10:46 05 апреля
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КНДР остановила реактор по получению оружейного плутония?

Портал, который ведёт мониторинг военной и «ядерной» активности на Корейском полуострове, публикует материал о событиях, связанных с реактором в Йонбьёне. Этот реактор в КНДР используется для выработки оружейного плутония. На сайте 38 North заявлено, что власти Северной Кореи, вероятно, распорядились остановить работу реактора мощностью 5 МВт.

При этом в материале ссылаются на данные, полученные «коммерческими» спутниками от 30 марта.

Также заявлено, что ведутся работы рядом с резервуаром для охлаждающей жидкости. Отмечается, что это может быть связано с тем, чтобы вода равномерно поступала на объект.


Из материала:
Кроме того, в задней части реактора было припарковано необычное количество больших транспортных средств. Среди этих автомобилей есть, по крайней мере, три больших грузовика, два из которых, как представляется, имеют цистерны. Также, вероятно, автокран, покрытый брезентом, находится неподалеку. Цель прибытия этих транспортных средств неясна, но может быть частью нового проекта технического обслуживания, связанного с передачей отработанных топливных стержней из соседнего хранилища для их перемещения из установки в радиохимическую лабораторию для переработки или доставки свежего топлива.


КНДР остановила реактор по получению оружейного плутония?


Тут же добавлено:
В настоящее время изображения указывают только на обычное движения транспортных средств и не указывают ни на какие действия, связанные с подготовкой или постоянной кампанией по переработке в радиохимической лаборатории. Если бы такая кампания велась, можно было бы видеть специальные вагоны.

Использованы фотографии: KCNA, 38 North
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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 05:47
    Скорее всего перезагрузка активной зоны.. Так что будут ещё боеголовки...
    Vard
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:26
      Обычная газета делает квалифицированный анализ по спутниковым снимкам, доступным любому через интернет ... Впечатляет. И анализ интересный (это я на счёт отсутствия спец-вагонов, нет спец-вагонов, значит ничего не вывозили, это понятно, но вот заметить само отсутствие - это мощно). Помнится, читал в детстве про немецкий бронепоезд, который в белый цвет был выкрашен, а сверху рельсы нарисованы, его наши лётчики найти никак не могли. Корейцы, конечно, никогда не додумаются свои поезда маскировать, тем более спец-вагоны
      А реактор запустят, даже если останавливали. Без ядерного оружия с КНДР сделают то же, что с Сирией, Ливаном, Ираком и т.д.
      Shurik70
    2. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 09:21
      Скорее уж выгрузка )) полученного материала ... Иначе смысл останавливать реактор ? Теперь у них есть достаточно плутония )
      Geisenberg
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 05:49
    Данные взяты с потолка, ибо не блещут информацией! Все эти "может быть " , "вероятно " , "возможно " , и прочее, говорит лишь об одном-у Южнокорейцев разведка работает из рук вон плохо, раз они устроили гадание на кофейной гуще в интернете.
    Геркулесыч
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:21
      Не факт. Просто выкладывают то, что считают допустимым. Странно, если сообщение начиналось бы: агент Анчоус, занимающий в ВС КНДР дожность.... сообщил нижеследуещее..... . Данные подтверждены разведывательным спутником.
      Сергей985
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:03
      Цитата: Геркулесыч
      Данные взяты с потолка, ибо не блещут информацией! Все эти "может быть " , "вероятно " , "возможно " , и прочее, говорит лишь об одном-у Южнокорейцев разведка работает из рук вон плохо, раз они устроили гадание на кофейной гуще в интернете.
      Южнокорейская разведка вообще не в курсе происходящего, т.к. там неутомимо пашет американская разведка. Присматривают за объектами с суши и из космоса в круглосуточном режиме.
      Ныробский
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:13
    А может, проблемы какие на реакторе, вот и устраняли? Тоже мне, сведения... Даже если и остановлен, плутония наработанного им надолго хватит... Или с китайцами договорились о чем то...
    Горный стрелок
    1. KVIRTU (Григорий) Сегодня, 08:48
      И в России, и в штатах давно подобные остановлены. Куда его столько. В современных БП плутониевый только инициирующий, 0,5 КТ примерно, остальное дейтрий.
      KVIRTU
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:49
        Да не только Дейтерид Лития 6
        Вадим237
  4. лысова (владимир) Сегодня, 06:14
    Регламентные работы ни кто не отменял, тем более на серьёзном объекте.
    лысова
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:17
    Им еще нужно было добавить, что реактор остановлен в связи с желанием Ким Чен Ына немного прогнуться перед встречей с Трампом и картинка была бы в рамках западной мечты. Корейцы проводят какие-то плановые работы и плевать хотели на спутники.
    данные, полученные «коммерческими» спутниками
    Оказывается "коммерческие" спутники мониторят ситуацию на территории КНДР. Ну, ну.
    rotmistr60
  6. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 06:18
    Верно подмечено в заметке про "коммерческие" спутники. Это что ж за коммерсанты такие и что за бизнес у них, что днём и ночью за корейским реактором следить надо?!
    Сергей-8848
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:25
      Покупатели, сделавшие предоплату. Волнуются.
      Сергей985
  7. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:29
    власти Северной Кореи, вероятно, распорядились остановить работу реактора мощностью 5 МВт.
    Или добавляют топлива .А затем наверное включат фотонный мега двигатель и сдвинут Землю по направлению к Солнцу.Вероятно могут промахнутся .И Земля пролетев мимо с большой долей вероятности замёрзнет в глубинах космоса belay
    Наблюдатель2014
    1. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 08:43
      ...Если не налетит на небесную ось...Истинно говорю...(С)
      Туз Бубен
  8. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:22
    Цитата: Geisenberg
    Обычная газета делает квалифицированный анализ по спутниковым снимкам, доступным любому через интернет ... Впечатляет.

