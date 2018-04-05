10:45 05 апреля
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«Война с Россией идёт 300 лет». Украинский министр ведёт летопись

Противостояние между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет, и окончание этого конфликта не предвидится, передает РИА Новости заявление замминистра по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.



По его словам, Россия пытается «дестабилизировать обстановку», и эти «попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом продолжатся на территории всей страны без исключений».


При этом замминистра заявил, что противостояние между странами сохранится и после завершения конфликта в Донбассе.

Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет,
заявил Грымчак.

Напомним, ранее чиновник призывал усилить санкционное давление на Москву «для урегулирования ситуации в Донбассе и возвращения Крыма». По словам Грымчака, «Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:18
    С историей у очередного какловского деятеля как всегда - ни как! Откуда он насчитал 300 лет каклии? С тех пор как рыли Чёрное море?! bully
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:20
      Сергей , привет ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      Откуда он насчитал 300 лет каклии? С тех пор как рыли Чёрное море?!

      В параллельной реальности своё летосчисление , равно как и история . fool lol
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:27
        Привет, Паша! hi С прошедшим Праздником тебя!!! soldier
        ...у этих "замминистров" каклии, максимум 3 класса ЦПШ... и пытаются чего то мычать по истории...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:30
          Спасибо , друже ! drinks
          Цитата: a.s.zzz888
          максимум 3 класса ЦПШ...

          ... и два коридора . wink
          Цитата: a.s.zzz888
          и пытаются чего то мычать по истории

          Для меня фраза "украинские историки" созвучна с "британские учёные" . lol
          bouncyhunter
          1. Татьяна Сегодня, 09:49
            «Война с Россией идёт 300 лет». Украинский министр ведёт летопись

            Неплохо было бы закончить эту "300-летнюю войну" вместе с кончиной самого Грымчука.
            Татьяна
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:55
              Татьяна love
              Цитата: Татьяна
              вместе с кончиной самого Грымчука

              Да там такой серпентарий помимо уже набивших оскомину деятелей ...
              bouncyhunter
              1. Татьяна Сегодня, 10:23
                Привет, Павел! hi
                Цитата: bouncyhunter
                Цитата: Татьяна
                вместе с кончиной самого Грымчука
                Да там такой серпентарий помимо уже набивших оскомину деятелей ...

                А по «яйцам»! angry По «яйцам» angry в этом «серпентарии»! Чтобы новые ядовитые деятели в нём, вроде Грымчака, хотя бы там не размножались!

                Татьяна
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:25
                  Цитата: Татьяна
                  По «яйцам» в этом «серпентарии»!

                  good Жёстко , заслуженно и справедливо !!! drinks
                  bouncyhunter
        2. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:37
          Цитата: a.s.zzz888
          Привет, Паша! hi С прошедшим Праздником тебя!!! soldier
          ...у этих "замминистров" каклии, максимум 3 класса ЦПШ... и пытаются чего то мычать по истории...

          У моей бабушки полгода церковно-приходской было,так она грамотней всех этих"замминистров" была.А уж про кругозор,житейскую опытность и мудрость вообще молчу.
          Хотя могут быть у них и три класса.Заочно.
          ПалБор
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:40
        Цитата: bouncyhunter
        Сергей , привет ! hi
        Цитата: a.s.zzz888
        Откуда он насчитал 300 лет каклии? С тех пор как рыли Чёрное море?!

        В параллельной реальности своё летосчисление , равно как и история . fool lol

        Пашка и други! У меня такое осчучение, что хохлатые решили вспомнить всю советскую киноклассику! Тоже мне, черепах Тортилл нашёлся!
        Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет, заявил Грымчак.

        sabakina
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:44
          Цитата: sabakina
          Тоже мне, черепах Тортилл нашёлся!

          Слава , тогда уж скорее "черепаха Терпила" . Скакуасам это больше подходит . lol
          bouncyhunter
      3. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:43
        Династия Романовых длилась 300 лет. С тех пор прошло еще сто лет. И, уж если украинский Ысторик умеет считать, то Шведы напали на "украинскую" Полтаву намного раньше, чем на Россию почти на 100 лет. Тогда чей царь был Петр Певый, который не Порошенко? belay И этот бред вна Украине называют наукой?
        сибиралт
      4. assa67 (андрей) Сегодня, 10:00
        Паша,приветствую hi все время задаюсь вопросом: какого размера кальян у этого шумеро-бандерлоговского индивидуума?это надо придумать такое!может его и не рожали вовсе,просто вылупился из маковой головки? request
        assa67
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:03
          Привет , Андрей ! hi Не забивай себе голову попытками понять бандерлогов - напрасная трата времени и сил . yes
          Цитата: assa67
          может его и не рожали вовсе,просто вылупился из маковой головки?

