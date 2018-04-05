КНДР остановила реактор по получению оружейного плутония?

Кроме того, в задней части реактора было припарковано необычное количество больших транспортных средств. Среди этих автомобилей есть, по крайней мере, три больших грузовика, два из которых, как представляется, имеют цистерны. Также, вероятно, автокран, покрытый брезентом, находится неподалеку. Цель прибытия этих транспортных средств неясна, но может быть частью нового проекта технического обслуживания, связанного с передачей отработанных топливных стержней из соседнего хранилища для их перемещения из установки в радиохимическую лабораторию для переработки или доставки свежего топлива.

В настоящее время изображения указывают только на обычное движения транспортных средств и не указывают ни на какие действия, связанные с подготовкой или постоянной кампанией по переработке в радиохимической лаборатории. Если бы такая кампания велась, можно было бы видеть специальные вагоны.