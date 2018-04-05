Опять в тюрьму? Порошенко сливает Юлю через её "связи с Каддафи"

НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю.Тимошенко 2010 ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Будут ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии на получение информации от живых членов семьи Каддафи?

Фактически устранив двух «таранных» потенциальных соперников на грядущих президентских выборах (Михаила Саакашвили и Надежду Савченко), Пётр Порошенко решил взяться за главного конкурента. Речь идёт о Юлии Тимошенко, электоральный рейтинг которой в последнее время достиг отметки в 24% (у Порошенко – около 9%). Расправиться с нардепом и экс-премьером Тимошенко действующий президент Украины решил с помощью классического чёрного пиара, к которому оказалось подключено Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и члены делегации страны в ПАСЕ.Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в Фейсбуке пишет, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начинает расследование по факту возможного финансирования избирательной кампании Юлии Тимошенко из-за рубежа. Арьев пишет:В опубликованном Арьевым документе говорится о том, что Юлия Тимошенко в ходе избирательной кампании 2010 года могла получить от «диктатора Муаммара Каддафи 4 млн евро».Тимошенко финансирование своей избирательной кампании из личных средств семьи Каддафи отрицает. Но разве для украинской системы «правосудия» это проблема?..