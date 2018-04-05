10:44 05 апреля
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В Лондоне заявили о наличии "вероятного адреса" производства "Новичка" в России

В британских СМИ, ссылающихся на «секретные» доклады спецслужб, заявлено, что последние якобы определили «точно место» производства нервнопаралитического газа «Новичок» на территории России. Видимо, доклады настолько секретны, что спецслужбы тут же поделились ими с британской прессой...

При этом обращают на себя внимания привычные термины, используемые в СМИ Соединённого королевства. Это термин «вероятно», который теперь сменился на фразу «с подавляющей долей вероятности». Что такое «подавляющая доля вероятности», - большой вопрос, судя по всему, и для самих британских СМИ, которые всё же оставляют для себя лазейку, чтобы впоследствии иметь возможность умыть руки. Как тот самый твит британского кабмина, где Джонсон утверждал, что «Новичок» производится в России. Как известно, этот твит был удалён после заявления главы лаборатории Портон-Даун о том, что у специалистов лаборатории нет доказательств производства яда именно в России.

В Лондоне заявили о наличии "вероятного адреса" производства "Новичка" в России



В британских СМИ, которые перепечатывают друг у друга одни и те же фразы, изначально появившиеся в «жёлтой» прессе, объявлено, что местом производства «Новичка» в России «может быть Ясенево на окраине Москвы». Добавляется, что, «вероятно», там находятся «секретные лаборатории Службы внешней разведки». Неужели яд находился в конверте с обратным адресом?..

Странно одно: почему в британских СМИ не прозвучал такой адрес «производства»: Москва, Кремль, строение 1?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 49

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  1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:43
    В Лондоне заявили о наличии "адреса" производства "Новичка" в России
    а покажите.
    Дедкастарый
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:48
      Яд в ландон был переслат обычной эсэмэской, отправленной напрямую из Кремля wassat Во у них с головой как плохо! fool Им нужно построить город, назвать его МегаДаун, и переселить тут всех своих ученых, и правительство fool fool
      Геркулесыч
      1. Тралл Сегодня, 07:40
        В Лондоне заявили о наличии "вероятного адреса" производства "Новичка" в России

        Не умеют англичанцы тянуть интригу: сначала нужно было заявить о "возможном наличии вероятного адреса" smile
        А потом можно и пробирку с гречкой "Новичок" показать
        Тралл
      2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 09:54
        Официальный Лондон замолк, для прикрытия правительства, английские СМИ начали безответсвенно продолжать врать, тому и создают информационную ширму для первых правительственных утверждений , которые выглядят всё более ошибочными. Старый метод замылить враньё правительства...
        Vladimir 5
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:50
      Цитата: Дедкастарый
      В Лондоне заявили о наличии "адреса" производства "Новичка" в России
      а покажите.

      это совсекретные данные. доступ к ним имеют боря, тереза и "жёлтая" пресса мелкобритов. остальным знать не положено
      LSA57
      1. Александр 3 Сегодня, 06:54
        Голова Терезы ,называется яд.
        Александр 3
        1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 07:03
          Терезы-Горгоны? Я ещё про такую не слыхал. request Тогда яд точно -"Новичок". winked
          Svarog51
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:54
      Продолжение параноидального бреда об отравлении Скрипалей , уже не знают что придумать что бы доказать вину России .
      Spartanez300
    4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 07:00
      Цитата: Дедкастарый
      В Лондоне заявили о наличии "адреса" производства "Новичка" в России
      а покажите.

      Ничего не попутали? Может имелась ввиду Украина? Разве на Украине во времена СССР не занимались производством БОВ?
      Балу
    5. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:11
      Покажу.В сортире британского посольства в Москве.
      Цитата: Дедкастарый
      В Лондоне заявили о наличии "адреса" производства "Новичка" в России
      а покажите.
      210окв
    6. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 07:21
      Якобы...вероятно...возможно....с большой долей вероятности....чем вам не доказательства?
      vkl.47
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:31
        Британские учёные если что то выдавали на гора, более убедительно умеют доказывать!!!
        А енти спецслужбы совсем класс потеряли!!! Мож эт только в фильмах у них всё круто?
        rocket757
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:23
        Цитата: vkl.47
        чем вам не доказательства?