          Он как и все бактерии - появился в результате деления пополам . Инфузория-тапочка , что с них взять . lol
          bouncyhunter
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:35
      Это все забористая афганская флора
      Дормидонт
    3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 09:38
      Ну почему же. Если рассматривать каклостан чисто как территорию, то может даже противостоянию и по более, чем 300. Просто Никто возомнил себя фигурой.
      Хагалаз
    4. gippernano (Neo) Сегодня, 09:44
      А почему нет? У этого Грымчака, история еще с Австровенгерской империи тянется, правдо это не 300 лет. Но зато первый раз они за Днепр прорвались. Теперь интересно сколько понадобится России вернуть их в зад, на галытчину. А то и прямо в польшу, где по ним геляка давно скучает.
      gippernano
    5. антивирус Сегодня, 09:56
      Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет,
      -МОЗГИ ПРИЖГЛО ГЛАГОЛОМ
      антивирус
  2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:19
    *Записки современного шумера**

    Нас триста лет Россия гнула
    И не могла никак согнуть!
    А вот ы с печенюшкой
    Нам показали светлый путь!

    Мы на Майдане отскакали
    Не получивши трусселей
    И с голой жопой оказались
    На зависть прочих москалей!

    Да мы такие! Мы !
    Шумерских сказочных кровей
    Гордимся свинской породой!
    Визжим на мове все смелей!!
    Denis Obukhov
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:29
      Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:19
      Гордимся свинской породой!
      Визжим на мове все смелей!!

      Как всегда good !
      a.s.zzz888
    2. антивирус Сегодня, 09:58
      НИКОГДА МЫ НЕ БУДЕМ БРАТЬЯМИ,
      КРУЖЕВНЫЕ ТРУСЫ НЕ ПОХОЖИ
      НА ОПАЛЕННОЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ.
      можно у погран переходов вывесить плакаты
      ( в Крыму)
      антивирус
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:20
    «Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику».

    Заплатим, ещё и добавки дадим, по рогам и промеж.
    ul_vitalii
  4. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 09:21
    Только сейчас понял значение слова шумер.
    У кого больше шума в голове тот и шумерестей.
    Туз Бубен
  5. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:23
    Археологи заявили об обнаружении
    на территории галиции огромного
    древнего склада лопат.
    Denis Obukhov
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:24
    война продолжится. Она идет 300 лет,
    Мощно сказано, а главное полностью совпадает с их историей, которую плодотворно штампует целый институт. Удивительно, что многие из тех кто озвучивает эту ахинею учились в советских школах и получили прочное среднее образование. "революция достоинств" с предисловием в 20 с лишним лет полностью стерла файлы украинской памяти.
    rotmistr60
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 09:28
    На такой "истории" на Украине воспитывается уже второе поколение. А молодёжь всегда радикальна.Так что, русофобия со временем будет только нарастать.
    askort154
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:32
    А может и все 300 миллионов, если считать от свидомых одноклеточных
    Дормидонт
  9. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:39
    Поэтому Украину надо давить и уничтожать. Украина это враг, враг беспощадный и непримиримый. Уж сколько лет кормили этих кастрюль, а они всегда предавали, начиная с сына Богдана Хмельницкого, Юрия Хмельницкого, и Мазепы, и заканчивая Кравчуком. Вся история Украины это история предательства. Надо договориться с соседями Украины и разделить это недоразумение. Полякам Малороссию, Галичину и Волынь, венграм Закарпатье, Румынии Северную Буковину, а нам Новороссию.
    Кот_Кузя
  10. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:42
    Самый старый хохол, вот уже 300 лет он ведет летопись. И все эти 300 лет они борются и борются с Россией.
    sgr291158
  11. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:46
    Вот что любопытно, это он по должности или реально так думает? Если по должности и ещё думает- то путь их во мраке. Не выпутаться им лет триста. Ну да ладно, их дело, плохо что у наших границ.
    ODERVIT
  12. made13 (Денис) Сегодня, 09:46
    Даже наличие внешнего "врага", коим усиленно делают Россию, не сделает Украину сплочённым государством - доходов нет, коммуналка космическая, гражданская война идёт. Такими темпами Украина превратится в пустыню из которой сделают полигон для ядерных отходов.
    made13
  13. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 09:47
    Ну все правильно... 300 лет ведем войну,в перерывах то Наполеону вломим, то султану, то Гитлеру...сообща!
    Ураган70
  14. atos_kin (Виссарионыч) Сегодня, 09:47
    Если "Военное обозрение" будет продолжать публиковать высказывания всех дебильных укров, то и название сайта придётся изменить на "Дебильное обозрение" или "Обозрение дебильных". soldier
    atos_kin
  15. anjey (Андрей) Сегодня, 10:02
    Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет,
    заявил Грымчак
    Eще один дэбэ на краине, а тем временем на канале украинского тв -нтн идет российский фильм -сериал "зимняя вишня"... laughing вот д/б у власти Украины ,а если серьезно -то реальные и страшные преступники,на них уже кровь тысяч украинцев!!!!
    anjey
  16. Ecilop (Алексей) Сегодня, 10:20
    Гоги, сколько будет два плюс два?
    Дэвят, учител!
    Гоги, два плюс два будет где то шэст, сэм, но не дэвят же!!!
    Ecilop
  17. prior (Влад) Сегодня, 10:20
    Паскудные щеневмерлики продолжают словесно испражняться.
    prior
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