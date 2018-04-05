10:44 05 апреля
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За борьбу против России. Порошенко наградил американского сенатора орденом

Число американских представителей власти, награждённых государственными наградами Украины, растёт. Очередным представителем правящей американской верхушки, награждённым украинским президентом Порошенко, стал сенатор от штата Огайо Роб Портман, который ранее долгое время был членом палаты представителей американского Конгресса.

Сенатора Портмана Порошенко наградил орденом «За заслуги» перед Украиной. Ранг ордена – III степени.

Из описания «заслуг» американского сенатора перед Украиной:
За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.




Во время вручения государственной награды сенатору Портману Порошенко поблагодарил того за продвижение в Конгрессе идеи предоставления Украине военной помощи, а также за голосование по введению антироссийских санкций.

Кстати, из США тем временем пришли сообщения о том, что Вашингтон собирается ввести дополнительные санкции против нескольких представителей крупного российского бизнеса.

Порошенко после награждения попросил американского сенатора «оказывать содействие по непродвижению российского проекта «Северный поток-2». Орденоносный американский сенатор заявил, что готов сделать всё возможное, но при этом добавил, что ожидает от Украины «чёткой программы по борьбе с коррупцией».

Использованы фотографии: president.gov.ua
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Комментарии 24

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 07:05
    Гетьмана Грициана- Таврического 1 степени с закруткой на спине!
    Серж Горелый
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:07
      Как же все таки противно смотреть на эту гнусную рожу алкаша .
      Spartanez300
      1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 07:14
        Прямо ненависть к этому "Петру" украинскому ! Омерзение и ненависть . Предателей всегда презирают и ненавидят . ИУДА Порошенко !
        30 вис
      2. Тралл Сегодня, 07:36
        Порошенко после награждения попросил американского сенатора «оказывать содействие по непродвижению российского проекта «Северный поток-2»

        И тут зрада. Сенатора потолще выбирать надо было - этим трубу СП-2 не заткнуть laughing
        Тралл
        1. Татьяна Сегодня, 08:52
          Петруха заблаговременно готовит себе за бугром место для посадки на запасном аэродроме - т.е. в конгрессе США.
          Татьяна
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 07:22
      Порошенко после награждения попросил американского сенатора «оказывать содействие по непродвижению российского проекта «Северный поток-2». Орденоносный американский сенатор заявил, что готов сделать всё возможное, но при этом добавил, что ожидает от Украины «чёткой программы по борьбе с коррупцией».

      "Помогать помогай, а СВЯТОЕ НЕ ТРОЖЬ ! Захотел чтобы мы боролись с коррупцией !!! Коррупция - это СИСТЕМА, её нельзя победить ! Ишь ты !!!"
      Starover_Z
      1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 07:39
        За борьбу против России. Порошенко наградил американского сенатора орденом
        -" ну а я уж,тут как тут,награжу тебя за труд...кузнецам дано заданье-орден к завтрему скуют..."(С) Л.Филатов smile
        Дедкастарый
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:05
    Робу Портману есть за что рогом поуператься, впереди ещё две степени. smile И про коррупцию, при очередном вручении, можно говорить до бесконечности.
    ul_vitalii
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:14
      Цитата: ul_vitalii
      Робу Портману есть за что рогом поуператься, впереди ещё две степени

      и укрпремия в размере 1000 гривен lol
      Привет Виталий hi
      LSA57
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:31
        Здравствуй, Сергей hi Без обмывки никак.
        ul_vitalii
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:36
          Цитата: ul_vitalii
          Без обмывки никак.

          дык всей премии хватит ток на 2 по 100 без закуски laughing
          LSA57
  3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:06
    Скорее всего за весомый вклад в развал Украины как государства , наградить "Орденом уб... ка" 3 степени .
    Spartanez300
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:15
      Цитата: Spartanez300
      наградить "Орденом ка" 3 степени

      а первую дадут когда уркаина ужмётся до размеров куева? wassat
      LSA57
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 07:07
    Председатель общества украинской трезвости выдал значок иностранному члену общества, почетному члену американского клуба анонимных алкоголиков. За неоценимые заслуги в распитии Хеннесси и Джека Дэниелса, а также в борьбе с пьянством и алкоголизмом. laughing laughing
    Altona
  5. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:15
    За помощь в освобождении Крыма!!!!
    Сергей985
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:20
    но при этом добавил, что ожидает от Украины «чёткой программы по борьбе с коррупцией».

    А вот этого пецька-алкаш уже не слышал... bully
    a.s.zzz888
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:20
    ...ожидает от Украины «чёткой программы по борьбе с коррупцией»
    Весь Петькин кайф сломал только одним упоминанием о коррупции. "великий" президент, за спиной которого "сильнейшая в Европе" армия хвалит американца за вклад внесенный в санкции против России, а тот в ответ о какой-то коррупции.
    rotmistr60
  8. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:29
    Подражатель. Славная такая традиция и общего советского прошлого, награждать всех подря....друзей за выдающиеся и прочие, прочие!
    Декоммунизироват пана прэзидента пора?
    rocket757
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:30
    Америке нужно ввести награду -орден из осины для укроинцев "за рабские услуги "!Награждать тотально, раду, правительство. Парошенке дать сразу два! Повесить на уши, или вообще ко лбу прибить гвоздем соткой, не меньше.
    Геркулесыч
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:38
    Что, решил прогнуться перед американцами! Смотри , чтоб спина не треснула!
    Симон
  11. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:39
    Щедрый Петька ордена раздает на лево и на право. Лишь бы деньжат еще трохи подсыпали и на Россию по гавкали.
    sgr291158
  12. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:46
    Цитата: 30 вис
    Прямо ненависть к этому "Петру" украинскому ! Омерзение и ненависть . Предателей всегда презирают и ненавидят . ИУДА Порошенко !

    Да, Юрий. Эта мерзостная ИУДА, еще и к власти прорвался! Но я думаю, что он у власти не долго будет, народ сбросит его скоро - до выборов не долго на Украине осталось ждать. negative
    Симон
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 08:29
      А я думаю, в 2019 г янкесы Савченко президентом сделают, и эта отмороженная психопатка пошлет миллионы кастрюлеголовых скотов на убой на границу с Россией. Подозреваю, что неспроста начали возню под Савченко к приближающимся президентским выборам. Все по шаблону: сначала ставят президента-вора, в результате нищает народ, а виноват враг (мо...ли), потом ставят президента-мясника, который отправит обнищавшее стадо натравливать на "врага", виновного в их бедах и обнищании. Вы думаете, это просто так во всех украинских бедах обвиняют русских, да еще так нагло и беспардонно? Просто вышиватное стадо зомбируют и программируют на войну с нами.
      Кот_Кузя
  13. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:14
    Американец, есть американец... висюльку взял, а на последок испортил Петьке всё настроение - мол "С коррупцией надо заканчивать". Как Петруха теперь с этим жить будет?
    Ныробский
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