        вышинский нервно курит в стороне
        LSA57
    7. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 07:27
      это секретно, не покажут
      Не либероид Русский
    8. Комментарий был удален.
    9. vorobey (Сашка) Сегодня, 07:41
      Цитата: Дедкастарый
      В Лондоне заявили о наличии "адреса" производства "Новичка" в России
      а покажите.


      а я бабу Варю предупреждал... что ее самогонный аппарат надо менять... и ненадо брагу на карбиде настаивать.. дешево, но запах такой что не только участковый знает где ее лаборатория.. laughing laughing
      vorobey
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:31
        Народ требует дёшево и шоб душа пела! Как тут без спесфисской добавки обойдёсся?
        rocket757
  2. AID.S Сегодня, 06:47
    На конверте был обратный адрес...
    AID.S
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 06:49
      Цитата: AID.S
      На конверте был обратный адрес...

      на упаковке с гречкой...это-провал !
      Дедкастарый
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:53
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: AID.S
        На конверте был обратный адрес...

        на упаковке с гречкой...это-провал !

        ещё какой.
        LSA57
        1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 09:03
          похоже бриты,выходят на новый уровень ! laughing
          Дедкастарый
  3. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:50
    Доля вероятности настолько подавляющая, что подавляет все доводы"против"...

    Metallurg_2
  4. Strashila (I) Сегодня, 06:50
    Ну... на верное с большой долей долей вероятности с возможными минимальными исключениями все пути ведут в офисы Газпромнефти расположенных в том районе. где то там и ни где иначе... надо же как то оправдать санкции, на верное как то так.
    Strashila
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:50
    Яд, он такой! Там на каждой молекуле штамп стоит. ОТК, знак качества и фамилия упаковщика!
    Горный стрелок
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:53
      Штамп ОТК номерной. Просто прочитали, куда претензии отправлять.
      Сергей985
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 07:46
      Цитата: Горный стрелок
      знак качества


      Видимо все таки брак был.. поскольку выживших тьма... а знак качества он гарантировал..

      - товары народного потребления высокого качества..
      vorobey
    3. Strashila (I) Сегодня, 08:02
      Цитата: Горный стрелок
      Яд, он такой! Там на каждой молекуле штамп стоит. ОТК, знак качества и фамилия упаковщика!
      ... и не просто знак качества, а старый добрый советский красный пятиугольник... с датой производства, номером партии, с приложением паспорта качества за подписями с указанием данных упаковщика, контролера, военпреда... и сроком хранения.
      Strashila
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:51
    Скудоумие англикакашек уже надоело! fool Разошлись, как скверный уголь в самоваре, пару много, а весь уходит в воздух, ибо бог не дал анликакашкам мозга. Поскольку не заслужили! !! fool
    Геркулесыч
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:53
    Очередная бредятина от наглии...Пора бы и нам переходить в наступление и вешать на неё всех ... т.е. то что заслужили они. А список этот очень длинный, можно каждый день совбез ООН созывать и пусть там они вертятся... angry
    a.s.zzz888
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 07:00
    Ясенево? Ну вы даете. Там же спальный район. Отродясь там не было ничего подобного. Скорее в Капотне какой-нибудь. Дык там вся Москва сгнившая-пересгнившая в буквальном смысле, а в Москве-реке уже лет 60 кроме мутантов никто не водится. И вообще, отравить русского человека каким-то там "новичком". Да этим "икспердам" в Челябинск бы приехать. Да даже под Москвой, в Волоколамск. Вот там бы слона с ног сбило. laughing laughing
    P.S. Щас Голован из Каширы приедет на работу, сеть на работе настроит и все расскажет. Кто как и зачем. И какова обстановка с "новичками" на мусорных полигонах Московской области. laughing
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:28
      Цитата: Altona
      Щас Голован... все расскажет... какова обстановка с "новичками" на мусорных полигонах

      Головану, если честно, пофиг.
      У Голована в советские времена в километре от дома ракетные движки гоняли на стенде, а в другом километре до сих пор работает цех по обработке бериллия belay
      Так что "новичками" Голованов напугать... сложно.
      А еще Голован как-то пару месяцев поработал (на практике) в ГосНии ХлорПроект (Москва, м. Пролетарская). Очень вонючее и взрывоопасное, доложу Вам, было предприятие.
      А еще - месяц на железке около медного комбината в Норильске. С одной стороны озеро из стоков от медного комбината (купаться нельзя, растворишься. Глубоко вдыхать - не рекомендуется, задохнешься), а по другую сторону - шлаковозы в тундру с железки прямо шлак выливают.
      Идиллия (с). Год 1984-й, есличе wink
      Цитата: Altona
      Голован из Каширы приедет

      Голованы в Каширах не водятся stop
      Голован Джек
    2. слава1974 (слава) Сегодня, 10:39
      Ясенево? Ну вы даете. Там же спальный район.

