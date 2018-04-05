Чемодан - вокзал - США. Трамп определился со временем вывода войск из Сирии

Совещание при Трампе завершилось без чёткого определения срока вывода войск. Теперь советники президента (США) пытаются определить приемлемую дату для «быстрого вывода», обозначенного Дональдом Трампом. Президент дал понять, что ждёт вывода американского контингента в ближайшие полгода.

Информационное агентство Associated Press сообщает о конкретных сроках возможного вывода американского военного контингента из Сирии. Если верить источникам этого информационного агентства, то Трамп «сигнализировал» своим советникам о желании вывести около 2 тысяч американских военнослужащих из САР в ближайшиеНапомним, что ранее президент США заявил о рассмотрении вопроса по выводу контингента США из Сирии, при этом добавив о «необходимости проконсультироваться по этому вопросу». Предварительные консультации уже состоялись.Из материала Associated Press:При этом отмечено, что Трамп продолжает настаивать на «возвращении контингента домой только после ликвидации в Сирии последнего террориста ИГИЛ» (*запрещено в России).Associated Press сообщает, что Трамп в своём желании выводить войска в ближайшие полгода «пока остаётся в одиночестве». Хотя тут же напоминается, что Трамп уже показал готовность быстро прощаться с представителями своего окружения, если те не готовы разделять его планы.