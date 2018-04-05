10:44 05 апреля

На Украине засветился свой «Черный Орел»

Украинский военно-промышленный комплекс представил "новую" бронированную ремонтно-эвакуационную машину "Атлет", созданную на базе отечественного танка "Оплот-Т". Новая БРЭМ, по сути, является переделкой старого "Атлета", сконструированного еще в 90-е годы прошлого века на основе танка Т-80УД.

Наряду с обновленным "Атлетом", на видео ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» засветилась необычная машина, которую в сети тут же окрестили украинским "Черным Орлом" ("Черный Орел", или Объект 640, – российский проект перспективного танка, разрабатываемого в 90-х годах).

На самом деле перед нами "жуткий мутант" из наработок 20-летней давности. Украинские конструкторы скрестили корпус опытной боевой машины пехоты БМТ-72 с башней основного боевого танка Т-72-120, который когда-то создавался под стандарты НАТО.




1

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:39
    Переделками занимаются советских разработок, а гонят как свои!
    Симон
    1. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 09:53
      Так и у нас одни переделки советских разработок. Не забывайте откуда ноги растут у Т72/Т90 и Т80. Супер-пупер унифицированную платформу Армата трогать не буду, хотя и тут линия четко прослеживается к 195му и далее советскому мертворожденному супертанку.
      Инжeнeр
  2. Horst78 (Слава) Сегодня, 09:49
    Буксировка 25км в год? belay Охотно верю lol wassat
    Horst78
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:55
    Цитата: Инжeнeр
    Так и у нас одни переделки советских разработок. Не забывайте откуда ноги растут у Т72/Т90 и Т80. Супер-пупер унифицированную платформу Армата трогать не буду, хотя и тут линия четко прослеживается к 195му и далее советскому мертворожденному супертанку.

    Дружище! А как на счет Арматы или самолета Т-57 - чисто Российская разработка!
    Симон
  4. aleksanderfomin0789 (Александр) Сегодня, 10:01
    Всё равно придут домой 25км в год в РОССИЮ .А дома скажут на бл до ва ась су а. и простят.
    aleksanderfomin0789
Картина дня