      Там находится "Аквариум", штаб-квартира СВР. Намекают на то, что газ был синтезирован в секретных лабараториях, поэтому невозможно определить страну-производителя.
      слава1974
  9. AlexS (Алекс) Сегодня, 07:00
    Эта история с предателем как с малазийским боингом. Постоянный вброс фейков и более ничего.
    AlexS
  10. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:01
    Долго ещё они будут находить возможные места, если учесть сколько у нас районов, городов, областей, республик и краёв. smile
    ul_vitalii
  11. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:09
    Странно одно: почему в британских СМИ не прозвучал такой адрес «производства»: Москва, Кремль, строение 1?

    но там ведь хранятся секретные документы доступ к которым имеет только ВВП
    LSA57
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:10
    В этом деле британские СМИ перещеголяли своих коллег из Сша. Они уже выдали на гора столько "секретных" докладов, что уже сами запутались: чемодан - машина - дверь - квартира - беспилотник - гречка... Уже тошно только от одного упоминания британских СМИ.
    rotmistr60
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:35
      Привет soldier
      Интересно, а конкурс проводился, кто из западных дермакратичных СМИ круче или брехливее?
      Так для прикола, рейтинг бы составить!!!
      rocket757
    2. We_Smart (Игорь) Сегодня, 07:42
      Случилась страшная трагедия – у четы Обама родился белый ребенок. По этому поводу на пресс-конференции докладывает пресс-секретарь Госдепа США Мари Харф.
      – Россия и лично президент Путин несомненно являются виновниками этого инцидента, у нас есть абсолютно все доказательства, но из-за секретности мы не можем их открыть.
      Журналист: – А как вы объясните, что за 9 месяцев до того у президента Обамы гостил президент Украины Порошенко? Разве эти два факта не связаны?
      МХ: – Абсолютно не связаны. Их даже сравнивать нельзя. К тому же президент Порошенко нанес визит чете Обама как частное лицо. Он мог просто навещать в США свою бабушку. Следующий вопрос, пожалуйста!
      – А как вы объясните, что и лицом, и прической младенец не похож на Путина, но очень похож на Порошенко, практически одно лицо.
      – Учитывая, что младенец не является афро-американцем, портретное сходство не может быть определено на глаз.
      – То есть вы хотите сказать, что все белые на одно лицо?
      – Я этого не говорила!
      – А как быть с тем, что по результатам независимой генетической экспертизы отцом младенца на 99,9% является Порошенко?
      – У нас имеется неоспоримое доказательство обратного.
      – Какое?
      – Заявление президента Порошенко, выложенное им в "Ю Тьюб".
      – И вы основываетесь только на этом заявлении?
      – Конечно, ведь это очень логично: человек не виноват и честно сказал об этом. Мы не сомневаемся в правдивости этих данных.
      – А если президент Путин скажет то же самое?
      – Мы, естественно, не сможем доверять его заявлению.
      – Почему?
      – Послушайте, вы просто излагаете Московскую пропаганду! У вас есть еще вопросы?
      – А как сама первая леди комментирует причины инцидента?
      – Она считает, что поскольку возможность причастности к нему дружественных США стран полностью исключается, значит это был несомненно акт агрессии со стороны России и лично президента Путина.
      – Но что она говорит о так сказать событии-первопричине? Это же невозможно не помнить!
      – Послушайте, мне надоели ваши пророссийские выпады, следующий вопрос!
      – Итак вы убеждены, что виновата Россия и Путин?
      – Мы в этом не сомневаемся.
      – Учитывая, что последний год в семье Обамы то и было бывал президент Порошенко, младенец как две капли воды похож на Порошенко и генетическая экспертиза определила отцовство Порошенко, а президент Путин согласно данных со спутников находился от первой леди минимум за 20 тыс. км, вы все равно считаете виновным Путина? Но почему?
      – Моя работа озвучить выводы наших специалистов, а не вступать в глупые полемики. Кроме того вы очень недооцениваете половую мощность русских, скорость и дальность их стрельбы! Резюмирую: чтобы подобная трагедия не пришла в каждый американский дом, мы намерены просить мировое сообщество ввести самые жесткие санкции против России и лично президента Путина!

