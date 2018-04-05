Каспийская флотилия перебазируется из Астрахани в Каспийск. Почему?

Источники информации:

https://www.rbc.ru/politics/02/04/2018/5ac204939a79472f9efd74f7

https://rg.ru/2018/04/04/reg-ufo/kak-budet-obustroena-baza-kaspijskoj-flotilii-v-dagestane.html

https://www.kommersant.ru/doc/3592253

Материалы из открытых источников

В понедельник, 2 апреля, стало известно, что Каспийская флотилия будет целиком переведена из Астрахани, где базируется в настоящее время, в Дагестан в город Каспийск. Об этом во время совещания рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Специалисты отмечают, что данное решение напрямую связано с желанием повысить мобильность основных сил флотилии. Военные посчитали, что корабли объединения в настоящее время имеют слишком длительный выход в Каспийское море из Астрахани.Как отмечает «Российская газета», в Дагестане активно ведутся работы, направленные на создание жилищно-казарменного фонда, военного госпиталя и иных объектов инфраструктуры, необходимых для размещения экипажей кораблей Каспийской флотилии. Также начались работы по строительству гидротехнических сооружений и причалов. Новая база флотилии будет располагаться в городе-спутнике дагестанской столицы – Каспийске. Все работы по передислокации сил Каспийской флотилии в новую базу будут идти синхронно. Помимо этого объединение продолжит получать новые образцы вооружений и военной техники.По словам Шойгу, в Каспийске разворачивается очень большая стройка: причалы, пирсы, пункты обслуживания, жилье. При этом он отметил, что количество военнослужащих и офицеров Каспийской флотилии будет увеличиваться кратно. О причинах принятия решения и о сроках реализации переезда Сергей Шойгу ничего не сказал. При этом в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ также воздержались от комментариев на этот счет.Местные власти рады такому решению Минобороны России. Зампредседателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров отметил, что перебазирование флотилии в Каспийск будет иметь стратегическое значение для социально-экономического развития республики: появление новой инфраструктуры, решение с вопросом занятости населения. Помимо постройки военных объектов будут решены и вопросы по развитию социальной сферы: постройка школ и детских садов, строительство жилья – все это планируется включить в комплексную программу развития Дагестана и программу комплексного развития российских моногородов.Каспийская флотилия является старейшим оперативным объединением военно-морского флота России. Она была создана еще в 1722 году императором Петром I. В своем составе флотилия имеет сегодня различные надводные корабли, поисково-спасательные суда, части береговых войск, авиацию, а также части специального, тылового и технического обеспечения. Главными задачами флотилии значатся: обеспечение государственных и национальных интересов России в каспийском регионе и противодействие терроризму. В составе флотилии насчитывается более 70 боевых кораблей и вспомогательных судов различного назначения, в том числе два сторожевых (ракетных) корабля проекта 11661К «Гепард» («Татарстан» и «Дагестан»), три малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М» («Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич»), а также три малых артиллерийских корабля проекта 21630 «Буян» («Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала») и другие суда (в том числе артиллерийские, ракетные, картографические катера, десантные корабли, буксиры). По словам министра обороны России Сергея Шойгу, доля новых кораблей и катеров в составе Каспийской флотилии доведена до 85 процентов, об этом он говорил в конце 2015 года.О начале строительства военного порта в Каспийске представители Минобороны России сообщили еще осенью 2017 года. Планируется, что первый этап строительства мест базирования для кораблей Каспийской флотилии будет завершен в 2019 году. Об этом Руслан Цаликов первый заместитель министра обороны России заявлял в сентябре прошлого года. Советник начальника Генштаба адмирал Игорь Касатонов, который в 1991-1992 годах возглавлял Черноморский флот, в интервью журналистам РБК отметил, что перевод флотилии будет не быстрым процессом. По его словам, решение о переезде из Астрахани в Каспийск продиктовано проблемой расположения нынешней базы флотилии. «Астрахань расположена в 100 километрах от Каспийского моря, ну что это за военно-морская база такая, если приходится по реке идти еще 6 часов. Помимо этого, зимой река просто замерзает, а в летние месяцы она мелеет – можно и не выйти вообще», – пояснил решение о переносе базы Игорь Касатонов.