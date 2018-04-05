10:45 05 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Опять в тюрьму? Порошенко сливает Юлю через её "связи с Каддафи"

Фактически устранив двух «таранных» потенциальных соперников на грядущих президентских выборах (Михаила Саакашвили и Надежду Савченко), Пётр Порошенко решил взяться за главного конкурента. Речь идёт о Юлии Тимошенко, электоральный рейтинг которой в последнее время достиг отметки в 24% (у Порошенко – около 9%). Расправиться с нардепом и экс-премьером Тимошенко действующий президент Украины решил с помощью классического чёрного пиара, к которому оказалось подключено Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и члены делегации страны в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в Фейсбуке пишет, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начинает расследование по факту возможного финансирования избирательной кампании Юлии Тимошенко из-за рубежа.

Арьев пишет:
НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю.Тимошенко 2010 ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Будут ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии на получение информации от живых членов семьи Каддафи?



Опять в тюрьму? Порошенко сливает Юлю через её "связи с Каддафи"


В опубликованном Арьевым документе говорится о том, что Юлия Тимошенко в ходе избирательной кампании 2010 года могла получить от «диктатора Муаммара Каддафи 4 млн евро».

Тимошенко финансирование своей избирательной кампании из личных средств семьи Каддафи отрицает. Но разве для украинской системы «правосудия» это проблема?..

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
32

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 42

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:31
    В качестве доказательства данные спиритического сеанса предоставят.
    Сергей985
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:41
      Цитата: Сергей985
      В качестве доказательства данные спиритического сеанса предоставят.


      все проще... СБУ допросит останки полковника... и получит подтверждение, также того что Юля завербованный лично Путиным агент..
      vorobey
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 08:46
        Цитата: vorobey
        СБУ допросит останки полковника.

        По примеру поляков эксгумировать будут?

        Кстати, аббревиатура "НАБУ" неуловимо напоминает название африканского племени.
        Avis-bis
        1. sgapich (Станислав) Сегодня, 09:24
          Цитата: Avis-bis
          Кстати, аббревиатура "НАБУ" неуловимо напоминает название африканского племени.

          Так ведь Набу родная планета императора Палпатина из "Звёздных войн" wassat
          sgapich
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:47
        Цитата: vorobey
        все проще... СБУ допросит останки полковника... и получит подтверждение, также того что Юля завербованный лично Путиным агент..

        Не получится. Сейчас большая часть ливийцев, и тех кто был против Каддафи, и тех кто был за него, сами хотели бы найти место его захоронения, дабы поклоняться как святому. Скоро и уркаинцы по ночам будут в слезах лобызать портреты Януковича, т.к. при "Вите Панде" оказывается жилось сытнее и спокойнее.
        Ныробский
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:50
      И что, может Порошенко потребует эксгумировать Каддафи с доставкой тела в НБУ на допрос? belay
      сибиралт
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:55
      Главное что бы была тема для обвинения , а доказательствами Украина не заморачивается . Если что Юльке не привыкать по тюрьмам мыкаться . Петя точно скоро допрыгается его самого в унитаз сольют .
      Spartanez300
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 09:39
        Цитата: Spartanez300
        Главное что бы была тема для обвинения , а доказательствами Украина не заморачивается . Если что Юльке не привыкать по тюрьмам мыкаться . Петя точно скоро допрыгается его самого в унитаз сольют .

        Создание Бандеростана проходило как проект "Анти-Россия", направленный против России. Минские соглашения остались на бумаге. А Порошенко, для того, чтобы остаться у власти, надо стать "самым главным" ультра-националистом. Иначе его самого снесут эти последыши Бандеры и Шухевича.
        В условиях нарастающей напряжённости межд Россией и НАТО со-товарищи, "цивилизованный Запада" будет совать этой "шумерской обезьяне" любые гранаты любой системы, надеясь отсидеться если не в стороне, то за океаном - точно.
        stalkerwalker
    4. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:14
      С большой долей вероятности...вот так сейчас модно.и не нужны не факты не улики
      vkl.47
    5. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 09:26
      1 апреля же вроде прошло? Нет? или оно в укропии весь апрель? wassat laughing
      Dimontius
    6. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:56
      Цитата: Сергей985
      В качестве доказательства данные спиритического сеанса предоставят.

