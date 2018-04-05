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КНДР остановила реактор по получению оружейного плутония?
Портал, который ведёт мониторинг военной и «ядерной» активности на Корейском полуострове, публикует материал о событиях, связанных с реактором в Йонбьёне. Этот реактор в КНДР используется для выработки оружейного плутония. На сайте 38 North заявлено, что власти Северной Кореи, вероятно, распорядились остановить работу реактора мощностью 5 МВт.
При этом в материале ссылаются на данные, полученные «коммерческими» спутниками от 30 марта.
Также заявлено, что ведутся работы рядом с резервуаром для охлаждающей жидкости. Отмечается, что это может быть связано с тем, чтобы вода равномерно поступала на объект.
Из материала:
Тут же добавлено:
При этом в материале ссылаются на данные, полученные «коммерческими» спутниками от 30 марта.
Также заявлено, что ведутся работы рядом с резервуаром для охлаждающей жидкости. Отмечается, что это может быть связано с тем, чтобы вода равномерно поступала на объект.
Из материала:
Кроме того, в задней части реактора было припарковано необычное количество больших транспортных средств. Среди этих автомобилей есть, по крайней мере, три больших грузовика, два из которых, как представляется, имеют цистерны. Также, вероятно, автокран, покрытый брезентом, находится неподалеку. Цель прибытия этих транспортных средств неясна, но может быть частью нового проекта технического обслуживания, связанного с передачей отработанных топливных стержней из соседнего хранилища для их перемещения из установки в радиохимическую лабораторию для переработки или доставки свежего топлива.
Тут же добавлено:
В настоящее время изображения указывают только на обычное движения транспортных средств и не указывают ни на какие действия, связанные с подготовкой или постоянной кампанией по переработке в радиохимической лаборатории. Если бы такая кампания велась, можно было бы видеть специальные вагоны.
Использованы фотографии: KCNA, 38 North
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