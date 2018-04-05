10:44 05 апреля
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Чемодан - вокзал - США. Трамп определился со временем вывода войск из Сирии

Информационное агентство Associated Press сообщает о конкретных сроках возможного вывода американского военного контингента из Сирии. Если верить источникам этого информационного агентства, то Трамп «сигнализировал» своим советникам о желании вывести около 2 тысяч американских военнослужащих из САР в ближайшие полгода.

Напомним, что ранее президент США заявил о рассмотрении вопроса по выводу контингента США из Сирии, при этом добавив о «необходимости проконсультироваться по этому вопросу». Предварительные консультации уже состоялись.

Чемодан - вокзал - США. Трамп определился со временем вывода войск из Сирии



Из материала Associated Press:
Совещание при Трампе завершилось без чёткого определения срока вывода войск. Теперь советники президента (США) пытаются определить приемлемую дату для «быстрого вывода», обозначенного Дональдом Трампом. Президент дал понять, что ждёт вывода американского контингента в ближайшие полгода.


При этом отмечено, что Трамп продолжает настаивать на «возвращении контингента домой только после ликвидации в Сирии последнего террориста ИГИЛ» (*запрещено в России).

Associated Press сообщает, что Трамп в своём желании выводить войска в ближайшие полгода «пока остаётся в одиночестве». Хотя тут же напоминается, что Трамп уже показал готовность быстро прощаться с представителями своего окружения, если те не готовы разделять его планы.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 40

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:07
    Хороший анекдот... мне нравится..

    ну откуда американские вояки сами уходили? их же убедительно просить надо... Вон как хуситы в Йемене.. или Вьетнамцы в свое время..
    vorobey
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:08
      Эти войска и сейчас там за не надобностью , а последним террористом ИГ можно назначать сколько угодно .
      Spartanez300
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:13
        Цитата: Spartanez300
        Эти войска и сейчас там за не надобностью .


        а кого тогда бить если ИГ уничтожат... скучно станет.. а так у арабов развлекалово.. атракционы.

        - плюнь американцу в спину - 250 -динар..
        - заложи фугас под Хамви - 3000 динар
        - сжечь флаг - бесплатно
        laughing laughing

        русских трогать страшно... эти толпой в 16 человек могут толпу в 300 отметелить... а их атракционы с гранатами вообще жуть.. (простите цинизм в словах)
        vorobey
      2. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:25
        Поспешать не торопясь.Вот как это называется.Нобелевскую премию в студию.
        Teberii
      3. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 08:27
        последним террористом ИГ можно назначать

        ...последнего америкканского солдата в Сирии.
        Ушлый_башкорт
      4. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 09:37
        "...можно назначать сколько угодно."
        Можно и русских назначить, не впервой.
        Чёрный Полковник
    2. donavi49 Сегодня, 08:34
      Так, а что там делать?

      Он допустил объединение врагов фактически, которые без него все поделили.


      Асад - вернул в целом страну. Теперь будут писать конституцию в широких консультациях с Ираном, Россией и Турцией. После принятия новой конституции - выборы с Асадом или без.

      Турция, Иран и Россия - получат основные контракты на восстановление.

      Турция - своими силами пускает на фарш в Идлибе ХТШ. Причем взяли такой Темп - что Нусрачи кончаются просто на глазах. Так до Мая они перестанут быть серьезной силой. В итоге останутся только лояльные Султану бабахи.

      Турция берет себе под опеку (она обещает все вернуть - но это пока Ишак заговорит) - несправедливо отторгнутые Британской империей и Францией южные территории.

