аэродромов и позиционные районы зенитной артиллерии, так как бомбить хорошо защищенный город вслепую было безумием. Небо над Ленинградом прикрывал 7-й истребительный авиационный корпус ПВО, в состав которого и входил 19-й ИАП.Свою первую победу в воздушном бою летчики полка одержали 6 июля 1941 года. В этот день лейтенант Дмитрий Титоренко на истребителе И-16 сбил немецкий двухмоторный самолет-разведчик Ju-88D недалеко от поселка Беззаботное. Титоренко поднялся на высоту 4500 метров, зашел противнику в хвост и двумя аккуратными очередями сумел буквально перерубить консоль левой плоскости. После этого немецкий самолет рухнул на землю, а его экипаж, выпрыгнувший с парашютами, попал в плен. Вскоре после этого в штаб истребительной группы доставили немецкую карту с данного самолета. На этой уцелевшей после падения самолета карте были проставлены синим карандашом треугольники возле действующих аэродромов Керстово, Котлы, Комендантский, Горская, Касимово и других. Благодаря полученной информации стало понятно, что гитлеровцы готовят атаку на сеть аэродромов вокруг Ленинграда. Одержанная лейтенантом Титоренко воздушная победа позволила вывести из-под удара противника большую часть самолетов, сохранив их для дальнейших воздушных сражений. За этот бой летчик-истребитель был награжден орденом Красного Знамени.Дмитрий Титоренко прошел затем всю Великую Отечественную войну, а когда в 1944 году 19-й краснознаменный ИАП переименовали в 176-й гвардейский истребительный авиаполк, он стал летать ведомым у самого результативного советского аса Ивана Кожедуба, который занял должность заместителя командира полка в августе 1944 года.20 июля 1941 года летчик-истребитель 19-го краснознаменного ИАП Виктор Павлович Клыков совершил воздушный таран. В своем 28-м боевом вылете в районе деревни Березнево в составе звена истребителей полка он атаковал превосходящие силы противника – 8 немецких бомбардировщиков в сопровождении 10 истребителей, направлявшихся к Ленинграду.В оперативной сводке штаба полка уточнялось, что 20 июля 1941 года лейтенант Клыков на самолете ЛаГГ-3 в 10:30-10:50 вел воздушный бой в районе деревни Березнево с истребителями врага Me-109 и Me-110. Первой атакой он сбил истребитель Me-109, однако и сам был подбит, у самолета горел мотор. Несмотря на повреждение, ему удалось догнать и таранить Me-110, заходом снизу сзади он отрубил немецкому истребителю хвостовое оперение. При этом летчику удалось успешно катапультироваться (его просто выкинуло из истребителя после удара, удерживающие ремни он заранее отстегнул). Сбитые Клыковом истребители врага упали возле деревни Ознанка. При этом из Me-110 выбросилось двое парашютистов, которые на земле были пойманы колхозниками. Сам лейтенант Клыков при приземлении ушиб ногу и был доставлен в санчасть в Горелово.За воздушный таран, совершенный 20 июля 1941 года, Виктор Павлович Клыков был представлен к званию Героя Советского Союза, однако награда нашла его лишь в 1998 году, когда ему было представлено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награждению летчика в годы Великой Отечественной войны помешало то, что 6 октября 1941 года он не вернулся на аэродром с боевого задания. Формулировка «не вернулся с боевого задания» приравнивалась тогда к формулировке «пропал без вести». Это обстоятельство не позволило дать ход ходатайству о присвоении летчику звания Героя Советского Союза. Только после войны было установлено, что лейтенант Клыков погиб в бою, его самолет атаковали два немецких истребителя, поисковиками были найдены и перезахоронены останки героя.Всего в воздушных боях под Ленинградом летчики 19-го краснознаменного ИАП сбили 63 самолета противника, повредив еще 13 боевых машин. До 40 немецких самолетов было уничтожено ими в результате штурмовых действий на аэродромах противника. При этом личный состав полка совершал в день по 5-6 самолетовылетов, что давалось ценой величайшего перенапряжения сил и следовавших за этим потерь. В этих боях полк потерял 57 самолетов и 30 летчиков.