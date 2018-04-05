10:47 05 апреля
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Продолжают падать. Очередной военный самолёт разбился в США

Американские СМИ публикуют сообщения об очередной небоевой потере средства военной авиации США. На сей раз крушение во время планового тренировочного полёта потерпел F-16 ВВС США. Известно, что он разбился в районе испытательной авиабазы Неллис в штате Невада. Отмечено, что пилот успел катапультироваться, однако о его обнаружении, а соответственно и о состоянии, не сообщается.

Продолжают падать. Очередной военный самолёт разбился в США


Напомним, что накануне США потеряли транспортный вертолёт CH-53E Super Stallion, а также самолёт AV-8B "Harrier". Крушение вертолёта произошло в штате Калифорния (4 человека погибли), а штурмовик упал в африканском государстве Джибути (пилот катапультировался, но при этом получил тяжёлые травмы). Самолёт и вертолёт принадлежали Корпусу морской пехоты США.


Таким образом, за двое суток американская авиация потеряла три средства.

При этом нужно напомнить, что в середине марта в США (во Флориде) разбился ещё один американский самолёт - F/A-18, входивший в состав эскадрильи VFA-213 Blacklions авианосца «Джордж Буш».

Использованы фотографии: goodfon.com
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Комментарии 43

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  1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:27
    Просто черная полоса началась. Один за одним.
    Сергей985
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:29
      Минус еще один боевой самолет в НАТО , совсем не плохо .
      Spartanez300
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:20
        Привет от Вагнера?
        Shurik70
        1. Oleg NSK (Олег) Сегодня, 07:41
          Посмотрите с другой стороны, стоящие на земле самолёты не падают ..... думаю дело в том, что стали очень активно летать ....
          Oleg NSK
          1. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 09:08
            Хорошая новость. Показывает в каком состоянии там дела.
            Geisenberg
        2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:13
          Цитата: Shurik70
          Привет от Вагнера?

          да кто то лодку раскачивает.... laughing
          XXXIII
      2. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 08:49
        У них больше всего самолетов. Чем больше самолетов, тем чаще они падают. Что-то мы не часто слышим о катастрофах в ВВС Беларуси- потому что самолетов мало. Для сильно радующихся напомню как с Кузи за один боевой поход упало сразу два новейших самолета. Не помню аналогичного случая на американском авианосце.
        Hanokem
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:07
          Цитата: Hanokem
          У них больше всего самолетов. Чем больше самолетов, тем чаще они падают.

          Вообще то, наоборот. При большом налёте лучше выучка личного состава и самолёт меньше стоит во влажном тёплом воздухе (ангар тоже не спасёт).
          с Кузи за один боевой поход упало сразу два новейших самолета. Не помню аналогичного случая на американском авианосце.

          В небоевом, то есть на абсолютно ровном месте, подойдёт? Один, правда, но это не принципиально.
          https://www.aex.ru/news/2017/4/21/168915/

          И, да, три ЛА за два дня это, действительно, не аналогичный случай нашим потерям на "Кузнецове" за несколько месяцев, Вы сами себя высекли. :)
          Avis-bis
          1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 09:46
            Авиабаза Неллис, это не совсем простая база..
            А и в том числе испытательный центр...
            Кстати в том году, на этой же базе разбился Су 27...(который был давно приобретён, говорят, у украины)
            Так что там не простые строевые пилоты обитают....
            NN52
        2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:08
          Цитата: Hanokem
          У них больше всего самолетов. Чем больше самолетов, тем чаще они падают. Что-то мы не часто слышим о катастрофах в ВВС Беларуси- потому что самолетов мало. Для сильно радующихся напомню как с Кузи за один боевой поход упало сразу два новейших самолета. Не помню аналогичного случая на американском авианосце.

          Старая техника вот и ломается или изношенная до предела, чего придумывать и искать сравнение, разные условия эксплуатации. crying
          ВВС РБ не хуже ваших ВВС стоят и не падают.... hi
          XXXIII
        3. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 09:14
          Цитата: Hanokem
          У них больше всего самолетов. Чем больше самолетов, тем чаще они падают. Что-то мы не часто слышим о катастрофах в ВВС Беларуси- потому что самолетов мало. Для сильно радующихся напомню как с Кузи за один боевой поход упало сразу два новейших самолета. Не помню аналогичного случая на американском авианосце.


          Ага ... успокаивай себя.

          Для тех у кого с памятью плохо напомню, что товарщи маккейн, тот который рак мозга в своё время на авианосце "Форрестол" ракету запустил (за что наверняка был представлен советской награде) чем порадовал половину экипажа бесплатными протезами и гробами, а 21 самолёт, после того как пожар потушили просто списали, что и понятно.
          Geisenberg
        4. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 09:46
          Цитата: Hanokem
          как с Кузи за один боевой поход упало сразу два новейших самолета.

          Су-33 и Миг-29к новейшие? Линия сборки Су-33 в Комсомольске на Амуре давно переоборудована. Когда "НИТКА" ушла от нас, тренироваться не где было, то что покупали месяц или два у в/на украины, это как мертвому припарка. Времена такие были, не до авианесущих крейсеров было.
          1vlad19
        5. Устин Умаров (Устин ) Сегодня, 10:06
          э, репатриант из свинарника, не надо трогать Беларусь, летаем сколько надо!
          Устин Умаров
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 06:39
      Видео к новости
      Владыка Ситх
    3. Mavrikiy Сегодня, 06:44
      Цитата: Сергей985
      Просто черная полоса началась. Один за одним.