      Вот реальные сейчас задачи у контингента США:
      1) Блокировать шоссе №1 - Дамаск-Багдад. Но шииты пробили шоссе Евфрат и пользуются им, это дольше и менее обустроено, но им хватает.
      2) Поддерживать Курдов - в будущем турецком городе Манбидж.
      3) Не давать шиитам дорваться до Нефти и Газа за Евфратом.
      donavi49
    3. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 08:39
      Им там ничего хорошего не светит. Раз появились "партизаны",которые их начали тихо убивать, значит - нужно валить, пока не потеряли лицо перед своими избирателями. Наши начали использовать их же методы. В условиях когда контроль за небом у нас. У американцев грустные перспективы.
      BerBer
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:34
        Цитата: BerBer
        Им там ничего хорошего не светит. Раз появились "партизаны",которые их начали тихо убивать, значит - нужно валить, пока не потеряли лицо перед своими избирателями. Наши начали использовать их же методы. В условиях когда контроль за небом у нас. У американцев грустные перспективы.

        Как то так. Поняли полосатые, что с разгромом американской опоры в лице ИГИЛ, для США значительно возрастают и их финансовые издержки по дальнейшему продвижению "демократии" в этом регионе. Да и "коллеги" по коалиции уже не выражают ни былого оптимизма, ни той поддержки, когда они могли безнаказанно свергать "диктаторов". Сейчас американцы думают, как эффективно съёхать и при этом сохранить свою, уже изрядно протухшую репутацию.
        Ныробский
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:55
      Пока Трамп будет думать, его войска "выведут" как тараканов и без их согласия. winked
      сибиралт
      1. MadCat Сегодня, 09:03
        Цитата: сибиралт
        Пока Трамп будет думать, его войска "выведут" как тараканов и без их согласия. winked

        или покрошат еще пару сотен ихтамнетов...
        MadCat
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:13
          Цитата: MadCat
          или покрошат еще пару сотен ихтамнетов...


          или наоборот... feel
          vorobey
    5. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 09:03
      Цитата: vorobey
      Хороший анекдот... мне нравится..

      ну откуда американские вояки сами уходили? их же убедительно просить надо... Вон как хуситы в Йемене.. или Вьетнамцы в свое время..


      Из Вьетнама как раз уходили. Сами, причём очень быстро ...
      Geisenberg
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:08
        Цитата: Geisenberg
        Цитата: vorobey
        Хороший анекдот... мне нравится..

        ну откуда американские вояки сами уходили? их же убедительно просить надо... Вон как хуситы в Йемене.. или Вьетнамцы в свое время..


        Из Вьетнама как раз уходили. Сами, причём очень быстро ...


        А мне товарищ Ли Си Цин рассказывал как он на своем МИГ 15 неоднократно вылетал на переговоры с американцами, убеждая их.оставить Вьетнам в покое..
        vorobey
      2. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 09:42
        Ага, десять лет уходили, отправив на дембель больше 50 тысяч в цинковых бушлатах.
        Чёрный Полковник
  2. Strashila (I) Сегодня, 08:08
    Знакомая песня... знакомый сценарий... собственно с чего начался ИГИЛ и после чего все началось... вывод американских войск из Ирака. Подготовили баньдюков, вооружили... пора и ноги делать.
    Strashila
  3. cniza (Виктор) Сегодня, 08:12
    “Совещание при Трампе завершилось без чёткого определения срока вывода войск. Теперь советники президента (США) пытаются определить приемлемую дату для «быстрого вывода», обозначенного Дональдом Трампом. Президент дал понять, что ждёт вывода американского контингента в ближайшие полгода.


    Трамп может и не дожить до этого времени.
    cniza
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:21
      Витя , привет ! hi drinks
      Трамп «сигнализировал» своим советникам о желании вывести около 2 тысяч американских военнослужащих из САР в ближайшие полгода.

