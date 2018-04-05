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«Война с Россией идёт 300 лет». Украинский министр ведёт летопись
Противостояние между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет, и окончание этого конфликта не предвидится, передает РИА Новости заявление замминистра по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.
По его словам, Россия пытается «дестабилизировать обстановку», и эти «попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом продолжатся на территории всей страны без исключений».
При этом замминистра заявил, что противостояние между странами сохранится и после завершения конфликта в Донбассе.
Напомним, ранее чиновник призывал усилить санкционное давление на Москву «для урегулирования ситуации в Донбассе и возвращения Крыма». По словам Грымчака, «Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику».
По его словам, Россия пытается «дестабилизировать обстановку», и эти «попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом продолжатся на территории всей страны без исключений».
При этом замминистра заявил, что противостояние между странами сохранится и после завершения конфликта в Донбассе.
Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет,заявил Грымчак.
Напомним, ранее чиновник призывал усилить санкционное давление на Москву «для урегулирования ситуации в Донбассе и возвращения Крыма». По словам Грымчака, «Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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