В Лондоне заявили о наличии "вероятного адреса" производства "Новичка" в России

В британских СМИ, ссылающихся на «секретные» доклады спецслужб, заявлено, что последние якобы определили «точно место» производства нервнопаралитического газа «Новичок» на территории России. Видимо, доклады настолько секретны, что спецслужбы тут же поделились ими с британской прессой...При этом обращают на себя внимания привычные термины, используемые в СМИ Соединённого королевства. Это термин «вероятно», который теперь сменился на фразу «с подавляющей долей вероятности». Что такое «подавляющая доля вероятности», - большой вопрос, судя по всему, и для самих британских СМИ, которые всё же оставляют для себя лазейку, чтобы впоследствии иметь возможность умыть руки. Как тот самый твит британского кабмина, где Джонсон утверждал, что «Новичок» производится в России. Как известно, этот твит был удалён после заявления главы лаборатории Портон-Даун о том, что у специалистов лаборатории нет доказательств производства яда именно в России.В британских СМИ, которые перепечатывают друг у друга одни и те же фразы, изначально появившиеся в «жёлтой» прессе, объявлено, что местом производства «Новичка» в России «может быть Ясенево на окраине Москвы». Добавляется, что, «вероятно», там находятся «секретные лаборатории Службы внешней разведки». Неужели яд находился в конверте с обратным адресом?..Странно одно: почему в британских СМИ не прозвучал такой адрес «производства»: Москва, Кремль, строение 1?