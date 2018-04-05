За борьбу против России. Порошенко наградил американского сенатора орденом

Число американских представителей власти, награждённых государственными наградами Украины, растёт. Очередным представителем правящей американской верхушки, награждённым украинским президентом Порошенко, стал сенатор от штата Огайо Роб Портман, который ранее долгое время был членом палаты представителей американского Конгресса.Сенатора Портмана Порошенко наградил орденом «За заслуги» перед Украиной. Ранг ордена – III степени.Из описания «заслуг» американского сенатора перед Украиной:Во время вручения государственной награды сенатору Портману Порошенко поблагодарил того за продвижение в Конгрессе идеи предоставления Украине военной помощи, а также за голосование по введению антироссийских санкций.Кстати, из США тем временем пришли сообщения о том, что Вашингтон собирается ввести дополнительные санкции против нескольких представителей крупного российского бизнеса.Порошенко после награждения попросил американского сенатора «оказывать содействие по непродвижению российского проекта «Северный поток-2». Орденоносный американский сенатор заявил, что готов сделать всё возможное, но при этом добавил, что ожидает от Украины «чёткой программы по борьбе с коррупцией».