Среди вероятных причин переезда звучало также прогнозируемое некоторыми специалистами падение уровня Каспийского моря в северной его части. Это затруднило бы эксплуатацию здесь сравнительно крупных ракетных кораблей Каспийской флотилии – проектов 11661 и 21631. Если не брать во внимание так и несостоявшийся перевод основных сил Черноморского флота России из Севастополя в Новороссийск, то с 1990-х годов это первый случай смены основного пункта базирования флотилии. В то же время необходимость в переезде Черноморского флота отпала сама собой после присоединения Крымского полуострова к России в 2014 году.Астрахань стала главной базой Каспийской флотилии сравнительно недавно и вынуждено лишь после распада Советского Союза, когда флотилия была поделена между прикаспийскими странами СНГ (Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией), тогда же российскую часть и пришлось перебазировать из Баку в Дагестан и Астрахань. По словам Сергея Шойгу, перевод флотилии в дагестанский Каспийск «является серьезной составляющей безопасности в регионе». Адмирал в отставке и бывший командующий Черноморским флотом Виктор Кравченко отметил, что перевод флотилии позволит сформировать на Каспийском море «мощный кулак». «Все силы флотилии будут сосредоточены в одном месте, и она больше не будет зависеть от погодных условий», – сказал Кравченко.С тем фактом, что перенос базы флотилии связан с принятием во внимание климатических соображений, согласен и военный эксперт полковник Михаил Ходаренок. По его словам, после развала Советского Союза Каспийскую флотилию передислоцировали в совершенно неподготовленное для этого место. При этом не был учтен тот факт, что дельта Волги, а также северная часть Каспия замерзают. В то же время корабли и суда Каспийской флотилии небольшие и не усиленного класса. В принципе в сильные морозы они просто рискуют не выйти из своей базы, отметил Михаил Ходаренок в интервью РБК. По словам военного эксперта, какой-то пункт базирования в Астрахани все-таки будет сохранен.С тем, что Астрахань неудобна для базирования флота, согласен и Виктор Мураховский главный редактор журнала «Арсенал Отечества». По его словам дельта Волги не только замерзает в зимние месяцы, здесь также приходится поддерживать фарватеры, так как глубины в этом месте небольшие, а также очень сложная гидрологическая обстановка. Помимо этого в Астрахани собираются развивать торговый порт Прикаспийского региона, а это в теории может сказаться и на оперативной готовности военных, отметил Виктор Мураховский.По словам военного эксперта, в Дагестане уже был пункт базирования флотилии. Да и по своему расположению данная республика лучше. В Каспийске условия оперативного использования флота значительным образом улучшаются. В частности, выход кораблей для патрулирования территориальных вод становится проще, отметил Мураховский. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», денежные средства на постройку новых объектов и инфраструктуры заложены в госпрограмму вооружений.Каспийская флотилия очень важна для Российской Федерации как с военно-стратегической, так и с геополитической точки зрения, отметил в интервью РБК адмирал Игорь Касатонов. «В этом нет никаких сомнений. Несмотря на тот факт, что Каспийское море – закрытое, оно позволяет решать в том числе и стратегические задачи в таких конфликтах, как, например, происходящий в Сирии», – отметил адмирал. За время сирийской кампании российские военные моряки несколько раз производили пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам запрещенной в России группировки «Исламское государство» именно из акватории Каспийского моря. Ряд экспертов даже считает, что сегодня Каспийская флотилия является одним из самых боеготовых объединений флота.Независимый военный эксперт полковник запаса Андрей Паюсов считает, что с внутриполитическими событиями, к примеру, недавней сменой руководства Дагестана, передислокация флотилии никак не связана. По словам Паюсова, перебазирование Каспийской флотилии обсуждалось еще при бывшем министре обороны России Анатолии Сердюкове и соответствует принятым планам строительства ВМФ до 2020 года. «Основную роль в переносе главной базы флотилии играют климат, судоходность, логистика и экономика. Помимо этого, территориально корабли теперь будут расположены ближе к районам оперативного развертывания», – отметил военный эксперт. Андрей Паюсов напомнил, что среди основных задач Каспийской флотилии – обеспечение безопасности судоходства, рыболовства, а также нефтедобычи.Предполагается, что какой-то острой реакции со стороны глав прикаспийских стран в связи с переносом базы Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск не последует, так как перебазирование главной базы объединения не нарушает существующих на данный момент договоренностей. При этом осенью 2018 года на саммите глав прикаспийских государств, который пройдет в Астане, планируется подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря (данный документ готовится порядка 20 лет). В конце 2017 года Григорий Краснов заместитель главы МИД России в интервью «Коммерсанту» говорил о том, что принцип раздела Каспия уже согласован, отказавшись вдаваться в детали соглашения.