    Ну вы сами можетен делать такой анализ, зная "что и как"

    Цитата: Shurik70
    А реактор запустят, даже если останавливали. Без ядерного оружия с КНДР сделают то же, что с Сирией, Ливаном, Ираком и т.д.

    Запустят. Это было уже дважды или трижды. Но даже если запустят, всем понятно, что даже с тем ЯО, которое есть у КНДР ее раскатают и вбомбят я каменный век будь да это политическая воля. Пока их сдерживают достаточно высокие потери в регионе, но если станет вопрос - 10 млн сейчас или 30 млн через 10 лет, как вы считаете, какой вариант будет выбран???

    Цитата: Geisenberg
    Скорее уж выгрузка )) полученного материала ... Иначе смысл останавливать реактор ? Теперь у них есть достаточно плутония )

    Достаточно? Для чего? Для того, чтобы сделать еще 5-10 боеголовок? Тогда достаточно. Вы хотя бы представляете, сколько в год плутония вырабатывает реактор мощностью в 5 МВт???

    Цитата: Геркулесыч
    Данные взяты с потолка, ибо не блещут информацией! Все эти "может быть " , "вероятно " , "возможно " , и прочее, говорит лишь об одном-у Южнокорейцев разведка работает из рук вон плохо, раз они устроили гадание на кофейной гуще в интернете.

    А вам все плохо. Именно так и начинаются работы по той или иной проблеме. С анализа материалов. И озвученная версия наиболее вероятна. Последняя выгрузка была кажется году в 2008-2010

    Цитата: Горный стрелок
    А может, проблемы какие на реакторе, вот и устраняли? Тоже мне, сведения... Даже если и остановлен, плутония наработанного им надолго хватит... Или с китайцами договорились о чем то...

    Нет, вероятнее всего в действительности пришло время перезагрузки активной зоны и соответствующая техника говорит об этом. А заодно профести и профилактические работы. В предыдущие остановки срок был порядка 100 дней. Посмотрим в этот раз. Если завершатся работы раньше - просто перезагрузка. Если в течение примерно 100 дней - то перезагрузка с профилактикой

    Цитата: rotmistr60
    Оказывается "коммерческие" спутники мониторят ситуацию на территории КНДР. Ну, ну.

    А что вас так удивляет, Геннадий? Спутники дистанционного зондирования Земли являются коммерческими, одна вовсю используются странами для ведения разведывательной деятельности. Ибо выгодно. Да и параметров с такого спутника ДЗЗ можно снять поболее, чем с обычного спутника опто-электронной разведки...
    Старый26
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