      Зачем полоса? Пусть это будет непрерывный процесс. Мы его приветствуем. И пусть возобновят аварии на море, это тоже радует.
      Mavrikiy
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:56
        Mavrikiy Сегодня, 06:44 ↑
        Цитата: Сергей985
        Просто черная полоса началась. Один за одним.
        Зачем полоса?

        "Чёрный квадрат" Малевича им... angry
        a.s.zzz888
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:39
          Лучший метод против падения техники, "накрутить хвосты" всем задействованным в процессе лицам! Чем жёстче это процесс проведён, тем мягче, стабильнее идёт лётно - учебный процесс!
          rocket757
  2. Комментарий был удален.
  3. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:28
    Продолжают падать. Очередной военный самолёт разбился в США
    "падёж" -страшное дело ..(держал я как то кроликов,знаю что такое..))))
    Дедкастарый
    1. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 07:44
      Сочувствую...
      Теперь держу их строго в сарае и круглосуточно включен фумитокс...
      Это всё от комаров.
      Туз Бубен
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:29
    что то посыпались на землю, у них летающая техника... request
    a.s.zzz888
  5. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:30
    потеряла три средства.
    и это малость радует.....
    Uncle Lee
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:39
      Цитата: Uncle Lee
      потеряла три средства.
      и это малость радует.....

      это за 48 часов...
      Дедкастарый
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:40
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:40
    Не все же напасти только на Россию и другие должны получить свою долю.
    rotmistr60
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:41
    Это у них там такой новый вариант утилизации -методом встречи на скорости с землей!
    Геркулесыч
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:44
    А флот они еще не начали "сокрощать "? Типа, эсминец выскочил на рифы, ремонту не подлежит. ?Или подлодка на скорости врезалась в причал, также теперь неремонтопригодна? ??Че, только авиаторы должны за всех отдуваться? ?? wassat
    Геркулесыч
    1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:07
      Авиаторы - самая рискованная профессия, т.к. они каждый день нарушают основной закон природы: рождённый ползать, летать не должен wassat
      Рысь33
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 08:49
        Цитата: Рысь33
        Авиаторы - самая рискованная профессия, т.к. они каждый день нарушают основной закон природы

        Подводники не согласятся.
        Avis-bis
  10. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:59
    Износ большой? Или частота полетов выросла... Начинает сказываться усталость людей и техники...
    Горный стрелок
  11. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:04
    Вполне закономерный итог резкого увеличения активности авиации во всех её видах, и пусть меня закидают камнями окопавшиеся на этом сайте жалельщики потерь врага, но я искренне рад этому событию.
    Рысь33
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 07:11
    Цитата: Сергей985
    Просто черная полоса началась. Один за одним.

    ---------------------------------
    Почему сразу полоса? Начался мировой тренд на крэш военных самолетов НАТО. hi
    Altona
  13. роман66 (роман) Сегодня, 07:21
    пилот успел катапультироваться,
    мне казалось, в таких случаях катапульта срабатывает автоматически
    роман66
  14. alekc75 Сегодня, 07:26
    им летать нельзя!!! всем сидеть на земле!
    alekc75
  15. Horst78 (Слава) Сегодня, 07:28
    Укатали всю свою авиацию в целях "всемирного мира", вот и результат. А авиаторы предупреждали что техника "Сыпится".
    Horst78
  16. Vard Сегодня, 07:34
    Вероятная причина падение лётного мастерства американских пилотов... из ВВС уволилось более тысячи человек... Более того рассматривают возможность приёма пилотами рядовых... Так что это похоже начало...
    Vard
  17. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:45
    Что то у них там началось. Или профессионализм упал, или техника подвела.
    sgr291158
  18. К-50 (Алексей) Сегодня, 07:54
    Чем больше упадёт, тем меньше, при случаи, нам сбивать придётся. yes
    К-50
  19. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:02
    Кто-то сорвал джекпот, выбежал на лужайку и открыл бутылку советского шампанского. Хайли лайкли.
    Denis Obukhov
  20. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:06
    ушанка, балалайка? что уже нашли на месте крушения?
    Denis Obukhov
  21. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:46
    Вот и славно. Было бы замечательно, если бы падение их военной авиатехники(не путать с гражданской) стало "доброй" и ежедневной традицией. Странно, что в ветке до сих пор не обозначились призывающие посочувствовать "гегемону". Обычно сразу начинают канючить и пытаться пристыдить, мол не гоже чужому горю радоваться в надежде выдавить слезу у комментаторов.
    Ныробский
  22. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:00
    Требования: грамотность


    средства военной авиации

    три средства

    Мда...
    Avis-bis
  23. gukoyan (Igor) Сегодня, 09:05
    По-любому Путин виноват...
    gukoyan
  24. dojjdik (иван) Сегодня, 09:27
    еще не расчитались-маловато пока но неплохо
    dojjdik
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