      Не суть. Главное, погуляла и будет, пора и домой.
      Венд
  2. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:32
    Палата №6 вЪ., палате №6.
    Ванёк
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:33
    Опровергнуть Юле это будет невозможно, если только куратор на неё поставит.
    ul_vitalii
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:42
      Виталий , салют ! hi Как я говорил неделей раньше : "Йуля стала неудобной - Йуля должна исчезнуть" . wink
      bouncyhunter
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:54
        Да, Паша помню smile Через Надю хотели к ней подъехать, да видно были посланы подальше, пришлось скелет из шкафа доставать.
        ul_vitalii
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:56
          Со стороны это смотрится как бочка с крысами . И громче всех смеются с этого шоу за лужей . yes
          bouncyhunter
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:09
        Опять в тюрьму? Порошенко сливает Юлю

        Паша, мои утренние прЮветствия и всем всем! Мне это напомнило. И вообще, такое ощущение, что весь роман написал специально про Украину и для Украины.
        sabakina
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:10
          Слава , привет ! hi Хорошее видео в тему , дружище ! good drinks
          bouncyhunter
  4. cniza (Виктор) Сегодня, 08:33
    Пусть грызутся , вот простой народ жалко , но сами все это допустили...
    cniza
    1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 09:34
      Пусть грызутся , вот простой народ жалко , но сами все это допустили...
      Я надеюсь что в мясорубку укровского 'правосудия' попадет и Кличко, и Ахметов, а потом дважды раненый в дупу Семен Семенченко, Поросюк, белый вождь Белецкий и тд.
      72jora72
  5. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:34
    Весь мир тюрьма только режимы везде разные.*

    Нет. Это просто дурдом.
    Ванёк
  6. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 08:37
    Во дурдом, то целуются, обнимаются, то жрут друг друга. Как пауки в банке, что за люди такие ненормальные.
    sgr291158
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:38
    Паук съедает паучиху. bully
    a.s.zzz888
  8. multipulti (Алексей) Сегодня, 08:38
    Камеру для неё уже приготовили!
    multipulti
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:53
      Камера с Надей !
      Юля+Надя=сестры навек !
      Uncle Lee
    2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:59
      Пора книгу ей уже выпускать:"Как я сидела при всех режимах" . Так дальше пойдет, зиц председателя переплюнет.
      Сергей985
  9. Victor_B (Виктор) Сегодня, 08:41
    Тревожусь я за Йулю что-то...
    Что-то пауки в этой банке озверина объелись.
    Victor_B
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:10
      а по другому и не бывает .
      когда корма становится меньше чем пауков , то грызня неизбежна .
      просто экспл
  10. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 08:47
    А уж Ливия то тут при чём? Что ж не Парагвай обвинили?
    Avis-bis
    1. Васян1971 (Василий) Сегодня, 10:23
      Цитата: Avis-bis
      А уж Ливия то тут при чём?

      У Юли хорошая компания - Саркози. Так что, всё в русле европолитики.
      Васян1971
  11. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 08:48
    Национальное антикоррупционное бюро Украины - звучит как анекдот.
    BerBer
  12. loginovich Сегодня, 08:48
    Террариум -ЗОО .Зiжрити один одного.Такой истинный фейс демократии.
    Четыре года ждал когда же жрать друг друга начнут. Дождался.
    loginovich
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:51
      loginovich Сегодня, 08:48 Новый
      Террариум -ЗОО .Зiжрити один одного.Такой истинный фейс демократии.

      пецька-алкаш зачищает территорию, думает что ему снова "пролезет" тянуть бабки в свой карман при следующим недопрезидентстве в ненужной.
      a.s.zzz888
  13. loginovich Сегодня, 08:51
    Цитата: Victor_B
    Тревожусь я за Йулю что-то...
    Что-то пауки в этой банке озверина объелись.

    НЕ ТРЕВОЖЬСЯ ФЕКАЛИИ НЕ ТОНУТ. Выкрутится и в этот раз.
    loginovich
  14. Комментарий был удален.
  15. gukoyan (Igor) Сегодня, 08:58
    Что-то я догадываюсь кто будет следующий президент Руины.
    gukoyan
  16. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 09:12
    Тимошенко сейчас очень многие поддерживают кстати.Устранив Юлю, можно сказать ,что у Порошенко не останется конкурентов.
    Heterocapsa
  17. Poll_0 (Павел) Сегодня, 09:36
    Ну что тут сказать: "Бог любит - Троицу!!!"
    Poll_0
  18. kos2910 (Константин) Сегодня, 09:40
    Шикарная роспись, ясно, что все думы о бабле
    kos2910
  19. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:45
    Так, уже до Каддафи добрались. Кто следующий? В угоду американцам можно руководство Ирана и Асада подтянуть. Гуляй рванина..., революция все спишет.
    rotmistr60
  20. Николай Кузнецов (Николай Кузнецов) Сегодня, 09:53
    Юлька!Будут сажать,просись в Европе чтоб заселили...Смотрела "Хочу в тюрьму".Рекомендую..
    Николай Кузнецов
  21. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 10:19
    Черный пиар - обычное дело... У Тимошенко - Каддафи, у Грудинина - счета за границей...
    zapfen
  22. Васян1971 (Василий) Сегодня, 10:20
    " Национальное антикоррупционное бюро Украины начинает расследование по факту возможного финансирования избирательной кампании Юлии Тимошенко из-за рубежа."
    О времена, о нравы! Чистосердечное признание уже не считается "Царицей доказательств". Теперь в ходу аргументы типа: возможно, вероятно, других вариантов нет и прочее. Куда катится этот мир!
    Васян1971
Картина дня