      Не факт , что желание Трампа является сигналом к немедленному исполнению . wink Как не факт и то , что сдвигать сроки вправо умеют не только у нас . Так что - будем посмотреть ...
      bouncyhunter
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:26
        Привет Паша! hi , да кто же ему позволит , опять отправят "карандаши точить".
        cniza
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:38
          Паша, здравствуй! hi Нужно уполовинить контингент, чтобы транспортные расходы меньше были smile
          ul_vitalii
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:44
            Цитата: ul_vitalii
            Нужно уполовинить контингент

            Переведя упомянутую половину в 200-ое состояние ? bully
            bouncyhunter
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:39
          Цитата: cniza
          опять отправят "карандаши точить"

          Вот и я о том же . США из Сирии и ссаными тряпками не выгонишь - упорно не хотят сдавать свои позиции . Да и на месте гадить легче , чем из-за лужи .
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:41
            Там ещё и гешефт не плохой , они никогда не откажутся.
            cniza
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:44
              Так это понятно : где звон монет - там США в первых рядах .
              bouncyhunter
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:52
                А они только на войне и могут зарабатывать , вернее всех грабить.
                cniza
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:54
                  В Матрасии это поняли ещё во время войны Севера с Югом , а две мировых войны только укрепили их в этом убеждении .
                  bouncyhunter
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:13
    Не, просто так - не уйдут... Вот когда их "попросят"... Убедительно... wassat победители, блин. Не обязательно выиграть войну. Достаточно убедительно об этом "рассказать"!
    Горный стрелок
  5. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 08:15
    Выйдут,что б очередную свинью подложить wassat
    Proton
  6. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 08:25
    ... Следует ожидать увеличения численности, полосатых, в регионе, по аналогии с Афганистаном. Тоже заявляли, об уходе.. Только, почему то, прибавилось..
    "Смысловые галлюцинации"...
    Сибирский цирюльник
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:40
    Разъехались трамповские сани, с пентагоновскими. Раздрай, однако у корыта. bully
    a.s.zzz888
  8. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 08:40
    Да их за это время перебьют половину.
    sgr291158
  9. синоби (Юрий) Сегодня, 08:56
    Запахло горелым.Пока их только предупредили.Без больших потерь.Но это пока.Смотрят на реакцию.
    синоби
  10. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:14
    показательно выдадут в сми картинку о частичном выходе а на самом деле это будет ротация.
    Heterocapsa
  11. танк66 Сегодня, 09:20
    /мысли вслух/ Вот,и не верь в реинкарнации.

    танк66
  12. Slavik74 (Вячеслав) Сегодня, 09:37
    Из Афганистана уже "вывел",до сих пор там.
    Slavik74
  13. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:39
    вывести около 2 тысяч американских военнослужащих из САР в ближайшие полгода.
    Помнится Обама тоже обещал вывести войска из Афганистана в определенные сроки. А закончилась инициатива вводом дополнительных войск. Так и тут - вывожу, не вывожу, а может даже и ввожу (простите за тавтологию).
    rotmistr60
  14. astill07 (Andrew Bystrov) Сегодня, 09:40
    Просто Трамп пробует ввести новую
    практик: хотите, чтобы ВС США находились в районе X, Y, Z, - платите.
    Т.е., за амер.войска надо ПЛАТИТЬ.
    Для начала, он пробует эту новацию
    на арабах. При любом исходе (согласятся полностью или частично),
    Трамп продолжит эту "новую линию" и
    в Европе, и в Лат.Америке, и далее.
    И, между прочим, участие ВС США в
    боевых операциях будет за отдельную
    плату.
    astill07
  15. den3080 Сегодня, 09:40
    все президенты сейчас будут выводить войска своих стран из Сирии.
    Уж больно пример ВВП хорош. Опередил всех. Объявил победу, вывел часть войск - приятно, выглядит отлично. Положительный пиар.
    На очереди Трамп. Кто следующий? Их есть «у нас». Потом Эрдоган, потом Роухани и... видимо Макрон(французам тоже хочется победить, ну как после Второй мировой...)
    А что в Сирии будет реально - да какая разница. Хотя и понятно, что реально все продолжат там воевать и соперничать с друг другом.
    den3080
  16. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:50
    Есть опасение, что врут и при том нагло по-американски.
    ODERVIT
  17. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:04
    Меринам верить - себя не уважать.
    Rostislav
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