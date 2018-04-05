На Украине засветился свой «Черный Орел»

Украинский военно-промышленный комплекс представил "новую" бронированную ремонтно-эвакуационную машину "Атлет", созданную на базе отечественного танка "Оплот-Т". Новая БРЭМ, по сути, является переделкой старого "Атлета", сконструированного еще в 90-е годы прошлого века на основе танка Т-80УД.



Наряду с обновленным "Атлетом", на видео ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» засветилась необычная машина, которую в сети тут же окрестили украинским "Черным Орлом" ("Черный Орел", или Объект 640, – российский проект перспективного танка, разрабатываемого в 90-х годах).



На самом деле перед нами "жуткий мутант" из наработок 20-летней давности. Украинские конструкторы скрестили корпус опытной боевой машины пехоты БМТ-72 с башней основного боевого танка Т-72-120, который когда-то создавался под стандарты НАТО.











