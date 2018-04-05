Продолжают падать. Очередной военный самолёт разбился в США

Американские СМИ публикуют сообщения об очередной небоевой потере средства военной авиации США. На сей раз крушение во время планового тренировочного полёта потерпел F-16 ВВС США. Известно, что он разбился в районе испытательной авиабазы Неллис в штате Невада. Отмечено, что пилот успел катапультироваться, однако о его обнаружении, а соответственно и о состоянии, не сообщается.Напомним, что накануне США потеряли транспортный вертолёт CH-53E Super Stallion, а также самолёт AV-8B "Harrier". Крушение вертолёта произошло в штате Калифорния (4 человека погибли), а штурмовик упал в африканском государстве Джибути (пилот катапультировался, но при этом получил тяжёлые травмы). Самолёт и вертолёт принадлежали Корпусу морской пехоты США.Таким образом, за двое суток американская авиация потеряла три средства.При этом нужно напомнить, что в середине марта в США (во Флориде) разбился ещё один американский самолёт - F/A-18, входивший в состав эскадрильи VFA-213 Blacklions авианосца «Джордж Буш».