С января 1944 года летчики-истребители 19-го ИАП первыми в ВВС РККА освоили тактику так называемой «свободной охоты». К этому моменту советские летчики сумели окончательно и бесповоротно закрепить за собой господство в воздухе. Чтобы удержать его, они взяли на вооружение тактические приемы, которые ранее применяли в воздухе только немцы. На «свободную охоту» отправлялись исключительно самые опытные и подготовленные пары «ведущий – ведомый». Четкой задачи перед ними не ставилось – командование лишь обозначало квадрат, в котором должны были действовать истребители. Уже в воздухе офицеры должны были самостоятельно искать немецкие самолеты и принимать решение – вступать с ними в бой или лучше отступить, преследовать самолеты противника или нет. У каждой пары обычно был свой квадрат, поэтому к выполнению 2-3 вылета летчики-истребители очень хорошо в нем ориентировались. Нередко случалось так, что «охотников» наводили на обнаруженные воздушные цели дежурные группы на земле.Прославленный советский ас Александр Покрышкин называл «свободную охоту» самой высшей формой боевой деятельности для воздушного бойца: «Используя исключительную хитрость и владение своим самолетом, летчик смело и уверенно поражает противника, делая это молниеносно и внезапно. У аса должны быть сильно развиты сообразительность и инициатива, уверенность в себе и в принимаемых в боевой обстановке решениях. Паника и растерянность чужды для аса». За четыре года Великой Отечественной войны летчики 19-го краснознаменного ИАП, а с 19 августа 1944 года – 176-го гвардейского ИАП выполнили более 3,5 тысяч вылетов на «свободную охоту».Так уже в самом конце войны 19 апреля 1945 года пара Александра Куманичкина и Сергея Крамаренко (оба на тот момент являлись Героями Советского Союза) под Кюстрином атаковала четверки немецких истребителей FW-190. Исход воздушного боя решился буквально за секунды. Куманичкин поразил ведущего одного звена противника, а Крамаренко сбил командира другого. Немцы, поняв, с кем они имеют дело, запаниковали и 6 истребителей противника просто вышли из боя. Стоит отметить, что в разные годы в этом полку проходили службу 29 Героев Советского Союза.Именно со дня формирования 19-го отдельного ИАП ведет свою историю легендарный ЦПАТ – 237-й гвардейский Проскуровский центр показа авиационной техники. Известные сегодня во всем мире пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» – это прямые потомки тех «свободных охотников» времен Великой Отечественной войны. В августе 1945 года 176-й гвардейский ИАП был перебазирован на расположенный в Подмосковье аэродром «Теплый Стан». Летчики полка отрабатывали здесь высший пилотаж как одиночный, так и групповой. В дальнейшем они принимали участие в воздушных парадах над Москвой, а также осваивали новые реактивные истребители. Летом 1950 года летчики данного полка на авиапоказе в Тушино впервые продемонстрировали общественности групповой пилотаж «пятерок» на новейших истребителях МиГ-15. На этих же истребителях советские ветераны сражались в корейском небе с американскими летчиками на «Сайберах», записав на свой счет 107 самолетов противника.В конце 1950-х годов началось формирование на основе летчиков-пилотажников 176-го гвардейского ИАП нового 234-го ИАП. В феврале 1952 года новая авиационная часть перебралась в Кубинку, где она базируется и сегодня. Именно «свободным охотникам» бывшего 176-го полка выпала высокая честь сопровождать в небе самолеты всех советских космонавтов, начиная с первого из них – Юрия Гагарина. Эти же летчики в конце 1967 года впервые в послевоенной истории посетили с дружеским визитом иностранное государство – Швецию. С тех пор они были желанными гостями на многих крупных авиашоу по всему миру.В 1989 году 234-й ИАП был переформирован в 237-й гвардейский центр показа боевой техники. 4 апреля 1991 года на базе его первой эскадрильи, которая была вооружена тяжелыми истребителями Су-27, была сформирована пилотажная группа «Русские Витязи», а 6 мая 1991 года из лучших летчиков второй эскадрильи, на вооружение которой находились легкие истребители МиГ-29, была официально сформирована пилотажная группа «Стрижи».