      Автора не знаю, но снимаю шляпу.
      We_Smart
    3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:56
      Цитата: rotmistr60
      В этом деле британские СМИ перещеголяли своих коллег из Сша. Они уже выдали на гора столько "секретных" докладов, что уже сами запутались: чемодан - машина - дверь - квартира - беспилотник - гречка... Уже тошно только от одного упоминания британских СМИ.

      Потом пойдут вздутые консервы с ботулизмом и закончится всё куриными яйцами с сальмонеллёзом из поместья Баскервилей. Скажут - "Звиняйте россияне, мол мы тут слегка погорячились, а виновной курице мы башку уже отрубили"
      Ныробский
  13. Vard Сегодня, 07:31
    Британские учёные... Британские политики... Британские СМИ... Там кто нибуть нормальный есть?
    Vard
    1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:17
      Цитата: Vard
      Там кто нибуть нормальный есть?

      Конечно есть, это начальник лаборатории в Портон-Дауне wink
      pvv113
  14. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:48
    Сами сказки сочиняют и сами в них верят. Как малые дети.
    sgr291158
  15. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 07:58
    Для того, чтобы убить никому не интересного перебежчика, в России создали секретную лабораторию для изготовления отравляющего вещества. Потом этим веществом поливали поле с гречихой. Этой гречихой накормили Скрипалей. Граф Монтекристо отдыхает.
    Denis Obukhov
  16. Теренин (Геннадий) Сегодня, 07:59
    Да, всё нормально, в их стиле. На каждый (западный) роток не накинешь платок - посл. Тереза, хотелось бы узнать, как у вас дела с выходом из ЕС и каков сейчас уровень доверия у правительства Англии?
    Теренин
  17. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 08:00
    Все-таки не вняли лазейке , оставленной Путиным , когда он сказал, что извинений от убогих не ждем, достаточно здравого смысла. Типа, скажите, что бес попутал со Скрипалями, эвон начальника Ми-5 поволокли на конюшню - пороть за дезу...
    Но нет. Безумная Тереза продолжает закапываться в дерьмо.
    Придется заменить Терезу, Владимир Владимирович...
    Denis Obukhov
  18. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 08:16
    laughing в «Пятерочке»что ль в гречке яд
    Proton
  19. Комментарий был удален.
  20. Spambox (Антон Буреев) Сегодня, 08:30
    "объявлено, что местом производства «Новичка» в России «может быть Ясенево на окраине Москвы»"

    Ясенево ?! laughing я минут десять катался по полу. Какой iдиот человек в густо заселенном районе Москвы будет производить БОВ ? Мы же не в Англии где остров и места-(мозгов) нет от слова совсем. Гугл карты им в помощ страна большая офисов СВР много Пусть ищут дальше))
    Spambox
  21. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:55
    Цитата: Дедкастарый
    а покажите.

    А секретно!!! tongue wassat
    Piramidon
  22. Altona (Евгений) Сегодня, 09:57
    Цитата: Голован Джек
    У Голована в советские времена в километре от дома ракетные движки гоняли на стенде, а в другом километре до сих пор работает цех по обработке бериллия

    ---------------------------
    Это где это? Рядом с Черноивановкой? Есть такое поселение рядом с Сергиев Посадом (Загорск в советские времена). Видел там как на жд платформах выкатывали ракетные двигатели. Приезжал я туда в годе так 1992 с целью посещения Лавры. laughing
    Altona
  23. Altona (Евгений) Сегодня, 10:10
    Цитата: LSA57
    но там ведь хранятся секретные документы доступ к которым имеет только ВВП


    Вам в вашу библиотеку. hi
    Altona
  24. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 10:22
    Процесс превращения матери Терезы в Медузу Горгону.
    Лена Петрова
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